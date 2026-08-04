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1964년 비틀스의 멤버들(왼쪽부터 조지 해리슨, 존 레논, 링고 스타, 폴 매카트니)의 첫 미국 투어 중 모습.AP/연합뉴스
10여 년 전 미얀마의 궁벽한 시골에 갔을 때 처음 든 생각이다. 택시 기사가 한국 아이돌 그룹 이름을 줄줄이 꿰기 시작했다. 백미러로 내 표정을 살피며 은근히 뽐내는 품이, 어지간히 자랑하고 싶었던 모양이다. 정작 나는 그가 대는 이름의 절반도 알지 못했다. 머쓱하면서도 기분이 좋았다. 그때 문득 K팝이 도대체 어디까지 영향을 미치고 있는 것인가 싶었다.
그중에서도 특히 방탄소년단을 두고 그런 생각이 들었다. 왜 굳이 비틀스와 비교를 하는 것일까. 아주 유치한 발상인 줄 안다. 지금과 비틀스 전성기였던 1960년대는 시대가 다르고 녹음 기술이 다르고 음악을 듣는 방식도 다르다. 음악이란 결국 각자의 취향이기도 하다. 많이 팔린 것과 잘 만든 것과 오래 남는 것은 서로 다른 얘기다. 그걸 알면서도 궁금한 건 어쩔 수 없었다.
그래서 이번엔 좀 찾아봤다. 그러다 뜻밖의 이야기를 만났다.
비틀스가 미국에 들어간 과정부터가 그랬다. 1963년의 비틀스는 영국 차트를 잇달아 석권하던 최고의 밴드였다. 그런데 바다 건너 미국에서는 이름조차 알려지지 않았다. 소속사 EMI의 미국 자회사인 캐피톨 레코드가 음반 내기를 번번이 거부했기 때문이다. 담당자는 훗날 비틀스와 엮이고 싶지 않았다고 회고했다. 영국에서 1위를 한 노래들은 이름 없는 작은 회사를 통해 나왔고 거의 팔리지 않았다.
그 벽을 뚫은 것은 메릴랜드에 사는 열다섯 살 소녀였다. 마샤 앨버트는 뉴스에서 영국의 비틀스 열풍을 보고 워싱턴의 한 라디오 디제이에게 그 노래를 틀어달라는 편지를 썼다. 디제이는 승무원을 통해 런던에서 음반을 구해와 1963년 12월 17일 방송에 걸었다. 전화가 폭주했다. 캐피톨 레코드는 방송국을 고소하겠다고 으름장을 놓았다가, 며칠 만에 말을 바꿔 발매를 3주 앞당겼다.
비틀스는 그래미와의 관계도 순탄치 않았다. 미국을 완전히 휩쓴 1964년을 심사한 이듬해 시상식에서 <아이 원트 투 홀드 유어 핸드>(I Want to Hold Your Hand)는 '올해의 레코드' 부문을 브라질 보사노바 곡에 내줬다. 최우수 로큰롤 레코딩 부문에서도 떨어졌다. 손에 쥔 것은 신인상 등 둘뿐이었다. 시상식에는 가지 않았다. 런던 촬영장에서 트로피 받는 장면을 찍어 보냈고, 그것은 '그랜마 어워드'라고 불렸다. 이듬해에도, 그 이듬해에도 '올해의 앨범' 부문 수상은 프랭크 시내트라 몫이었다.
비틀스만 그런 것도 아니다. 1989년 그래미가 랩 부문을 처음 만들었을 때는 수상 발표가 아예 중계에서 빠졌다. 수상자와 후보들이 그해 시상식에 나타나지 않았다. 그중 한 사람이 지금은 유명 배우가 된 윌 스미스다. 당시 그는 학교를 12년 다니게 하고 졸업장은 주면서 단상에 오르는 건 막는 격이라고 그래미를 비판했다.
굳이 그런 상이 없어도 좋은 노래는 남는다. 방탄소년단의 길도 이들과 닮았다.
백범 김구 선생을 랩으로 불러냈다