정혜경 의원실

정혜경 의원실 보도자료에서 인용한 환경부 실태조사 결과환경부는 뒤늦게 이 공장들이 환경부 통합허가(대기오염물질 발생량이 연간 20톤 이상이면 환경부에서 통합허가를 받게 되어 있다)를 받도록 하고, 해당 공장들이 있었던 경북 고령군과 경남 함안군 지역에서 건강영향조사를 실시하겠다고 밝혔다.하지만, 그것으론 충분하지 않다. 그야말로 솜방망이 대책이고, '면피성 대책'에 불과하다. 우선 지금까지 이런 심각한 문제를 방치해 온 환경부는 책임을 져야 한다. 장관이 국민에게 사과하고, 전면적인 피해조사를 해야 한다. 얼마나 많은 주민들이 납과 같은 유해물질에 노출됐을지 가늠할 수도 없는 상황이기 때문이다.더불어 문제가 된 공장들의 가동을 당장 중지시켜야 한다. 대기오염물질 발생량을 축소한 공장들을 계속 가동할 수 있게 하는 건 말이 되지 않는다. '환경오염시설의 통합관리에 관한 법률' 제22조에 따르면 통합허가를 받지 않고 대기오염물질 배출시설을 운영한 경우에는 기후에너지환경부 장관이 조업중지를 명할 수 있게 되어 있다. 딱 이런 경우들이다.그리고 유해폐기물 수입을 중단해야 한다. 외국의 납폐기물까지 수입해서 국민에게 들이마시게 하는 정부를 과연 대한민국 정부라고 볼 수 있을까?