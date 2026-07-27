조선일보

7월 27일 조선일보 8면 기사.윤석열 전 대통령의 공직선거법 위반(허위사실 공표) 혐의 1심 선고가 27일 오후 2시 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)의 선고는 생중계된다.벌금 100만원 이상이 확정되면 당선무효형에 해당해 국민의힘은 2022년 대선 당시 보전받은 선거비용 397억원(기탁금 3억원 포함)을 중앙선거관리위원회에 반환해야 한다.윤석열의 혐의는 두 가지다. 2021년 12월 14일 관훈클럽 초청 토론회에서 윤우진 전 용산세무서장에게 변호사를 소개한 적이 없다고 말한 것과 2022년 1월 17일 불교리더스포럼 출범식 직후 기자들과의 문답에서 건진법사 전성배를 부인 김건희와 함께 만난 적이 없다고 답한 혐의다.민중기 특검은 두번째 혐의 등과 관련해 윤석열 부부가 2013년 무렵부터 전성배를 알고 지냈고 법당과 자택 등에서 여러 차례 만났기 때문에 당시 답변이 거짓말이라고 판단하고 징역 2년을 구형했다. 윤석열은 재판에서 "(기자들이 묻는) 정신없는 상황에서 질문의 맥락에 따라 답한 것"이라며 허위사실 공표 의도를 부인했다.유죄가 나올 경우 윤석열은 물론이고 그를 대통령후보로 공천한 국민의힘도 난처해진다.공직선거법상 득표율 15% 이상을 기록한 후보자는 선거범죄로 벌금 100만원 이상의 형을 확정받으면 선관위로부터 보전받은 비용을 모두 반환해야 하기 때문이다.중앙일보가 국민의힘 회계보고서를 들여다보니 당의 최근 재정 상황이 넉넉하지는 않다고 한다. 올해 2월 기준 당의 총자산은 1315억원이지만 현금 및 예금성 자산은 116억원에 그친다. 익명의 국민의힘 관계자는 "인건비와 정치활동비 등을 대는 것도 빠듯하다"고 했고, 사무처 관계자는 "여의도 당사를 파는 방법 외엔 뾰족한 수가 없다"고 했다. 국민의힘은 2020년 7월 여의도 남중빌딩을 480억원에 구입해 6년째 보유하고 있다.그러나 2022년 대선에서 윤석열에게 패했던 이재명 대통령과 민주당도 '강 건너 불구경'할 상황은 아니다. "성남시장 시절 고(故) 김문기 전 성남도시개발공사 처장을 몰랐다"는 등의 발언으로 허위사실 공표 혐의로 기소된 이 대통령은 1심에서 징역 1년, 집행유예 2년을 선고받았지만 2심에서 무죄가 나왔다. 대법원이 지난해 5월 1일 일부 유죄 취지로 사건을 서울고법에 돌려보냈으나 대통령 취임 이후 재판이 중단된 상태다. 대통령 퇴임 후 재판이 재개돼 벌금 100만원 이상이 확정되면 민주당이 반환해야 할 선거비용 규모는 약 434억원에 달한다.정성호 법무부 장관이 검찰 보완수사권 완전 폐지에 반발해 사의를 표명한 가운데 이재명 대통령이 사흘째 침묵을 지키고 있다.정성호는 이 대통령의 사법연수원 동기이자 최측근으로 꼽히는 인물이다. 그러나 민주당이 24일 의원총회에서 검사의 직접수사권에 이어 보완수사권까지 전면 폐지하는 내용의 형사소송법 개정안을 당론으로 정하자 장관직에서 물러나기로 결심을 굳힌 것으로 알려졌다.정성호는 25일 연합뉴스와 조선일보에 "대통령에게 직접 이야기하지는 않았지만 사퇴 의지는 이전부터 청와대 참모들을 통해 전달했다"며 "저는 더 할 일도 의지도 없다", "당에 가서 중심을 잡는 것이 더 의미 있는 일 같다"고 했다. 그는 24일 법무부 간부회의에서도 "내가 없어도 잘해달라"는 취지의 당부를 전한 것으로 알려졌다.익명의 법무부 관계자는 중앙일보에 "이전부터 정성호는 공소청 중대범죄수사청 출범까지가 본인의 마지막 역할이라고 얘기했다"며 "보완수사 폐지 문제점을 얘기해왔지만 들어주는 사람이 없어 답답하고 힘들어했다"고 전했다.청와대 관계자는 "이 대통령이 순방 중인 관계로 이렇다 저렇다 얘기를 할 수 없는 상황"이라고 말했지만, 지난달 유럽순방 동안 소셜미디어 X에 정치 현안 등에 하루 4~5건의 글을 올린 것과는 대조적이다.이 대통령이 보완수사권 폐지 우려를 수차례 강조해왔지만 8월 17일 민주당 전당대회를 앞두고 강성 당원 표심을 의식해 '타협'을 택한 것 아니냐는 해석도 있다. 익명의 민주당 관계자는 조선일보에 "대통령이 속내는 다를지라도 지금은 보완수사권과 관련해선 강경 당원들 무서워서 온건 발언을 할 수가 없는 상황"이라며 "이대로 보완수사권은 폐지될 수밖에 없다. 다만 청와대와 정부에선 일단 시행하고 문제가 발생하면 다시 개정안을 내자는 의견이 많다"고 했다.이 대통령의 남미 순방 일정을 감안하면 정성호의 거취 논의는 10월 중대범죄수사청 출범과 맞물려 다음달 3일 이후에나 이뤄질 전망이다.여야 반응은 엇갈린다. 최수진 국민의힘 수석대변인은 "정성호가 이 대통령에게 거부권 행사를 적극 건의하고 끝까지 맞서야 한다"고 말했다. 