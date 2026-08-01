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알브레히트 뒤러 <우울 1> 1514년퍼블릭 도메인
북유럽 르네상스 미술을 개척한 선구자이자 독일 미술의 아버지로 불리는 알브레히트 뒤러(1471~1528)는 불가사의에 가까운 이미지를 묘사하곤 했다. 화가의 상상력과 통찰에 의지하여 당시의 통념으로는 이해하기 어려운 형상을 제시한 그림이 꽤 많다. 중세와 근대를 잇는 르네상스 시기의 특징, 즉 막혀 있던 정신적 에너지의 분출을 회화로 담아내려는 문제의식이 반영된 결과이리라.
난해하기로 손꼽히는 그림
대표적인 동판화 <우울 1>도 난해하기로 손꼽힌다. 중앙에 우울한 분위기를 풍기는 여인이 자리 잡고 있다. 몸을 잔뜩 웅크린 채 한 손에 머리를 기대고 응시하는 모습으로 우울 상태를 표현했다. 빛을 등지도록 하여 얼굴을 그림자 안에 넣어둔 설정도 그 일환이다.
우울을 직접 나타내는 표시도 있다. 여인이 머리에 쓴, 수생 식물을 엮어 만든 관이 그러하다. 고대 그리스 이래로 개인의 기질은 체액에 의해 결정된다고 여겼다. 습기가 체액의 불균형을 일으켜 우울 기질을 일으킨다고 보았다. 당시에는 물가에서 자라는 식물이 습기의 상징이었기에 뒤러는 우울을 나타내는 표시로 여인의 머리에 이 관을 씌웠다.
여기까지는 약간의 배경지식으로도 어느 정도 이해가 가능하다. 화가의 의도를 짐작하기 어려운 이유는 여러 사물과 상징 때문이다. 먼저 여인 가까이에 있는 사물부터 보자. 다리 주변으로 대패·망치·톱·컴퍼스·각도계·못 등 공예와 목공에 관련된 도구들이 어지럽게 놓여 있다. 기하학에 연관된 각종 도형도 섞여 있다. 각진 도형 뒤로 금속을 녹이는 도가니가 올려진 화로가 보이는데, 화학 발전의 계기가 된 연금술을 나타내려는 듯하다.
머리 위로는 시간이나 세월의 흐름을 나타내는 모래시계, 공평함을 상징하는 천칭 저울, 끝이 보이지 않는 사다리가 보인다. 사다리는 중세 도상학에서 신과 인간을 잇는 영적인 통로를 의미한다. 유대교에서는 신의 사자인 천사들이 사다리를 이용해 하늘과 땅을 오르내린다. 기독교에서는 신성과 인성을 모두 가지고 신과 인간을 잇는 예수를 상징하기도 한다.
하늘의 무지개와 혜성에서는 우주를 탐구하는 천문학이 떠오른다. 벽에는 각 행·열·대각선의 합이 모두 같은 마방진이 새겨져 있다. 흔히 수학적 완벽함에 기초한 우주의 질서와 조화를 나타낸다. 여인의 무릎에는 학문적 탐구와 쌍을 이루는 책이 한 권이 있다. 허리에는 재물의 추구를 알리는 열쇠 꾸러미와 돈을 넣는 주머니가 걸려 있다.
문제는 연관성이 없어 보이는 온갖 사물·상징이 뒤섞여서 무엇을 나타내려는지가 좀처럼 다가오지 않는다는 점이다. 화가도 별도의 언급을 남겨놓지 않았으니 감상자의 추측에 의존하는 수밖에 없다. 그렇다고 아무렇게나 내키는 대로 느끼면 된다는 말은 아니다. 화가의 특성과 역사적 배경, 그림의 주제와 여러 장치를 고려한 합리적인 해석이 필요하다.
우울에 빠진 영혼이 의미하는 것
뒤러가 우울을 뜻하는 '멜랑콜리아'를 하늘에 선명하게 적어놓았으니 이를 매개로 풀어가는 게 적합하다. 북유럽 르네상스 화가들은 감상자의 이해를 돕기 위해 하단·배경·액자에 그림 주제나 관련 성경 구절을 라틴어로 적어놓곤 했다. 뒤러가 그림에 다가서는 주요 통로로 '우울'을 크고 선명하게 제시해 놓았으니, 이를 안내 삼아 접근하는 게 타당하다.
여러 사물과 상징은 두 가지 성격으로 나뉘는 듯하다. 하나는 우울을 불러일으키는 원인이다. 우울의 상당 부분이 깊숙이 관련된 경향적 요소가 있다. 간절히 원하는 기대와 현실 사이의 괴리가 너무 크고, 좌절이 되풀이될 때 우울로 연결되는 경향이 있다. 현실에 근거하기보다는 환상에 가까울 정도로 지나친 이상에 사로잡혀 있는 경우에 주로 발생한다.
뒤러가 배치한 상징들은 인류가 수천 년 동안 진리를 찾기 위해 심혈을 기울여 왔던 대상이다. 먼저 수학·화학·천문학·기하학 등은 세상의 기원과 구성, 근본 원리의 파악을 목표로 한 학문이다. 하지만 무한에 가까운 우주가 어떻게 생겨났고 구성되었는지 아직도 불명확하다. 극소 단위로 좁혀도 원자의 운동 방식에 대해서조차 가설 사이의 논쟁이 있을 뿐이다.
종교를 비롯한 영적 진리 발견과 수련도 마찬가지다. 서양 중세만 해도 천 년이 넘는다. 그 긴 세월 동안 신의 존재 증명과 종교적 진리를 둘러싸고 수많은 논쟁이 줄을 이었다. 하지만 종교적 원리에 관한 한 지금까지도 하나로 모이지 않았다. 동양의 종교도 세계와 인간의 '도(道)'를 규명하는 데에 수천 년의 세월을 보냈지만 하나의 결론에 도달하지 못했다.
열쇠와 돈주머니처럼 대다수가 인생 목표로 삼는 재물 축적은 어떠한가? 어느 시대보다 돈의 가치가 더 중요해진 자본주의 사회의 역사를 볼 때 재물은 갈수록 소수에게 몰리는 현상이 벌어지고 있다, 이미 부와 빈곤은 상대적인 개념으로 자리 잡았다. 재산을 모르기 위해 아무리 발버둥을 쳐도 다수는 부의 만족감보다는 빈곤감과 박탈감에 시달려야 하는 처지다.
게다가 머리 위의 모래시계가 보여주듯, 인간은 한정된 시간 안에서만 살아간다. 최고의 능력을 지닌 학자가 수백 년을 산다 해도 풀리거나 완결될 수 없는 과제들인데, 정작 인간은 고작 채 백 년도 되지 않는 인생의 유한성에 갇혀 있다. 세계나 인류 역사에 비교할 때 모든 개인의 삶은 단 한 점의 먼지이자 찰나의 순간에 불과하다.