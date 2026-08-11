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스티븐스 섬 굴뚝새 그림이러한 야생 조류의 비극을 떠올릴 때 생태학계에서 가장 먼저 언급되는 아픈 역사가 있습니다. 바로 19세기 말 남태평양의 고립된 외딴섬인 뉴질랜드 스티븐스 섬에서 벌어진 스티븐스 섬 굴뚝새, 일명 라이얼 굴뚝새의 이야기입니다.참새목에 속했던 이 작은 새는 몸 전체가 그윽한 올리브 계열의 갈색 깃털로 덮여 있었고, 눈가에는 또렷한 노란색 줄무늬가 새겨져 있는 아름다운 조류였습니다. 암컷의 밑면은 회색을 띠었고, 수컷은 갈색이 감도는 노란색 밑면에 몸 깃털 가장자리가 고풍스러운 갈색 테두리로 마감되어 있었습니다.무엇보다 이 새의 가장 큰 특징은 하늘을 날지 못한다는 점이었습니다. 포식자가 존재하지 않는 뉴질랜드의 고립된 환경에 적응하면서 가슴뼈의 용골이 줄어들고 날개가 짧고 둥글게 퇴화했던 것입니다. 과학계에 알려진 날지 못하는 참새목 조류 5종 가운데 가장 잘 알려진 종이기도 했으며, 살아있는 개체가 단 2번만 목격되었을 정도로 매우 희귀했습니다.본래 이 새는 선사시대 마오리족이 뉴질랜드에 정착하기 전만 하더라도 북섬과 남섬 전역에 널리 퍼져 살던 종이었습니다. 학자들이 깊은 동굴과 퇴적층을 조사해 보면 지금은 멸종한 웃는 올빼미의 뼈와 함께 이 굴뚝새의 뼈가 다량으로 발견되곤 합니다.그러나 마오리족이 들어오면서 함께 유입된 외래종 쥐인 폴리네시아쥐가 폭발적으로 번식했고, 땅 위를 기어다니던 굴뚝새의 알과 새끼를 무자비하게 공격했습니다. 결국 본토의 굴뚝새는 완전히 자취를 감추었고, 본토에서 멀리 떨어진 불과 1.3㎢ 크기의 작고 고립된 바위섬인 스티븐스 섬에서만 겨우 명맥을 유지하게 되었습니다.그러다 1894년, 스티븐스 섬에 등대가 들어서면서 등대지기가 부임하게 되었습니다. 등대지기는 자신이 키우던 고양이 1마리를 섬에 데리고 들어왔습니다. 얼마 지나지 않아 고양이는 주인에게 특이하게 생긴 작은 새의 사체를 물어다 주기 시작했습니다. 등대지기는 이 새가 희귀 종임을 알아차리고 표본을 만들어 조류학자들에게 보냈습니다. 학계는 환호했지만 기쁨도 잠시였습니다.이 새가 과학계에 정식으로 보고된 지 채 1년도 되지 않아 섬 안의 굴뚝새는 완전히 자취를 감추었습니다. 당시 언론과 학계는 등대지기의 고양이 1마리가 섬에 살던 굴뚝새 종 전체를 단 1년 만에 모조리 사냥하여 멸종시켰다는 충격적인 발표를 했습니다. 현재는 당시 등대지기가 박물관으로 보낸 죽은 17마리 중 12점의 표본만이 남아 이 새의 존재를 증명하고 있을 뿐입니다.하지만 현대 생태학적 연구와 관련 영문 문헌들을 면밀히 살펴보면 이 일화에는 약간의 과장이 섞여 있음을 알 수 있습니다. 고양이에 의해 멸종한 것은 명백한 사실이지만, 오직 고양이 단 1마리만의 소행은 아니라는 견해가 지배적입니다.현지 정보원들의 기록에 따르면 당시 등대지기가 데려온 고양이가 임신한 상태였거나, 처음부터 여러 마리의 고양이가 섬에 존재했을 가능성이 높습니다. 어미 고양이가 낳은 2세대 새끼들이 섬 전체로 퍼져 나가며 날지 못하는 굴뚝새를 가장 이상적인 먹이로 인식하고 집단 사냥을 벌였다는 것입니다.그러나 고양이의 수가 1마리였든 몇 마리였든 생태계에 미친 비극적 영향은 차이가 없습니다. 스티븐스 섬은 1.3㎢라는 극히 좁은 공간이었고, 당시 굴뚝새의 개체수가 이미 심각하게 적은 상태였습니다. 천적이 없는 환경에서 날개마저 퇴화한 희귀 새에게 고양이라는 고능력 포식자의 등장은 그 자체로 재앙이었습니다.고양이의 행동 영역을 고려할 때 단 1마리로도 섬 전체를 충분히 영역으로 삼을 수 있었기에, 고양이가 유입된 순간 이미 멸종은 예정된 수순이었습니다. 이 사건은 외래 포식자가 고립된 섬 생태계에 얼마나 치명적인지를 알려주는 역사적 교훈이 되었으며, 영국방송공사의 유명 다큐멘터리 남태평양 에피소드에서도 비중 있게 다루어졌습니다. 뉴질랜드 당국은 이 뼈아픈 교훈을 바탕으로 현재 날지 못하는 희귀 앵무새인 카카포를 천적이 없는 3개의 무인도에서 철저한 통제하에 보호하고 있습니다.