▲당 뽀개버린다박순찬 대통령 선거 과정에서 허위 사실을 공표한 혐의를 받는 윤석열씨가 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았다. 형이 확정될 시 윤씨의 대통령 당선은 무효가 되고, 국민의힘은 선거비용 397억 원을 토해내야 한다. 78년 검찰청 간판을 내리는데 혁혁한 공을 세운 윤씨가 이번엔 국민의힘의 생존을 위협하고 있다. 덧붙이는 글 이 기사는 장도리사이트 ( https://jangdori.tistory.com )에도 실립니다. #윤석열 #당선무효 #국민의힘 #선거비반환 구독하기 프리미엄 박순찬의 장도리 카툰 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 점프 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천8 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 박순찬 (jangdory) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차369 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 점프 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크