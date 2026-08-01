▲연세대행정학과 83학번 김용신의 모습
그는 87년 2월 보안사에 연행되어 건대 항쟁의 배후관련 수사를 받으며 고문받고 40여 년 후유증에 고통받았다.민병래
아버지 그곳은 어떤가요? 당신과 어머니의 하루가 궁금해요
2003년 임종을 지키며 당신을 껴안았던 날도 체취는 또렷했죠. 오랜 세월 소·돼지를 키우며 스민 쿰쿰한 내 그대로였습니다. 고추장찌개가 밥상에서 진한 냄새를 풍겨도 당신 머리털, 어깨, 손등에선 녀석들의 똥오줌 내가 머리를 들이밀었죠. 싫었어요. 당신이 미우니 허름한 장화며, 누더기가 된 셔츠, 목장갑을 헤집고 나온 엄지손가락을 모두 외면했죠. 장성한 맏아들이, 당신 가슴에 대 못 하나씩을 매일 박은 셈이네요.
당신을 많이 미워했어요
당신과 함께 한 시간이 힘들었습니다. 아침에 눈을 떠 당신과 마주할 생각을 하면 진저리가 났어요. 어쩌다 우린 원수가 되었을까요? 당신 잘못도 내 잘못도 아닌데. 집을 떠나고 싶어도 자립하고 싶어도 난 보안사 송파분실의 악몽에 갇혀 아무것도 할 수 없었어요.
지금도 기억나요. 당신이 돼지를 싣고 운전석에 올라 제게 조수석 문을 닫아달라고 했죠. 늪에 빠진 것도 아닌데 발걸음이 떨어지지 않고 손이 말을 안 들었어요. 햇빛마저 강렬해 눈도 뜨지 못했죠. 결국 당신이 내려서 조수석 문을 닫았지요.
"바보 같은 녀석 이제 문 하나도 못 닫냐?"라고 당신이 남겨놓은 음성 사이로 차 뒤꽁무니를 쳐다보다 주저앉았어요. 눈물이 흐르는데 엄마의 손길이 어깨에 닿더군요. 폭포수 같은 눈물이었죠. 내 몸 안에 어떻게 그 많은 눈물이 담겨 있었을까요.
내가 두 번짼가 세 번째로 입원한 정신병원에서 퇴원한 다음 날, 당신은 "너도 나가서 돈 좀 벌어와"라고 소리 질렀죠. 야속했어요. 가슴에 멍이 들었어요.
당신의 구박보다 더 힘든 건 환청이었어요. 더운 여름, 당신이 축사의 열기까지 집으로 몰고 온 날이었어요. 어머니가 서둘러 차린 저녁상 앞에서 첫 숟가락을 뜨는데 "너는 집안의 수치고 저주다, 당장 죽어라"라는 고모님의 목소리가 들렸어요. 차츰 커지더니 격렬한 울림이 머리 안에서 느껴졌어요. 나의 심장박동도 빨라졌죠. 돌아가신 고모님의 음성에 사로잡혀 나는 숟가락을 든 채 꼼짝 못 했죠. 멀리 축사에서 소의 울음이 길게 이어졌고, 당신은 결국 밥상을 떠났어요. 어머님의 손길이 나의 손목에 닿고서야 헛소리에서 놓여났죠.
아픔은 1987년 2월의 마지막 일요일인 22일에 시작되었어요
1986년 12월 16일에 입대했죠. 자대인 2사단 포병대대로 갔을 때 주변은 헐벗은 소나무뿐이었어요. 잿빛 하늘은 찌푸렸다가 짜증 부리듯 눈을 퍼부었고, 칼바람이 목줄기에 파고들었죠. 입대 전 나는 연세대학교 행정학과 83학번으로 구국학생동맹에 들어가 전두환과 맞서 싸웠죠. 아버지의 강권에 못 이겨 4학년 1학기에 휴학하고 그해 10월의 건대 항쟁 참가를 마지막으로 학교를 떠났습니다. 많은 동지가 실망했는데 감내할 수밖에 없었죠. 가슴에 옹이를 안고 들어갔으니, 세월만 빨리 가길 빌었어요.
그런데 입대 뒤 두 달여 만인 87년 2월 22일 보안부대로 끌려갔습니다. 사령부서빙고분실을 거쳐 송파분실로 갔지요. 6일째 되는 날, 그동안 수사받던 방을 나와 창고 같은 지하방으로 끌려갔어요. 파리한 형광등 몇 조각이 걸려있고, 냉기가 어깨를 짓눌렀습니다. 지난 5일 동안 잠을 못 자 몽롱하고 심한 매타작으로 몸은 허물어진 상태였죠. 나는 육중한 철제 의자에 앉혔습니다. 정면에는 소령 한 명이 나를 마주하고 그동안 나를 조사한 수사관이 좌우로 늘어서 있었습니다. 소령의 지시에 따라 누군가가 나의 엄지발가락과 손가락에 구리 전선을 감았어요. 그가 버튼을 누를 때마다 나의 발과 손이 튀었죠. 몸 안이 화끈거리고 가슴이 터져 나가는 듯했습니다.
건대 항쟁의 배후를 대라고 소령은 악을 썼어요. 건대 항쟁 수사는 진즉에 끝났는데, 내가 연행되기 전인 1월 14일 박종철 열사가 고문받다 숨져 정세가 심상치 않으니, 보안사가 무언가 사건을 조작하려는 속셈으로 보였습니다. 이를 꽉 물고 몇 차례 버텼는데 소령이 비웃으며 또 다른 버튼을 눌렀죠. 갑자기 바닥이 꺼지며 철제의자가 지하로 내려갔어요. 나는 소리 질렀죠. 잘못했다고, 살려달라고, 다 나의 잘못이니 뭐든지 말하겠다고. 위에서 찬물이 쏟아졌어요. 의자는 캄캄한 어둠 속으로 계속 내려갔고, 찬물은 멈추지 않았죠. 그때 정신을 잃었나 봐요. 그들이 작성한 진술서에 도장을 찍고서야 나는 송파분실을 벗어났어요.