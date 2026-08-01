퍼블릭 도메인

▲알브레히트 뒤러 <93세 노인> 1521년 퍼블릭 도메인

특별하게 장수를 누린다고 해봐야 뒤러의 또 다른 대표작 <93세 노인> 정도가 거의 최대치에 해당한다. 뒤러는 그림 상단에 "이 사람은 93세였고 당시에도 건강하고 강건했다"라는 글귀를 남겼다. 이미 눈코입을 비롯한 얼굴의 모든 부분이 깊게 팬 주름으로 가득하다. 노화의 끄트머리에 이르러 수염과 머리카락도 한 오라기도 남김없이 하얗다.



네덜란드 여행 중에 만난 시골 노인을 그렸다. 그 나이에도 나름 건강한 육체와 사리분별력을 갖춘 게 너무나 놀라운 일이었기에 이토록 정성스럽게 묘사했으리라. 지금도 간혹 90세가 넘어서도 또렷한 정신력을 보여주는 노인이 있기는 하다. 하지만 그래 봐야 몇 년 정도 더 연장될 뿐이고, 백 세를 넘어서도 육체와 정신의 건강이 유지되는 사람은 거의 없다. 그만큼 삶의 유한성은 누구도 벗어나지 못하는 인간의 운명이다.



학문적 진리, 종교적 해탈, 막대한 부의 축적이라는 환상적 기대는 현실과의 괴리가 현격하고, 삶의 유한성까지 겹쳐 좌절로 끝을 맺기 마련이다. 인생에 걸쳐 기대와 좌절이 수도 없이 반복되는 과정에서 어느 순간 우울의 그림자가 덮친다. 이를 감당할 신경이 상대적으로 튼튼하지 못한 사람들은 병적 우울증이 찾아오기도 한다.



뒤러는 만성적인 우울증에 시달린 자기 경험을 그림에 반영했던 듯하다. 르네상스는 중세의 모든 가치관이 무너지고 새 세상과 삶을 향한 열정이 터져 나오던 시기였다. 예술을 향한 열망만이 아니라 새로운 지식에 갈증을 느끼며 이상적인 미래를 꿈꿨다. 과거는 무너져가지만 새로운 전망은 불투명하던 시기에, 이상적인 열망을 충족시킬 만한 학문적·종교적·예술적 대안에 도달하지 못한 좌절과 우울을 이 그림을 통해 드러낸 게 아닌가 싶다.



육체에 대한 정신의 상대적 독립성



주요 상징이 보여주는 다른 하나의 성격은 우울의 능동적 의미다. 다시 <우울 1>을 볼 필요가 있다. 여인에게 또 다른 단서가 있다. 잘 보면 등에 날개가 달려 있다. 서양화에서 날개는 당연히 천사를 상징한다. 우울을 천사로 묘사한 점으로 볼 때 부정적인 정신 현상이 아니라, 희망을 발견하려는 문제의식으로 해석할 수 있다.



뒤러는 르네상스를 북유럽으로 전파하면서 회화적인 묘사 방법에 더해 인문주의 정신도 적극적으로 수용했다. 당시 이탈리아 르네상스의 중심지인 피렌체는 마르실리오 피치노가 세운 신플라톤주의 철학이 지배적인 영향력을 갖고 있었다. 피렌체 예술을 이끄는 메디치 가문의 정신적 지주 역할을 했다. 뒤러도 이 흐름을 적극적으로 받아들였다.



특히 피치노가 주장한 "우울 없이는 창조적 상상력을 기대할 수 없고 모든 창조는 이것으로부터 연유한다"라는 생각이 큰 영향을 주었다. 신플라톤주의의 핵심 사상가이며, '르네상스의 천재'로 불린 피코 델라 미란돌라도 비슷한 문제의식을 품고 있었다. 르네상스 인간관 확립에 결정적 영향을 준 <인간 존엄성에 관한 연설>에서 신경증과 탁월한 정신 능력 사이의 관계를 설명한다.



"우리도 소크라테스의 광기에 사로잡히도록 해야 합니다. (…) 우리 안에 있는 바를 먼저 발휘했다면 광기에 사로잡혔을 것입니다. (…) 마치 광기에 휩싸이듯이 영혼이 자기 밖으로 나가게 되며, 신통력이 충만해져 더는 우리가 아니고 신적인 능력을 지니게 됩니다."

