리차지

"Meta RE100 탈퇴. GW급의 세계 최대 데이터센터를 구축하고 있는 Meta가 RE100 연합을 탈퇴하고 가스 발전소 건설을 지원한답니다. 10년간 RE100 멤버로 있었지만 이제서야 이게 안 된다는 걸 인정한 겁니다. 우리나라 RE100 산단은 가능할까요?"

"메타가 선택한 1기가와트(GW) 규모의 가스 발전 데이터센터는 연간 438톤의 질소산화물, 298톤의 일산화탄소, 61톤의 황산화물, 그리고 149톤의 미세먼지를 배출합니다. 이 입자들은 사람의 폐 깊숙이 침투할 수 있을 만큼 미세하며, 바로 이러한 수치들 때문에 RE100 측이 이번 사안을 더욱 엄격하게 살펴보게 된 것입니다."

메타의 RE100 탈퇴 소식을 전한 <리차지> 보도지난 23일, 재생에너지 전문 해외 매체인 <리차지>(Recharge)는 페이스북과 인스타그램의 모회사인 메타가 RE100(재생에너지 100% 사용) 이니셔티브에서 탈퇴했다고 보도했습니다. 이유는 단순합니다. 메타가 대규모 인공지능(AI) 데이터센터 구축 과정에서 필요한 전력이 턱없이 부족해지자 대규모 신규 천연가스 발전소를 건설하고 계약했기 때문입니다.메타의 RE100 탈퇴 소식이 전해지자 국내의 원자력 발전 지지 인사들은 이를 두고 'RE100의 실패'로 단정 지으며, 우리나라의 RE100 산업단지 구상 역시 불가능하다는 식의 주장을 펼치고 있습니다. 한국원자력연구원 전 원장이자 대표적인 원전파인 서울대 주한규 교수는 자신의 페이스북에 다음과 같이 적었습니다.하지만 이 주장은 틀렸습니다. 메타가 RE100 멤버로 10년간 활동하다가 "이제야 불가능함을 인정해서" 탈퇴한 것이 아니기 때문입니다. 메타는 2016년 RE100에 가입 후 2020년 글로벌 사업 운영에 사용한 전력량 전부를 재생에너지 조달량과 연간 기준으로 맞춰 RE100 목표를 달성했다고 발표했습니다. 메타는 RE100에서 탈퇴한 뒤에도 데이터센터 전력 사용량을 100% 청정 재생에너지로 맞출 계획이라고 말하고 있습니다. 문제는 RE100 목표 달성이라는 결과가 아니라 그들이 선택한 '전력 조달 방식'이었습니다.AI 데이터센터는 24시간 끊임없이 엄청난 전력을 소비합니다. 날씨에 따라 발전량이 변하는 태양광·풍력만으로는 한계를 느낀 메타는, 당장 데이터센터를 가동하기 위해 미국 루이지애나주 등 최소 11개의 가스 발전소 건설 투자에 나섰습니다. 아마도 메타는 '비록 화석연료 전기를 쓰더라도, 그만큼 재생에너지 인증서(EAC) 구매 등 다른 방법을 통해 연간 총량만 100%로 맞추면 문제없지 않겠냐'고 판단했던 것으로 보입니다.그러나 RE100 주관 기관인 클라이밋 그룹(Climate Group)의 시각은 달랐습니다. RE100의 핵심은 기업이 재생에너지 사용량을 장부상으로 보고하는 데 그치지 않고, 실제 전력망의 탈탄소화에 기여하도록 하는 것을 목표로 한다는 데 있습니다. 이미 존재하는 발전소의 전력이나 인증서만 사 오는 방식은 실질적인 친환경 설비 증설로 이어지지 않기 때문입니다.