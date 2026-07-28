이한기

"산텍홀딩스라는 지주회사 밑에는 자회사 11개가 있어서 사장도 11명입니다. 손자 회사까지 합치면 30개쯤 됩니다. 회사가 커져도 피라미드 구조가 안 되도록 프로젝트 리더별로 조직을 분할한 겁니다. 아까 식당에서 인사한 사람들도 다 사장이에요. 3개년마다 계획을 세워 기본 방향과 달성 목표를 정해주면, 그에 맞게 실행에 옮길 수 있는 조직 체계로 만든 겁니다. 해당 조직에 대해서는 사장이 가장 잘 알아야 합니다."

▲지난 6월 28일 일본 <산텍 Santec> 본사 4층 귀빈실에서 정희승 명예회장 내외와 자녀, 조카, 손주 등 가족들이 한자리에 모였다. 정희승 제공

정 회장은 대주주로서 회사의 분기 보고서 등을 받아보고 있지만, 회사 경영에는 일체 관여하지 않고 있다. "이사가 되면 회사 돌아가는 상황을 알아야 되고, 알게 되면 이야기를 안 할 수가 없어서" 이사로 등재하지 않았다. 경영 일선에 있는 아들들에게 회사와 관련된 조언이나 이야기도 하지 않고, 아들들도 자신에게 회사 일을 묻지 않는다고 한다. 정 회장은 "아들들이 이미 경영인으로서 나를 넘어섰다"면서 개입하지 않는 게 도와주는 것이라고 했다.



자스닥 상장도 애초 계획한 게 아니었다. 첨단 기업에 관심을 가졌던 노무라증권 영업부장이 매일 찾아와서 졸라대며 권유하길래 정 회장은 "상장하면 좋은 점이 뭐냐"고 물었다. 그때 첫 번째로 강조한 게 "상장기업이 되면 회사의 격이 올라가서 우수한 인재를 뽑기 쉽다"는 거였는데, 그게 마음에 들었다고 한다. 1년 반 준비 과정을 거친 뒤 2001년 7월에 상장했는데, 이렇게 빨리 진행된 케이스는 매우 드문 일이었다.



"보통 벤처기업들은 내부 관리 체계가 좀 허술해요. 그런데 산텍은 상장하기 10년 전부터 도요타자동차를 감사하는 일류 공인회계사 회사에 회계 감사는 맡겼어요. 나부터 회사와 개인 관계를 명확히 구분해서 자금을 지출했습니다. 회사 돈은 단 한 푼도 개인적인 용도로 사용한 적이 없습니다.



상장 전 노무라증권 심사부에서 일주일 동안 우리 회사 회계장부 등을 샅샅이 뒤졌는데 (흠 잡을 게) 아무 것도 나오지 않았어요. 노무라증권에서 놀랐습니다. 상장하면서 110억 엔의 돈이 모아졌어요. 절반은 건물 짓는데 썼어요. 상장하고나니 '이제부턴 허리 굽히면서 돈을 빌리지 않아도 되겠다'는 생각에 정말 기뻤습니다. 상장 이후 외부에서 투자를 받거나 빚을 내는 일 없이 지금까지 왔습니다."



정희승의 터닝포인트, 앨빈 토플러의 <제3의 물결>



▲'글로벌 강소기업'인 일본 <산텍 Santec>의 정희승 명예회장이 7월 14일 산텍 본사인 오쿠사 캠퍼스 1층 전시관에서 산텍의 '광(光)기술' 제품들을 둘러보면서 <오마이뉴스> 이한기 기자와 이야기를 나누고 있다. 이한기

산텍의 뿌리는 1979년 8월에 만들어진 교도상사(Kyodo Shoji)에서 출발한다. 1981년 삼콤 일렉트로닉스(Samcom Electronics)로 사명을 바꾸면서 고마키 시에 자리잡았다. 그리고 1983년 산텍(Santec Corporation)으로 바뀌었다. 이때부터 '광통신'에 매진했다. 산텍 이전에는 세라믹 사업에 무게중심이 있었다. 'Santec'은 아버지의 일본식 이름의 성(S), 첨단을 지향한다는 Advanced, 새로움을 추구한다는 New의 첫 글자를 따온 'SAN'에 테크놀로지의 'TEC'을 붙여서 만든 이름이다.



