자료사진

기술적 혁신점:

이전 버전과의 차이점:

산업에 미치는 영향:

글로벌 사용자 평가 및 랭킹:

○ 딥시크 V4-Flash 정식버전 [허깅페이스]

https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731

▲미니맥스H3 광고, 전자상거래의 핵심 솔루션으로 자리매김했다. 자료사진

MiniMax H3는 7월 31일 공개된 범용 옴니모달(Omni-modal) 생성 모델로, 비디오 생성 분야에 새로운 바람을 불러일으켰습니다.



기술적 혁신점:

H3는 텍스트, 이미지, 비디오, 오디오로 구성된 옴니모달 컨텍스트를 통합적으로 이해하고, 최대 15초 길이의 2K 해상도 비디오를 기본 스테레오 오디오와 함께 출력할 수 있습니다. 이를 가능하게 한 핵심 기술로는 Contextual Omni Representation, H3-VAE, H3-Omni Transformer 등이 있습니다.



이전 버전과의 차이점:

MiniMax의 이전 비디오 모델(Hailuo 01, 02)이 시스템 구축과 아키텍처 효율성에 집중했다면, H3는 '특화 모델'에서 '범용 옴니모달 지능'으로의 패러다임 전환을 목표로 합니다. H3는 단순한 생성에서 나아가 명령어 준수, 텍스트 및 브랜드 정보 표현, V2V(Video-to-Video) 동작 전이 등에서 뛰어난 상용화 수준의 능력을 갖췄습니다.



산업에 미치는 영향:

H3는 비디오 생성을 넘어 '편집'과 '제어'의 영역으로 확장했습니다. 기존 콘텐츠를 편집하거나 다른 형식의 참고 자료를 이용해 동작을 전이시키는 등, 광고, 전자상거래, 게임 등 다양한 상업적 응용을 염두에 둔 모델입니다.



또한 가격 경쟁력이 매우 뛰어나, 2K 해상도 기준 초당 가격이 주류 경쟁 모델의 3분의 1 수준에 불과합니다. 더욱 중요한 점은 MiniMax가 며칠 내로 H3의 모델 가중치를 오픈소스로 공개하겠다고 밝혀, 비디오 생성 분야의 개방성과 접근성을 한층 높일 전망입니다.



글로벌 사용자 평가 및 랭킹:

H3는 공개 즉시 해외 개발자 커뮤니티에서 열광적인 반응을 얻었으며, 새로운 SOTA(State-of-the-art) 비디오 모델로 평가받고 있습니다. Artificial Analysis의 비디오 편집 부문 순위에서도 1위를 차지했습니다.



○ 미니맥스 H3: https://hailuoai.com/



Seedance 2.5: '창작 도구'에서 '산업 생산력'으로 도약하다



▲Seedance 2.5 자율주행 및 로봇 훈련 데이터로 활용되기 시작했다. 자료사진

ByteDance의 Seedance 2.5는 7월 30일 비디오 생성의 '길이'와 '제어 가능성'이라는 두 가지 난제를 동시에 해결하며 등장했습니다.



기술적 혁신점:

가장 큰 혁신은 단일 생성으로 최대 30초 길이의 비디오를 '기본' 출력할 수 있다는 점입니다. 이는 여러 개의 짧은 클립을 이어 붙이는 방식이 아닌, 모델이 한 번에 30초 분량의 일관된 스토리와 장면을 계획하고 생성하는 것을 의미합니다. 또한 최대 50개의 멀티모달 참고 자료(이미지 30장, 비디오 10개, 오디오 10개)를 동시에 입력할 수 있어, 캐릭터, 장면, 스타일의 일관성을 획기적으로 높였습니다.



이전 버전과의 차이점:

2.0 버전과 비교하여 Seedance 2.5는 생성 길이를 대폭 늘렸을 뿐만 아니라, 비디오 편집 기능을 새롭게 추가했습니다. 이제는 생성된 비디오의 특정 부분을 수정, 추가, 삭제할 수 있으며, 1초 단위의 정밀한 타임스탬프 제어도 가능해졌습니다.



