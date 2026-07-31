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미국이 발효한 외국산 첨단 로봇 장치 규제대상목록 FCC 'Covered List'. 첨단 로봇 장치란 자율 이동 로봇, 휴머노이드 로봇, 및 4족 보행 로봇을 포함한 기계식 이동 장치로 중국의 대표 로봇 기업이 대거 포함되었다.미국은 국가안보를 명분으로 외국산 로봇의 자국 시장 진입을 전면 차단하고 있습니다. 2026년 7월 28일, FCC는 해외 생산 휴머노이드·사족보행 로봇과 연결형 전력 인버터를 '국가안보 위협 장비(Covered List)'로 지정하였고, 이들 제품은 FCC 장비 인증을 받을 수 없게 되어 사실상 미국 시장에 진입할 수 없게 되었습니다.중국은 전 세계 휴머노이드 로봇 시장의 약 85%를 차지하고 있어, 이 규제의 주요 타깃은 중국 기업입니다. 미 의회는 정부 기관과 연방 자금 지원 기관의 중국 로봇 구매·운용을 금지하는 '미국 안보 로보틱스법'까지 초당적으로 발의하였습니다.미국의 로봇 시장은 2026년 약 99억~114억 달러 규모로, 전 세계 로봇 시장에서 가장 높은 수익을 창출하는 국가입니다. 그러나 2025년 기준 미국 주요 휴머노이드 업체들의 출하량은 각각 약 150대에 불과하였으며, 중국 경쟁사들과 현격한 차이를 보입니다. 미국은 세계 최고의 로보틱스 연구와 가장 깊은 자본(VC 투자 글로벌의 52%)을 보유했지만, 정작 '실제 출하량'에서는 중국의 36분의 1 수준입니다. 이것이 바로 '미국의 역설'입니다.미국의 봉쇄는 이 역설을 깨기 위한 카드이지만, 동시에 '가격 경쟁'을 '신뢰성 경쟁'으로 전환시키는 효과를 낳습니다. 중국산이 배제된 시장에서 한국산 부품은 더 이상 '비싼 대안'이 아닌 '유일한 대안'이 될 수 있습니다.다만 이 조치의 작동 방식을 정확히 읽어야 합니다. FCC의 Covered List는 법조문상 '중국 금지'가 아니라 '생산지 기준'입니다. FCC는 이 조치가 "국가 중립적"이며 생산자의 국적은 "관련 없다"고 명시했고, 실제 기준은 미국 부품 원가 비중이 65%를 넘느냐다(48 CFR 25.101(a) Buy American 테스트)는 것입니다. 이 규정은 조문상 유럽·일본·한국에서 생산된 로봇에도 동일하게 적용됩니다.빠져나갈 길은 두 갈래입니다. 첫째는 미국 부품 비중 65%를 넘겨 애초에 '외국 생산' 분류에서 벗어나는 길인데, 이는 사실상 미국 현지 설계·조립을 요구하는 높은 문턱이므로 단기 대안이 아니라 장기 목표입니다. 둘째는 외국 생산 상태 그대로 국방부(DoW)의 개별 심사를 거쳐 '조건부 승인(Conditional Approval)'을 받는 길입니다. 국방부가 특정 기기나 기기군이 위협이 되지 않는다고 판단해 FCC에 통보하면 예외가 인정되는 구조로, 국적이 아니라 '안보 위협이 없는가'를 심사합니다.한국의 현실적 승부처는 두 번째 길에 있습니다. 미국 관리들은 다수의 비(非)중국 공급사가 실무적으로 예외를 받을 것으로 내다봤습니다. 그러나 이것은 '동맹국이라 자동으로 열리는 문'이 아닙니다. 심사 기간도, 평가 기준도, 예상 승인율도 아직 공개되지 않았고, 이것이 미국 시장 파이프라인에 모델을 둔 모든 제조사에게 가장 큰 미지수입니다.