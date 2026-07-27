백악관

지난 23일 백악관 홈페이지에 공개된 '강제노동 생산 물품의 수입 금지 조치 미부과 및 실효적 집행 실패와 관련해 60개 경제권의 행위, 정책 및 관행에 대한 1974년 통상법 제301조 조사에 따른 미국의 조치'미국 도널드 트럼프 행정부의 관세전쟁이 도덕성의 외피를 쓰는 모양새로 전개되고 있다. 미국 시각 23일, 강제노동으로 생산된 제품에 대한 수입금지 조치를 제대로 하지 않은 한국을 포함한 60개 경제권(EU·홍콩 등 포함)에 10~12.5% 추가 관세를 부과한다는 발표가 있었다.강제노동이 청산돼야 할 악습인 것은 분명하고 이로 인해 가격경쟁력의 차이가 부당하게 발생하는 등의 문제점도 있기 때문에 이에 대해 제약을 가하는 것은 옳은 일이다. 그런데 미국은 60개 경제권의 거의 모든 상품에 대해 원칙상 강제노동 관세를 부과했다. 해당 상품이 강제노동으로 생산됐는지 여부를 가리지 않은 것이다.백악관 홈페이지에 공개된 23일 자 대통령 각서에 따르면, 미국 내 공급이 부족해질 우려가 있거나 미국 경제에 혼란이 생길 수 있는 등등의 경우에는 추가 관세를 부과하지 않을 수도 있다. 그렇지 않은 경우에는, 강제노동과의 관련 여하를 떠나 대부분의 상품에 일률적으로 추가 관세를 부과한다. 강제노동 규제를 빌미로 사실상 새로운 관세를 부과하는 셈이다.한국을 포함한 일부 국가의 경우에는, 새로 부과될 이 관세와 기존에 부과된 최혜국관세의 합계가 12.5%가 되도록 안배했다. 그렇지만 추가 관세 적용으로 인해 한국이 부담해야 할 관세가 많아지는 것은 사실이다.미국은 난폭한 군림자의 이미지를 띠고 작년 3월 31일에 상호 관세를 부과했다. 그랬던 미국이 지금은 강제노동으로 생산된 제품을 수입해서는 안 된다며 도덕적 훈계자의 가면을 쓰고 있다. 이것이 얼마나 위선적인지는 미국이 주도하는 경제 전쟁에 내재된 반인류적·반역사적 측면을 감안하면 쉽게 드러난다.트럼프 행정부가 가하는 무역 압박은 영국과 프랑스가 주동한 19세기 서양 제국주의를 능가하는 측면들이 많다. '해가 지지 않는 나라'라고 할 수 있을 정도로 세계 곳곳에 군대 기지를 둔 나라가 군사적 위력을 전방위적으로 과시해가며 세계적 규모의 무역 압력을 전개한 사례는 이전에 없었다.미군 중앙사령부는 미국 영토의 중앙을 관할하는 사령부가 아니다. 이는 북아프리카·중동·중앙아시아 일부를 관장한다. 남부사령부 역시 농업지대인 미국 남부를 관할하는 곳이 아니다. 이는 중남미와 카리브해를 관할한다.이런 식으로 미국은 유럽사령부·아프리카사령부·태평양사령부를 운영한다. 본토를 관할하는 곳은 북부사령부다. 이 사령부는 캐나다·멕시코·그린란드도 함께 관할한다. 미국의 군대 시스템은 세계 제국의 위상을 띠고 있다. 이런 나라가 세계적 군사력을 배경으로 지금처럼 무역전쟁을 벌인 사레는 찾아보기 힘들다.거기다가, 미국은 19세기 제국주의 국가들을 능가하는 방식으로 무역전쟁을 수행하고 있다. 19세기 제국주의를 규정할 때 흔히 하는 말이 '식민지 혹은 반식민지를 자국 자본주의를 위한 상품 판매처, 원료 공급처, 자본 투자처로 만들었다'라는 명제다. 지금 미국의 무역전쟁에서는 이보다 한술 더 뜨는 양상들이 나타나고 있다.19세기 제국주의는 약소국 시장을 자국 상품의 판매처로 만들기 위해 최혜국 대우 조항을 활용했다. 해당 약소국이 다른 국가에 부여하는 최고 특혜가 자동적으로 자국에도 적용되도록 만들었다.