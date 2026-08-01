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드라마 <원경> 속 원경왕후. 원경왕후 덕에 여산현안 여산군으로 승격할 수 있었다.여산은 '여산 송씨'의 본향으로, 지금도 휴게소에서 멀지 않은 곳에 고려 말 문신이던 시조 송유익의 묘가 있다. 지난해 방영됐던 드라마 <원경>(tvN)의 주인공인 태종의 비 원경왕후 민씨의 어머니가 바로 여산 송씨였다. 아들 세종이 임금이 되고 18년째 되던 해에 어머니 원경왕후 외가의 본향인 여산현을 여산군으로 승격해 줬다.최근 영화 <왕과 사는 남자>로 다시 주목을 받은 단종의 비 정순왕후는 아버지가 여산 송씨였다. 정순왕후는 단종이 왕위에서 물러난 뒤 관비가 되었지만, 세상을 떠나고 180여 년이 지난 1698년(숙종 24년)에 단종이 복위되면서 다시 왕후로 추봉되었다. 그리고 이듬해인 1699년 여산군도 여산도호부로 승격된다.여산에서 태어나거나 살지 않았던 두 왕비와 달리 인조의 계비인 장렬왕후 조씨는 여산에서 어린 시절을 보냈다. 1636년 아버지 조창원이 여산군수로 오면서 그도 잠시 여산에서 머물렀다.이 정도면 여산을 '왕비의 고을'로 불러도 되지 않을까. 여산군을 거쳐 여산도호부가 된 뒤 여산은 많은 것을 누렸다.여산도호부가 관할하는 고을은 여산을 비롯해 임피현, 옥구현, 함열현, 용안현, 익산군, 고산현, 진산군, 금산군, 용담현, 군산진 등 모두 11개였다. 지금의 전북은 물론 충남 논산의 지역들까지 아우를 만큼 넓었다.1896년에 전라남도와 북도가 나뉘면서 북도엔 전주, 고부, 구례, 김제, 여산, 옥구, 익산, 정읍, 태인, 함열 등 26개 군이 남게 되는데, 절반이 넘는 14개 군의 치안을 맡은 곳도 바로 여산이었다.조선 후기에 접어들면서 전라도엔 군사가 주둔하는 다섯 개 진영(전·후·좌·우·중영)을 두게 되는데, 이 가운데 후영이 여산에 있었다(전영은 순천, 우영은 나주, 좌영은 운봉, 중영은 전주). 처음엔 여산도호부도 이웃 남원이나 무주처럼 종3품 도호부사가 수령으로 오다가 나중엔 도호부사가 군대의 사단장이라고 할 수 있는 후영장까지 맡게 되면서 정3품 당상관이 부임하게 된다. 정2품 전라도 관찰사를 빼고는 전라도에서 가장 높은 품계였다.