사진공동취재단

▲2018년 9월 19일 문재인 대통령이 평양 5.1 경기장에서 열린 '빛나는 조국'을 관람한 뒤 15만명 평양시민들앞에서 연설하고 있다. 평양사진공동취재단

그런데 남북 관계의 추이와 조선의 선택을 추적해 보면 달리 해석할 여지가 많다. 조선의 금한령 목적이 내부 단속과 통제에 있는 것은 분명하다. 하지만 이를 적대적 두 국가론과 인과관계에 있는 것처럼 해석하는 데에는 신중해질 필요가 있다. 금한령의 원인이 공한증에 있기보다는 혐한론에 있다고 보는 게 정확하기 때문이다.



공식적·비공식적으로 한류가 조선에 본격적으로 유입된 때는 2000년대 초반부터였다. 조선 정권이 불법으로 규정한 방식으로 들어온 한류를 단속하고 이를 소지하거나 유포한 주민을 처벌하기도 했지만, 한류를 접한 조선 주민들은 많았다. 선망의 대상인 한국으로 들어온 주민도 많았다. 그런데도 김정일·김정은 정권은 남북 관계를 단절하지 않았다.



특히 2018년을 주목할 필요가 있다. 4·27 판문점 남북정상회담에 앞서 약 190명으로 구성된 한국 예술단이 평양에서 두 차례 대규모 공연을 했다. 이 예술단에는 조용필·이선희·최진희·윤도현밴드(YB)·강산에·백지영·정인·알리·김광민·서현·레드벨벳 등 한국의 대표적인 가수들이 대거 포함되어 있었다.



또 그해 9월 남북정상회담을 위해 평양을 방문한 문재인 대통령은 능라도 경기장에서 15만 명의 조선 주민이 운집한 가운데 7분간 연설했다. 이 연설은 조선 방송으로 중계되어 수많은 조선 주민도 접할 수 있었다. 연설 후 문 전 대통령은 '비핵화에 확신을 갖게 되었다'고 말했을 정도로 연설의 핵심 주제는 비핵화였다. 이처럼 김정은 정권은 한국에 개방적이었고 또 환대도 했었다.



그런데 그 직후부터 이상 기류가 포착되기 시작했다. 2018년 10월에 평양을 다녀온 국내의 민간단체 관계자들은 필자에게 '이해하기 힘든데, 우리를 대하는 태도가 이상해졌다'는 취지로 말했다. 한류의 유입과 확산에 따른 갑작스러운 두려움 때문이었을까? 그렇다고 보긴 어렵다. 이상 징후는 9월 평양정상회담 직후에 이미 나타나기 시작한 것이다.



김정은 위원장은 문재인 대통령이 귀국 보고회를 한 직후 펜을 들었다. 수신인은 도널드 트럼프 미국 대통령이었다. 친서의 요지는 '문재인 정부를 배제하자'는 것이었다. 정확한 사유는 알 수 없지만, 김 위원장이 트럼프 행정부로부터 들은 얘기와 중재자를 자처한 문재인 정부로부터 들은 얘기가 달라 혼란을 느꼈던 것으로 보인다. 또 문 대통령은 평화협정은 비핵화가 완료될 즈음에 체결하기로 합의했다고 말했는데, 이는 조선의 입장과도 확연한 차이가 있는 것이었다.



2020년 여름에 '대적 관계'로 이미 전환



▲북한 김정은 국무위원장이 지난 9일 노동당 중앙군사위원회 제9기 제1차 확대회의를 주재했다고 조선중앙통신이 10일 보도했다. 연합뉴스

그 이후로도 조선이 당혹할 만한 일들이 연이어 벌어졌다. 2018년 세 차례의 남북정상회담을 통해 "단계적 군축"을 추진키로 한 문재인 정부는 그해 연말에 사상 최대 규모로 국방비를 늘리기로 했다. 2019년 2월 '하노이 노딜' 직후엔 한미연합훈련이 재개되었고, F-35 등 첨단 무기 도입에도 가속도가 붙었다.



김 위원장은 이를 가리켜 '만나서는 평화의 악수를 나누고 돌아서서는 미국과 연합 훈련을 하고 첨단무기를 도입하는 이중적인 행태를 중단해 달라'고 요구했지만, 소용이 없었다. 오히려 2019년 8월 들어 연합 훈련이 강행되고 문재인 정부가 사상 최대 규모의 군비증강 계획을 밝혔다. 그러자 김정은 정권은 문재인 정부를 향해 "삶은 소대가리도 양천대소할 노릇"이라며, 한국과 "더 이상 상종하지 않겠다"고 선언했다.



