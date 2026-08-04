창비

<순이 삼촌> 표지그러나 우리는 이 아이들을 온전히 탓할 자격이 있는가. 아이들이 뛰노는 '혐오의 놀이터'를 만들고, 그곳에 가장 파괴적인 언어적 무기를 쥐여준 장본인은 다름 아닌 기성세대다. 특히 정치권과 미디어, 그리고 온라인 공간에서 반복되는 거친 공적 언어는 아이들의 언어 감각에 적지 않은 영향을 미친다.국회와 미디어에서 어른들이 서로를 향해 쏟아내는 온갖 멸칭과 조롱은 사이버 레커의 자극적인 가공을 거쳐 10대들의 스마트폰 속으로 실시간 복제된다. 특정 진영만의 문제가 아니다. 우리 사회 전체의 공적 언어가 거칠어지고, 상대를 설득의 대상이 아니라 조롱과 낙인의 대상으로 대하는 문화가 넓게 퍼지고 있다. 어른들의 적대적 정치 문화와 자극적인 미디어 생태계는 아이들의 공감 근육을 약화시킨 중요한 배경 중 하나다.진영 정치의 언어는 나와 다른 상대를 공존의 대상이 아니라 제거하거나 침묵시켜야 할 적으로 규정할 때 가장 효율적으로 작동한다. 이 대립적 언어 구조는 고스란히 학교 현장에 스며든다. 대화와 타협이 사라진 자리를 증오와 조롱으로 채운 어른들의 세계는, 교실 안의 아이들이 자신과 다른 생각을 가진 친구나 교사를 향해 손쉽게 낙인을 찍게 만드는 배경이 된다.상대를 존중하는 문화가 살아 숨 쉬어야 할 공간에서조차 타인을 흔들어 웃음을 얻고, 조롱을 통해 우위를 확인하려는 아이들의 일탈은 결국 어른들이 보여준 적대적 언어문화의 서글픈 복사판이다.어른들이 방조한 혐오의 밈을 단지 '철없는 장난'이나 '해프닝'으로 묵인해서는 안 되는 엄중한 역사적 이유가 여기에 있다.독일 형법은 나치식 경례 등 위헌 단체의 상징을 공공연히 사용하는 행위에 대해 3년 이하의 자유형 또는 벌금형을 부과할 수 있도록 규정한다. 독일 사회가 이런 기준을 세운 이유는 분명하다. 사소해 보이는 조롱과 상징의 방치를 통해 혐오가 일상화될 때, 그것이 어떤 역사적 파국으로 이어질 수 있는지 뼈저리게 경험했기 때문이다.한나 아렌트가 말한 '악의 평범성'은 멀리 있지 않다. 스스로 생각하지 않는 '무사유'가 어떻게 거대한 악을 완성하는지 우리는 이미 알고 있다. 미국 반비방연맹(ADL)이 제시한 '혐오의 피라미드' 역시 같은 경고를 담고 있다. 이 모델은 편견 어린 농담과 조롱을 사소한 장난으로 방치할 때, 차별과 폭력을 정당화하는 문화적 토양이 만들어질 수 있음을 보여주는 교육적 경고다.이 피라미드의 연쇄 고리를 끊어내기 위해 필요한 것은 '초기 단계의 단호한 개입'이다. 작은 균열이 거대한 댐을 무너뜨리기 전에, 혐오의 첫 단추부터 엄격하게 멈춰 세워야 한다. 우리 사회 역시 아이들의 조롱과 혐오 표현을 '철없는 장난'이라며 관용이라는 이름으로 방치해서는 안 된다. 공동체의 존립을 흔드는 언어적 폭력에 대해서는 학교와 사회가 분명한 기준을 세워야 한다. 혐오에 타협하지 않는 엄정함이 전제될 때, 비로소 아이들이 더 깊은 유혹에 빠지지 않도록 보호하는 울타리가 만들어진다.다만, 이 엄격함의 목적은 아이들을 사회 밖으로 밀어내는 '단죄'가 아니라, 교실 안에서 성찰을 이끌어내는 '교육적 해결'이어야 한다. 처벌 그 자체가 목적이 되면 아이에게는 낙인만 남고 반성은 사라진다. 혐오 표현이 나왔을 때 학교는 즉시 멈추게 해야 한다. 그러나 거기서 끝나서는 안 된다. 그 말이 어떤 역사적 상처를 건드렸는지 배우게 해야 한다. 필요하다면 관련 증언을 함께 읽고, 성찰문을 쓰고, 사과와 회복적 대화의 과정을 마련해야 한다.진정한 교육적 해결은 혐오 표현이라는 잘못된 행동에는 엄중한 책임을 묻되, 아이가 자신이 저지른 조롱이 누군가에게는 지울 수 없는 학살의 기억임을 철저히 직시하게 만드는 것이다. 스스로 사유하여 부끄러움을 깨닫고 공동체의 일원으로 돌아올 수 있도록 '회복의 기회'를 주는 것, 그것이 엄정한 기준의 바탕 위에서 공교육이 발휘해야 할 진정한 회복탄력성이다.