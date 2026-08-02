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박초월 명창의 젊은 시절 모습.그런 위기에 처했던 판소리를 박동진 등과 함께 지켜낸 소리꾼들이 많다. 20세기의 대표적 명창으로 손꼽히는 박초월(1917~1983)도 그중 하나다. 그는 일제 때는 창극운동을 통해, 해방 이후에는 국극운동을 통해 판소리의 인기를 살려내고 이를 현대적으로 다듬는 데에 기여했다.일제 식민지배 이전에도 판소리의 영향력을 약화시키는 사건이 있었다. 양반층 몰락에 결정적으로 기여한 1894년의 동학혁명은 판소리의 가장 부유한 소비자층을 약화시키는 요인이 됐다. 이 때문에 곤란에 처했던 판소리가 생명력을 유지하는 것은 물론이고 현대적으로 계승·발전된 데는 박초월을 비롯한 소리꾼들의 역할이 컸다. 이로 인해 현대 한국인들은 조선 후기 사람들의 애환과 정서가 많이 담긴 이 장르를 별 어려움 없이 접촉하고 있다.초승달을 의미하는 초월(初月)은 박초월의 본명이 아닌 예명이다. 이는 아버지의 꿈을 근거로 생겨났다. 최동현 군산대 교수가 2010년 6월 20일 자 <전북일보>에 쓴 '최동현의 명창이야기 35'는 "아버지 박덕삼이 달을 삼키는 꿈을 꾼 뒤에 운봉에서 밤길을 걸어 승주로 가서 하룻밤을 지낸 후에 딸을 얻었다는 말을 들은 지인이 지어주었다고 한다"라는 이야기를 들려준다.승주군으로 불린 지금의 전남 순천에서 출생한 박초월의 본명은 삼순이다. 복수의 여성과 혼인한 아버지 박덕삼의 딸 열 명과 아들 한 명 중에서 박초월은 '서열 3위'였다.음악은 천상의 신들을 찬양하는 종교적 의례의 도구였다. 불교의 범패승과 기독교의 찬양목사·음악목사 등은 그런 전통의 유산이다. 무당굿에서 나타나듯이 무속신앙 역시 음악과 밀접한 관련을 띤다. 이는 박초월의 소질을 설명해 주는 요인이다. 박덕삼이 전북 남원군 운봉면에서 밤길을 걸어 승주군까지 가서 만난 여성은 당골 집안의 무녀였다. 박덕삼은 굿판에서 장구를 치는 연주자였다.박초월의 부모는 유전적 기질을 물려줬다고는 볼 수 있지만, 적극적 후원은 해주지 않았다. 1979년 11월 8일 자 <동아일보> 인터뷰 기사는 "여덟 살 때 이웃집에서 울려나오는 소리에 귀 기울여 귀동냥으로 배우기 시작"했다고 한 뒤 "귀동냥을 하며 흥얼흥얼대다 부모한테 들켜 치도곤을 맞았어요"라는 박초월의 말을 들려준다.부모는 딸이 소리를 하는 것을 원치 않았지만, 딸은 몽둥이로 맞으면서도 소리를 하고자 했다. 어머니의 고향을 떠나 아버지의 고향으로 이주한 것은 딸이 이 같은 소신을 유지하는 데에 힘이 됐다. 아버지의 고향에서는 '고급 귀동냥'을 할 일이 훨씬 많았다.<판소리연구> 2008년 제26집에 실린 최혜진 당시 목원대 강의교수의 논문 '명창 박초월론'은 "(순천에서) 출생 후 9살 무렵까지 살았던 것으로 보이며, 이후 남원군 아영면에서 잠시 살다가 운봉면 비전리로 이거하였다"라고 기술한다. 운봉면은 송흥록·송광록 같은 동편제(전라도 동부 판소리) 명장들의 숨결이 강한 곳이었다. 이를테면, '음악 8학군'으로 이주한 셈이다.박초월은 스승 복도 있었다. 당대의 거장인 송만갑(1865~1939)을 비롯해 김정문·임방울·정광수 등이 그의 스승이 됐다. 그는 그들의 가르침을 받으며, 큰 성량으로 서글픔을 기교적으로 표현하는 창법을 갖게 됐다.1930년에 그는 전국남녀명창대회에서 1등을 차지했다. 치도곤을 불사하는 고집 및 노력에 더해 천부적 소질과 '8학군'과 스승의 배합이 열세 살 소녀를 그런 경지로 이끌었다. 이는 그가 전국적 주목을 받는 계기가 됐다. 오케레코드사를 비롯한 음반사들과 협업해 흥보가·심청가·춘향가 등을 취입했고, 1933년에 결성된 조선성악연구회의 핵심 단원으로 우뚝 서게 됐다.일제는 한국 음악을 시장에서 도태시키고자 일본 창가의 보급에 주력했다. 일본 창가 가사를 한국어로 번역한 <보통교육창가집>을 1910년부터 보급시키기도 했다.