이 와중에 코로나19가 대유행하면서 조선도 2020년 1월에 코로나19 확산을 막기 위해 사실상 국경 봉쇄 조처를 취했다. 이 조처는 4년 가까이 이어졌는데, 이로 인해 공식적인 문화 교류는 물론이고 조중 국경을 통해 유입되던 한류도 거의 없어졌다. 그런데도 조선은 한국의 문화·사상 유입과 확산을 금지·처벌하기 위한 여러 가지 법을 만들었다. 한류 유입이 거의 없던 시기에 금한령을 내린 셈이다.



이를 어떻게 이해할 수 있을까? 그 단초는 '반동사상문화배격법' 제정에 6개월 앞선 2020년 6월 13일에 나온 김여정 노동당 제1부부장의 담화에서 찾을 수 있다. 그는 이 담화에서 "확실하게 남조선 것들과 결별할 때가 된 듯하다"며 "곧 다음 단계의 행동을 취할 것"이라고 밝혔다. 그 직후 조선은 개성 남북공동연락사무소를 폭파했고, <노동신문>에서 '남조선'면을 없애고 남북정상회담의 흔적도 지우기 시작했다.



이처럼 김정은 정권의 문재인 정부에 대한 태도가 '환대→혼란→실망→증오'로 변하면서 적대적 두 국가론이 잉태되기 시작했다. 이 입장은 노골적인 대북 적대를 추구한 윤석열 정부 때인 2023년 연말에 나왔지만, 남북 관계를 '대적 관계로 전환하겠다'는 입장은 2020년부터 본격화했다는 뜻이다.



이러한 일련의 흐름은 조선이 한류를 두려워해 적대 관계를 선택했다기보다는 '한국의 대북 적대성은 본질적으로 달라질 수 없다'며 이를 뒷받침하기 위해 금한령을 내린 것이라는 해석이 더 적합하다는 것을 말해준다. 9차 당대회에서 나온 김 위원장의 발언 역시 '한국은 정권의 변화와 관계없이 흡수통일을 추구한다'는 주장을 뒷받침하기 위해 나온 것으로 보는 게 타당하다.



