연합뉴스

브라질을 국빈 방문한 이재명 대통령 부부가 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저 앞 광장에서 열린 환영식에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령 부부와 의장대 분열을 바라보고 있다. 왼쪽부터 김혜경 여사, 이재명 대통령, 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령, 호잔젤라 다시우바 여사.이 과정에서 브라질의 카운터파트인 룰라 대통령과의 인연은 깊은 인상을 남긴다. 2010년 재선 임기가 끝난 이후 룰라는 브라질 정치의 불확실성 속에서 사법 리스크와 혹독한 시련을 겪었다. 그의 궤적은 가난한 소년공 출신의 역경을 딛고 정상의 자리에 오른 이재명 대통령의 삶과 강렬하게 공명한다. 그가 만난 한국 대통령은 이 대통령이 세 번째다. 소년공 출신이라는 특별한 성장 배경을 공유하는 두 정상의 유대감은, 4대강 중심의 외교 프레임을 벗어나 '한국형 글로벌 사우스 전략'을 가동하는 단단한 정서적 버팀목이 되고 있다.실리와 소프트 파워의 '입체적 교류 외교'는 명분이 아닌 데이터와 실리에 뿌리를 두어야 한다. 위성락 청와대 외교안보실장이 발표했듯, 남미 ABC 3국과의 협력은 한국 경제와 안보에 지대한 실리적 가치를 제공한다. 시장 개척과 공급망 다변화, 자원 안보 파트너십, 그리고 국제무대에서의 우군 확보라는 세 가지 축이 입체적으로 물려 돌아가는 구조다. 단순한 자원 수입국을 넘어 기술 공유와 상생을 도모하는 전략적 연대가 핵심이다.첫째, 거대 시장 개척과 공급망의 다변화다. 인구 2억 8천만 명, 국내총생산(GDP) 3.7조 달러에 달하는 남미 거대 시장은 메르코수르(남미공동시장)를 이끄는 브라질·아르헨티나와의 한-메르코수르 무역협정 협상 재개, 그리고 첫 자유무역협정(FTA) 체결국인 칠레와의 FTA 현대화를 통해 새로운 활력을 얻게 된다. 이는 중남미 최대 방산 시장인 브라질, 유망 인프라 시장인 칠레로의 우리 기업 진출을 본격 지원하는 발판이 된다. 이 대통령이 브라질 도착 직후 엠브라에르의 C-390 수송기를 둘러본 것은 매우 상징적이다.둘째, 인공지능(AI) 시대의 자원 안보 파트너십 구축이다. AI에는 반도체만 필요한 것이 아니다. 브라질의 희토류 매장량 세계 2위 및 식량 수출 역량, 칠레의 구리·리튬 매장량 세계 1위, 아르헨티나의 셰일가스 매장량 세계 2위와 리튬 염호는 지정학적 리스크를 완충하는 최선의 자원 안전지대다. AI가 남미의 전략적 가치를 크게 높이고 있다. 포스코가 아르헨티나 옴브레 무에르토 염호에 수조 원을 투입해 리튬 상업화 공장을 가동한 현실은 중남미가 한국 첨단 산업의 생명줄로 직결되어 있음을 보여준다. 현지 투자와 기술 이전을 병행하는 한국의 상생 모델은 이들에게 가장 매력적인 선택지다.셋째, 소프트 파워와 문화교류다. 2011년 MBC 중남미지사가 주최했던 K팝 아이돌 엠블랙의 공연 당시, 남미 최초의 K팝 무대에 몰려든 현지 청소년들의 함성은 지금도 생생하다. 당시 낯설게 시작되었던 열기는 현지 한류 동호회 회원 수가 2000만 명을 돌파할 정도로 폭발적으로 성장했다. 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이 데이터에 따르면, K팝 아티스트의 월간 청취자 수 상위 5개 도시에 상파울루, 산티아고, 멕시코시티가 늘 이름을 올리고 있다. 이제 남미의 한류는 'K팝의 침공'을 넘어 현지 문화와 접목된 '쌍방향 문화 융합'으로 진화하고 있다.더욱 깊은 연대의 틀은 '민주주의의 역사적 상흔과 극복'에 있다. 한국과 남미 3국은 20세기 후반 혹독한 군사독재의 아픔을 겪고 시민의 힘으로 민주화를 일궈냈다는 공통된 자부심을 공유한다. 칠레의 피노체트 독재에 맞선 민주주의 회복, 아르헨티나 군사독재 극복, 브라질의 민주화 이행 역사는 한국의 4·19, 5·18, 6월 항쟁의 역사와 깊게 공명한다. 이러한 민주주의적 가치 공유와 1963년 브라질 농업이민으로 시작해 60년 역사를 지닌 중남미 교민 사회의 인적 네트워크는 경제 협력을 받쳐주는 가장 단단한 버팀목이다.