그가 말한 광기는 우울·불안을 포함한 여러 신경증을 의미한다. '소크라테스의 광기'란 플라톤의 대화편 <파이드로스>에서 말한 광기의 역할이다. 소크라테스는 대화 가운데 "신의 선물로 제공되는 광기 덕분에 가장 좋은 것들이 생겨난다네. (…) 뮤즈 여신들에게서 오는 광기는 여리고 순결한 영혼을 일깨워 도취 상태에 빠뜨려 노래와 시를 짓게 하지"라고 한다.



소크라테스에 의하면 글을 쓰는 기술만 가지고 충분히 시인이 될 수 있으리라 확신하는 사람들이 있다. '기술'이란 이성적인 분별력을 지닌 상태다. 합리적인 사고에 근거해서도 다양한 분야에서 예술 작품을 남길 수는 있다. 하지만 결국에는 광기의 도움을 받은 사람들의 탁월한 작품에 가려져서 그 빛을 잃게 된다는 것이다.



뒤러도 이들의 문제의식을 받아들여 우울증이 창의성을 강화한다고 여겼고, 그림의 여인을 통해 구현했던 듯하다. 우울과 창의성의 관계는 육체와 영혼의 관계에서도 중요한 시사점을 준다. 우울증은 대체로 두통·소화불량·불면증·어지럼증·만성 피로, 목·어깨 결림과 전신 근육통 등 다양한 신체 약화를 동반한다. 우울은 육체를 약하게 만들지만, 정신을 극적으로 상승시키는 작용도 한다는 점에서 정신의 독립성을 보여준다. 다만 육체와 무관하게 정신이 존속하는 게 아니기에 상대적 의미의 독립성이다.



▲알브레히트 뒤러 <서재의 성 제롬> 1521년 / 1514년 퍼블릭 도메인

뒤러의 <93세 노인>도 같은 맥락으로 이해할 수 있다. 이 그림을 그해에 그린 <서재의 성 제롬>의 밑그림으로 삼았다. 몇 해 전의 같은 제목 동판화를 비롯하여 성 제롬을 그린 여러 작품을 남겼다. 하나같이 초고령에 이른 노인의 모습으로 그렸다. 다만 다른 그림은 대체로 얼굴을 작게 묘사하고 주변 상황에 주목했다면, 93세 노인의 섬뜩할 정도의 사실적 소묘를 바탕으로 비로소 1521년에 자신 있게 노년의 성 제롬을 표현했다.



성 제롬은 로마의 신학자로, 당시로서는 매우 드물게 많은 나이인 78세로 생을 마칠 때까지 쉬지 않고 왕성한 학문 활동을 했다. 폭넓은 학식과 뛰어난 언어 능력으로 종교와 역사 등 여러 방면에 걸쳐 다양한 저서를 남겼다. 특히 히브리어와 아랍어로 쓰인 구약과 신약을 라틴어로 번역해 가톨릭 표준 번역 성경의 기초를 놓았다.



현재로 치면 100세쯤에 해당할 때까지 치열한 학문 활동을 했기에, 그를 다룬 그림들은 거의 모두 초고령의 노인이 책을 읽거나 집필하는 모습으로 묘사했다. 육체는 죽음을 앞둘 만큼 쇠약해졌지만, 정신은 탁월한 분석력·통찰력과 분별력을 유지할 수 있음을 보여준다.



근대와 현대 사상가 중에서도 초고령에 도달했음에도 빛나는 학문 성과를 내는 학자들이 종종 있다. 그러한 의미에서 육체의 상태가 곧바로 정신의 상태를 결정짓지는 않는다. 정신활동은 세월과 함께 누적되는 특징을 갖고 있고, 지식의 축적 과정에서 비약 가능성이 열린다. 그러므로 정신적 분석과 탐구를 지속한다면, 모든 신체 기능이 급격히 저하되는 80~90세에 이르러서도 얼마든지 탁월함을 유지할 수 있다.