특히, 게임 및 3D 업계를 위한 '화이트 모델(White Model)' 및 '그린 스크린' 참조 생성 기능은 기존 버전에는 없던 완전히 새로운 능력입니다. 이는 3D 모델링의 기본 형태(Whitebox)만으로 카메라 워크와 구도를 설정하고 AI가 고퀄리티 영상을 생성하게 하는 혁신적인 워크플로우를 제공합니다.



산업에 미치는 영향:

Seedance 2.5는 비디오 생성의 적용 범위를 콘텐츠 창작에서 실제 산업 전반으로 대폭 확장했습니다. 공개 당일부터 쉬공그룹 (徐工集团,XCMG, 글로벌 건설 기계 제조업체), XPeng (전기차 및 로봇), 링추인텔리전스(灵初智能, 로봇강화학습) 등 주요 기업들이 협력에 나섰습니다.



이들은 각각 산업 훈련 영상 생성, 제품 디자인 시각화, 자율주행 및 로봇 훈련 데이터 생성 등에 Seedance 2.5를 활용하기 시작했습니다. 전문가들은 이제 비디오 생성 모델이 '세계를 이해'하고 '생산성을 높이는' 방향으로 진화하고 있다고 평가합니다.



글로벌 사용자 평가 및 랭킹:

Seedance 2.5는 공개 직후 해외 AI 커뮤니티에서 큰 화제를 모았습니다. AI 모델 비교 플랫폼인 Orcarouter의 분석에 따르면, Seedance 2.5는 생성 길이, 참고 자료 처리, 전문가용 파이프라인 분야에서 경쟁 모델인 Kling 3.0을 압도하는 것으로 평가받았습니다.



○ Seedance 2.5 공식 링크:

https://dreamina.capcut.com/ko-kr/seedance/seedance-2-5



Tencent 야오슌위의 AI4S: AI, 50년 수학 난제를 풀다



▲텐센트 수석과학자 야오슌위의 이색적인 AI4S 채용 공고. 자료사진

일련의 모델 발표와 함께, 7월 30일 Tencent의 수석 AI 과학자 야오슌위( Yao Shunyu)가 AI for Science(AI4S) 분야의 인재를 공개 채용하며 화제를 모았습니다. 이는 단순한 채용 공고가 아니라, Tencent의 연구용 AI 에이전트 Hyra가 50년 동안 풀리지 않던 수학 난제를 해결하는 데 기여했다는 성과를 알리는 것이었습니다.



기술적 혁신점:

Hyra는 Tencent가 이달 초 오픈소스로 공개한 Hy3 모델(총 2,950억 파라미터)을 기반으로 합니다. Hyra는 단순히 무차별 대입 탐색을 하는 것이 아니라, 유한 집합 탐색을 통해 더 나은 결과를 찾은 후, 자연어를 이용해 수학적 구성과 증명을 제안하는 방식으로 문제에 접근했습니다.



약 24시간의 탐색 끝에 Hyra는 12진수 구조와 중국인의 나머지 정리(Chinese Remainder Theorem, CRT)를 활용한 핵심 아이디어를 도출했고, 연구팀은 이를 바탕으로 완전한 증명을 완성하고 Lean 4를 통한 형식적 검증까지 마쳤습니다.



이전 기술과의 차이점:

기존의 AI는 주로 이미 알려진 문제의 해를 찾거나 최적화하는 데 사용되었습니다. 그러나 Hyra는 기존의 최고 기록을 경신하는 데 그치지 않고, 무한히 확장 가능한 수학적 구성을 스스로 발견하여 이론의 상한선에 도달할 수 있음을 증명했다는 점에서 근본적인 차이가 있습니다. 이는 AI가 단순한 '계산기'나 '서치 엔진'을 넘어 새로운 수학적 지식을 창조하는 연구자의 역할을 수행하기 시작했음을 의미합니다.