일례로, 영국은 1883년 11월 26일(음력 10.27) 조선과 체결한 조영수호통상조약(한영수호통상조약) 제10관에 "금후에 타국 또는 타국 신민(臣民)에게 부여될 일체의 이권"을 영국에도 자동적으로 적용한다는 규정을 두었다. 이런 식의 규정을 통해 특정 제국주의 국가의 특혜 독점을 막으면서 제국주의 진영이 약소국을 착취하는 구조가 19세기에 두드러졌다.그런데 지금의 미국은 특정 국가가 자국에 부여한 무역 특권을 미국 이외의 국가들이 누리기 어렵게 만드는 모습을 보이고 있다. 2025년 10월 미국이 베트남과 체결한 무역협정의 팩트시트에는 "베트남은 식품과 농산물을 포함한 거의 모든 상품에 대한 관세를 철폐함으로써 미국 수출품에 대한 특혜적 시장 접근을 허용할 것"이라는 문구가 적혀 있다.그런 뒤, 베트남의 비관세 장벽 철폐를 약속하는 대목에서 "미국의 자동차 안전 및 배출가스 기준에 부합하는 차량의 수입 허용" 등을 언급한다. 미국산 제품에 유리한 방향으로 장벽 철거를 예시한 것이다. 미국 이외의 국가가 베트남에서 동일 혜택을 향유하기 어렵게 만드는 장치다.19세기 제국주의는 약소국을 자국 산업을 위한 원료 공급지로 전락시켰다. 일본제국주의는 한국을 면화나 쌀 등의 공급처로 만들었다. 면화 착취는 목포항을 통해, 쌀 착취는 군산항을 통해 이뤄졌다.동남아시아의 경우에는 고무 공급지로 전락하는 현상이 나타났다. 캄보디아에서 유엔 고문 등으로 활동한 밀턴 오스본 동남아연구소장의 <동남아시아 입문사>는 "말레이반도·자바·수마트라·베트남·캄보디아 등의 광활한 지역들이 고무 재배를 위해 개간되었다"고 기술한다.19세기 제국주의는 약소국을 원료 공급처로 만들 뿐 약소국의 생산기지 자체를 자국으로 옮겨놓지는 못했다. 그런데 지금 미국은 그것을 시도하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스의 생산시설을 미국에 짓도록 압력을 가하는 것도 그 일례다. 남의 나라를 자국을 위한 원료 공급처로 만드는 것도 착취이지만, 남의 나라의 생산기반을 아예 자국으로 옮기는 것은 훨씬 더한 착취다.19세기 제국주의는 철도·광산·전기·항만 등에 대한 자본투자 혹은 자본수출을 통해서도 약소국에 대한 지배권을 강화했다. 그런데 지금의 미국은 그 자본투자를 자국에 하도록 압박을 가하고 있다. 투자 자금이 모자라면 외국 정부도 부담하게 만들고 있다.지난 2월 체결된 미국과 대만의 무역협정을 설명하는 팩트시트는 양측의 양해각서(MOU)를 거론하면서 "이 MOU는 대만 기업들이 합중국 내의 반도체 공급망, 전자 제조 서비스(AI 애플리케이션 포함), 에너지 및 기타 분야에 대한 투자를 대만 측의 재정적 지원하에 의미 있게 증가시킬 것을 고려한다"고 말한다. 대만 기업들이 대만 정부의 지원을 받아 미국에 투자하는 방안을 고려하기로 했다는 양해각서다. 자국 자본을 약소국 투자 및 착취에 활용하던 19세기 제국주의와 비교되는 대목이다.'이등박문 제국주의'로도 부를 수 있는 일본제국주의의 착취로 인해 한국은 몸서리쳐지는 시련을 겪었다. 그로 인한 상처는 아직도 한국을 괴롭히고 있다. 그런데 '트럼프 제국주의'로 부를 만한 미국의 경제 압박은 그때보다 한술 더 뜨는 방향으로 전개되고 있다. 한국을 100년 전보다 더 힘든 상황으로 몰고 갈 수도 있는 것이 트럼프발 경제 전쟁이다.그런 경제 전쟁을 벌이는 미국이 강제노동 상품에 대한 수입 금지를 운운하며 10~12.5% 추가 관세를 부과하고 있다. 무역전쟁에 도덕성의 외피를 씌우는 것은 얼마든지 가능한 일이지만, 19세기 제국주의보다 한술 더 뜨는 미국이 그렇게 하는 것은 위선이다.