앨빈 토플러의 <제3의 물결>을 만난 게 정 회장의 인생과 사업에서 가장 큰 터닝 포인트였다. <제3의 물결>은 정보화 사회를 '제3의 물결'로 규정한 미래학의 고전으로, 인터넷이 대중화되기 전인 1980년에 정보사회의 도래를 예견해 큰 반향을 불러일으킨 책이다. 산텍이라는 회사가 광기술에 매진하게 된 사업적 인사이트도 이 책이 던져준 화두에서 시작됐다.



"﻿1년 동안 캄캄한 암흑 속에서 생각했어요. '정보화시대에 새로운 것을 시작해야겠다. 세상에 없는 것을 시작해야겠다. 그래야 살아남을 수 있다. 남이 하는 걸 흉내 내서는 미래를 개척할 수 없다'. 그때 접한 책이 앨빈 토플러의 <제3의 물결>이에요. NHK출판에서 일본어판을 냈는데, 그 책에서 말하고자 하는 진수를 파악하려고 여러 번 읽었어요.



토플러는 1980년까지의 모든 역사를 '생산 효율을 어떻게 높이는가'의 시대로 보고, 앞으로는 정보 자체가 산업인 정보화사회라고 규정해요. 완전히 역사의 새로운 분기점, 다른 세상이라고 느꼈습니다. 문제는 거기서 무엇을 파악하느냐인데, 앞으로 정보를 디지털 신호로 만들어 광섬유에 넣는 기술이 비약적으로 발전할 거라고 확신하고 그 일에 집중하기로 결심한 거죠. '세상에 없는 걸 만들어야 한다. 넓게 가지 말고 깊이 파야 한다. 제일 위로 올라가야 한다'고 다짐했어요."



▲'글로벌 강소기업'인 일본 <산텍 Santec> 본사 연구개발실. 이한기

정 회장이 말한 '캄캄한 암흑 속 1년'은 1979년이었다. "형님이 돌아가셨고, 한 해 지나서 어머니, 두 해 지나서 아버지도 돌아가셨어요." 사업 빚은 고스란히 정 회장의 몫이었고, 돌봐야 할 일가친척도 그의 어깨를 무겁게 만들었다. 그는 '40대에 들어섰는데 이거 망치면 내 인생은 끝이라고 배수진을 쳤고, 다른 선택지는 없었다'고 잘라말한다.



재일본조선인총연합회(조총련)가 설립하고 운영하는 재일조선인 민족교육기관인 조선대학 정치경제학부를 졸업한 정 회장은 젊은 시절부터 민족의식이 남달랐다. 조총련 상공회 부회장이었던 그는 사업이 잘 안 될 때도 허리띠를 졸라매며 조선대학의 교육 기부금만큼은 빼놓지 않고 챙겼다. 그러나 조총련 상공회 활동을 하면서 반발심도 생겼다. 그게 산텍을 창업한 또다른 동기였다.



"조총련 상공회 간부들을 보면 대개 파친코를 하거나 돈놀이를 하는 사람들이었어요. 돈 없는 사람을 위에서 내려다보면서 큰소리치고 다니는 걸 보면서 아주 불쾌했습니다. '재일동포가 사는 길이 이런 것만 있는 게 아니다. 일본 사람들로부터도 존경받을 수 있는 일을 해야겠다'고 생각했습니다. 그래서 파친코가 아닌 첨단 기술의 회사를 만든 겁니다. 아버지도 제가 하는 일을 자랑스럽게 여겼습니다. 지금은 일본 사람들도 산텍 회사를 인정하고 평가해줍니다."



"경쟁하면 진다. 세상에 없는 것을 만들어라"



▲'글로벌 강소기업'인 일본 <산텍 Santec>의 정희승 명예회장이 7월 14일 산텍 본사인 오쿠사 캠퍼스 1층 전시관에서 산텍의 '광(光)기술' 제품들을 둘러보고 있다. 이한기

정 회장이 산텍을 만들고 40여 년 동안 지켜오면서 되새겼던, 그리고 지금도 유지되고 있는 제1의 경영 원칙은 "경쟁하면 진다. 세상에 없는 것을 만들어라"는 것이다. 그는 "경쟁을 하면 질 수 있지만, 경쟁을 하지 않고 살아남으면 질 수가 없다"면서 산텍의 생존 전략이 '원 오브 뎀'이 아닌 '온리 원'이라고 했다. 이를 위해 사업 초기부터 인재에 투자했고, 신뢰를 바탕으로 한 인적 네트워크에 정성을 쏟았다. 정 회장은 직원들의 월급은 빚을 내서라도 밀리지 않게끔 신경 썼다.



