베은설

전통어업방식 남해 죽방렴죽방렴은 조류의 방향과 속도 등 자연의 흐름을 그대로 이용해 지혜롭게 물고기를 잡는 방식으로, 무척 인상적이다. 어부들이 먼 바다로 나가지 않고도 물고기를 잡을 수 있으며, 살아있는 물고기를 건져 올리니 비늘이나 몸체 손상이 없어 신선한 것은 당연한 일이다.이 전통 어업 방식인 죽방렴을 이야기할 때 결코 빼놓을 수 없는 것이, 남해 죽방렴 멸치다. 죽방렴을 통해 잡히는 물고기들의 80%는 멸치라고 한다. 사실 우리 밥상에서 멸치의 위상은 그리 높지 않다. 멸치 하면 떠오르는 건 밑반찬인 멸치볶음이나 멸치로 육수를 낸 멸치 국수 정도인 걸 봐도 그렇다. 주 메뉴가 되기보다는 부수적인 음식 재료 쯤이랄까.하지만 남해에선 당당히 메인 메뉴가 되는 것이, 바로 이 은빛 멸치다. 죽방렴 방식으로 잡은 멸치이기 때문이다. 물살이 센 곳에서 사는 물고기들은 살이 단단하고 탄력이 있다. 죽방렴 멸치는 '귀족 멸치'라 불리기도 할 만큼 귀한 대접을 받는다. 그래서 남해에 오면 꼭 먹어봐야할 음식이 멸치요리다. 멸치쌈밥, 멸치회무침, 멸치튀김 등 다양한 멸치요리를 접할 수 있는데, 그 중 가장 대표적인 게 남해 대표 향토음식인 '멸치쌈밥'이다.멸치쌈밥이라니, 난생 처음 접하는 음식이었다. 하지만 자작하게 끓여낸 조림을 떠올리게 해 아주 낯설지만은 않다. 뚝배기 바닥에 고사리가 깔려있고 그 위로는 신선하고 큼지막한 생멸치가 듬뿍 들어있다. 그 밖에 무, 양파, 청양 고추 등이 매콤한 양념과 어우러져 보기만 해도 먹음직스럽다.