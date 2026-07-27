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IndexCache가 인덱서 계산량의 50%를 제거했음에도 장문 컨텍스트 및 추론 과제에서 GLM-5와 거의 동등한 성능을 유지했으며, 종단 간 속도는 약 1.2배 향상되었다.6월 22일 장중 시가총액 1조 홍콩달러를 돌파하며 중국 최초의 '시총 1조 LLM 기업'에 등극했던 열기가 한 달 만에 절반 수준으로 식었습니다. 물론 즈푸의 주가는 분명 급락했지만 이는 어디까지나 6월 22일 장중 고점(2980홍콩달러) 대비 66% 이상 빠진 것입니다. 기준을 올해 1월 8일 홍콩 상장 당시의 공모가 116.2홍콩달러에 두면, 7월 22일 종가 1175홍콩달러는 여전히 공모가의 약 10배, 상승 폭으로는 +900%를 웃도는 수준입니다.주가 조정에는 세 가지 요인이 복합적으로 작용했습니다. 첫째는 경쟁사들의 연속적인 기술 발표입니다. Kimi K3(2.8조 파라미터, 100만 컨텍스트)가 공개되고 딥시크의 업데이트가 잇따르면서, 투자자들 사이에서는 즈푸의 기술 우위가 사라지는 것 아니냐는 우려가 확산되었습니다. 둘째는 중국 AI 섹터 전반의 조정 국면입니다. 시장 전반의 유동성 조정과 맞물려 과열됐던 AI 밸류에이션이 재조정되자, 부풀어 올랐던 기대치가 차익실현으로 전환되었습니다.셋째는 수익성에 대한 의문입니다. 실제로 즈푸의 순손실은 2022년 1억4300만 위안에서 2025년 46억9800만 위안으로 매년 확대되어 왔고, 대규모 모델의 상업화가 아직 본격적인 현금화 단계에 진입하지 못했다는 우려, 이에 예수보호 조치가 풀리는 시기와 맞물리면서 주가에 반영되었습니다.그런데 7월 21일부터 반등세가 관측되기 시작했습니다. 시장이 IndexCache 논문과 1GW 규모의 국산 AI 데이터센터 구축, 인프라 기업 인수를 긍정적 재료로 재평가하기 시작한 것입니다. 특히 "하드웨어 의존도를 낮추고 소프트웨어 효율로 승부하겠다"는 즈푸의 전략적 전환이 투자자들에게 새로운 신뢰 신호로 읽히고 있습니다. 이 대목은 한국 증시의 AI 섹터에도 유의미한 시사점을 던집니다. 중국AI시장에서 기업 밸류에이션의 기준축이 하드웨어 중심에서 소프트웨어 효율 중심으로 옮겨가고 있다는 신호입니다.즈푸는 최근 1GW급 자국산 AI 칩 데이터센터와 인프라 최적화 기업 엑스코어시그마 (XCore Sigma, 中科加禾) 의 인수를 발표했습니다. IndexCache와 유기적으로 맞물리는 전략의 마지막 퍼즐입니다. 먼저 1GW 데이터센터는 화웨이, 캠브리콘 등 국산 칩을 대규모로 배치하면서 단순한 하드웨어 투자에 머무르지 않고 처음부터 소프트웨어 최적화를 염두에 둔 인프라입니다. 그리고 엑스코어시그마 인수는 그 위에 얹히는 두뇌에 해당합니다.이 회사는 중국과학원 컴파일러 연구실 출신들이 세운 곳으로, 서로 다른 종류의 AI 칩 사이의 소프트웨어 스택을 통합하고 컴파일러 수준에서 최적화하는 데 있어 중국 내 최고 수준으로 꼽히는 인프라 팀입니다. 중국 칩이 엔비디아 대비 순수 연산 성능에서 뒤처진다면, IndexCache 같은 소프트웨어 최적화로 그 격차를 메우고, 이기종(Heterogeneous) 환경을 통합 관리하여 전체 TCO(Total Cost of Ownership)를 최소화하겠다는 전략입니다.첫째, 경쟁의 축이 '하드웨어 의존'에서 '소프트웨어 정의'로 넘어갔습니다. 더 많은 GPU, 더 비싼 H100을 확보한 자가 승자이던 시대는 지났습니다. IndexCache가 증명하듯, 이제는 같은 하드웨어에서 두 배의 효율을 뽑아내는 소프트웨어 최적화가 진짜 경쟁 우위입니다. 하드웨어의 물리적 한계를 소프트웨어가 대체하는 '컴퓨팅 경제학'으로의 패러다임 전환입니다.둘째, 무어의 법칙이 둔화된 시대엔 알고리즘 효율이 '새로운 무어의 법칙'입니다. IndexCache의 "추론 속도 1.8배"는 그 자체로 성능 도약입니다. 앞으로 AI 서비스의 경제성은 "GPU 한 대로 몇 건의 요청을 처리하는가"로 측정되며, IndexCache는 이 지표를 2~3배 개선해 곧바로 비용 절감과 가격 경쟁력으로 이어집니다.셋째, 진짜 승부처는 하드웨어가 아니라 '소프트웨어 통합력'입니다. 엔비디아 수출 통제 속에서 자국산 칩이 H100 대비 70% 성능이라면, 소프트웨어 최적화로 그 격차를 10% 이내로 좁힐 수 있습니다. 즈푸는 이종 칩들을 컴파일러·런타임 수준에서 통합해 "어떤 칩이든 최고 효율로 굴리는 소프트웨어 계층"을 구축하고 있습니다. 이른바 '칩 중립적(Chip-agnostic) 소프트웨어 우위' 전략입니다.넷째, 중국 AI 시장은 '스펙 경쟁'을 끝내고 '경제성 경쟁'로 진입했습니다. Kimi K3의 2.8조 파라미터는 관심을 끌었지만 곧바로 수익이 되진 않았습니다. 이는 오픈AI가 추론 비용 인하에, 앤트로픽이 긴 문맥의 경제성에 집중해 온 실리콘밸리의 패턴과 일치합니다. 승자는 '가장 강력한 모델'이 아니라 '단위 비용당 최대 가치를 창출하는 모델'입니다.이 연구 결과는 에이전트가 수만 줄의 계약서를 검토하거나 수십 개의 API 호출을 순차적으로 수행하거나 지난 6개월간의 업무 로그를 근거로 의사결정을 내리는 작업을 훨씬 빠르고 경제적으로 가능하게 만듭니다. 미국이 절대 성능에서 앞선 것은 사실이나 중국은 가성비와 TCO라는 실용 지표에서 경쟁력을 확보하기 시작했습니다.IndexCache는 사실상 GLM5.2에도 적용되어 그 효과를 입증했는데 다음 버전은 본격적으로 적용될 예정입니다. 한국 역시 하드웨어 투자와 소프트웨어 효율의 균형점을 고민해야 할 시점입니다.