나아가 죽음조차도 정신을 아무것도 없는 상태로 돌려놓는 것은 아니다. 영혼이 살아남아 피안의 세계로 향한다는 의미는 전혀 아니다. 개인으로서의 개별적 인생은 분명 유한하다. 죽음으로 육체가 활동을 멈추는 순간 개인의 정신활동도 중단된다. 하지만 누군가의 정신활동이 개인의 삶을 넘어 다른 사람들에게 영향을 줄 정도의 성과를 지녔다면, 죽음과 함께 사라지는 게 아니라 다음 세대로 이어진다.



다음 세대는 이전 세대가 겪은 정신적 경험을 다시 처음부터 하는 게 아니다. 만약 그러하다면 인류의 정신활동은 같은 시행착오와 오류를 반복하면서 온통 허무로 귀결될 수밖에 없으리라. 성과든 한계든 계승·극복하는 과정이 이어지기에 정신은 육체적 죽음과는 상당히 다른 형태로 지속성과 확장 가능성을 지닌다. 그러한 의미에서도 영혼은 육체에 대해 상대적인 의미에서 독립성이 있다.

#미술인문학 #영혼 #뒤러 #우울 프리미엄 미술로 만나는 인문학 이전글 몸보다 오래 사는 영혼이 과연 있을까? 이 그림을 보라 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 알브레히트 뒤러 <서재의 성 제롬> 1521년 / 1514년뒤러의 <93세 노인>도 같은 맥락으로 이해할 수 있다. 이 그림을 그해에 그린 <서재의 성 제롬>의 밑그림으로 삼았다. 몇 해 전의 같은 제목 동판화를 비롯하여 성 제롬을 그린 여러 작품을 남겼다. 하나같이 초고령에 이른 노인의 모습으로 그렸다. 다만 다른 그림은 대체로 얼굴을 작게 묘사하고 주변 상황에 주목했다면, 93세 노인의 섬뜩할 정도의 사실적 소묘를 바탕으로 비로소 1521년에 자신 있게 노년의 성 제롬을 표현했다.성 제롬은 로마의 신학자로, 당시로서는 매우 드물게 많은 나이인 78세로 생을 마칠 때까지 쉬지 않고 왕성한 학문 활동을 했다. 폭넓은 학식과 뛰어난 언어 능력으로 종교와 역사 등 여러 방면에 걸쳐 다양한 저서를 남겼다. 특히 히브리어와 아랍어로 쓰인 구약과 신약을 라틴어로 번역해 가톨릭 표준 번역 성경의 기초를 놓았다.현재로 치면 100세쯤에 해당할 때까지 치열한 학문 활동을 했기에, 그를 다룬 그림들은 거의 모두 초고령의 노인이 책을 읽거나 집필하는 모습으로 묘사했다. 육체는 죽음을 앞둘 만큼 쇠약해졌지만, 정신은 탁월한 분석력·통찰력과 분별력을 유지할 수 있음을 보여준다.근대와 현대 사상가 중에서도 초고령에 도달했음에도 빛나는 학문 성과를 내는 학자들이 종종 있다. 그러한 의미에서 육체의 상태가 곧바로 정신의 상태를 결정짓지는 않는다. 정신활동은 세월과 함께 누적되는 특징을 갖고 있고, 지식의 축적 과정에서 비약 가능성이 열린다. 그러므로 정신적 분석과 탐구를 지속한다면, 모든 신체 기능이 급격히 저하되는 80~90세에 이르러서도 얼마든지 탁월함을 유지할 수 있다.나아가 죽음조차도 정신을 아무것도 없는 상태로 돌려놓는 것은 아니다. 영혼이 살아남아 피안의 세계로 향한다는 의미는 전혀 아니다. 개인으로서의 개별적 인생은 분명 유한하다. 죽음으로 육체가 활동을 멈추는 순간 개인의 정신활동도 중단된다. 하지만 누군가의 정신활동이 개인의 삶을 넘어 다른 사람들에게 영향을 줄 정도의 성과를 지녔다면, 죽음과 함께 사라지는 게 아니라 다음 세대로 이어진다.다음 세대는 이전 세대가 겪은 정신적 경험을 다시 처음부터 하는 게 아니다. 만약 그러하다면 인류의 정신활동은 같은 시행착오와 오류를 반복하면서 온통 허무로 귀결될 수밖에 없으리라. 성과든 한계든 계승·극복하는 과정이 이어지기에 정신은 육체적 죽음과는 상당히 다른 형태로 지속성과 확장 가능성을 지닌다. 그러한 의미에서도 영혼은 육체에 대해 상대적인 의미에서 독립성이 있다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 박홍순 (zorva1) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차24 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 몸보다 오래 사는 영혼이 과연 있을까? 