산텍이 선택한 분야는 초정밀 중에 초정밀을 요구하는 '레이저'와 관련된 산업 분야였다. 전에 하던 세라믹 업계의 일은 레이저와 접점이 있었다. 세라믹 가공 공장이 탄산가스 레이저를 쓰는데, 그는 기체·고체·반도체 중에 반도체 레이저에 주목했다. 방향은 조금 다르지만, 전혀 다른 분야가 아니라 기초지식도 있었고 이미 관련된 거래처도 있었다. 오사카대 박사 출신인데도 조선 사람이라 취직을 못하고 있던 과학자를 사장인 본인과 같은 연봉 1000만 엔을 주며 전무로 영입했다. 이게 산텍의 스타트 라인이었다.



1984년 첫 광통신 제품이 출시됐다. 광섬유 파라미터(parameter, 매개 변수)를 측정하는 장치인 FTS-2000. KDD(국제전신전화주식회사, 현 KDDI) 연구소의 요청으로 만든 것이었다. NEC(일본전기주식회사)나 후지쓰, 도시바 같은 큰 회사에서는 별다른 수요가 없어 만들지 않는데, 산텍은 밤샘을 하면서 죽자 사자 만들었다. KDD나 NTT(일본전신전화주식회사)에 제품을 공급하면서 산텍은 업계에서 기술력을 인정받기 시작했다.



▲'글로벌 강소기업'인 일본 <산텍 Santec>의 정희승 명예회장이 7월 14일 산텍 본사인 오쿠사 캠퍼스 1층 전시관에서 산텍의 '광(光)기술' 제품들을 둘러보고 있다. 이한기

산텍이 한 단계 도약한 것은 1988년 세계 최초로 광대역 파장가변(튜너블) 레이저 광원 'TSL-80'을 내놓으면서부터다. 기존 반도체 레이저는 하나의 파장이었는데, 라디오 튜닝하듯 파장을 조금씩 바꿀 수 있는 장치를 만들어낸 것이다. 지금까지 일곱 차례 업그레이드 하면서 40년 넘게 꾸준히 사랑받는 효자 제품이다. 처음에는 1억 5000만 원 하던 초고가 제품이었는데, 지금은 7000만 원으로 가격이 낮아졌지만 한 해에 700대가량 팔리고 있다. "휴렛팩커드(HP)가 산텍 제품을 흉내 내서 시장에 내놨다가 철수"한 일도 있었다고 한다.



KDD 연구소가 산텍의 제품을 쓰고 있다는 게 하나의 신용장이 됐다. 재일조선인 출신의 사장이라는 차별의 벽도 기술과 신용으로 뛰어넘었다. 한 번은 일본에서 광섬유 케이블 1·2·3등을 하는 스미토모전기, 후루카와전기, 후지쿠라에서 산텍을 찾아왔다. 그들은 산텍이 실리콘밸리에 있는 큰 회사인 줄 알았는데, 조립식 건물의 작은 회사라서 당황하고 놀랐다.



"일본에서 잘 나가는 대기업들인데, 우리 제품을 쓰긴 써야겠는데 직거래는 못 하겠다고 하더라구요. 그러면서 '자신들이 지정해준 납품회사를 경유해서 제품을 보내달라'고 요구했어요. 한마디로 못 믿겠다는 거죠. 단호하게 '직거래가 아니면 안 팔겠다'고 했어요. 그런데 세계에서 유일한 제품이니 다른 데서는 살래야 살 수가 없었죠.



대금 지불 조건도 약속어음을 제시하길래 '우리는 현금 아니면 거래하지 않겠다'고 했어요. 결국 그 사람들은 자존심이 상하면서도 어쩔 수 없이 우리가 요구한 직거래와 현금 결제를 받아들였어요. 요즘 말로 하면 '슈퍼 을'인 셈이죠. 그런데 갑질을 한 건 아니었어요. 제품을 팔고 현금을 받아야만 겨우 월급을 주면서 회사를 운영할 수 있는 상황이어서 죽기 살기로 매달리던 절박함 때문에 그럴 수밖에 없었어요."



