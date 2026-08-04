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서울역. 자료사진.연합뉴스
부산에 온 지 삼 년 차. 이런저런 회의와 행사로 서울과 부산을 오가게 됐다. 지금까지 서울 가는 KTX를 몇 번쯤 탔을까? 세어보진 않았지만 요즘 같은 추세면 연 30회는 화끈하게 넘길 것이다. 정부 부처 회의인데 왜 세종 아닌 서울에서 하는가. 지역 의료 격차에 대한 회의라며 어째서 서울역인가. 불만이 쌓이지만, 서울 살 땐 불만 없었지, 떠올리며 오늘도 기차에 오른다.
서울에 살 땐 잘 몰랐다. 비수도권 거주자들이 서울로 회의를 온다는 게 어떤 의미인지. 서울 안에서 이동하고 일하는 걸로도 충분히 진이 빠지고, 회의 마치면 차 막힐 시간 피해서 재빠르게 흩어져야 한다. 각자 알아서 다니는 거지 누가 어떻게 오든 그게 뭐 어떻단 말인가. 하지만 부산에서 서울로 회의를 다니기 시작하자, 보이지 않던 것들이 눈에 들어오기 시작했다.
전국 각지에서 모이는 회의 자리에 가장 먼저 도착하는 사람은? 높은 확률로 가장 멀리서 오는 사람이다. 다양한 경우의 수를 고려해 늦지 않을 수 있게끔 완충시간을 두기 때문이다. 부끄럽게도 평소 약속 시간을 잘 지키지 못하는 편이어서, 부산에 살기 시작하고 나서야 서울에서 열리는 회의에 가장 먼저 도착하는 경험을 했다.
대도시에서 KTX를 타고 출발하는 처지라면 그나마 나은 편이다. 버스와 지하철, 기차가 수월하게 연결하지 않는 곳에서 출발하는 참가자가 회의실에 도착하기까지 들인 시간은, 어떻게 계상되어야 하나 싶다.
풍경들은 평등하지 않다
부산에서 회의는 어떨까. 서울이 모두에게 당연하고 일상적인 회의 장소가 되는 것과는 달리, 비수도권으로 사람을 모았을 때 상황은 꽤 달라진다. 부산에 온 출장자들은 바라는 게 좀 있는 편이다.
사실 묻기도 전에 부산 사는 사람들이 먼저 나서서 이런저런 대접할 장소를 섭외하고 소개하는 성의를 보이는 경우가 많다. 어딜 가서 어떤 밥을 먹고 뭘 하면서 부산을 맛볼지, 미리 챙겨 내밀어야 할 것만 같은 이 압박감은 어디에서 오는가. 이런 게 혹시 서울사대주의? 그보다는 부산이 서울에 맛과 멋을 주장해야 하는 로컬로 여겨지기 때문인 것 같다. 지역은 "색"이란 걸 가지고 있다고 여겨지지만 서울은 그저 보편의 공간으로 여겨지는 셈이다.
비슷하게 발견한 묘한 지점도 있다. 지역에 따라 건강과 의료의 수준에 서로 차이가 있고, 그 격차를 해석하고 대책을 모색하는 과정에서도 서울이 아닌 공간에서 로컬리티가 더 강하게 작동하는 경향이 있단 사실이다.
예를 들어보자. 서울 내 모 자치구의 심뇌혈관질환 사망률이 다른 구보다 높다는 사실을 확인했다고 치자. 이를 두고 "○○구 사람들이 원체 성질이 급하고 스트레스 많이 받는다"거나, "그 동네 사람들이 술 많이 마시고 무뚝뚝해 아파도 병원에 안 간다"거나, "그 구에서 일하는 의사들은 실력이 부족해서 환자를 많이 못 살린다"는 가설을 제시할 무모한 사람들이 있을까?