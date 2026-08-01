한국정책방송원

1959년 9월 21일 대한뉴스 232호 '사라호(태풍) 이재민을 구호 합시다'그러나 그 국민성금 모집마저도 신속히 진행되지 않았다. 제주학연구센터가 발간한 <다시 만나는 사라호 태풍>은 "수재의연금의 전국적인 모금은 정부 풍수해구호위원회 주축으로 9월 23일 시작하여 10월 말까지 10억 환 목표로 진행되었다"라면서 "그러나 의연금이 잘 걷히지 않아 모금 기간이 11월 말로 한 달 연장되었다"고 말한다. 수재민들의 고통은 그만큼 증대될 수밖에 없었다.사라호가 가장 크게 할퀸 곳은 경북과 경남이다. 그해 9월 21일까지 보건사회부가 파악한 수재민 62만 5030명의 대부분은 영남 주민들이었다. 다음날 <조선일보>에 보도된 집계에 따르면, 경북 수재민은 23만 5733명이고 경남 수재민은 28만 242명이었다. 이는 국민 성금을 독려하면서 재정 투입을 줄이는 방식이 특히 경상도 지역민들을 힘들게 했음을 알려준다.이에 대한 불만이 신문 기사들에도 반영됐다. 경북 영일군에 대한 국회 수해조사단의 방문을 보도한 10월 1일 자 <동아일보> 석간은 참변 발생 13일이 지난 시점까지도 수재민들이 "한 톨의 구호 양곡도 받지 못하고 있는 사실"이 확인됐다고 보도했다. 그런 뒤 "하등 구호도 받은 사실이 없다"는 말을 한 번 더 강조했다. 현지 주민들의 발언이 국회 조사단을 통해 언론 기사에 그렇게 반영됐다.같은 신문의 조간은 "경북 일원에서 긴급 요구호자로 판명된 16만 명의 수재민들은 일각을 다투어 구호의 손이 뻐쳐지기만 갈망하고 있는데, 구호 사무를 취급하는 관계기관은 서로 손발이 잘 맞지 않아 신속 처리하여야 할 구호 사무가 천연되는 사태가 일부 지방에서 일어나고 있다"고 보도했다. 구호 사무가 지연되는 사태의 원인을 정부 기관들의 손발이 맞지 않는 데서 찾아냈다. 책임이 정부에 있음을 비교적 부드럽게 강조한 기사였다.부실 대응이 민심을 악화시켰다는 점은 이승만 대통령의 국무회의 발언에서도 느낄 수 있다. 1990년 9월 22일 자 <경향신문>에 실린 '제1공화국 국무회의 19'에 따르면, 그는 10월 13일 국무회의 때는 "풍수해 대책이 느리고 성의가 없다는 말이 있으니 겨울이 오기 전에 그들을 구해줘야 할 것"이라고 발언했다.16일에는 "풍수해 이재민 구호가 철저하지 못하다고 하니 철저히 하라"고 말했다. 그 역시 민심의 동향을 우려스럽게 받아들이고 있었다. 하지만 재정 투입을 최소화하는 정부의 기본 방침을 바꾸지 않는 한, 그 어떤 말도 공허한 것에 불과했다.독재와 폭정 때문에 이승만 정권에 대한 민심은 이미 악화해 있었다. 이 상태에서 사라호 태풍 피해에 대한 부실 대응이 민심을 더 악화시킨 채 1959년이 저물었다. 1년 반 뒤인 1961년 3월 28일, '사라호 상처 언제 아무나'라는 기사가 <경향신문>에 실렸다. 이는 태풍 피해로 인해 민심이 더 나빠진 채로 1960년 한 해가 흘러갔음을 의미한다.4·19혁명에 불을 붙인 것은 2·28대구학생시위와 3·15마산시위다. 사라호로 인한 민심 악화가 가장 심했던 경북과 대구에서 혁명의 불이 붙었다. 위의 이동원 논문은 "1960년으로 해가 바뀐 이후에도 태풍 피해 복구는 지지부진했고, 환율 인상과 물가 인상, 태풍 피해 복구의 지연과 부정선거라는 악순환 속에서 한국 정치와 사회는 4월 혁명의 소용돌이에 휩쓸려 들어갔다"고 평한다.노무현 자서전 <운명이다>는 "비가 오지 않아도, 비가 너무 많이 내려도, 다 내 책임인 것 같았다"라며 "아홉 시 뉴스를 보고 있으면 어느 것 하나 대통령 책임 아닌 것이 없었다"라고 회고한다. 아파트가 잠기는 폭우가 쏟아지는데도 그냥 집에 들어가는 대통령과 역대급 태풍 피해가 발생했는데도 재정 투입을 주저주저하면서 말로만 수재민들을 걱정하는 대통령은 그런 순간에 어떤 상념에 빠져 있었을지를 생각해 보게 된다.