산업에 미치는 영향:

이 사건은 AI의 영향력이 콘텐츠 생성이나 코딩을 넘어 기초 과학 연구의 최전선으로까지 확장되고 있음을 보여주는 이정표입니다. 야오슌위의 채용 공고는 Tencent가 AI 연구자, 시스템 엔지니어, 그리고 해당 분야의 과학자가 협력하는 '인간-AI 공동 연구 팀'을 구성하려는 야심을 드러냅니다. 이는 미래 과학 연구의 패러다임 자체를 바꿀 수 있는 움직임입니다.



○ 텐센트 AI4S : https://ai4s.tencent.com/



2026년 7월, 중국 AI 생태계의 트렌드



▲7월 마지막 주 오픈라우터 글로벌 LLM TOP10에서 9개가 중국 모델로 채워졌다. 끝까지 자리를 차지했던 Claude도 10위 밖으로 밀려나기 시작했다. 자료사진

2026년 7월의 이러한 일련의 사건들은 중국 AI 생태계의 몇 가지 중요한 트렌드를 명확히 보여줍니다.



첫째, '오픈소스'가 최전선 경쟁의 핵심 전략이 되었습니다. 이달 초 Kimi K3가 2.8조 파라미터 규모의 세계 최대 오픈소스 모델을 공개한 데 이어, MiniMax H3의 오픈소스 계획 발표는 이러한 추세를 더욱 확고히 했습니다. 중국의 선두 AI 기업들은 더 이상 오픈소스를 단순한 '나눔'이 아닌, 글로벌 생태계를 장악하고 표준을 선도하기 위한 전략으로 활용하고 있습니다.



둘째, 경쟁의 무대가 '모델 자체'에서 '에이전트 및 응용'으로 빠르게 이동중입니다. DeepSeek이 Agent 성능 향상에 모든 것을 걸었듯이, Seedance 2.5가 단순한 생성에서 벗어나 편집, 제어, 그리고 실제 산업과의 연결을 강조한 것도 같은 맥락입니다. 이는 이제 '무엇을 만들 수 있나'보다 '어떻게 더 유용하게 쓸 수 있나'가 더 중요한 경쟁 요소가 되었음을 의미합니다.