즉 한국 기업에게 이는 "예외를 받을 것"이라는 기대가 아니라, "국방부 심사를 통과해 신뢰를 입증해야 한다"는 능동적 과제입니다. 그리고 바로 이 지점이 역설적으로 한국에 유리합니다. 통과의 조건이 가격이 아니라 신뢰성이라면 검증된 정밀도와 신뢰성이 곧 통행증이 되기 때문입니다.중국 휴머노이드 시장을 주도하는 '빅3'의 실적은 이미 미국을 압도합니다. 애지봇은 2026년 6월 기준 누적 생산량 1만5000대를 돌파하였으며, 연간 10만 대 이상의 생산 능력을 갖추었습니다. 공급망 압박 속에서도 핵심 부품의 1차 합격률을 3개월 만에 60%에서 95%로 끌어올리는 성과를 냈습니다.유비테크는 지멘스와의 협력으로 디지털 제조 역량을 강화하고, 핵심 부품사 지분 43.01%를 인수하며 공급망을 통제하는 '안정적 생태계' 전략을 구사 중입니다. 2025년 산업용 '워커 S2'는 1000대 생산을 완료하였고, 소비자용 'U1' 시리즈는 사전 예약 1만3361대를 돌파하였습니다.유니트리는 '가격 파괴'로 승부합니다. 9.9만 위안의 G1 모델을 내세워 원가를 서양 제품 대비 30~40% 수준으로 낮추었으며, 2025년 매출 1조 7000억 원, 순이익 575억 원을 기록하며 빅3 중 유일하게 흑자를 달성하였습니다. 2025년 전세계 휴머노이드 출하량에서 중국 기업 3사는 약 80%의 시장점유율을 확보했습니다.그러나 중국 시장의 현실은 양산 능력만큼 화려하지 않습니다. 전체 수요의 70% 이상이 아직 연구개발 및 교육용에 집중되어 있으며, 본격적인 산업 현장이나 가정용 시장은 아직 갈 길이 멉니다. 애지봇과 유비테크는 아직 적자 또는 투자 단계에 있으며, 수익성 확보가 과제입니다. 이는 중국의 양산이 '시장 수요'보다는 '정부 주도'와 '선점 효과'에 의존하고 있음을 시사합니다.한국 로봇 산업의 진정한 경쟁력은 '초정밀 부품'이라는 기술력 자체보다, '중국 양산 능력'과 '미국 시장 접근성'이라는 두 거대한 블록을 연결하는 '중간자이자 지렛대'로서의 입지에 있습니다. 한국은 세계에서 유일하게 중국의 제조 생태계와 미국의 소비·규제 생태계에 동시에 완전 접근이 가능하면서도, 양측 모두에게 전략적 동반자로 인정받는 국가입니다.이 '지렛대' 전략의 핵심은 중국의 저가 부품을 한국의 초정밀 기술로 '정제'하여 미국 시장에 '프리미엄 부품'으로 공급하는 것입니다. 구체적으로, 에스피지는 로봇용 정밀 감속기 3종을 모두 생산하며 납기를 1개월로 단축하고 공급가를 40% 이상 낮추었습니다.엔알티는 휴머노이드에 특화된 자기식 엔코더를 공개하였는데, 로봇 핸드용 초소형 엔코더는 17비트급 해상도를 구현하였습니다. 리파인은 로봇핸드 및 촉각·힘 센서 기술을 보유하며 정밀 파지 및 감각 기반 제어에서 차별화된 경쟁력을 갖추고 있습니다. 업계 추산에 따르면 한국 내에서만 30개 이상의 기업이 자동차 부품 공급업체에서 로봇 부품 제조업체로 전환하였습니다.이러한 한국의 강점은 중국의 저가 부품을 '미국 인증 가능한 고급 부품'으로 탈바꿈시키는 데 결정적 역할을 할 수 있습니다. 물론 여기서 법적 함정을 반드시 인지할 필요가 있습니다. CBP는 최근 '핵심 구성요소(PCB, 소프트웨어 등)'의 제조 공정을 원산지 판정의 결정적 잣대로 삼고 있습니다.