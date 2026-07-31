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26.07.31 11:57최종 업데이트 26.07.31 11:57
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'보물섬'이라는 수식어를 갖고 있는 곳. 푸르른 바다를 내려다보는 비탈진 언덕에 초록빛 논들이 계단식 모양으로 펼쳐진다. 층층이 물결처럼 이어져 내려가는 초록빛 논과 아스라이 지평선을 가운데 두고 위 아래로 나뉘어져 있는 바다와 하늘이 함께 어우러진 풍경. 이런 풍경을 눈앞에 두고 있으면 이곳이 왜 보물섬인지 단번에 이해가 된다.

아름다운 다랭이마을을 품고 있는 곳, 바로 경남 남해군이다. 하지만 자고로 보물섬이라 하면 보물이 가득 묻혀 있는 섬을 일컫지 않나. 분명 한 두 개의 보물로 끝이 아닐 것이다. 이미 찾아서 알고 있는 보물 말고도, 구석구석 숨겨져 있는 보물들이 궁금했다. 지난 7월 하순, 보물찾기에 나섰다.

눈 두는 곳마다 수려한 풍경 품은 섬

간조 때 드러나는 신비로운 바닷길배은설

작은 섬 두 개가 앞서거니 뒤서거니 자리하고 있다. 남해군 설천면 문항마을 앞 바다, 상장도와 하장도다. 간조 때 이곳을 찾으면 바다 한가운데로 서서히 드러나는 무언가가 보인다. 길이다.

투명한 에메랄드빛 바다 사이로 희디흰 바닷길이 생겨난다. 하늘은 쨍하게 파랗고, 그 하늘에 두둥실 흰 구름이 떠있다. 뭍에서 상장도, 상장도에서 하장도까지 이어지는 바닷길은 신비로운 동시에, 마치 이국의 휴양지에 온 듯한 착각을 불러일으킬 만큼 아름답다.


그런가 하면 노을 질 무렵의 남해 풍경은 또 어떨까. 에메랄드빛으로 빛나던 낮의 바다는, 해 저물 무렵이 되자 서서히 노을빛이 스며든다. 노을 진 바다 맞은편으로 계단이 나 있어 오르자 언덕인 듯 산인 듯한 장소가 나타난다.

한창 여름을 지나는 중이라 푸릇푸릇 청량하기 그지없는데, 알고 보니 넓디넓은 이 언덕이 모조리 다 고사리밭이란다. 내가 아는 고사리가 맞나 재차 반문할 만큼, 눈앞에 펼쳐진 풍경은 장관이다. 노을 지는 바다와 넓게 펼쳐진 푸르른 고사리 언덕, 게다가 풍성하게 피어난 희디 흰 수국 꽃길까지 함께 어우러진 곳, 이름도 예쁜 남해의 숨은 명소 '별해로(虌海路)'다.

별해로 수국 꽃길배은설

노을 지는 별해로 고사리밭배은설

넉넉한 마음씨를 가진 친구 하나를 안다. 그 친구가 남해에서 자랐다. 그 마음씨의 8할 쯤은 이런 풍경을 보고 자라서이지 않을까 하는 생각이 들 만큼, 남해는 끝없이 아름답다.

'귀족 멸치'라 불리는 죽방렴 멸치

남해 지족해협 죽방렴배은설

아름다운 풍경이 계속해서 이어지다, 순간 눈길을 끄는 생소하면서도 이색적인 풍경이 등장하기도 한다. 남해군 삼동면과 창선면 사이의 바다인 지족해협을 지날 즈음이다.

뭍에서 그리 멀지 않은 바다 위 수면 위로 정체 모를 나무 기둥들이 삐죽삐죽 드러나 있다. 커다란 나무기둥 수백 개가 죽 이어져 있는데, 그 모양이 마치 거대한 V자 형 같다. 점점 좁아지는 V자 형 꼭짓점 끝에는 또 다른 나무 기둥들이 원 모양을 이루며 꼭짓점 주변을 감싸고 있다. 나무 기둥에는 촘촘하게 엮인 대나무 발이 대어져 있다.

과연 이게 뭘까. 처음 보는 탓에 양식장인지 그물인지 갖은 물음표만 떠오르는데, 알고 보니 죽방렴이란다. 죽방렴은 자연적인 조류의 흐름을 이용해서 물고기를 잡는 전통 어업 방식이다. 빠른 물살을 따라 자연스레 죽방렴 안으로 들어온 물고기들은 그대로 원통형의 대나무 발 속에 갇히게 된다.

