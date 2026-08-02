▲
Seedance 2.5 자율주행 및 로봇 훈련 데이터로 활용되기 시작했다.자료사진
ByteDance의 Seedance 2.5는 7월 30일 비디오 생성의 '길이'와 '제어 가능성'이라는 두 가지 난제를 동시에 해결하며 등장했습니다.
기술적 혁신점:
가장 큰 혁신은 단일 생성으로 최대 30초 길이의 비디오를 '기본' 출력할 수 있다는 점입니다. 이는 여러 개의 짧은 클립을 이어 붙이는 방식이 아닌, 모델이 한 번에 30초 분량의 일관된 스토리와 장면을 계획하고 생성하는 것을 의미합니다. 또한 최대 50개의 멀티모달 참고 자료(이미지 30장, 비디오 10개, 오디오 10개)를 동시에 입력할 수 있어, 캐릭터, 장면, 스타일의 일관성을 획기적으로 높였습니다.
이전 버전과의 차이점:
2.0 버전과 비교하여 Seedance 2.5는 생성 길이를 대폭 늘렸을 뿐만 아니라, 비디오 편집 기능을 새롭게 추가했습니다. 이제는 생성된 비디오의 특정 부분을 수정, 추가, 삭제할 수 있으며, 1초 단위의 정밀한 타임스탬프 제어도 가능해졌습니다.
특히, 게임 및 3D 업계를 위한 '화이트 모델(White Model)' 및 '그린 스크린' 참조 생성 기능은 기존 버전에는 없던 완전히 새로운 능력입니다. 이는 3D 모델링의 기본 형태(Whitebox)만으로 카메라 워크와 구도를 설정하고 AI가 고퀄리티 영상을 생성하게 하는 혁신적인 워크플로우를 제공합니다.
산업에 미치는 영향:
Seedance 2.5는 비디오 생성의 적용 범위를 콘텐츠 창작에서 실제 산업 전반으로 대폭 확장했습니다. 공개 당일부터 쉬공그룹 (徐工集团,XCMG, 글로벌 건설 기계 제조업체), XPeng (전기차 및 로봇), 링추인텔리전스(灵初智能, 로봇강화학습) 등 주요 기업들이 협력에 나섰습니다.
이들은 각각 산업 훈련 영상 생성, 제품 디자인 시각화, 자율주행 및 로봇 훈련 데이터 생성 등에 Seedance 2.5를 활용하기 시작했습니다. 전문가들은 이제 비디오 생성 모델이 '세계를 이해'하고 '생산성을 높이는' 방향으로 진화하고 있다고 평가합니다.
글로벌 사용자 평가 및 랭킹:
Seedance 2.5는 공개 직후 해외 AI 커뮤니티에서 큰 화제를 모았습니다. AI 모델 비교 플랫폼인 Orcarouter의 분석에 따르면, Seedance 2.5는 생성 길이, 참고 자료 처리, 전문가용 파이프라인 분야에서 경쟁 모델인 Kling 3.0을 압도하는 것으로 평가받았습니다.
○ Seedance 2.5 공식 링크:
https://dreamina.capcut.com/ko-kr/seedance/seedance-2-5
Tencent 야오슌위의 AI4S: AI, 50년 수학 난제를 풀다