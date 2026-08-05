언스플래쉬(Vitaly Gariev)

패드보는 어린이.'열쇠아동'이란 단어가 있다. 맞벌이 가정 아이의 미디어 중독을 다룬 연구(이의빈·김진원, 2024)에 나오는 표현이다. 보호자 없는 빈집의 집 열쇠를 목에 걸고 다니던 아이들의 이름이다. 요즘 아이들의 목엔 열쇠 대신 화면이 걸려 있다. 연구 결과, 맞벌이 가정의 아이일수록 아이 혼자 있는 시간이 길었고, 그 시간이 길수록 미디어 중독 정도가 커졌다. 맞벌이가 문제가 아니라, 그 사이에 생기는 빈 시간이 문제였다.나는 아이 유치원 하원 후 집에 아이와 함께 있다. 그것도 내가 '육아시간'이라는 제도를 써 2시간 먼저 퇴근하기 때문에 가능한 시간이다. 만약 내 육아시간 사용 총량이 끝나고, 아이의 하원 또는 하교 후 돌봄 공백이 생기면, 그 공백 시간을 채우는 건 누가 될까. 아이가 다니는 학원 사이사이 아이의 안녕을 확인해야 한다면, 아이 손에 쥐어지게 될 것은 무엇일까.지금도 내 옆의 동료는 초등학교 아들의 방학 기간 동안 출근하며, 아이 점심밥 시켜주기가 미션이다. 배달 어플로 아이가 먹고 싶은 점심을 시켜주고, 홈캠 등을 활용해 아이가 잘 있는지를 확인한다. 아직까진 홈캠으로 아이를 확인하는 아빠 동료는 못 봤다.육아정책연구소가 부모 1416쌍을 분석한 최근 연구가 이 지점을 짚는다. 부부의 양육 분담을 합이 10점이 되도록 물었더니 엄마가 6.97점, 아빠가 3.07점이었다. 그리고 엄마의 부담이 클수록 아이의 미디어 이용시간이 길어졌다. 연구진은 이렇게 적었다. 어머니의 양육부담 증가가 심리적 소진과 효능감 저하로 이어져, 아이의 미디어 노출을 늘리는 방향으로 작용할 수 있다고.화살표는 매번 일하는 엄마에게 와서 멈춘다.일하며 아이를 키우고 집안일까지 해야 하는 엄마가 아이 손에 쥐여주는 미디어를, 엄마 한 사람의 방치라고만 볼 수 있을까. 몸 하나로 낳긴 했지만, 그 몸 하나로 이 모든 역할을 다 해내라는 요구 자체가 이미 사회적 방치는 아니었을까.아이에게 무슨 일이 생겼을 때 불을 끄러 뛰어가는 사람도, 그 손에 열쇠든 휴대폰이든 쥐여주는 사람도 결국 나다. 그러니 필요한 건 "쥐여주지 마라"는 교과서적 훈계가 아니라, 애초에 그 손이 비어 있지 않도록 채워줄 시간과 사람이 아닐까.