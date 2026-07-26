허깅페이스

허깅페이스에서 특별 제작한 KIMI K3 오픈웨이트 카운트다운. 7월 27일에 공개할 예정이다.미국의 언론은 키미의 문샷AI(Moonshao AI)를 '중국의 작은 스타트업'이라 부릅니다. 1년 전이라면 이 표현이 이상하지 않았을 것입니다. 그런데 지난 1년간 중국 AI 시장을 견인한 주역이 2030 중심 그 '작은 스타트업'들이었고, 그사이 이들은 '유니콘(Unicorn, 기업가치 10억 달러 이상)'을 넘어 '데카콘(Decacorn, 100억 달러 이상)' 집단으로 도약했습니다.일부는 '헥토콘(Hectocorn, 1000억 달러 이상)'의 문턱까지 바라보고 있습니다. 우리는 여전히 '중국이 미국을 따라잡았는가'를 묻지만 중국은 미국과 다른 중력장으로 발전하고 있습니다. 중국 AI의 경쟁력은 개별 기업의 모델 성능이나 기업가치 자체가 아니라 오픈소스·국가자본·인재풀·산업 내 확산이 서로 증폭하는 '생태계 복리'에 있다는 점입니다.2026년 7월 문샷 AI가 KIMI K3 발표 후 프리IPO 라운드에서 투자 전 평가액 500억 달러(약 3,386억 위안, 약 70조 원)를 목표로 협상에 나섰다는 소식이 전해졌습니다. 두 달 만에 평가액이 1.5배 뛰었고, 창업 3년 3개월 만에 100배 이상 치솟은 수치입니다. 500억 달러는 데카콘을 훌쩍 넘어 헥토콘의 절반에 달하는 규모입니다.국내 대표 인터넷 기업인 네이버의 시가총액 약 32.5조 원의 두 배가 넘는 액수이며, 카카오의 시가총액 약 16조 원과 비교하면 4배가 넘습니다. 문샷 AI라는 단일 비상장 스타트업이 한국 최대 포털 기업 두 곳을 합친 것보다 더 높은 가치를 인정받고 있는 셈입니다. 중국의 투자사들은 '성장 가능성'이 아니라 글로벌 AI 인프라로서 이 기업을 평가합니다.문샷 AI뿐만 아니라 중국의 주요 LLM 기업들은 이미 데카콘 집단을 형성했습니다. 딥시크는 첫 외부 투자로 520억~710억 달러(86조 원)를 인정받았고, 상장사 즈푸 AI는 GLM 시리즈로 시총 7170억 홍콩달러(880억 달러, 124조 원)를 기록, 7월 초 8000억 홍콩달러를 돌파하며 헥토콘에 육박했습니다.미니맥스는 시총이 681억 홍콩달러(약 12조)로 평가됩니다. 이 네 곳의 합산 평가액은 이미 1조 위안(약 215조 원) 을 훌쩍 넘었습니다. 여기에 영상 생성 모델 Kling이 약 180억 달러의 평가액으로 데카콘 대열에 합류하는 등, 중국 AI 생태계는 데카콘급 기업들이 다수 포진한 '데카콘 숲'으로 진화하고 있습니다.문샷 AI, 딥시크, 즈푸 AI, 미니맥스 같은 기업들의 높은 밸류에이션은 단순히 "좋은 모델을 만들었다"는 평가가 아닙니다. 자본시장은 이들이 앞으로 벌 돈만이 아니라 이들 모델 위에 구축될 수많은 서비스·에이전트·산업 생산성 증가분까지 선반영하고 있다는 뜻입니다. 즉, 기업가치가 아니라 생태계 가치를 사고 있는 것입니다.성장의 배경에는 '국가대표' 자본의 전략적 개입이 있습니다. 문샷 AI의 주요 기관 투자자 가운데 선전화허성장(深圳和諧成長三期) 펀드는 11.76%를 보유하고, 최대 출자자는 전국사회보험기금이사회입니다. 사회보험기금 창장삼각주 과기혁신투자펀드도 약 4%를 확보했고, 국수장삼각 과기혁신펀드와 린강첸옌(臨港前沿) 계열 지방 국유 산업투자펀드들이 대거 참여했습니다. 그럼에도 창업자 양즈린(Yang Zhilin, 楊植麟) 등 4인의 창업팀은 65.6%의 지분으로 경영권을 쥐고 있습니다.여기에 중국식 설계의 핵심이 있습니다. 국가자본은 핵심 기술의 주권을 확보하면서도 민간 창업의 역동성은 최대한 남겨 둡니다. 국가가 직접 나서지 않고 스타트업을 키우는 이유는 분명합니다. 글로벌 AI 패권 경쟁에서 승패를 가르는 변수가 '규모의 경제'로 옮겨 갔기 때문입니다. LLM의 학습과 추론에는 천문학적 규모의 GPU 클러스터와 전력, 데이터 인프라가 필요하며 장기 전략 자산의 안정성은 국가가 밑받침 한다는 전략입니다.70조 원이라는 평가를 자본 시장이 주저 없이 받아들인 직접적 계기는 7월 16일 공개된 키미 K3입니다. 