셋째, AI의 영향력이 가상의 세계를 넘어 물리적 세계와 기초 과학으로 확장되고 있습니다. Seedance 2.5가 자율주행, 로봇 공학, 제조업 등에 활용되기 시작했고, Tencent의 Hyra가 수학 난제를 해결한 것은 AI가 '디지털 세계의 도구'에서 '현실 세계의 문제를 해결하는 핵심 동력'으로 진화하고 있음을 보여줍니다. #DEEPSEEK #BYTEDANCE #MINIMAX #SEEDANCE #중국AI미래지도 프리미엄 임선영의 중국 AI 미래지도 이전글 휴머노이드 양산 시대, 미·중 갈등이 만든 제3의 기회 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 7월 마지막 주 오픈라우터 글로벌 LLM TOP10에서 9개가 중국 모델로 채워졌다. 끝까지 자리를 차지했던 Claude도 10위 밖으로 밀려나기 시작했다.2026년 7월의 이러한 일련의 사건들은 중국 AI 생태계의 몇 가지 중요한 트렌드를 명확히 보여줍니다.첫째, '오픈소스'가 최전선 경쟁의 핵심 전략이 되었습니다. 이달 초 Kimi K3가 2.8조 파라미터 규모의 세계 최대 오픈소스 모델을 공개한 데 이어, MiniMax H3의 오픈소스 계획 발표는 이러한 추세를 더욱 확고히 했습니다. 중국의 선두 AI 기업들은 더 이상 오픈소스를 단순한 '나눔'이 아닌, 글로벌 생태계를 장악하고 표준을 선도하기 위한 전략으로 활용하고 있습니다.둘째, 경쟁의 무대가 '모델 자체'에서 '에이전트 및 응용'으로 빠르게 이동중입니다. DeepSeek이 Agent 성능 향상에 모든 것을 걸었듯이, Seedance 2.5가 단순한 생성에서 벗어나 편집, 제어, 그리고 실제 산업과의 연결을 강조한 것도 같은 맥락입니다. 이는 이제 '무엇을 만들 수 있나'보다 '어떻게 더 유용하게 쓸 수 있나'가 더 중요한 경쟁 요소가 되었음을 의미합니다.셋째, AI의 영향력이 가상의 세계를 넘어 물리적 세계와 기초 과학으로 확장되고 있습니다. Seedance 2.5가 자율주행, 로봇 공학, 제조업 등에 활용되기 시작했고, Tencent의 Hyra가 수학 난제를 해결한 것은 AI가 '디지털 세계의 도구'에서 '현실 세계의 문제를 해결하는 핵심 동력'으로 진화하고 있음을 보여줍니다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 임선영 (nalgea) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차70 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 휴머노이드 양산 시대, 미·중 갈등이 만든 제3의 기회 맨위로 다크 텐센트 수석과학자 야오슌위의 이색적인 AI4S 채용 공고.일련의 모델 발표와 함께, 7월 30일 Tencent의 수석 AI 과학자 야오슌위( Yao Shunyu)가 AI for Science(AI4S) 분야의 인재를 공개 채용하며 화제를 모았습니다. 이는 단순한 채용 공고가 아니라, Tencent의 연구용 AI 에이전트 Hyra가 50년 동안 풀리지 않던 수학 난제를 해결하는 데 기여했다는 성과를 알리는 것이었습니다.Hyra는 Tencent가 이달 초 오픈소스로 공개한 Hy3 모델(총 2,950억 파라미터)을 기반으로 합니다. Hyra는 단순히 무차별 대입 탐색을 하는 것이 아니라, 유한 집합 탐색을 통해 더 나은 결과를 찾은 후, 자연어를 이용해 수학적 구성과 증명을 제안하는 방식으로 문제에 접근했습니다.약 24시간의 탐색 끝에 Hyra는 12진수 구조와 중국인의 나머지 정리(Chinese Remainder Theorem, CRT)를 활용한 핵심 아이디어를 도출했고, 연구팀은 이를 바탕으로 완전한 증명을 완성하고 Lean 4를 통한 형식적 검증까지 마쳤습니다.기존의 AI는 주로 이미 알려진 문제의 해를 찾거나 최적화하는 데 사용되었습니다. 그러나 Hyra는 기존의 최고 기록을 경신하는 데 그치지 않고, 무한히 확장 가능한 수학적 구성을 스스로 발견하여 이론의 상한선에 도달할 수 있음을 증명했다는 점에서 근본적인 차이가 있습니다. 이는 AI가 단순한 '계산기'나 '서치 엔진'을 넘어 새로운 수학적 지식을 창조하는 연구자의 역할을 수행하기 시작했음을 의미합니다.이 사건은 AI의 영향력이 콘텐츠 생성이나 코딩을 넘어 기초 과학 연구의 최전선으로까지 확장되고 있음을 보여주는 이정표입니다. 