이처럼 메타가 RE100 자격을 잃은 것은 RE100 자체가 불가능해서가 아니라, 기후위기 극복이라는 본래 목적보다 달성 수치라는 성적표에만 급급해 형식적인 대응을 선택했기 때문입니다. 이를 두고 'RE100은 실패했으니 재생에너지를 포기하자'고 주장하는 것은 본질을 거꾸로 해석하는 것입니다.RE100이 실패한 것이 아니라, 오히려 한 단계 더 진화하고 있는 것입니다. 클라이밋 그룹은 단순한 숫자 채우기식 이행을 경계하며, 기업의 실질적인 기후위기 기여도를 평가하기 위해 이행 가이드라인을 더욱 엄격하게 강화해 나가고 있습니다.RE100 측이 메타의 가스 발전 기반 데이터센터 운영을 더욱 엄중하게 다룬 배경에는 심각한 환경·보건적 이유도 존재합니다. 미국 디지털 경제 매체 <브리프스>(Briefs)는 이에 대해 다음과 같이 설명했습니다.최근 그린피스 역시 액화천연가스(LNG) 연소 시 발생해 대기 중 화학반응으로 생성되는 '2차 초미세먼지'의 위험성을 경고한 바 있습니다. 체내 깊숙이 침투하는 초미세먼지는 만성폐쇄성폐질환, 뇌졸중, 심혈관 질환 등을 유발하며 발전소 운영 기간(약 30년) 동안 수백 명에서 1000명 이상의 조기 사망자를 발생시킬 수 있다는 점에서, 수도권 신규 LNG 발전소 건설에 반대 목소리를 냈습니다.기후위기와 환경문제 측면에서 이번 RE100 탈퇴는 메타만의 문제가 아닌 구글, 마이크로소프트, 아마존 등 글로벌 빅테크 기업 전체가 직면한 거대한 딜레마입니다. 국가 차원에서 AI 산업을 집중 육성하려는 우리에게도 데이터센터에 필요한 청정에너지 수급은 이미 발등의 불입니다. AI 산업 육성과 기후위기 극복이라는 난제를 동시에 풀기 위해서는 전력 정책의 판을 완전히 바꿔야 합니다.첫째, 무탄소 유연성 자원 및 백업 전원의 확보입니다. 태양광·풍력의 간헐성을 극복할 수 있도록 양수발전과 대용량 에너지저장장치(ESS) 같은 저장자원, 지열 등에 적극 투자해야 합니다. 24시간 멈추지 않는 깨끗한 기본 전력을 스스로 만들어내는 것이 출발점입니다.둘째, '24/7 실시간 무탄소 에너지 매칭(CFE)'으로의 전환입니다. 연간 총량만 맞추는 장부상 착시에서 벗어나 실제 소비 시간과 발전 지역을 더 세밀하게 반영해 무탄소 전력을 1:1로 매칭해야 합니다. 이를 위해 전력이 생산되는 지역에 데이터센터를 배치하는 전력 수급의 현장화가 시급합니다.셋째, AI 시스템의 기술적 전력 다이어트입니다. 전력 소비가 극심한 알고리즘을 효율화하고 저전력 반도체(NPU 등)를 적극 채택해 데이터센터의 에너지를 극적으로 아껴야 합니다. 무분별한 데이터센터 난립을 막고, 국가·사회적 실익을 따져 꼭 필요한 곳에 지어 쓰는 성찰과 지혜가 병행되어야 합니다.AI라는 화려한 미래 기술이 지구의 내일을 담보로 달려갈 수는 없습니다. 가속화되는 기후위기 시대, 재생에너지는 거스를 수 없는 기준이자 거대한 흐름입니다. 메타의 RE100 탈퇴 사례는 첨단 기술의 질주가 기후라는 대의를 넘어서는 순간 충돌할 수 있음을 여실히 보여줍니다. 지금 우리에게 필요한 것은 무작정 전력을 집어삼키는 AI 경쟁이 아닙니다. 재생에너지라는 탄탄한 토대 위에서 AI 기술을 한 단계 진화시키는 깊이 있는 통찰과 지혜로운 결단입니다.