문재인 정부 시기의 남북 관계를 비교적 자세히 언급한 이유는 두 가지이다. 하나는 적대적 두 국가론이 이 때부터 잉태되었고, 그 주된 원인은 공한증에 있는 것이 아니라 정치·군사적 신뢰가 무너진 데에서 비롯되었다는 점을 강조하기 위함이다. 또 하나는 '왜 윤석열 정부에서 이재명 정부로 정권이 바뀌었는데도 남북 관계는 풀리지 않는가'라는 질문에 답하기 위함이다. #2국가론 #공한증 #혐한론 #남북관계 프리미엄 정욱식의 진짜안보 이전글 '북한'이라고 부르면 통일이 가까워집니까? 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 북한 김정은 국무위원장이 지난 9일 노동당 중앙군사위원회 제9기 제1차 확대회의를 주재했다고 조선중앙통신이 10일 보도했다.그 이후로도 조선이 당혹할 만한 일들이 연이어 벌어졌다. 2018년 세 차례의 남북정상회담을 통해 "단계적 군축"을 추진키로 한 문재인 정부는 그해 연말에 사상 최대 규모로 국방비를 늘리기로 했다. 2019년 2월 '하노이 노딜' 직후엔 한미연합훈련이 재개되었고, F-35 등 첨단 무기 도입에도 가속도가 붙었다.김 위원장은 이를 가리켜 '만나서는 평화의 악수를 나누고 돌아서서는 미국과 연합 훈련을 하고 첨단무기를 도입하는 이중적인 행태를 중단해 달라'고 요구했지만, 소용이 없었다. 오히려 2019년 8월 들어 연합 훈련이 강행되고 문재인 정부가 사상 최대 규모의 군비증강 계획을 밝혔다. 그러자 김정은 정권은 문재인 정부를 향해 "삶은 소대가리도 양천대소할 노릇"이라며, 한국과 "더 이상 상종하지 않겠다"고 선언했다.이 와중에 코로나19가 대유행하면서 조선도 2020년 1월에 코로나19 확산을 막기 위해 사실상 국경 봉쇄 조처를 취했다. 이 조처는 4년 가까이 이어졌는데, 이로 인해 공식적인 문화 교류는 물론이고 조중 국경을 통해 유입되던 한류도 거의 없어졌다. 그런데도 조선은 한국의 문화·사상 유입과 확산을 금지·처벌하기 위한 여러 가지 법을 만들었다. 한류 유입이 거의 없던 시기에 금한령을 내린 셈이다.이를 어떻게 이해할 수 있을까? 그 단초는 '반동사상문화배격법' 제정에 6개월 앞선 2020년 6월 13일에 나온 김여정 노동당 제1부부장의 담화에서 찾을 수 있다. 그는 이 담화에서 "확실하게 남조선 것들과 결별할 때가 된 듯하다"며 "곧 다음 단계의 행동을 취할 것"이라고 밝혔다. 그 직후 조선은 개성 남북공동연락사무소를 폭파했고, <노동신문>에서 '남조선'면을 없애고 남북정상회담의 흔적도 지우기 시작했다.이처럼 김정은 정권의 문재인 정부에 대한 태도가 '환대→혼란→실망→증오'로 변하면서 적대적 두 국가론이 잉태되기 시작했다. 이 입장은 노골적인 대북 적대를 추구한 윤석열 정부 때인 2023년 연말에 나왔지만, 남북 관계를 '대적 관계로 전환하겠다'는 입장은 2020년부터 본격화했다는 뜻이다.이러한 일련의 흐름은 조선이 한류를 두려워해 적대 관계를 선택했다기보다는 '한국의 대북 적대성은 본질적으로 달라질 수 없다'며 이를 뒷받침하기 위해 금한령을 내린 것이라는 해석이 더 적합하다는 것을 말해준다. 9차 당대회에서 나온 김 위원장의 발언 역시 '한국은 정권의 변화와 관계없이 흡수통일을 추구한다'는 주장을 뒷받침하기 위해 나온 것으로 보는 게 타당하다.문재인 정부 시기의 남북 관계를 비교적 자세히 언급한 이유는 두 가지이다. 하나는 적대적 두 국가론이 이 때부터 잉태되었고, 그 주된 원인은 공한증에 있는 것이 아니라 정치·군사적 신뢰가 무너진 데에서 비롯되었다는 점을 강조하기 위함이다. 또 하나는 '왜 윤석열 정부에서 이재명 정부로 정권이 바뀌었는데도 남북 관계는 풀리지 않는가'라는 질문에 답하기 위함이다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 정욱식 (cnpk) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차58 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 '북한'이라고 부르면 통일이 가까워집니까? 맨위로 다크 2018년 9월 19일 문재인 대통령이 평양 5.1 경기장에서 열린 '빛나는 조국'을 관람한 뒤 15만명 평양시민들앞에서 연설하고 있다.그런데 남북 관계의 추이와 조선의 선택을 추적해 보면 달리 해석할 여지가 많다. 조선의 금한령 목적이 내부 단속과 통제에 있는 것은 분명하다. 하지만 이를 적대적 두 국가론과 인과관계에 있는 것처럼 해석하는 데에는 신중해질 필요가 있다. 금한령의 원인이 공한증에 있기보다는 혐한론에 있다고 보는 게 정확하기 때문이다.공식적·비공식적으로 한류가 조선에 본격적으로 유입된 때는 2000년대 초반부터였다. 조선 정권이 불법으로 규정한 방식으로 들어온 한류를 단속하고 이를 소지하거나 유포한 주민을 처벌하기도 했지만, 한류를 접한 조선 주민들은 많았다. 선망의 대상인 한국으로 들어온 주민도 많았다. 그런데도 김정일·김정은 정권은 남북 관계를 단절하지 않았다.특히 2018년을 주목할 필요가 있다. 4·27 판문점 남북정상회담에 앞서 약 190명으로 구성된 한국 예술단이 평양에서 두 차례 대규모 공연을 했다. 이 예술단에는 조용필·이선희·최진희·윤도현밴드(YB)·강산에·백지영·정인·알리·김광민·서현·레드벨벳 등 한국의 대표적인 가수들이 대거 포함되어 있었다.또 그해 9월 남북정상회담을 위해 평양을 방문한 문재인 대통령은 능라도 경기장에서 15만 명의 조선 주민이 운집한 가운데 7분간 연설했다. 이 연설은 조선 방송으로 중계되어 수많은 조선 주민도 접할 수 있었다. 연설 후 문 전 대통령은 '비핵화에 확신을 갖게 되었다'고 말했을 정도로 연설의 핵심 주제는 비핵화였다. 이처럼 김정은 정권은 한국에 개방적이었고 또 환대도 했었다.그런데 그 직후부터 이상 기류가 포착되기 시작했다. 2018년 10월에 평양을 다녀온 국내의 민간단체 관계자들은 필자에게 '이해하기 힘든데, 우리를 대하는 태도가 이상해졌다'는 취지로 말했다. 한류의 유입과 확산에 따른 갑작스러운 두려움 때문이었을까? 그렇다고 보긴 어렵다. 이상 징후는 9월 평양정상회담 직후에 이미 나타나기 시작한 것이다.김정은 위원장은 문재인 대통령이 귀국 보고회를 한 직후 펜을 들었다. 수신인은 도널드 트럼프 미국 대통령이었다. 친서의 요지는 '문재인 정부를 배제하자'는 것이었다. 정확한 사유는 알 수 없지만, 김 위원장이 트럼프 행정부로부터 들은 얘기와 중재자를 자처한 문재인 정부로부터 들은 얘기가 달라 혼란을 느꼈던 것으로 보인다. 또 문 대통령은 평화협정은 비핵화가 완료될 즈음에 체결하기로 합의했다고 말했는데, 이는 조선의 입장과도 확연한 차이가 있는 것이었다.