이 그림을 보라 맨위로 다크 알브레히트 뒤러 <93세 노인> 1521년특별하게 장수를 누린다고 해봐야 뒤러의 또 다른 대표작 <93세 노인> 정도가 거의 최대치에 해당한다. 뒤러는 그림 상단에 "이 사람은 93세였고 당시에도 건강하고 강건했다"라는 글귀를 남겼다. 이미 눈코입을 비롯한 얼굴의 모든 부분이 깊게 팬 주름으로 가득하다. 노화의 끄트머리에 이르러 수염과 머리카락도 한 오라기도 남김없이 하얗다.네덜란드 여행 중에 만난 시골 노인을 그렸다. 그 나이에도 나름 건강한 육체와 사리분별력을 갖춘 게 너무나 놀라운 일이었기에 이토록 정성스럽게 묘사했으리라. 지금도 간혹 90세가 넘어서도 또렷한 정신력을 보여주는 노인이 있기는 하다. 하지만 그래 봐야 몇 년 정도 더 연장될 뿐이고, 백 세를 넘어서도 육체와 정신의 건강이 유지되는 사람은 거의 없다. 그만큼 삶의 유한성은 누구도 벗어나지 못하는 인간의 운명이다.학문적 진리, 종교적 해탈, 막대한 부의 축적이라는 환상적 기대는 현실과의 괴리가 현격하고, 삶의 유한성까지 겹쳐 좌절로 끝을 맺기 마련이다. 인생에 걸쳐 기대와 좌절이 수도 없이 반복되는 과정에서 어느 순간 우울의 그림자가 덮친다. 이를 감당할 신경이 상대적으로 튼튼하지 못한 사람들은 병적 우울증이 찾아오기도 한다.뒤러는 만성적인 우울증에 시달린 자기 경험을 그림에 반영했던 듯하다. 르네상스는 중세의 모든 가치관이 무너지고 새 세상과 삶을 향한 열정이 터져 나오던 시기였다. 예술을 향한 열망만이 아니라 새로운 지식에 갈증을 느끼며 이상적인 미래를 꿈꿨다. 과거는 무너져가지만 새로운 전망은 불투명하던 시기에, 이상적인 열망을 충족시킬 만한 학문적·종교적·예술적 대안에 도달하지 못한 좌절과 우울을 이 그림을 통해 드러낸 게 아닌가 싶다.주요 상징이 보여주는 다른 하나의 성격은 우울의 능동적 의미다. 다시 <우울 1>을 볼 필요가 있다. 여인에게 또 다른 단서가 있다. 잘 보면 등에 날개가 달려 있다. 서양화에서 날개는 당연히 천사를 상징한다. 우울을 천사로 묘사한 점으로 볼 때 부정적인 정신 현상이 아니라, 희망을 발견하려는 문제의식으로 해석할 수 있다.뒤러는 르네상스를 북유럽으로 전파하면서 회화적인 묘사 방법에 더해 인문주의 정신도 적극적으로 수용했다. 당시 이탈리아 르네상스의 중심지인 피렌체는 마르실리오 피치노가 세운 신플라톤주의 철학이 지배적인 영향력을 갖고 있었다. 피렌체 예술을 이끄는 메디치 가문의 정신적 지주 역할을 했다. 뒤러도 이 흐름을 적극적으로 받아들였다.특히 피치노가 주장한 "우울 없이는 창조적 상상력을 기대할 수 없고 모든 창조는 이것으로부터 연유한다"라는 생각이 큰 영향을 주었다. 신플라톤주의의 핵심 사상가이며, '르네상스의 천재'로 불린 피코 델라 미란돌라도 비슷한 문제의식을 품고 있었다. 르네상스 인간관 확립에 결정적 영향을 준 <인간 존엄성에 관한 연설>에서 신경증과 탁월한 정신 능력 사이의 관계를 설명한다.그가 말한 광기는 우울·불안을 포함한 여러 신경증을 의미한다. '소크라테스의 광기'란 플라톤의 대화편 <파이드로스>에서 말한 광기의 역할이다. 소크라테스는 대화 가운데 "신의 선물로 제공되는 광기 덕분에 가장 좋은 것들이 생겨난다네. (…) 뮤즈 여신들에게서 오는 광기는 여리고 순결한 영혼을 일깨워 도취 상태에 빠뜨려 노래와 시를 짓게 하지"라고 한다.소크라테스에 의하면 글을 쓰는 기술만 가지고 충분히 시인이 될 수 있으리라 확신하는 사람들이 있다. '기술'이란 이성적인 분별력을 지닌 상태다. 합리적인 사고에 근거해서도 다양한 분야에서 예술 작품을 남길 수는 있다. 하지만 결국에는 광기의 도움을 받은 사람들의 탁월한 작품에 가려져서 그 빛을 잃게 된다는 것이다.뒤러도 이들의 문제의식을 받아들여 우울증이 창의성을 강화한다고 여겼고, 그림의 여인을 통해 구현했던 듯하다. 우울과 창의성의 관계는 육체와 영혼의 관계에서도 중요한 시사점을 준다. 우울증은 대체로 두통·소화불량·불면증·어지럼증·만성 피로, 목·어깨 결림과 전신 근육통 등 다양한 신체 약화를 동반한다. 우울은 육체를 약하게 만들지만, 정신을 극적으로 상승시키는 작용도 한다는 점에서 정신의 독립성을 보여준다. 다만 육체와 무관하게 정신이 존속하는 게 아니기에 상대적 의미의 독립성이다.

