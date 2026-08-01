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2012년 방문했던 비어에셀의 모습윤한샘
늦은 오후, 맥주 한 잔을 마시며 책장을 넘기는 여유와 품격. 20년 뒤, 나도 저분처럼 살 수 있으려나. 내가 좋아하는 일을 남의 눈치 보지 않고 당당히 할 수 있으려나. 쾰른 한 구석, 쾰쉬와 펼쳐진 그 장면은 이후 나의 인생에 중요한 변곡점이 되었다.
자유 도시, 쾰른
프랑크푸르트에서 북쪽으로 두 시간 거리에 있는 쾰른은 독일 어느 곳보다 단단한 정체성을 가지고 있는 도시다. 쾰른(Koln)이라는 이름은 로마의 식민지를 뜻하는 콜로니아에서 유래했다. 서기 50년 로마는 이 지역을 문명과 야만을 가르는 최전방 전선으로 삼았다. 라인 강은 게르만족과 로마를 가르는 경계선이었다.
1164년 동방박사의 성유물이 쾰른으로 넘어오며, 이곳은 가톨릭의 성지가 되었다. 그 위상은 로마, 예루살렘과 견줄 정도였다. 유럽 전역에서 순례객들이 구름처럼 몰려왔다. 쾰른 대주교는 황제를 뽑는 7대 선제후 중 한 명으로, 강력한 힘을 가진 존재였다. 1248년 첫 삽을 뜬 쾰른 대성당은 이런 가톨릭의 힘을 보여주는 상징이었다.
하지만 쾰른은 고루한 기독교의 도시가 되기를 거부했다. 14세기, 북유럽 도시의 상인들은 귀족이나 해적들의 수탈에서 자신들의 이익을 지키고 서로를 보호하기 위한 일종의 경제 연합체, 한자(Hansa) 동맹을 결성한다. 쾰른은 이 한자 동맹의 맹주 도시 중 하나였다.
당연히 쾰른 상인들과 교회 사이에는 갈등이 생길 수밖에 없었다. 1288년, 대주교의 독재와 수탈에 맞서 상인들이 저항했고, 보링엔에서 벌인 전투에서 승리했다. 대주교를 쫓아낸 쾰른은 15세기 황제로부터 제국자유도시로 인정받았다.
중세 시대, 시민이 거대한 기득권에 맞서 자유를 이뤄낸 놀라운 성과였다. 로마의 식민지와 가톨릭의 성지, 그리고 저항과 투쟁을 통해 자치권을 쟁취한 자유도시, 역사적 아이러니와 자신만의 뚜렷한 정체성을 품고 있는 독특한 도시가 바로, 쾰른이다.
자유 도시 맥주, 쾰쉬
쾰쉬(Kolsch)는 쾰른의 맥주다. 이 단어는 맥주 이외에 '쾰른의', '쾰른 사람', '쾰른 언어'라는 의미도 갖고 있다. 자신들의 정체성을 뚜렷이 드러내는 단어에 맥주 이름을 붙였다는 것은 쾰른 사람들이 자신들의 맥주에 얼마나 큰 자부심을 가지고 있는지 알 수 있다.
수너는 이런 쾰쉬의 원조다. 투명한 황금색을 품고 있는 쾰쉬는 꼭 라거 같다. 탄산이 풍성하고 쓴맛이 낮아 청량 하고 깔끔하다, 얼핏 보면 라거와 구분하기 대단히 힘들다. 하지만 저온 장기 숙성을 한다는 사실만 동일할 뿐, 쾰쉬는 엄연히 상면발효를 하는 에일 맥주다.