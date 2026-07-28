박순찬

당 뽀개버린다대통령 선거 과정에서 허위 사실을 공표한 혐의를 받는 윤석열씨가 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았다.형이 확정될 시 윤씨의 대통령 당선은 무효가 되고, 국민의힘은 선거비용 397억 원을 토해내야 한다. 78년 검찰청 간판을 내리는데 혁혁한 공을 세운 윤씨가 이번엔 국민의힘의 생존을 위협하고 있다.