알브레히트 뒤러 <우울 1> 1514년북유럽 르네상스 미술을 개척한 선구자이자 독일 미술의 아버지로 불리는 알브레히트 뒤러(1471~1528)는 불가사의에 가까운 이미지를 묘사하곤 했다. 화가의 상상력과 통찰에 의지하여 당시의 통념으로는 이해하기 어려운 형상을 제시한 그림이 꽤 많다. 중세와 근대를 잇는 르네상스 시기의 특징, 즉 막혀 있던 정신적 에너지의 분출을 회화로 담아내려는 문제의식이 반영된 결과이리라.대표적인 동판화 <우울 1>도 난해하기로 손꼽힌다. 중앙에 우울한 분위기를 풍기는 여인이 자리 잡고 있다. 몸을 잔뜩 웅크린 채 한 손에 머리를 기대고 응시하는 모습으로 우울 상태를 표현했다. 빛을 등지도록 하여 얼굴을 그림자 안에 넣어둔 설정도 그 일환이다.우울을 직접 나타내는 표시도 있다. 여인이 머리에 쓴, 수생 식물을 엮어 만든 관이 그러하다. 고대 그리스 이래로 개인의 기질은 체액에 의해 결정된다고 여겼다. 습기가 체액의 불균형을 일으켜 우울 기질을 일으킨다고 보았다. 당시에는 물가에서 자라는 식물이 습기의 상징이었기에 뒤러는 우울을 나타내는 표시로 여인의 머리에 이 관을 씌웠다.여기까지는 약간의 배경지식으로도 어느 정도 이해가 가능하다. 화가의 의도를 짐작하기 어려운 이유는 여러 사물과 상징 때문이다. 먼저 여인 가까이에 있는 사물부터 보자. 다리 주변으로 대패·망치·톱·컴퍼스·각도계·못 등 공예와 목공에 관련된 도구들이 어지럽게 놓여 있다. 기하학에 연관된 각종 도형도 섞여 있다. 각진 도형 뒤로 금속을 녹이는 도가니가 올려진 화로가 보이는데, 화학 발전의 계기가 된 연금술을 나타내려는 듯하다.머리 위로는 시간이나 세월의 흐름을 나타내는 모래시계, 공평함을 상징하는 천칭 저울, 끝이 보이지 않는 사다리가 보인다. 사다리는 중세 도상학에서 신과 인간을 잇는 영적인 통로를 의미한다. 유대교에서는 신의 사자인 천사들이 사다리를 이용해 하늘과 땅을 오르내린다. 기독교에서는 신성과 인성을 모두 가지고 신과 인간을 잇는 예수를 상징하기도 한다.하늘의 무지개와 혜성에서는 우주를 탐구하는 천문학이 떠오른다. 벽에는 각 행·열·대각선의 합이 모두 같은 마방진이 새겨져 있다. 흔히 수학적 완벽함에 기초한 우주의 질서와 조화를 나타낸다. 여인의 무릎에는 학문적 탐구와 쌍을 이루는 책이 한 권이 있다. 허리에는 재물의 추구를 알리는 열쇠 꾸러미와 돈을 넣는 주머니가 걸려 있다.문제는 연관성이 없어 보이는 온갖 사물·상징이 뒤섞여서 무엇을 나타내려는지가 좀처럼 다가오지 않는다는 점이다. 