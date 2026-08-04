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2025년 3월 29일 제주시 조천읍 북촌리 '너븐숭이 4·3 유적지'에 있는 소설 '순이 삼촌' 문학비를 탐라중학교 학생 등이 탐방하고 있다.연합뉴스
10여 년 전 '문학' 수업 시간이었다. 현기영 소설가의 <순이 삼촌>을 가르치던 중이었다. 제주 4·3 당시 학살터였던 '옴팡밭'에서 두 아이를 잃고, 30년 동안 그날의 지옥 같은 기억 속에서 서서히 메말라 죽어간 한 여성의 비극을 담은 소설이다.
수업을 준비하며 아이들과 함께할 다양한 학습 활동을 기획했다. 작가와의 가상 인터뷰를 해보고, 순이 삼촌에게 위로의 편지를 쓰게 했다. 가슴 아픈 역사적 비극을 함께 애도하고, 다시는 이런 참상이 반복되지 않기를 바라는 교사로서의 소박한 바람이 담긴 수업이었다. 게다가 며칠 뒤면 아이들과 함께 제주 4·3 평화공원으로 수학여행을 떠나 희생자들을 직접 추모할 예정이었기에, 설렘과 기대는 더 컸다.
그런데 갑자기 교실 뒤편에서 한 학생이 거침없는 목소리로 정적을 깨뜨렸다.
"선생님, 빨갱이예요?"
그 찰나의 소리에 어떤 아이는 킥킥대며 웃었고, 어떤 아이는 토끼처럼 놀란 눈으로 나를 바라보았으며, 또 어떤 아이는 입술에 손가락을 대며 말조심하라는 신호를 보냈다.
너무나 당황스러워 어떤 말도 곧바로 나오지 않았다. 침묵의 대가는 혹독했다. 그날 저녁, 그 아이의 아버지로부터 날 선 민원 전화가 걸려왔다.
"선생님, 역사의식이 편향된 것 같습니다. 소설도 좀 가려가면서 가르치십시오."
<순이 삼촌>은 내가 임의로 가져온 불온한 읽을거리가 아니었다. 국가 교육과정과 교과서 검정 또는 인정 절차를 거쳐 수록된 문학 작품이었다. 교사로서 느낀 무력감과 억울함은 이루 말할 수 없었다.
10년 전 교실의 유령, 일상의 유희가 되다
당시에는 한 교사가 감당해야 했던 외로운 수난 정도로 치부되었다. 하지만 그로부터 10여 년이 흐른 지금, 우리 사회 곳곳에서는 역사적 상처를 조롱하고 비하하는 언어들이 일상의 유희처럼 번지고 있다. 특정 역사적 비극을 조잡하게 끌어들여 타인의 아픔을 희화화하는 현상들은 결코 갑작스러운 돌연변이가 아니다. 10년 전, 이미 우리 교실 구석에서 똬리를 틀고 자라나던 그 유령이 몸집을 불려 나타난 것은 아닌지 묻게 된다.
최근 배재고 야구부 일부 학생들이 광주제일고와의 경기에서 5·18 민주화운동을 조롱하는 것으로 받아들여질 수 있는 응원 구호를 외쳐 논란이 되었다. 학교는 사과했고, 교육청도 사안을 들여다보았다. 이 사건을 특정 학교 학생들의 일탈로만 몰아붙이는 것은 쉽다. 그러나 더 어려운 질문은 따로 있다. 도대체 어떤 언어 환경 속에서 아이들은 학살과 국가폭력의 기억을 '웃기는 밈(meme, 온라인 유행 콘텐츠)'으로 배우게 되었는가.
어떻게 타인의 고통을 조롱하는 말들이 일부 10대들의 자극적인 유희가 되었을까. 역사 왜곡과 혐오 표현에 노출된 아이들 가운데 일부는 이것이 어떤 아픔을 비하하는 표현인지 정확히 인지하지 못한 채, 단지 "재미있어서", "인터넷 밈이라서" 쓴다고 말한다.
이는 참으로 서글픈 고백이다. 많은 경우, 10대들의 혐오 표현은 확고한 이념의 산물이 아니다. 최소한의 역사적 맥락이나 정서적 여과 장치 없이, 그저 '재미있는 놀이'와 '자극적인 소비재'로 받아들여지는 경우가 적지 않다. 누군가가 흘린 피눈물을 조롱할 때 오는 짜릿한 반응을 인터넷 밈과 숏폼 영상으로 학습한 결과다. 타인의 고통에 공감하는 정서적 능력을 마비시키는 자극적 디지털 환경이 이 비극을 키우고 있다.
어른들의 적대적 언어가 만든 '혐오의 놀이터'