반면 박지원 민주당 의원은 페이스북에 "충정은 이해하나 사표는 반려돼야 한다"며 "장관이 검찰개혁의 총대를 메지 않으면 그 누가 이 대통령을 지키고 성공시키겠나"라고 썼다.정부가 공시가격 30억원을 넘는 초고가 주택에 실거주하지 않는 1주택자에게 3주택 이상 다주택자 수준의 종합부동산세를 물리는 방안을 검토하고 있다. 경향신문에 따르면, 재정경제부는 초고가 주택 기준을 공시가격 30억원 초과로 설정하고 비거주 시 다주택자와 같은 세율을 적용하는 방안을 유력하게 검토 중이다. 현행 종부세는 과세표준 12억원 초과 25억원 이하 구간에서 1~2주택자 1.3%, 3주택 이상 2.0%의 세율이 적용된다. 정부가 초고가 비거주 1주택자에도 이 기준을 적용하면 최고 세율은 현행 1.0%에서 2.0%로 오른다.정부는 종부세를 기본공제·중부담·초고가 등 3개 구간으로 나눠 부담을 차등화하는 '3그룹 설계', 종부세 공정시장가액 비율을 현행 60%에서 최대 80%까지 올리는 방안도 생각하고 있다. 종부세 기본 공제선 12억원도 소폭 상향해 중간 가격대 1주택자 부담은 낮추는 방향이다.임광현 국세청장은 양도세의 장기보유특별공제(장특공) 문제를 꺼냈다. 임광현은 26일 X에 "강남구 주택 1채를 양도하고 장특공제로 200억원이 넘는 금액을 공제받은 경우도 있다"며 이를 "역진성의 끝판왕"이라고 비판했다. 지난해 1세대 1주택 2만4816채가 받은 장특공은 총 5조320억원으로, 서울 주택이 90%인 4조5298억원을 차지했다.정부는 27일 오후 4시 한성숙 국무총리 주재로 2차 부동산정책 국민대토론회를 열어 세부안을 확정한 뒤 이달 말이나 다음달 초 세법 개정안을 발표할 계획이다.사실을 말해도 명예훼손이 성립하는 현행 '사실적시 명예훼손죄'의 처벌 범위를 대폭 축소하는 형법 개정안이 발의됐다.현행 형법 제307조는 공연히 사실을 적시해 명예를 훼손하면 2년 이하 징역이나 500만원 이하 벌금에 처하도록 한다. 그러나 민병덕 의원이 24일 발의한 개정안은 처벌 대상을 사생활에 관한 중대한 비밀에 해당하는 사실을 적시한 경우로 한정하는 것이 핵심이다. 민병덕은 "권력자의 비리나 유명인의 부도덕한 행위 등 공익을 위한 정당한 폭로마저 위축시켜 표현의 자유를 과도하게 제한한다는 비판이 꾸준히 제기돼왔다"고 말했다.이재명 대통령은 지난해 11월 11일 국무회의에서 정성호 법무부 장관에게 사실적시 명예훼손죄 폐지 검토를 지시한 바 있다. 영국은 2010년 명예훼손 형사처벌을 폐지했고, 미국은 판례를 통해 민사 구제로만 다룬다.2021년 헌법재판소는 사실적시 명예훼손죄를 재판관 5 대 4 의견으로 합헌 결정했다. 다만 재판관 4명은 사생활 비밀에 해당하지 않는 사실 적시는 위헌이라는 의견을 냈다. 같은 해 국가인권위원회도 표현의 자유 위축을 이유로 이 죄의 폐지를 권고했다.하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령이 25일(현지시간) 브라질 야당의 전당대회에 참석해 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령을 원색적으로 비난했다. AFP에 따르면, 브라질 정부는 밀레이의 행보에 반발해 26일 주아르헨티나 대사 줄리우 비텔리를 본국으로 소환했다.밀레이는 25일 브라질 상파울루에서 열린 자유당 전당대회에 참석해 대선후보로 선출된 플라비우 보우소나루 상원의원을 지지하는 발언을 했다. 플라비우는 2022년 대선 불복 쿠데타 모의 혐의로 징역 27년형이 확정돼 현재 건강상의 이유로 가택연금 상태에서 복역 중인 자이르 보우소나루 전 대통령의 아들이다.그러면서 밀레이는 룰라를 직접 거명하지 않은 채 "사회주의 쓰레기", "도둑"이라고 지칭하며 브라질 정부를 비판했다.도널드 트럼프 미국대통령은 2023년 아르헨티나 대선 때 밀레이를 지지했고, 지난 6월 콜롬비아 대선에서도 우파 후보를 소셜미디어로 공개 지지한 바 있다. 이 때문에 밀레이의 브라질 대선 발언이 도널드의 선례를 좇은 것이란 말이 나온다.브라질의 여론조사업체 다타폴랴가 22일부터 23일까지 성인 2004명을 대상으로 실시한 조사에서 룰라는 결선 가상 대결에서 48%, 플라비우 보우소나루는 43%를 얻었다.▲ 경향신문 = 초고가 1주택자, 비거주 땐 '다주택 종부세'▲ 국민일보 = 삼전닉스-美빅테크 1375조원 'AI 동맹'▲ 동아일보 = "삼성-SK, 美빅테크와 9500억달러 반도체 협력"▲ 서울신문 = 시청 4년, 도청 2년… 인허가 지옥 갇혔다▲ 세계일보 = 한·미 빅테크 1375조원 '반도체 동맹'▲ 조선일보 = 9500억달러짜리 '건배'▲ 중앙일보 = "우리는 식구다" 이재명식 AI 동맹▲ 한겨레 = 전월세난 심각한데 세입자 대책은 뒷전▲ 한국일보 = 李 "공급망 핵심국가 도약" 샌프란 AI선언