전통어업방식 남해 죽방렴베은설

죽방렴은 조류의 방향과 속도 등 자연의 흐름을 그대로 이용해 지혜롭게 물고기를 잡는 방식으로, 무척 인상적이다. 어부들이 먼 바다로 나가지 않고도 물고기를 잡을 수 있으며, 살아있는 물고기를 건져 올리니 비늘이나 몸체 손상이 없어 신선한 것은 당연한 일이다.

이 전통 어업 방식인 죽방렴을 이야기할 때 결코 빼놓을 수 없는 것이, 남해 죽방렴 멸치다. 죽방렴을 통해 잡히는 물고기들의 80%는 멸치라고 한다. 사실 우리 밥상에서 멸치의 위상은 그리 높지 않다. 멸치 하면 떠오르는 건 밑반찬인 멸치볶음이나 멸치로 육수를 낸 멸치 국수 정도인 걸 봐도 그렇다. 주 메뉴가 되기보다는 부수적인 음식 재료 쯤이랄까.

하지만 남해에선 당당히 메인 메뉴가 되는 것이, 바로 이 은빛 멸치다. 죽방렴 방식으로 잡은 멸치이기 때문이다. 물살이 센 곳에서 사는 물고기들은 살이 단단하고 탄력이 있다. 죽방렴 멸치는 '귀족 멸치'라 불리기도 할 만큼 귀한 대접을 받는다. 그래서 남해에 오면 꼭 먹어봐야할 음식이 멸치요리다. 멸치쌈밥, 멸치회무침, 멸치튀김 등 다양한 멸치요리를 접할 수 있는데, 그 중 가장 대표적인 게 남해 대표 향토음식인 '멸치쌈밥'이다.

멸치쌈밥이라니, 난생 처음 접하는 음식이었다. 하지만 자작하게 끓여낸 조림을 떠올리게 해 아주 낯설지만은 않다. 뚝배기 바닥에 고사리가 깔려있고 그 위로는 신선하고 큼지막한 생멸치가 듬뿍 들어있다. 그 밖에 무, 양파, 청양 고추 등이 매콤한 양념과 어우러져 보기만 해도 먹음직스럽다.

남해 향토음식 죽방렴 멸치쌈밥배은설

상추를 펼친 뒤 밥과 멸치, 고사리를 얹어 만든 쌈을 입안 가득 넣는다. 해산물 특유의 비린 맛 하나 없이 매콤하고, 무엇보다도 통통한 멸치가 더없이 고소하다. 조화로운 맛이 풍부하게 느껴져 그야말로 별미다.

생멸치가 통째로 들어가니 사람에 따라 잔가시가 입안에 살짝 느껴질 수도 있지만, 오히려 부드러우면서도 씹는 맛이 느껴져 식감이 살아난다. 또는 가시 없는 순살멸치쌈밥을 파는 곳도 있다. 쌈이 아니라 따끈한 흰 밥에 매콤하고 진한 국물 쓱싹 비벼 멸치 하나 올려 먹어도 맛있다. 밥도둑이 따로 없다.

멸치쌈밥이 매콤함으로 입맛을 살려준다면, 멸치와 각종 야채를 새콤하게 무쳐 또한 입맛을 되살리는 것이 멸치회다. 싱싱한 멸치의 고소함을 가장 잘 느낄 수 있는 음식은 멸치튀김이다. 고소하고 바삭바삭한 멸치튀김은 맛은 물론 칼슘 등 영양가도 높아 아이들이 먹기에도 제격이다.

죽방렴 멸치튀김배은설

남해 곳곳을 여행하다 보니 어느새 손에 쥔 보물 쪽지가 수북하다. 보물 쪽지 하나하나 펼치자 그 속에는 아름다운 풍경도, 죽방렴멸치·고사리·마늘 등 먹거리도, 넉넉한 인심도 담겨 있다. 올 여름, 혹 남해로 향하신다면 이곳에서 보물을 찾는 건 아마도 그리 어렵지 않을 것이다. 누구는 찾고 누구는 못 찾아서 서운할 일도 없다.

보물들 가슴 깊숙이 품고 돌아가는 길, 언젠가 다시 또 생각나겠다. '보물섬' 남해가 가진 또 다른 수식어가 '국민 고향'이란다. 누구나 언제든 품어주는 고향 말이다. 다만 흠이 있다면 그 고향이 너무 아름다워 이곳에 머무르다 돌아서는 순간, 이미 발걸음이 떨어지지 않는다는 점이다.

시간 흐르고 흘러 그립다 못해 다시 찾게 된 날, 이 섬은 또 무던히 인사해줄 것이다.

"어서 오시다!"
덧붙이는 글 이 기사는 '그래서, 여행' (https://blog.naver.com/tick11)에도 실립니다.

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