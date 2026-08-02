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26.08.02 19:21최종 업데이트 26.08.02 19:21
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일제강점기 때는 판소리도 탄압 대상이었다. 국사편찬위원회가 펴낸 <연희, 신명과 축원의 한마당>은 "식민지정책 일환으로 우리의 전통문화에 대한 조직적인 압살이 진행"됐다면서 "1930년대 후반에 이르면 판소리나 진국명산과 같은 단가마저도 애국심을 고양시킨다는 명목으로 금지시켰으며, 심지어는 일본어로 부르게 했다는 증언도 있다"라고 알려준다.

노재명 국악음반박물관장이 2019년 7월 11일 '인당 박동진 선생 기념 학술세미나'에서 발표한 '박동진 명창 음반자료 보존 현황 및 가치'라는 논문은 박동진(1916~2003)이 1980년대 후반에 "일본인들이 판소리를 일본말로 바꿔 부르라고 강요했다"라고 증언한 일을 소개한다.


박동진은 공연장인 이 자리에서 일제 때의 한국 인기곡인 '만고강산'을 일본어로 부름으로써 자신의 말을 증명했다. "만고강산 유람할제/ 삼신산이 어디메뇨"라는 첫 구절로 시작하는 이 작품은 판소리를 하기 전에 목을 풀 목적으로 부르는 노래였다. 해방 40년이 넘도록 일본어 가사를 기억할 수 있었을 정도로, 판소리를 일어로 부르게 하는 압력이 대단했음을 느낄 수 있다.

몽둥이로 맞으면서도 '소리'를 하고 싶었던 박초월의 유년시절

박초월 명창의 젊은 시절 모습.연합뉴스

그런 위기에 처했던 판소리를 박동진 등과 함께 지켜낸 소리꾼들이 많다. 20세기의 대표적 명창으로 손꼽히는 박초월(1917~1983)도 그중 하나다. 그는 일제 때는 창극운동을 통해, 해방 이후에는 국극운동을 통해 판소리의 인기를 살려내고 이를 현대적으로 다듬는 데에 기여했다.

일제 식민지배 이전에도 판소리의 영향력을 약화시키는 사건이 있었다. 양반층 몰락에 결정적으로 기여한 1894년의 동학혁명은 판소리의 가장 부유한 소비자층을 약화시키는 요인이 됐다. 이 때문에 곤란에 처했던 판소리가 생명력을 유지하는 것은 물론이고 현대적으로 계승·발전된 데는 박초월을 비롯한 소리꾼들의 역할이 컸다. 이로 인해 현대 한국인들은 조선 후기 사람들의 애환과 정서가 많이 담긴 이 장르를 별 어려움 없이 접촉하고 있다.

초승달을 의미하는 초월(初月)은 박초월의 본명이 아닌 예명이다. 이는 아버지의 꿈을 근거로 생겨났다. 최동현 군산대 교수가 2010년 6월 20일 자 <전북일보>에 쓴 '최동현의 명창이야기 35'는 "아버지 박덕삼이 달을 삼키는 꿈을 꾼 뒤에 운봉에서 밤길을 걸어 승주로 가서 하룻밤을 지낸 후에 딸을 얻었다는 말을 들은 지인이 지어주었다고 한다"라는 이야기를 들려준다.

승주군으로 불린 지금의 전남 순천에서 출생한 박초월의 본명은 삼순이다. 복수의 여성과 혼인한 아버지 박덕삼의 딸 열 명과 아들 한 명 중에서 박초월은 '서열 3위'였다.

음악은 천상의 신들을 찬양하는 종교적 의례의 도구였다. 불교의 범패승과 기독교의 찬양목사·음악목사 등은 그런 전통의 유산이다. 무당굿에서 나타나듯이 무속신앙 역시 음악과 밀접한 관련을 띤다. 이는 박초월의 소질을 설명해 주는 요인이다. 박덕삼이 전북 남원군 운봉면에서 밤길을 걸어 승주군까지 가서 만난 여성은 당골 집안의 무녀였다. 박덕삼은 굿판에서 장구를 치는 연주자였다.

박초월의 부모는 유전적 기질을 물려줬다고는 볼 수 있지만, 적극적 후원은 해주지 않았다. 1979년 11월 8일 자 <동아일보> 인터뷰 기사는 "여덟 살 때 이웃집에서 울려나오는 소리에 귀 기울여 귀동냥으로 배우기 시작"했다고 한 뒤 "귀동냥을 하며 흥얼흥얼대다 부모한테 들켜 치도곤을 맞았어요"라는 박초월의 말을 들려준다.

부모는 딸이 소리를 하는 것을 원치 않았지만, 딸은 몽둥이로 맞으면서도 소리를 하고자 했다. 어머니의 고향을 떠나 아버지의 고향으로 이주한 것은 딸이 이 같은 소신을 유지하는 데에 힘이 됐다. 아버지의 고향에서는 '고급 귀동냥'을 할 일이 훨씬 많았다.

<판소리연구> 2008년 제26집에 실린 최혜진 당시 목원대 강의교수의 논문 '명창 박초월론'은 "(순천에서) 출생 후 9살 무렵까지 살았던 것으로 보이며, 이후 남원군 아영면에서 잠시 살다가 운봉면 비전리로 이거하였다"라고 기술한다. 운봉면은 송흥록·송광록 같은 동편제(전라도 동부 판소리) 명장들의 숨결이 강한 곳이었다. 이를테면, '음악 8학군'으로 이주한 셈이다.

