자료사진

○ 기술보고서 :

https://github.com/inclusionAI/LLaDA2.X/blob/main/LLaDA2_2_tech_report.pdf

○ GitHub：

https://github.com/inclusionAI/LLaDA2.X

○ HuggingFace：

https://huggingface.co/inclusionAI/LLaDA2.2-flash

LLaDA 2.2의 훈련 및 추론 프레임워크 개요. LLaDA 2.2는 레벤슈타인 편집을 핵심으로 사전 훈련(CPT), 지도 미세 조정(SFT), 강화 학습(RL)의 3단계 훈련 파이프라인을 통해 최적의 편집 전략을 학습한다. 실제 추론 시에는 토큰을 여러 차례에 걸쳐 삽입하고, 삭제하고, 치환하면서 문장을 단계적으로 완성해 나가는 에이전트 생성 프레임워크다.기존 LLM이 에이전트에게 맞는 모델일까? AI 에이전트를 개발하고 써보는 이들이 자주 던지는 질문입니다. 우리가 많이 쓰는 ChatGPT와 클로드 등 자기회귀(Autoregressive) 언어 모델들은 분명 압도적인 논리적 추론 능력을 입증했습니다. 첫 문장부터 한 글자 한 글자 차례대로 생성하며 쌓아 올리는 인과적 사고는 복잡한 수학 문제를 풀거나 법률 문서를 작성하는 데 탁월한 강점을 발휘합니다.그러나 에이전트는 말보다 일을 잘해야 합니다. 외부 도구를 호출하고, 환경의 피드백을 실시간으로 수용하며, 복잡한 소프트웨어 엔지니어링 과제를 실행하는 존재입니다. 이러한 현장에서 과연 '한 글자씩 순차적으로 생각하는' LLM의 방식이 최선일까요?에이전트가 직면하는 실제 업무는 대부분 비순차적이고, 예측 불가능하며, 즉각적인 수정을 요구합니다. 잘못된 API 호출 한 번, 모호한 JSON 형식 하나가 전체 작업 궤적을 붕괴시키는 상황에서 LLM은 이미 생성된 토큰을 되돌릴 수 없다는 치명적 약점을 드러냅니다. 이에 대한 대안으로 떠오른 것이 바로 확산 모델(Diffusion Model)입니다.이미지 생성 분야에서 검증된 이 패러다임은 텍스트 생성에서도 병렬 처리의 효율성과 유연한 수정 능력을 제공하여 '쓰면서 고치고, 실행하며 수정하는' 진정한 의미의 진화하는 에이전트 구현을 가능하게 합니다. 중국이 에이전트 확산에 속도를 내면서 이 분야에도 결과물을 내고 있는데 그 중 앤트그룹이 최근 공개한 대규모 에이전틱 확산 모델 LLaDA 2.2가 인상적입니다.알리바바 계열사아자 중국의 핀테크 거대 기업인 앤트그룹(Ant Group)은 자체 연구소 inclusionAI를 통해 LLaDA 2.2라는 확산 언어 모델을 공개했습니다. 이는 세계 최초로 1,000억 개의 파라미터를 가진 MoE(Mixture of Experts) 구조를 확산 모델에 적용하여 장기 에이전트 태스크에서 자기회귀 모델에 필적하는 성능을 이끌어 냈습니다.이미지 생성 분야에서 확산 모델의 병렬 처리 능력은 입증되었지만 언어 영역에서는 논리적 비약이 잦아 에이전트의 두뇌로 쓰기에는 불안정하다는 평가를 받아 왔습니다. 앤트그룹은 이러한 편견을 깨고 확산 모델이 가진 속도와 유연성을 극대화하는 동시에 강화 학습이라는 날개를 달아, 에이전트라는 구체적인 목적에 최적화된 새로운 지능형 시스템을 구축하고 있습니다.기존의 자기회귀 LLM은 '똑똑하고 논리적인 모범생'에 비유할 수 있습니다. 앞에서부터 차근차근 써 내려가기 때문에 초반 논리만 잘 잡히면 훌륭한 결과물을 내지만 중간에 잘못된 내용을 발견해도 이미 생성된 토큰을 수정할 방법이 없다는 치명적 약점이 존재합니다.에이전트가 복잡한 API를 호출하거나 깃허브 이슈를 해결할 때, 초기 디코딩 블록에서 생성된 잘못된 JSON 형식이나 모호한 함수명은 이후 모든 상호작용에 경직된 제약 조건으로 작용하며, 결국 전체 작업의 목표가 표류하는 결과를 초래합니다. 이를 두고 논문에서는 '추론 경로 붕괴(Reasoning-Path Collapse)' 및 '오류 누적(Error Accumulation)'이라는 심각한 병리 현상이라고 지적합니다.그래서 앤트그룹은 LLaDA 2.2로 이 구조적 난제를 정면으로 돌파합니다. 생성 과정에서 텍스트 덩어리를 동시에 처리하되, 기존에는 없었던 DELETE(삭제)와 INSERT(삽입)라는 두 가지 핵심 연산을 도입했습니다. 모델이 자신이 생성한 초안 중 중복되거나 잘못된 구절을 발견하면 즉시 삭제하고, 누락된 핵심 정보가 있다면 해당 위치에 새 토큰을 삽입하여 유연하게 수정할 수 있는 것입니다.이는 마치 워드프로세서의 수정 기능을 생성형 AI에 이식한 변화로, 기존 모델이 실수를 만회하기 위해 '처음부터 다시 쓰기'만 가능했던 것과 대비됩니다. 