단순히 한국에서 조립한다고 원산지가 변경되지 않으며, CBP는 한국산으로 인정받던 제품도 재분류할 수 있는 권한을 보유하고 있습니다. 따라서 한국에서의 공정이 단순 조립을 넘어 PCB, 소프트웨어, 핵심 제어 로직 등 제품의 정체성을 결정짓는 요소를 한국에서 개발·제조하는 '실질적 제조' 수준이어야 합니다.미국의 봉쇄는 예고 없이 시작되었고, 중국의 양산은 지금부터 속도전입니다. 한국이 이 기회를 현실로 만들기 위해 6개월 내에 다음과 같은 전략을 고려할 수 있습니다.첫째, CBP 사전 심사(Advance Ruling)를 최우선 과제로 삼을 수 있습니다. 2024년 한국 기업 6건이 CBP로부터 한국산 원산지 판정을 획득한 사례가 있습니다. 양산에 앞서 개별 제품 단위로 법적 확실성을 먼저 확보할 수 있다면, 이는 가장 확실한 리스크 관리 도구가 될 것입니다. CBP 사전 심사는 법적 구속력이 있으므로 이를 통해 안정적인 시장 진입 전략을 수립할 수 있습니다.둘째, 한국 내 공정을 '단순 조립'이 아닌 '고부가가치 제조'로 재정의할 필요가 있습니다. CBP는 인쇄회로기판(PCBA)이나 원료의약품(API) 같은 '핵심 구성요소'의 제조 공정을 원산지 판정의 결정적 잣대로 삼고 있습니다. 로봇 부품의 경우 주요 제어 회로(PCB)와 소프트웨어가 한국에서 개발·제조된다면 원산지 판정에서 유리한 위치를 확보할 수 있을 것입니다.셋째, 중국 내 '반제품 전용 조달체계'를 구축할 수 있습니다. 전기강판, 모터 셀 등 가공 원자재를 중국 주요 업체와 일괄 계약하여 가격 변동성과 수출 통제 리스크를 분산할 수 있습니다. 핵심은 모터 코어와 베어링 등 한국이 가공을 통해 부가가치를 극대화할 수 있는 '반제품'에 집중 조달하는 전략이 효과적일 것입니다.넷째, 두 표준을 동시에 읽는 눈이 필요합니다. 중국은 2026년 세계 최초로 휴머노이드 전 산업망 표준 체계를 내놓아 '어떻게 만드느냐'를 규정하기 시작했고, 미국은 FCC Covered List로 '누가 만들었느냐'를 규정하기 시작했습니다.성격이 정반대인 두 표준은 서로 겹치지 않습니다. 한국의 부품이 살길은 양쪽 문턱을 동시에 넘는 지점에 있으며, 그 지점이 어디인지 실시간으로 판별하는 것 자체가 전략 자산입니다. 부품 경쟁이 표준 경쟁으로 옮겨가는 지금, 표준을 읽지 못하는 기업은 아무리 정밀하고 저렴해도 관문을 통과할 수 없습니다.미국의 제재는 한국에게 '가격'이라는 사각지대에서 '가치 동맹'이라는 전면으로 나설 절호의 기회입니다. 중국의 3천 원짜리 부품이 더 이상 미국 시장에 들어올 수 없다면, 한국의 6-7만 원짜리 부품은 '안전하고 신뢰할 수 있는 유일한 대안'으로 자리매김할 수 있습니다. 미국 시장의 공백은 한국이 채우지 않으면 일본 또는 미국 자체 기업들이 채울 것입니다. 6개월은 결코 넉넉한 시간이 아닙니다.이제 한국 로봇 산업이 가격 경쟁에서 허덕이던 과거는 뒤로하고, 미국이 주도하는 새로운 글로벌 로봇 공급망의 '필수 불가결한' 파트너로 도약할 수 있는 시점입니다. 중국의 가격 경쟁력을 활용하고 미국 시장을 공략하는 한국의 지렛대 효과는 단순한 중개 무역을 넘어, 글로벌 공급망의 새로운 질서를 설계하는 전략적 도약이 될 것입니다.가격으로는 당할 수 없지만, '검증된 성능'과 '맞춤형 솔루션', 그리고 '고객의 성공'이라는 새로운 무기로 무장한다면 한국 로봇 산업의 미래는 결코 어둡지 않을 것입니다. 앞으로 6개월이 골든타임입니다.