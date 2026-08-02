기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.08.02 19:23최종 업데이트 26.08.02 19:23
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
14년차 누드모델 정규리의 시선. 사진으로 찍히고 그림으로 그려지고 이미지로 소비되는 '대상'의 관점으로 누드모델 일을 다룹니다.[편집자말]
나는 올해 세는 나이로 마흔이다. 스물여섯에 시작한 일이니, 14년이 흘렀다. 그동안 현장이 달라진 만큼 내 몸도 달라졌다. 나잇살만큼은 신경 써서 관리하지만, 가슴과 엉덩이의 부피는 조금 줄었다. 거울 앞에서 그 변화를 알아채는 건 대개 나 자신이 가장 먼저다. 요즈음은 시술을 종종 고민한다. 모델에게 성형과 시술은 미용 관리라기보다 설비 투자에 가깝다.

누드모델의 몸은 버티는 몸이다. 내가 많이 나가는 미대 조소과 수업은 하루 세 시간이다. 세 시간 수업은 보통 20분을 서고 10분을 쉬는 한 '타임'을 여섯 번 반복한다. 최소한 그 20분 동안은 거친 호흡조차 억누르며 최대한 움직이지 않고 버텨야 한다는 뜻이다. 아무리 편한 자세를 잡아도 쑤시는 곳은 생긴다. 20분이 다 되어갈 무렵이면, 아름다움을 유지하는 일과 통증을 견디는 일이 같은 일이 된다.

여성 누드모델에게 요구되는 포즈는 몇 가지로 유형화되어 있다. 다리를 사선으로 뻗고, 허리를 약간 비틀어 곡선을 강조하고, 손끝과 발끝으로 섬세함을 표현하는 자세들. 와상이든 좌상이든, 명화 속에서 쉽게 찾을 수 있는 포즈다. 그렇게 습관처럼 취해온 자세들로부터 나는 몇 가지 질환을 얻었다. 오른쪽 손목의 건초염도 그중 하나다. 명화의 곡선은 그것을 만들어내는 몸에 질환의 형태로 남는다. 보는 사람에게 아름다움인 것이, 보여지는 사람에게는 병력이 된다.

미술사가 늙은 몸을 그린 방식

그 유형화된 포즈들은 어디서 왔을까. 미술사가 오래 그려온 여성 누드에서 왔다. 그리고 그 누드는 거의 언제나 젊은 몸이었다. 벗은 몸이 '누드'가 되느냐 '벌거벗음'이 되느냐를 가르는 선(3화 프리미엄 누드모델이 천직이라서요 에서 적었던 케네스 클라크의 구분)에서, 젊고 매끄러운 몸만이 '누드'의 자리에 앉을 수 있었다. 늙은 몸은 그 선의 바깥에 있었다.

그렇다면 늙은 여성의 몸은 어디에 있었나. 없지는 않았다. 다만 '누드'가 아니라 알레고리로 있었다. 한스 발둥 그리엔의 '여자의 세 시기와 죽음(아래 그림)'에서, 젊은 여자는 거울을 들여다보며 자기 아름다움에 취해 있고, 그 머리 위로는 죽음이 모래시계를 치켜들고 있다. 그 곁에 늙은 여자가 서 있다. 같은 화면 안에서 세 몸은 전혀 다른 일을 하도록 배정받는다. 죽음이 곁에서 시간을 재고, 늙은 몸은 그 옆에서 쇠락을 예고한다.

Die drei Lebensalter und der Tod(1510)한스 발둥 그리엔(Hans Baldung Grien)의 1510년 작 <여인의 세 시기와 죽음>(The Three Ages of the Woman and Death)은 어린아이, 젊은 여인, 늙은 노파 등 여성의 생애 세 단계를 통해 삶의 덧없음과 죽음의 공평함을 경고하는 북유럽 르네상스 알레고리화이다. 오스트리아 비엔나 미술사 박물관(Kunsthistorisches Museum) 소장.Hans Baldung Grien

젊은 몸은 보여지고, 늙은 몸은 경고한다. 늙은 몸은 그 자체로 그려지는 법이 없었다. 언제나 무언가의 상징이었다. 허영, 시간, 쇠락, 죽음. 젊은 몸이 '아름다움'이라는 이름으로 그려질 때, 늙은 몸은 '허영(vanitas)의 경고'라는 이름으로 그 곁에 세워졌다. 보여지기 위해서가 아니라, 젊음이 곧 사라진다는 걸 경고하기 위해서. 늙은 여자는 화폭 안에서조차 자기 몸으로 존재하지 못하고, 젊은 몸에게 붙은 각주로 존재했다.

이 구도가 깨지기까지는 아주 오래 걸렸다. 앨리스 닐은 여든 살에 자신의 벗은 몸을 처음으로 그렸다(☞ 앨리스 닐 자화상 보러 가기). 줄무늬 의자에 앉아 안경을 걸치고 붓을 쥔, 늘어진 살을 하나도 감추지 않은 자화상이었다. 그는 말했다. 평생 누드 자화상을 그리고 싶었지만 지금까지 미뤄왔다고.