2018년 12월 14일 북측 개성 남북공동연락사무소에서 노태강 문화체육관광부 차관과 원길우 체육성 부상 등이 참석해 제2차 남북체육분과회담이 열리고 있다.남북 관계 단절이 하염없이 길어지고 있다. 대화 단절이 대표적이다. 한국과 조선(북한)은 2018년 12월 체육 회담을 끝으로 지금까지 한 번도 공식적인 대화를 가져본 적이 없다. 이는 1971년 남북대화가 시작된 이래 최장기간이다. 이 사이에 조선은 민족도, 통일도 지우면서 '적대적 두 국가'를 공식화했다. 한국의 정권이 바뀌면 달라지지 않을까 하는 기대도 있었지만 요지부동에 가깝다.조선의 기본적인 입장은 한국과 '절연'하겠다는 데에 맞춰져 있다. 이는 정권의 변화와 관계없이 한국의 대북 적대성은 본질적으로 달라질 수 없다는 판단에 기초한 것이다. 이렇듯 완강하고도 일방적인 조선의 태도는 유감스럽다. 동시에 우리가 절연을 받아들일 수 없다면, 우리의 대북 인식과 정책도 차분히 짚어볼 필요는 있다.먼저 조선이 '적대적 두 국가'를 들고 나온 이유에 대해 근본적인 질문을 던져볼 필요가 있다. 조선은 한국이 두려워서 저러는 것일까, 한국이 싫어져서 그러는 것일까? 이 인과관계에 관한 질문은 조선의 현실을 제대로 파악하기 위해서 뿐만 아니라 우리의 대북정책을 설계하는 데에 있어서 매우 중요하다.국내에선 진영을 초월해 '공한증'에 방점을 찍는다. 한국은 조선보다 경제력이 50~60배에 달할 정도로 경제적 성공을 거뒀고, 한류는 세계를 풍미하고 있으며, 여러 차례 민주주의의 위기도 시민의 힘으로 극복한 저력을 갖고 있다. 이에 따라 국내의 많은 전문가와 언론은 김정은 정권이 한국의 우수성이 유입되면, 체제 불안과 붕괴, 그리고 흡수통일로 이어질 것을 두려워해 '금한령'을 내리고 '적대적 두 국가론'을 선택한 것이라고 진단한다.실제로 조선은 2020년 반동사상문화배격법과 2021년 청년교양보호법, 그리고 2023년 평양문화어보호법을 제정했다. 이러한 조치들은 조선 당국이 여러 경로를 통해 유입되는 한류를 접한 주민들이 한국에 대한 동경과 선망을 갖게 되자 이를 차단·통제하기 위해 취해진 것으로 해석되곤 한다. 또 조선은 이러한 조치를 취한 직후인 2023년 연말에 '적대적 두 국가론'을 선언했다.이러한 일련의 흐름은 '적대적 두 국가론'을 공한증의 맥락에서 해석하는 데에 힘을 실어주고 있다. 특히 김정은 국무위원장이 올해 2월 하순 9차 당 대회 보고에서 "한국 집권 세력은 화해와 협력의 기회를 통해 우리 내부에 저들의 문화를 유포시켰다"며 "이를 통한 우리 체제의 붕괴를 기도해왔다"고 말한 것은 이러한 해석을 '확신'의 수준으로 끌어올렸다.하지만 이러한 관점은 조선의 변화를 정확히 이해하는 데에도, 효능감 있는 대북정책을 모색하는 데에도 도움이 되지 않는다. 조선의 '2국가론'은 불안감이나 두려움이 기반한 것이 아니라 자신감과 '혐한론'에 바탕을 둔 것이라고 할 수 있다.또 '공한증'에 기반한 해석에 치우칠수록 우리가 원하는 방향으로의 조선의 변화를 기다리는 것 외에는 딱히 할 수 있는 일이 없게 된다. 한국이 조선의 체제 불안을 유도하거나 흡수통일을 할 의사가 없다고 아무리 강조해도, 조선 정권은 한국의 우수성이 유입될 수 있는 교류 협력 자체를 두려워할 것이기 때문이다.