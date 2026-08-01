평양조선중앙통신=연합뉴스

2025년 4월 16일 김정은 북한 국무위원장이 평양 시내 '뉴타운' 지구 중 하나인 화성지구 3단계 준공식에 직접 참석하며 인민 생활 챙기기 행보를 보였다. 조선중앙통신은 16일 화성지구 3단계 1만세대 살림집 준공식이 전날 성대히 진행됐다고 전했다.이 대목에선 조선을 바라보는 한국의 주류적 시선의 굴절을 발견할 수 있다. 김 위원장이 경제정책 실패를 자인하면서 눈물을 보였을 때에는 '솔직하다'는 평가가 많았다. 그런데 김 위원장이 놀라운 성과를 이뤄냈다고 자평할 때는 '믿지 못하겠다'거나 무시하는 경향이 강하다.특히 조선 측 자료나 발표를 외면하면서 2차 자료에 해당하는 한국은행과 농촌진흥청의 추정치에 의존하곤 한다. 조선이 러-우 전쟁 특수로 막대한 돈을 벌어들이고 있다는 주장도 막연한 추정에 근거한 것이다. 이러한 현상은 우리가 '있는 그대로의 조선'을 바라보는 데에 커다란 장애가 되고 있다.정책적으론 더 중요한 함의가 있다. 조선이 또다시 경제난에 처해 한국을 필요로 할 것이라는 주장이 '막연한 바람'에 불과하다는 것이다. 김 위원장은 2월 하순과 3월 하순에 각각 열린 9차 당대회와 최고인민회의에서 "경제분야에서 수십년만에 처음으로 다년간의 발전계획을 성과적으로 완수하고 생산장성의 토대를 구축"했다고 했다. 자립적 경제 기반의 개선과 더불어 러시아는 물론이고 중국과의 경제협력도 본궤도에 오르고 있다.이는 조선이 또다시 경제난에 처하기보단 지속적인 경제성장을 이뤄낼 공산이 크다는 것을 말해준다. 사정이 이렇다면 이제는 '우리가 바라는 북한'을 내려놓고 '있는 그대로의 조선'을 직시해야 할 때가 아닐까?