이제는 사람들이 나를 허영이 아니라 광기(혹은 노망)로 나무랄 나이가 되었으니, 이제야 나를 그린다고. 늙은 여자가 자기 몸을 그리는 일은, 오백 년이 지나서도 여전히 '허영'과 '광기' 사이에서 변명을 찾아야 하는 일이었다. 보여지는 자리에서 스스로를 보는 자리로 넘어가는 데, 그는 여든 해가 필요했다.

나이가 자격을 깎는 노동

화폭에서 늙은 몸을 밀어낸 그 선이, 이제 일감을 나누는 선이 된다.veloradio on Unsplash

나이 든 모델은 섭외되지 않는다. 정확히 말하면, 40대 여성 모델은 선호되지 않는다. 이유를 길게 설명하는 사람은 없다. 설명할 필요가 없기 때문이다. 앞에서 적은 그대로다. 그려지는 몸은 젊은 몸이고, 젊음은 이 일의 자격 요건이다. 미술사가 오백 년에 걸쳐 정해둔 기준이 지금도 섭외 전화 한 통의 형태로 작동한다. 화폭에서 늙은 몸을 밀어낸 그 선이, 이제 일감을 나누는 선이 된다.

그래서 나는 시술을 고민한다. 처음에 이것을 설비 투자라고 불렀다. 시술은 사라지는 자격을 돈으로 조금 더 연장하는 일이다. 기계를 오래 쓰기 위해 부품을 갈듯, 일감을 잃지 않기 위해 몸을 손본다. 미용이 아니라 감가상각에 맞서는 일이다.

그런데 감가상각을 계산에 넣고 설비를 보수하는 것은 보통 고용주이거나 사업주다. 자기 자산의 수명을 관리하는 사람들이다. 나는 어느 쪽도 아니다. 나는 설비이면서 동시에 그 설비를 제 돈으로 보수해야 하는 사람이고, 그러면서도 그 자산이 낡았을 때 아무것도 보전받지 못하는 사람이다. 이 몸의 노후를 책임지는 제도는 없다.

5화 '프리미엄 누드모델이 천직이라서요 '에서 적었듯이, 나는 예술인으로 인정받지 못했고 4대보험이라는 제도 밖에 있다. 늙는 몸의 문제는 그 이야기의 끝에 정확히 이어진다. 대부분의 노동자에게 나이 든다는 것은 호봉이 오르고 경력이 쌓이는 일이다. 시간이 그들의 편에서 값을 올려준다.

이 일에서 나이 든다는 것은 자격이 깎이는 일이다. 14년을 버틴 몸이 14년을 버텼다는 이유로 오히려 값이 내린다. 시간이 나를 숙련시키는 것이 아니라 나를 시장 밖으로 밀어낸다. 그리고 그렇게 밀려나는 순간을 대비할 어떤 안전망도, 나에게는 주어져 있지 않다.

더 많은 몸을 그리는 일

이전 글에서 할머니가 되어서도 이 일을 하고 싶다고 적었다. 그 말은 지금도 유효하다. 다만 하고 싶다는 마음만으로는 아무것도 되지 않는다는 걸, 마흔의 몸이 먼저 알려주고 있을 뿐이다. 할머니가 되어서도 하고 싶은 일이라면, 할머니의 몸에도 쓰임이 있는 산업 구조가 필요하다.

그런데 이것은 늙은 몸만의 문제가 아니다. '누드'의 자격에서 밀려난 몸은 늙은 몸만이 아니었다. 마른 몸이 아닌 몸, 매끈하지 않은 몸, 아프거나 다친 몸, 표준에서 조금이라도 비껴간 몸들이 같은 선 바깥에 함께 서 있었다. 미술은 오래도록 몇 안 되는 몸만을 골라 그려왔고, 나머지는 그리지 않거나 알레고리로만 그렸다. 그리지 않는다는 것은 없는 셈 친다는 것이다. 화폭에 오르지 못한 몸은 세상에 없는 몸처럼 취급된다.

그러니 필요한 것은 늙은 몸의 자리 하나가 아니라, 더 많은 몸을 그리려는 노력 그 자체다. 다양한 몸들이 상징도 예외도 아닌 그냥 몸으로 그려지는 일. 젊고 매끈한 몸 하나를 기준으로 세워두고 나머지를 재던 그 선을, 그리는 쪽에서 먼저 지우는 일. 우리 사회가 여성의 몸을, 그 다양함을 조금 더 존중하는 방향으로 움직인다는 건 그런 뜻일 것이다. 그런 자리가 있어야, 하고 싶다는 말이 천직이라는 말이 된다.
덧붙이는 글 - 기자의 개인 블로그 feminist.kr 에도 실립니다.
#누드모델 #천직 #여성의몸 #앨리스닐 #한스발둥
프리미엄

누드모델이 천직이라서요
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
정규리 (chilworl.kr) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차6 첫화부터 읽기>
이전글 누드모델이 천직이라 말했지만, 그것만으론 살 수 없어서