박초월은 스승 복도 있었다. 당대의 거장인 송만갑(1865~1939)을 비롯해 김정문·임방울·정광수 등이 그의 스승이 됐다. 그는 그들의 가르침을 받으며, 큰 성량으로 서글픔을 기교적으로 표현하는 창법을 갖게 됐다.

1930년에 그는 전국남녀명창대회에서 1등을 차지했다. 치도곤을 불사하는 고집 및 노력에 더해 천부적 소질과 '8학군'과 스승의 배합이 열세 살 소녀를 그런 경지로 이끌었다. 이는 그가 전국적 주목을 받는 계기가 됐다. 오케레코드사를 비롯한 음반사들과 협업해 흥보가·심청가·춘향가 등을 취입했고, 1933년에 결성된 조선성악연구회의 핵심 단원으로 우뚝 서게 됐다.

일제는 한국 음악을 시장에서 도태시키고자 일본 창가의 보급에 주력했다. 일본 창가 가사를 한국어로 번역한 <보통교육창가집>을 1910년부터 보급시키기도 했다.

고사될 수 있었던 판소리를 되살린 사람

박초월은 해방 후에는 여성국극동지사를 조직해 tvN 사극 <정년이>에 묘사된 국극의 발전에도 기여했다. 사진은 tvN <정년이> 현장 포토tvN

이런 악조건 속에서 조선성악연구회는 판소리에 연극적 요소를 가미하고, '들려주는 공연'에서 '보여주는 공연'으로 탈바꿈을 시도했다. 판소리의 경쟁력을 강화시키는 방법으로 일본 문화와 경쟁했던 것이다. 이 운동에 참여한 박초월 등의 노력이 성공적이었기에, 판소리는 과거의 유물로 박제화되지 않고 오늘날까지도 생명력을 발휘할 수 있게 됐다.

그러나 박초월을 비롯한 소리꾼들이 일제의 문화 침략을 완벽히 막아낸 것은 아니다. 박초월은 박귀희·김남파·한영숙·임방울·강남중·정광후 등과 함께 관변단체인 조선연극협회 산하의 동일창극단에 사실상 강제적으로 편입됐다.

하지만 박초월이 동일창극단에서 적극적 활동을 했다는 기록은 발견되지 않았다. 대통령 소속 친일반민족행위진상규명위원회의 <친일반민족행위진상규명보고서>나 민족문제연구소의 <친일인명사전>에는 이 이름이 나타나지 않는다.

<친일인명사전> 부록인 <금단의 역사를 쓰다, 18년간의 대장정>은 "문학·미술·음악·무용·연극·영화 등 문화예술 부문에서 창작과 공연 활동으로 일제의 식민통치와 침략전쟁을 적극 미화·찬양하고 선전·선동한 자"를 친일파로 규정한다. 이에 따라 김기수·함화진 같은 국악인들이 이 사전에 등재됐다. 하지만 박초월이 동일창극단에 편입된 사실은 '적극적 미화·찬양·선전·선동'의 기준을 충족하지 못한다.

박초월은 해방 후에는 여성국극동지사를 조직해 tvN 사극 <정년이>에 묘사된 국극의 발전에도 기여했다. 여성 배우들이 남장을 하는 국극은 1950년대 내내 폭발적 인기를 누렸다. 1991년 3월 30일 자 <경향신문>에 따르면, 국극이 공연될 때는 기마경찰대가 출동해 교통정리를 하는 일도 있었다. 오빠 부대가 아닌 '누이 부대'가 보내는 "극성 남자팬들의 혈서 편지"도 많았다고 한다.

일본 창가의 파도에 밀려 자칫 고사될 수도 있었던 판소리다. 그랬던 이 장르가 해방 후에 국극과 함께 활기 있게 되살아난 데는 박초월을 비롯한 소리꾼들의 헌신이 컸다.

그는 제자 양성에도 관심을 할애했다. 조통달·조순애·한농선·성우향·남해성·전청민·김봉례 등이 그를 계승했다. 그는 1955년에는 서울국악예술학교의 모체인 한국민속예술학원의 설립에 참여했다.

박초월은 다소 특이한 판소리 계승자였다. 후배와 제자들을 양성하는 역할뿐 아니라 선배 명창들에게 제사를 올리는 역할도 떠안았다. 위 <동아일보>는 "지난 65년부터 서울 자하문 밖 별장에 이미 작고한 국악인 2백여 명의 위패를 모셔놓고 해마다 단오절이면 위령제를 올리"고 있다고 전했다. '2백여'은 '근 2백'으로 정정돼야 한다. 그가 모신 국악의 신들은 156위다. 어머니처럼 신녀의 모습도 띠면서 판소리를 지켜나갔던 것이다.

박초월은 47세 때인 1964년에 중요무형문화재(국가무형유산) 춘향가 보유자로 인정됐다. 1973년에는 수궁가 보유자로 인정됐다. 19세기 후반 이후로 문화적 격랑에 휩싸인 판소리에 생명력을 불어넣는 데 헌신한 그는 1983년에 66세를 일기로 생명을 다했다.
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