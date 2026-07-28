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'글로벌 강소기업'인 일본 <산텍 Santec>의 정희승 명예회장. 7월 14일 산텍 본사인 오쿠사 캠퍼스 1층 전시관에 전시돼 있는 세계 최초의 광섬유 성능 측정기 'FTS-2000'에 대해 설명하고 있다. 정밀도, 재현성, 측정 속도 등 여러 측면에서 뛰어난 비용 대비 성능을 갖추어 일본과 해외 주요 광섬유 제조업체에 널리 도입됐다. FTS 시리즈는 현재도 광섬유 제조업체에서 사용되고 있다.이한기
창사 반세기에 육박하는 '산텍'은 재일동포 기업사(史)의 새로운 장을 써내려갔고, 현재 진행형이다. 그 중심에는 재일동포 2세인 창업주 정희승(鄭熙承·88세) 명예회장이 있다. 그는 80세를 넘긴 2021년 즈음까지 현역으로 일하다가 물러났다. 산텍을 만들고 40년 넘게 이끌어 온 정 회장의 인생 역정과 기업 경영철학이 궁금했다. 산텍의 눈부신 성장과 맞물려 있는 또다른 세계에 관한 궁금증이었다. 그건 정 회장의 인생사와 산텍의 기업사가 교차하는 지점일 거라고 생각했다.
지난 4월 14일 서울에서, 7월 13·14일 일본 아이치 현 고마키 시에 있는 산텍 본사에서 정희승 회장을 만나 이야기를 나눴다. 산텍 본사의 정식 명칭은 광(光)기술을 강조한 '포토닉스 밸리 오쿠사 캠퍼스'(Photonics Valley Ohkusa Campus)다. 2001년에 준공했고, 애초부터 연구개발·생산·경영 기능을 한곳에 모은 복합 캠퍼스로 기획했다. 산텍이 나스닥재팬(현 JASDAQ)에 상장한 것도 이때다.
25년 전에 준공한 산텍의 오쿠사 캠퍼스는 여러모로 인상적이었다. 높은 층고가 주는 시원함, 크고 작은 수많은 회의실, 라운드형 개인 업무 책상, 오픈 키친처럼 안이 들여다보이는 연구개발실, 적절한 휴게 공간 등이 조화를 이룬다. 기능을 잘 살리면서도 세련됐다. 회의실마다 런던, 파리, 마드리드처럼 세계의 유명 도시 이름을 붙인 게 눈길을 끌었다. 25년 전에 이런 식의 공간을 구상했다는 게 놀라웠다.