총 파라미터 2.8조 개, 100만 토큰의 초장 문맥 창을 탑재한 K3는 현재 글로벌 최대 규모 오픈소스 모델입니다. 이 모델은 프론트엔드 코드 아레나(Frontend Code Arena) 1위에 올랐고, 종합지능 지수 글로벌 3위에 올라 오픈소스 모델 최초로 주요 벤치마크에서 폐쇄형 모델을 앞질렀습니다.벤치마크 숫자 자체보다 중요한 것은 이 성능이 '오픈소스'라는 조건 위에서 나왔다는 사실입니다. 일론 머스크는 이를 두고 "인상적(Impressive)"이라 평했고, 젠슨 황 엔비디아 CEO는 미국 시장이 오픈소스 모델의 영향력을 과소평가하고 있다고 지적했습니다.이 속도의 근원은 압도적인 인재풀에 있습니다. 양즈린은 칭화대 컴퓨터학과를 거쳐 카네기멜론대(CMU)에서 박사 학위를 받고 구글 브레인(Google Brain)에서 일했습니다. 그의 지도교수이자 애플 초대 AI 총괄인 러스 살라후트디노프(Russ Salakhutdinov)는 그를 CMU 최고의 학생 중 하나로 꼽으며 연구 능력과 기본이 탄탄한 프로그래밍 역량을 함께 갖췄다고 평가했습니다. 중국은 매년 압도적인 수의 STEM 졸업생을 배출하고, 세계 최고 AI 학회의 중국인 제1저자 논문 수는 이미 미국과 유럽을 앞질렀습니다.CAMEL-AI 창업자 리궈하오(Li Guohao)는 다른 관점을 내놓았습니다. 중국의 추격 속도는 컴퓨팅 파워나 모델 가중치가 아니라 '인턴(Interns)'에서 나온다는 것입니다. 중국에서는 인턴급 연구자도 직접 모델을 훈련하고 통찰을 공유하지만 미국은 그렇지 않다는 지적입니다.오픈라우터(OpenRouter) 플랫폼에서 미국 기업이 생성한 토큰 사용량의 약 60%가 중국 AI 모델을 통해 처리됩니다. 중국 모델이 대부분의 일반 작업을 훨씬 낮은 비용으로 처리하기 때문입니다. 이 지점에서 미국 내부의 균열이 드러납니다.오픈AI와 앤트로픽이 워싱턴에서 오픈소스 규제를 로비하는 사이, 엔비디아, 마이크로소프트, 메타, IBM, 허깅페이스 등 25개 기업은 규제를 반대하는 공개 서한을 냈습니다. 오픈소스 금지는 결국 미국 스타트업 경쟁력만 약화시킨다는 경고입니다. 허깅페이스는 키미K3를 위해 오픈소스 특별 페이지를 만들기도 했습니다.AI 기업들의 진정한 가치는 이 모델들이 산업 전반으로 흡수되며 만들어 내는 2차, 3차 생산 가치입니다. 중국의 AI 코어 산업 규모는 2025년 1.2조 위안(약 258조 원)을 넘었고, 2026년에도 30% 이상의 성장이 예상됩니다. 2025년 한 해 동안 AI 스마트폰·AI PC 등 AI 기반 단말기 출하량은 1억 대를 넘었고 AI는 중국 제조 공장에 투입되어 70% 이상의 자동화를 실현 중입니다.이와 별도로 6000개 이상의 산업 특화 모델이 구축되었고 이는 1700여 개의 핵심 스마트 제조 장비 및 산업용 소프트웨어가 실전에서 경제를 움직이고 있습니다. 장기적으로 중국 국가데이터국은 2030년('15차 5개년 계획' 말)까지 중국 AI 관련 산업 규모가 10조 위안(약 2155조 원) 을 돌파할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 2025년 대비 8배 이상 성장하는 규모입니다.스탠퍼드대 2026 AI 인덱스 보고서는 이미 미중 AI 모델 간 성능 격차가 사실상 사라졌다고 평가했습니다. 2026년 3월 기준 미국 최고 모델과 중국 최고 모델의 Elo 점수 차이는 단 2.7%에 불과하며, 양국 모델은 2026년 초부터 여러 차례 선두를 맞바꿨습니다. 오픈소스 대 오픈소스, 폐쇄형 대 폐쇄형이라는 단순한 구도는 깨졌고 이제는 글로벌 AI 생태계 전체가 재편되는 과정에 있습니다.미국식 AI 경쟁이 최상위 기업 몇 곳의 폐쇄형 모델 우위에 기대는 경향이 있다면, 중국은 국가가 기반을 받치고, 민간 스타트업이 속도를 내고, 오픈소스가 확산을 가속하는 구조를 만들고 있습니다. 이 구조에서는 한 회사의 승패보다 어떤 모델이 더 많은 개발자와 기업, 더 많은 산업 현장에 스며드느냐가 더 중요합니다.다시 말해 경쟁의 단위가 '모델 vs 모델'에서 '생태계 vs 생태계'로 이동한 것입니다. 중국 AI의 부상은 몇몇 스타트업의 몸값 급등이 아니라 오픈소스와 국가자본, 인재풀과 산업 확산이 결합해 '모델 기업'을 '생태계 인프라'로 바꾸는 구조적 전환으로 보는 것이 맞습니다.