화가도 별도의 언급을 남겨놓지 않았으니 감상자의 추측에 의존하는 수밖에 없다. 그렇다고 아무렇게나 내키는 대로 느끼면 된다는 말은 아니다. 화가의 특성과 역사적 배경, 그림의 주제와 여러 장치를 고려한 합리적인 해석이 필요하다.뒤러가 우울을 뜻하는 '멜랑콜리아'를 하늘에 선명하게 적어놓았으니 이를 매개로 풀어가는 게 적합하다. 북유럽 르네상스 화가들은 감상자의 이해를 돕기 위해 하단·배경·액자에 그림 주제나 관련 성경 구절을 라틴어로 적어놓곤 했다. 뒤러가 그림에 다가서는 주요 통로로 '우울'을 크고 선명하게 제시해 놓았으니, 이를 안내 삼아 접근하는 게 타당하다.여러 사물과 상징은 두 가지 성격으로 나뉘는 듯하다. 하나는 우울을 불러일으키는 원인이다. 우울의 상당 부분이 깊숙이 관련된 경향적 요소가 있다. 간절히 원하는 기대와 현실 사이의 괴리가 너무 크고, 좌절이 되풀이될 때 우울로 연결되는 경향이 있다. 현실에 근거하기보다는 환상에 가까울 정도로 지나친 이상에 사로잡혀 있는 경우에 주로 발생한다.뒤러가 배치한 상징들은 인류가 수천 년 동안 진리를 찾기 위해 심혈을 기울여 왔던 대상이다. 먼저 수학·화학·천문학·기하학 등은 세상의 기원과 구성, 근본 원리의 파악을 목표로 한 학문이다. 하지만 무한에 가까운 우주가 어떻게 생겨났고 구성되었는지 아직도 불명확하다. 극소 단위로 좁혀도 원자의 운동 방식에 대해서조차 가설 사이의 논쟁이 있을 뿐이다.종교를 비롯한 영적 진리 발견과 수련도 마찬가지다. 서양 중세만 해도 천 년이 넘는다. 그 긴 세월 동안 신의 존재 증명과 종교적 진리를 둘러싸고 수많은 논쟁이 줄을 이었다. 하지만 종교적 원리에 관한 한 지금까지도 하나로 모이지 않았다. 동양의 종교도 세계와 인간의 '도(道)'를 규명하는 데에 수천 년의 세월을 보냈지만 하나의 결론에 도달하지 못했다.열쇠와 돈주머니처럼 대다수가 인생 목표로 삼는 재물 축적은 어떠한가? 어느 시대보다 돈의 가치가 더 중요해진 자본주의 사회의 역사를 볼 때 재물은 갈수록 소수에게 몰리는 현상이 벌어지고 있다, 이미 부와 빈곤은 상대적인 개념으로 자리 잡았다. 재산을 모르기 위해 아무리 발버둥을 쳐도 다수는 부의 만족감보다는 빈곤감과 박탈감에 시달려야 하는 처지다.게다가 머리 위의 모래시계가 보여주듯, 인간은 한정된 시간 안에서만 살아간다. 최고의 능력을 지닌 학자가 수백 년을 산다 해도 풀리거나 완결될 수 없는 과제들인데, 정작 인간은 고작 채 백 년도 되지 않는 인생의 유한성에 갇혀 있다. 세계나 인류 역사에 비교할 때 모든 개인의 삶은 단 한 점의 먼지이자 찰나의 순간에 불과하다.