600개 회사 가운데 10개 정도만 생존한 '광통신'



▲'글로벌 강소기업'인 일본 <산텍 Santec> 본사인 오쿠사 캠퍼스 1층 전시관. 산텍의 '광(光)기술' 제품 개발의 역사를 한눈에 보여준다. 이한기

사업 초기부터 '국제 표준'에 맞춰 제품을 만든 것도 산텍의 경쟁력을 키웠다. 1984년께 일본에서는 광통신의 중요성이 대두됐고, 1994~1995년에는 NTT가 홋카이도부터 규슈까지 광 선로를 까는 대사업이 예정돼 있었다. 그런데 어떤 광섬유를 만들어야 하는지, 파라미터의 수치는 어떠해야 하는지가 확정되지 않았다. 스위스 제네바에서 국제통신 회사와 연구소들이 모여 표준화 논쟁을 하고 있었던 때였다.



그런 점에 착안해 산텍은 글로벌 스탠다드 기준에 맞는 광섬유인지 측정하는 기계를 만들었다. 그때 결정적인 역할을 한 게 KDD 연구소의 광통신 부문 사람들과의 인간관계였다. 제네바 국제회의에서 '표준'이 결정되자마자 정보를 입수할 수 있었다. "정보는 인간관계"라는 정 회장의 평소 지론이 적중했다. 친해지는데 시간이 오래 걸리는 일본 사람들과의 인간관계를 잘 유지해온 덕분이었다. 그 결과, 산텍은 "국제 표준에 맞춘 제품을 남들보다 더 빨리 내놓으면서" 경쟁우위를 점할 수 있었다.



"일본 사회에서 일류기업을 상대로 뚫고 나가려면 어떻게 해야 하는가. 해당 분야에서 제일 우수한 교수들을 딱 잡아야 되겠다고 생각했어요. 그 가운데 한 분인 도쿄공업대학의 야스하루 스에마쓰(末松 安晴) 교수입니다. 광섬유 통신용 반도체 레이저를 개척한 세계적인 과학자인데, 조교수 시절부터 친분을 맺었습니다. 때때로 회사 강연회에 초청하고, 강사료도 평균보다 2, 3배 더 주며 대우를 합니다. 스에마쓰 교수의 제자들이 나중에 NEC, 스미토모, 미쓰비시전기 등 대기업 연구진으로 들어갑니다. 긴밀한 네트워크가 만들어지는 거지요."



▲'글로벌 강소기업'인 일본 <산텍 Santec>의 연도별 홍보·광고 선전물들. 이한기

지금은 글로벌 강소기업으로 자리잡았지만, 첨단 기술 분야인만큼 시간이 오래 걸렸다. 20년 가까이 해마다 세운 목표를 달성한 적이 없었다. 그러다가 1997년 이후부터 목표를 초과 달성하기 시작했다. 1999년 미국과 일본을 잇는, 9000km에 달하는 태평양 해저 광케이블 프로젝트가 진행됐다. 미국의 AT&T 벨연구소와 일본의 KDD가 절반씩 깔았는데, 여기에 산텍의 기술이 들어갔다.



"태평양 바다 제일 깊은 곳이 수심 4000m입니다. 10m에 1기압씩 올라가니까 400기압. 그 압력과 당기는 장력을 다 견디면서 광통신에 지장이 없도록 해야 하기 때문에 상당한 기술력을 필요로 합니다. 디지털 신호는 해저에서 9000km를 오가면서 오류가 발생하면 안 되는데, 그 속에는 산텍의 세계 특허 기술이 들어가 있습니다. 1995~1996년 일본과 한국의 전남 영광을 잇는 광케이블 프로젝트도 마찬가지입니다. 그 덕분에 산텍의 실적이 크게 올랐고, 자스닥에 상장할 수 있는 발판이 됐습니다."



2000년 전후 광통신 버블이 꺼지면서 전세계 600개 회사 가운데 10개 정도만 살아남았다고 할 정도로 후폭풍도 거셌다. 그 생존 기업에 산텍이 당당하게 이름을 올릴 수 있었던 것도 '세상에 없는 기술'로 승부를 걸었기 때문이다.



