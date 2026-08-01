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2022년 8월 9일 윤석열 대통령이 서울 관악구 신림동 호우 피해 현장을 방문하고 있다.연합뉴스
2022년 8월 8일 저녁 서울에 기록적인 폭우가 내렸다. 기상청이 그해 12월에 발간한 <제4차 기상업무발전 기본계획(2023~2027)>은 "기존의 상식과 경험을 뛰어넘는 수준의 특이 기상현상"으로 그날의 서울 날씨를 예시했다. 보고서는 "서울(동작)에 1시간 최다 강수량 141.5mm를 기록. 서울·경기 연평균 강수량인 1267.9mm의 11.2%가 1시간 만에 발생"했다고 기술한다.
동작구의 동쪽 끝에서 약 2킬로미터 떨어진 곳이 윤석열 당시 대통령 자택인 서초구 아크로비스타다. 한남동 관저 입주(11.17) 이전이라 자택에서 출퇴근하던 그는 그날 그 폭우를 보면서 귀가했다. 다음날 그가 수해 현장에서 "퇴근하면서 보니까 아래쪽에 있는 아파트들은 벌써 침수가 시작되더라고요"라고 아무렇지도 않게 말하는 장면이 동영상으로 공개됐다.
윤 정권은 출범 2개월 만인 그해 7월 넷째 주부터 20%대(한국갤럽)의 지지율을 보였다. 아파트가 침수될 정도의 역대급 폭우를 목격한 대통령이 집무실이 아닌 자택으로 들어가 수화기를 들고 재난 대응을 지시한 일은 지지율을 더 이상 떨어트리지는 않았지만, 재난 대응에 대한 자질이 부족하다는 인식을 확산시키는 데는 일조했다.
한국갤럽의 '데일리 오피니언' 제507호(2022년 8월 2주)는 그를 부정적으로 평가한 응답자의 6%가 '재난 대응'을 이유로 들었으며, 이는 윤 정권 출범 이후로 처음 나타난 현상이라고 설명했다. 미국 정치전문매체 <더디플로맷>은 현지 시각 그해 8월 11일 자 기사에서 그날 일이 윤석열의 리더십과 자질에 대한 의문을 일으켰다고 보도했다.
대통령이 막아야 할 외적에는 외국군뿐 아니라 병원균과 폭염·태풍·폭우 등도 포함되므로, 집중호우에 대응하지 못한 것도 당연히 리더십의 감점 요인이다. 외국군과 달리 태풍·폭우 등의 경우에는 영공 침입 자체를 막을 길이 없으므로, 이로 인한 피해가 최소화되도록 수로나 배수 시설 등을 사전에 정비하고 이재민 구호책 등을 사후에 신속히 집행하는 등의 조치로 리더십 약화를 막을 수밖에 없다.
1959년 '사라호 태풍'
추석 전날인 1959년 9월 16일 한반도 남해안을 기습한 '사라호 태풍'도 강력한 외적이었다. 기상청이 발간한 <2025 태풍백서>에 따르면, 1951~2023년에 최대 인명피해를 낸 태풍은 849명을 희생시킨 태풍 사라호다. 2위는 1972년의 베티(550명), 3위는 2002년의 루사(246명)다.
1959년 9월 22일 자 <조선일보>는 태풍 사라로 인한 피해를 "60년래(年來)의 참화"라고 지칭했다. 행정안전부의 '국가기록원' 홈페이지는 그 상황을 설명하는 코너에서 "중앙관상대(지금의 기상청)가 그 전날까지도 '태풍은 대륙까지도 영향을 미치지 않을 것이며, 17일에는 대체로 날씨가 갤 것'이라고 예보해 국민들을 무방비 상태에 빠트린 것도 피해가 커진 원인 중 하나"였다고 평한다.
엉뚱한 예보를 한 것도 국가의 무능을 드러내는 일이지만, 훨씬 더한 무능은 사후 대응 과정에서 나타났다. 당시의 정부는 역대급 재앙을 맞은 상황에서도 재정 지출을 제대로 하지 못했다. 정부 재정이 탄탄하지 않았기 때문이기도 했지만, 6개월 남은 1960년 3·15 대통령 선거를 의식해 물가 상승을 자극하지 않으려는 판단도 작용한 결과였다.
<한국근현대사연구> 2022년 제103집에 실린 이동원 서울대 교수의 논문 '1959년 태풍 사라와 전후 한국의 재난 대응'은 "한국 정부는 태풍 대응 과정에서 미 원조 당국에 긴급 구호를 위한 특별 원조를 요구하면서도, '환율 현실화'와 연동된 도매물가지수를 25% 이하로 유지하는 데 치중하는 모순적 태도를 보였다"고 설명한다. 돈을 투입하지 않은 것은 아니지만, 물가 상승을 우려해 소심하게 돈을 썼던 것이다. 논문은 이렇게 말한다.
"이승만 정부는 선거를 앞둔 상태에서 태풍 피해 복구에 나서면서 물가 상승도 막고자 하는 두 마리 토끼 쫓기를 모색했고, 이는 태풍 사라 대응에 내재된 근본적 모순이었다."
이승만 정부는 그 긴급한 상황에서도 국민 성금에 의존하는 모습을 보였다. 물가 수준의 유지를 위해, 많은 돈을 시중에 새로 투입하기보다는 가급적이면 민간에 있던 돈이 수해복구로 흘러가게 만들자는 발상을 했다.
이승만 정부는 수재민들이 진정으로 원하는 것은 정부자금이 아니라 국민 성금이라는 해괴한 메시지도 유포했다. 그해 9월 21일 제작된 '사라호(태풍) 이재민을 구호합시다!'라는 <대한뉴스> 동영상
은 영화배우 최은희로 보이는 출연자의 입을 빌려 "정부의 활동이나 외국 기관의 원조나 어느 독지가의 희사보다도 여러분 한 사람 한 사람의 따뜻한 동족애를 이들 이재민은 손꼽아 기다리고 있는 것이에요"라고 말한다.