야오슌위의 채용 공고는 Tencent가 AI 연구자, 시스템 엔지니어, 그리고 해당 분야의 과학자가 협력하는 '인간-AI 공동 연구 팀'을 구성하려는 야심을 드러냅니다. 이는 미래 과학 연구의 패러다임 자체를 바꿀 수 있는 움직임입니다. Seedance 2.5 자율주행 및 로봇 훈련 데이터로 활용되기 시작했다.ByteDance의 Seedance 2.5는 7월 30일 비디오 생성의 '길이'와 '제어 가능성'이라는 두 가지 난제를 동시에 해결하며 등장했습니다.가장 큰 혁신은 단일 생성으로 최대 30초 길이의 비디오를 '기본' 출력할 수 있다는 점입니다. 이는 여러 개의 짧은 클립을 이어 붙이는 방식이 아닌, 모델이 한 번에 30초 분량의 일관된 스토리와 장면을 계획하고 생성하는 것을 의미합니다. 또한 최대 50개의 멀티모달 참고 자료(이미지 30장, 비디오 10개, 오디오 10개)를 동시에 입력할 수 있어, 캐릭터, 장면, 스타일의 일관성을 획기적으로 높였습니다.2.0 버전과 비교하여 Seedance 2.5는 생성 길이를 대폭 늘렸을 뿐만 아니라, 비디오 편집 기능을 새롭게 추가했습니다. 이제는 생성된 비디오의 특정 부분을 수정, 추가, 삭제할 수 있으며, 1초 단위의 정밀한 타임스탬프 제어도 가능해졌습니다.특히, 게임 및 3D 업계를 위한 '화이트 모델(White Model)' 및 '그린 스크린' 참조 생성 기능은 기존 버전에는 없던 완전히 새로운 능력입니다. 이는 3D 모델링의 기본 형태(Whitebox)만으로 카메라 워크와 구도를 설정하고 AI가 고퀄리티 영상을 생성하게 하는 혁신적인 워크플로우를 제공합니다.Seedance 2.5는 비디오 생성의 적용 범위를 콘텐츠 창작에서 실제 산업 전반으로 대폭 확장했습니다. 공개 당일부터 쉬공그룹 (徐工集团,XCMG, 글로벌 건설 기계 제조업체), XPeng (전기차 및 로봇), 링추인텔리전스(灵初智能, 로봇강화학습) 등 주요 기업들이 협력에 나섰습니다.이들은 각각 산업 훈련 영상 생성, 제품 디자인 시각화, 자율주행 및 로봇 훈련 데이터 생성 등에 Seedance 2.5를 활용하기 시작했습니다. 전문가들은 이제 비디오 생성 모델이 '세계를 이해'하고 '생산성을 높이는' 방향으로 진화하고 있다고 평가합니다.Seedance 2.5는 공개 직후 해외 AI 커뮤니티에서 큰 화제를 모았습니다. AI 모델 비교 플랫폼인 Orcarouter의 분석에 따르면, Seedance 2.5는 생성 길이, 참고 자료 처리, 전문가용 파이프라인 분야에서 경쟁 모델인 Kling 3.0을 압도하는 것으로 평가받았습니다. 미니맥스H3 광고, 전자상거래의 핵심 솔루션으로 자리매김했다.MiniMax H3는 7월 31일 공개된 범용 옴니모달(Omni-modal) 생성 모델로, 비디오 생성 분야에 새로운 바람을 불러일으켰습니다.H3는 텍스트, 이미지, 비디오, 오디오로 구성된 옴니모달 컨텍스트를 통합적으로 이해하고, 최대 15초 길이의 2K 해상도 비디오를 기본 스테레오 오디오와 함께 출력할 수 있습니다. 이를 가능하게 한 핵심 기술로는 Contextual Omni Representation, H3-VAE, H3-Omni Transformer 등이 있습니다.MiniMax의 이전 비디오 모델(Hailuo 01, 02)이 시스템 구축과 아키텍처 효율성에 집중했다면, H3는 '특화 모델'에서 '범용 옴니모달 지능'으로의 패러다임 전환을 목표로 합니다. H3는 단순한 생성에서 나아가 명령어 준수, 텍스트 및 브랜드 정보 표현, V2V(Video-to-Video) 동작 전이 등에서 뛰어난 상용화 수준의 능력을 갖췄습니다.H3는 비디오 생성을 넘어 '편집'과 '제어'의 영역으로 확장했습니다. 기존 콘텐츠를 편집하거나 다른 형식의 참고 자료를 이용해 동작을 전이시키는 등, 광고, 전자상거래, 게임 등 다양한 상업적 응용을 염두에 둔 모델입니다.또한 가격 경쟁력이 매우 뛰어나, 2K 해상도 기준 초당 가격이 주류 경쟁 모델의 3분의 1 수준에 불과합니다. 더욱 중요한 점은 MiniMax가 며칠 내로 H3의 모델 가중치를 오픈소스로 공개하겠다고 밝혀, 비디오 생성 분야의 개방성과 접근성을 한층 높일 전망입니다.H3는 공개 즉시 해외 개발자 커뮤니티에서 열광적인 반응을 얻었으며, 새로운 SOTA(State-of-the-art) 비디오 모델로 평가받고 있습니다. Artificial Analysis의 비디오 편집 부문 순위에서도 1위를 차지했습니다.