1999년 '조선'을 내려놓고 한국 국적 취득



▲'글로벌 강소기업'인 일본 <산텍 Santec>의 정희승 명예회장이 7월 14일 산텍 본사인 오쿠사 캠퍼스 1층 전시관에서 산텍의 '광(光)기술' 제품들을 둘러보고 있다. 이한기

정희승 회장은 1938년 일본의 대표적인 도자기 산지인 아이치 현 세토 시에서 태어났다. 아버지 정순영 씨와 어머니 백성임 씨는 경남 진주(현 사천시) 출신이다. 아버지는 젊은 시절 일본에 건너와 규슈 하카타제철소 노동자로 일했다. 그러다가 오사카를 거쳐 세토에 자리를 잡았다. 한국에 있을 때 동네 면서기를 했었기에 글을 읽을 수 있었고, 문맹인 동포들에게 도움을 주며 신망을 얻었다. 정 회장은 소학교(초등학교) 2학년 때 일본에서 해방을 맞았다.



"중학교 1학년 때는 세토의 일본 학교에 다녔는데, 그 즈음 나고야 모리야마에 중부조선중학교가 문을 열었습니다. 아버지의 결정으로 우리 학교로 옮겼는데 해방된 느낌이었습니다. 당시 조선 청년들은 희망을 가질 수 없었어요. 일본 국립대를 나와도 취직할 데가 없었으니까요. 저도 나이브한 학생이었는데, 고2 때부터 민족의식이 강한 선생님들의 영향을 받으며 자각하기 시작했어요. 역사를 공부하고 싶었는데 조선대학에 역사학부가 없어서 정치경제학부를 선택했죠."



그는 대학 졸업 후 조총련에서 조직 활동을 했다. 자신이 책임자였던 청년학교의 학생으로 들어온 아내와 만나 결혼했다. 아내는 집안이 민단 쪽이었고 일본학교 출신이라서 결혼한 뒤 한국말을 배웠다. 이후 3년가량 <조선신보> 기자로도 활동했다. 재일조선인 작가로는 최초로 아쿠타가와상을 받은 이회성 작가도 기자 동료였다. 아쿠타가와상은 일본의 대표적인 순수문학 신인상으로, 일본 문단에서 가장 권위 있는 문학상 가운데 하나다.



정 회장은 스무 살때부터 남한의 감시 대상이어서 오랫동안 한국에 갈 수 없었다. 박정희 군사정권 시절 중앙정보부는 재일동포들의 정보를 일본 공안당국으로부터 입수해 관리했다. 그는 "친조총련계로 분류돼 블랙리스트에 올라 한국 입국은 신청조차 하지 않았다"면서 "조선이라고 표기한 국적도 사실은 국적이 아니라 기호에 불과해 여권도 없었다"고 말한다.



대학까지 마쳤지만, '조선인'이기에 일반 회사에 취직하기도 어려웠다. 1960년대 스물 네살부터 서른 두살까지 결혼을 전후한 8년가량은 영화관, 당구장, 음악다방 등 열 가지도 넘는 장사를 한 것도 이 때문이다.



▲'글로벌 강소기업' <산텍(Santec)>의 정희승 명예회장이 4월 14일 서울 경복궁역 부근에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 한 뒤 부인과 함께 사진을 찍었다. 김진석

산텍은 1985년 미국 뉴저지에 '산텍 USA'를 세울 정도로 광통신 업계의 고참이었다. 그러다보니 미국에서 열리는 광통신 국제회의나 전시회에서 한국 기업 관계자들과 자연스럽게 마주치게 됐다. 삼성전자에 있던 사람이 정 회장에게 "한국에 와서 윗사람들 눈 좀 뜨게 해 달라, 자극을 좀 달라"고 부탁했다. 카이스트 쪽 사람들과도 1989년부터 알게 됐다. 1992년 6월 수안보에서 열린 '2천년대를 향한 광정보통신 전략 심포지엄'에 참석하지는 못했지만 후원을 하기도 했다.



정 회장이 한국 땅을 처음 밟은 건 1993년 10월께, 김영삼 대통령 취임 초기였다. 정식 절차를 밟으면 입국 허가를 못 받는 상황이었다. 오리엔트시계 상무였던 그의 외가쪽 친척이 외교부 쪽 지인을 통해 기업 초청 형식으로 입국 길을 뚫어줬다. 외교부에서 입국 허가를 하니 주일한국영사관에 근무하던 안기부 직원도 더이상 정 회장의 한국 입국을 막을 수는 없었다.



