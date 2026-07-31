연합뉴스

[가요계]

"음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있기를 바란다."

[영화계]

2018년 9월 24일(현지시간) 방탄소년단(BTS)이 미국 뉴욕 유엔본부 신탁통치이사회 회의장에서 '기성세대에 기대기보다 스스로 적극적으로 목소리를 내고 권한을 확대하자'는 취지로 진행된 유엔아동기금(유니세프) 청년 어젠다 '제너레이션 언리미티드' 행사에 참석해 "자신의 목소리를 내주세요"라고 말하고 있다.방탄소년단(아래 BTS)이 오는 2027년 2월 열리는 제69회 그래미 어워즈에 앨범과 수록곡을 출품하지 않겠다고 밝혔습니다. 사실상 보이콧 선언입니다. 세계적 아티스트가 출품을 거부하자 그래미 어워즈 측은 하루 만에 "슬프지만 존중한다"는 입장을 냈습니다.BTS의 일곱 멤버는 29일 각자의 소셜네트워크서비스(SNS)에 공동 성명문을 올렸습니다. "국적과 언어가 아닌 작품 자체로 평가받고 사랑받기를 희망한다"는 취지였습니다. 직접적으로 언급하지는 않았지만, 발표 시점과 문구를 고려할 때 '베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스' 신설을 겨냥한 결정이라는 해석이 지배적입니다.그래미 어워즈가 유독 아시아 아티스트, 특히 K-팝에 박하다는 목소리가 그간 있었는데요. BTS는 2021년부터 3년 연속 그래미 후보에 이름을 올렸지만 수상하지 못했습니다. 후보 지명은 본상 부문보단 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 등 장르 부문에 집중됐습니다. 일련의 상황에 지역 부문 신설이 아시아 음악의 외연을 넓히기보다, '올해의 레코드' 등 주요 부문과 분리하는 결과를 낳을 수 있다는 우려가 나옵니다.30일 그래미 주관사인 레코딩 아카데미의 하비 메이슨 주니어 최고경영자(CEO)는 공식 SNS에 "BTS 불참 소식을 듣고 슬펐지만, 그들의 결정을 이해하고 존중한다"고 입장을 밝혔습니다. 그러면서 "새 부문은 결코 음악계를 나누기 위한 것이 아니다. 아시안 팝의 다양성과 탁월성을 기리기 위해 신설했다"며 "이 부문에 출품하더라도 주요 종합 부문 후보 자격이 제한되는 것은 아니다"라고 해명했습니다.외신들도 BTS의 결정을 비중 있게 다뤘습니다. AP통신은 "새 부문이 아시아 아티스트를 주요 부문에서 주변화할 수 있다는 비판이 나온다"고 전했고, 가디언은 "BTS가 완곡한 표현을 사용했지만 그래미의 분류 방식에 분명한 문제를 제기했다"고 분석했습니다. 로이터 또한 "BTS가 그래미 출품을 포기한 것은 이번이 처음"이라고 의미를 부여했습니다.BTS에 앞서 세계적 팝스타들도 그래미 어워즈의 불투명한 심사 기준과 차별적 요소를 꾸준히 비판해 왔습니다.위켄드는 자신의 앨범 <애프터 아워스>(After Hours)와 싱글 <블라인딩 라이츠>(Blinding Lights)가 상업적·비평적으로 크게 성공했음에도 2021년 제63회 그래미 후보에서 아예 배제되자 "그래미는 부패했다"며 이후 행사의 보이콧을 선언한 바 있습니다. 논란의 중심에는 주요 장르 후보를 최종 조정하던 비공개 후보 검토위원회가 있었습니다. 레코딩 아카데미는 위켄드 사태를 포함해 공정성 비판이 이어지자 이듬해 4월 해당 위원회를 폐지했습니다.드레이크는 2022년 제64회 그래미 후보 발표 뒤 '베스트 랩 앨범'과 '베스트 랩 퍼포먼스' 두 부문에서 자신의 후보 지명을 철회해 달라고 요청했습니다. 특별한 이유를 밝히진 않았지만, 그간 드레이크가 "팝인데도 흑인이라는 이유로 습관적으로 랩 부문으로 분류한다"는 등 그래미를 공개 비판해 왔기에 그 연장선이라는 해석이 나왔습니다.