실제 논문에 따르면, SWE-bench Verified 벤치마크에서 이 레벤슈타인 편집 기능만 활성화했을 때 문제 해결률이 35.8%에서 44.4%로 무려 8.6% 포인트나 상승하여, 단순한 이론이 아닌 실전에서도 강력한 효과를 입증했습니다.LLaDA 2.2가 단순한 편집 기능을 넘어 진정한 '진화하는 에이전트'로 거듭날 수 있었던 배경에는 세 가지 층위의 기술적 인사이트가 통합되어 있습니다.첫째, 레벤슈타인 편집(Levenshtein Editing) 패러다임의 도입입니다. 이는 최장 공통 부분 수열(LCS) 알고리즘을 활용하여 모델의 중간 초안과 정답 시퀀스를 정렬하고, 각 위치에 KEEP(유지), SUBSTITUTE(치환), DELETE(삭제), INSERT(삽입) 중 어떤 연산을 적용해야 할지 동적으로 레이블을 부여하는 방식입니다. 이를 통해 모델은 자신의 생성 결과를 스스로 평가하고 교정하는 선순환 구조를 갖추게 되었습니다.둘째, L-EBPO라는 에이전틱 강화 학습 알고리즘입니다. 이는 에이전트가 다중 턴 환경 상호작용에서 얻은 피드백(도구 실행 성공 여부, 출력 형식의 유효성, 전체 작업 완료율 등)을 보상 신호로 삼아, 언제 DELETE로 오류를 삭제하고 언제 INSERT로 누락을 메울지 전략적으로 학습하도록 합니다. 이는 단순한 사후 교정이 아닌, 환경과 소통하며 자신의 행동 방식을 진화시키는 자율성을 확보한 점에서 가장 혁신적인 부분입니다.셋째, 128K 초장기 컨텍스트와 블록 라우팅(Block Routing)의 실용적 해결입니다. 에이전트가 긴 대화 기록이나 방대한 코드베이스를 처리하려면 넉넉한 컨텍스트 창이 필수적입니다. LLaDA 2.2는 점진적 사전 훈련을 통해 기본 컨텍스트를 128K까지 확장했고, MoE 구조에서 발생하는 폭발적인 추론 비용을 해결하기 위해 블록 단위로 전문가 풀을 고정하는 블록 라우팅을 도입하여, 대규모 상용 환경에서도 메모리 사용량을 예측 가능하게 하고 통신 비용을 대폭 절감했습니다.미국에서도 확산 모델을 에이전트에 적용하려는 시도는 활발합니다. 대표적으로 구글은 2026년 6월 DiffusionGemma라는 경량 확산 모델을 공개했습니다. 이 모델은 260억 개의 파라미터 중 추론 시에는 38억 개만 활성화하여 초당 1000개 이상의 토큰을 처리하는 압도적인 생성 속도에 초점을 맞추고 있습니다.그러나 구글 스스로도 인정했듯이, DiffusionGemma의 전반적인 출력 품질은 기존 자기회귀 모델에 미치지 못하며, 복잡한 멀티턴 추론보다는 실시간 편집이나 빠른 프로토타이핑 같은 로컬 작업에 최적화된 '속도 특화형 모델'에 가깝습니다.이와 대비되는 앤트그룹 LLaDA 2.2의 근본적 차별점은 '에이전트의 전 과정(End-to-End)'에 처음부터 설계가 집중되었다는 사실입니다. 단순히 빠른 처리량이 아니라, 환경 피드백을 통해 스스로 수정하고, 긴 문맥을 소화하며, 7개의 복잡한 에이전트 벤치마크에서 자기회귀 모델과 평균 2점 차 이내로 경쟁할 수 있는 실용적 완성도를 목표로 했습니다.또한, 1000억 개에 달하는 초대규모 MoE 모델을 통해 복잡한 소프트웨어 엔지니어링 과제를 해결하려는 점에서, 구글의 경량 실험 모델과는 철학적으로 다른 궤적에 서 있습니다. 간단히 비유하자면, 구글이 '속도'에 중점을 두었다면 앤트그룹은 눈치 빠르고 융통성 있는 '지능적 에이전트'의 두뇌를 구축한 것입니다.업계에서는 디지털 업무를 AI가 대행하는 '에이전트 경제(Agentic Economy)'를 실험중입니다. AI가 단순히 질문에 답하는 것을 넘어, 직접 코드를 수정하고, 웹을 탐색하며, 물리적 로봇을 제어하는 시대에 요구되는 것은 논리와 추론 능력만은 아닙니다.그보다 중요한 것은 실행 중인 맥락을 읽고, 즉각 수정하며, 경험을 통해 진화하는 유기적 지능입니다. LLaDA 2.2는 확산 모델이 단순한 이미지 생성기를 넘어 복잡한 에이전트 작업의 핵심 엔진으로 기능할 수 있음을 최초로 실증한 의미 있는 결과물입니다.물론 아직 해결해야 할 숙제는 남아 있습니다. 복잡한 중첩 JSON 생성이나 장기간의 소프트웨어 저장소 복구 작업에서는 여전히 자기회귀 모델에 뒤처지는 모습을 보입니다. 또한, 삽입(INSERT) 연산은 삭제(DELETE)보다 학습 난이도가 높아 누락된 정보를 정확히 포착하는 것은 여전히 도전적 과제로 남아 있습니다. 그럼에도 불구하고 이번 연구 결과는 우리가 더 빠르고 더 영리하며, 스스로 진화하는 AI 에이전트와 함께하는 시대의 문턱에 서 있음을 분명히 보여줍니다.이 모델은 Apache-2.0 오픈웨이트로 모델 가중치와 훈련 코드는 아래서 받아보실 수 있습니다.