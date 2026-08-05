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프랑스는 지난 7월 21일 15세 미만 청소년의 SNS 이용을 금지하는 법을 통과시켰다.언스플래쉬 (Patricia Prudente)
남 얘기 같지 않았다. 같은 워킹맘으로서 안타까움과 함께, 친구의 말에서 어떤 억울함이 그대로 느껴졌다. 나는 얼마 전 아이의 패드 학습을 시작한 참이었다. 패드에 중독되면 어떡하나 싶은 고민을 갖고 시작했는데, 친구의 이야기를 듣고 더 확신 없는 쪽으로 기울었다.
그런데 이상했다. 이게 왜 다 맞벌이하는, 워킹맘만의 고민이 되어야 할까.
퇴근하고 아이를 하원시켜 집에 오면 여섯 시다. 한 시간 전까지 보고서를 쓰는 정신노동을 하다, 육아 및 가사노동으로 전환될 시간이다. 아이는 집에 와 씻고 패드를 켠다. 약 15분의 학습량을 채우면 '팡(패드가 상으로 주는 자유영상 시청 시간)'이 열린다. 그렇게 매일 40여 분이 지나간다. 그동안 나는 씻고 저녁 준비를 한다.
솔직히 말하자면, 아이를 낳는 건 내 한 몸으로 가능했다. 하지만 아이를 키우는 건 내 몸 하나로는 부족했다. 그래서 나는 가성비 좋은 패드를 도우미 선생님 대신 들였다(과거 내가 등하원 도우미 선생님을 고용했을 땐 월 100만원 이상이었지만, 패드학습기는 한 달에 10만원이다).
그런데 마치 이런 내 마음을 다 알고 있다는 듯, 바다 건너에서는 반대의 소식이 들려왔다. 프랑스는 지난 7월 21일 15세 미만 청소년의 소셜네트워크서비스(SNS) 이용을 금지하는 법을 통과시켰다. 프랑스 마크롱 대통령은 이렇게 말했다.
"우리는 여러분을 정글에 방치했고, 그 정글은 여러분의 주의력을 빼앗았다."
내 눈은 '방치'라는 단어에 머물렀다. 방치... 그렇다면 친구는 해외 파견을 나가있는 동안 아이를 방치한 걸까? 엄마가 오롯이 집중해 일하는 시간은, 아이에게 방치의 시간인 걸까?
얼마 전 아이와 영화관에서 <토이 스토리 5>를 봤다. 이번 편의 빌런은 사람도, 낡은 장난감도 아니다. '릴리패드'라는 개구리 모양의 어린이용 태블릿이다. 시리즈 최초의 전자기기 악당. 주인공 소녀가 릴리패드를 받자 장난감들은 모두 뒷전이 되고, 패드에 빠르게 중독된다.
그 이야기들을 지나, 나는 다시 내 질문으로 돌아온다. 맞벌이라서 어쩔 수 없다며 패드나 미디어를 아이 앞에 들이미는 건 게으른 엄마의 핑계인가? 그렇다면 모든 일하는 엄마는 정말 슈퍼우먼이 되어야만 하는 걸까?
열쇠 대신 화면을 목에 건 아이들