DeepSeek V4-Flash - 경량 모델로 GLM5.2를 앞서고 Opus 4.8에 근접한 성능.DeepSeek-V4-Flash는 7월 31일 정식 버전 API를 공개하며 Agent 분야에 큰 파장을 일으켰습니다. 이 모델의 가장 큰 특징은 '후반 학습(Post-training)'만으로 성능을 혁신적으로 끌어올렸다는 점에 있습니다.DeepSeek-V4-Flash는 MoE(Mixture of Experts) 아키텍처를 기반으로 총 2,840억 개의 파라미터 중 130억 개만을 활성화하는 경량 설계를 유지했습니다. 또한 최대 100만 토큰의 장문 컨텍스트를 지원하며, 추론 모드와 비추론 모드를 전환할 수 있습니다. 그러나 이번 업데이트에서 가장 주목할 점은 모델 구조나 파라미터 규모를 전혀 변경하지 않고, 오직 후반 학습을 다시 진행하여 Agent 능력을 대폭 향상시킨 것입니다.V4-Flash는 출시 당시 'Pro는 성능, Flash는 효율'이라는 구도로, Pro 버전보다 낮은 성능을 예상했었습니다. 그러나 이번 Flash 정식 버전은 여러 Agent 벤치마크에서 3개월 전에 공개된 V4-Pro 프리뷰 버전을 능가하는 성적을 기록했습니다. Terminal Bench 2.1에서 82.7점, NL2Repo 54.2점, Cybergym 76.7점, DeepSWE 54.4점 등을 기록하며 '코드 에이전트' 분야의 새로운 기준을 제시했습니다.또한 OpenAI의 Responses API를 기본 지원하고 Codex에 맞춤 최적화되어, 개발자가 OpenAI 생태계에서 DeepSeek 플랫폼으로 쉽게 전환할 수 있게 했습니다. 자체 개발한 Agent 프레임워크인 DeepSeek Harness도 이번에 처음으로 공식 명칭을 공개했습니다.이번 업데이트는 AI 업계의 화두가 '모델 규모'에서 'Agent 능력'으로 빠르게 전환되고 있음을 상징적으로 보여줍니다. DeepSeek는 값비싼 파라미터 증가 없이도 후반 학습과 프레임워크 최적화를 통해 모델의 '실전 능력'을 극적으로 향상시킬 수 있음을 증명했습니다. 더욱이 V4-Flash는 저렴한 가격이라는 강점을 그대로 유지하여, '저비용-고성능' Agent 모델의 새로운 패러다임을 열었다는 평가를 받고 있습니다.DeepSeek V4-Flash는 공개 직후 Artificial Analysis의 Intelligence Index에서 해당 클래스 162개 모델 중 2위를 기록하며 뛰어난 성능을 입증했습니다. 해외 개발자들 사이에서는 "284B 모델이 Claude Opus 4.8에 근접한 성능을 가격은 1/90에 제공한다"는 반응이 나오며 큰 주목을 받았습니다.