"1990년대 한국은 광통신이 황무지였어요. 삼성전자, LG, 카이스트, 대한전선 등의 기술자들을 대상으로 광통신에 대한 특강도 했어요. 삼성전자 사장을 만나 '앞으로 세상은 통신시대로 바뀐다. 도울 게 있으면 돕겠다'고 했는데, '첨단 기술은 돈벌이가 안 돼서'라는 답변을 듣고 얼척이 없었어요. 당시 삼성은 일본 기술자를 꾀서 눈에 띄는 것만 카피 하려고 했어요. 그래서 내가 한마디 했죠. '당신들은 맨날 말로는 일본에게서 배운다고 하는데, 그래 가지고 언제 일본을 넘어서겠느냐'고."



1999년께 정 회장은 큰 결심을 했다. '조선'을 내려놓고 한국 국적을 취득한 것이다. 그 이전부터 '돈, 돈, 돈'하면서 재일동포 기업인들을 현금자동인출기 취급하는 북한의 행태에 정나미가 떨어졌다. 한국의 기술 발전에 동포로서 기여하고 싶다는 생각도 들었고, 부모님의 고향도 '남한'에 있었기 때문에 실행에 옮긴 것이다. 한국 국적으로 바꾸면 동포(조총련계) 사회에서 '전향했다'며 백안시하던 분위기도 다소 누그러진 때였다.



"일본인들로부터 존경받는 회사·사람이 되자"



▲올해 미수(米壽·88세)를 맞은 정희승 <산텍 Santec> 명예회장. 아이패드를 들고 다니며 필요한 자료를 챙겨본다. 이한기

"어떤 직업이든 한 가지만 10년, 15년 계속 하면 시야가 좁아져요. 기술 수준이 높을수록, 깊이 들어갈수록 좁아져요. 이공계 기술자들은 작은 대상을 바늘로 파듯이 보니까 귀납식이고, 나 같이 사회과학을 한 사람은 명제를 놓고 풀어가는 연역식이라 논리 체계가 달라요. 기술자들이 내가 기술을 모른다고 깔봐도, 철학은 내가 위거든. '당신들, 그것만 보지 말고 머리 들고 옆을 좀 봐라. 우리 기술을 딴 데 쓸 수 없는가 알아보라'고 이야기했죠."



자스닥 상장 이후 산텍의 가장 큰 변화는 '광통신 밖으로' 시야를 넓힌 것이다. 정 회장은 경영에 참여하고 있는 두 아들에게 메디컬이나 산업 분야에서 시너지를 낼 수 있는 사업이 무엇인지 알아보라고 주문했다. 2015년에는 의료기기 브랜드 MOVU를 출범시켰고, 글로벌 안과 1위 기업인 알콘(Alcon)과 제휴해 백내장 수술용 안구 생체계측기 '아르고스(ARGOS)'를 출시·판매해 큰 성과를 거뒀다. 2025년 7월에는 양자기술 연구에 특화된 정밀 광학·레이저 기기 회사인 호주의 MOGLabs 지분을 100% 인수했다. AI 시대 미래 먹거리에 대한 '선투자'였다.



정 회장이 전 직원들에게 강조한 키워드는 자주성, 창조성, 목적의식이다. 회사에 액자로도 걸어뒀다. 그는 "한 번 뿐인 인생, 자기자신에게 달렸다(자주성), 끊임없이 배우지 않으면 아무 것도 못 한다(창조성), 무엇이 되겠다, 무엇을 하겠다는 걸 명확히 하라(목적의식)는 것"이라며 "회사의 목표와 자기 인생이 겹치도록 하는 게 중요하다"고 말한다. 산텍은 수직이 아닌 수평 조직을 지향한다. "복도를 걸어가면서 논의하고 결정할 수 있는 조직"이어야 사회의 빠른 변화에 대응할 수 있다는 것이다.



▲광통신·광전자·광반도체 산업 전문 월간지 <광신시대(光新時代)> 1995년 12월호(제73호). <산텍(santec)> 창업자 정희승 명예회장이 표지 인물로 선정됐다(왼쪽). / 제3회 '유스이(邑翠) 독서 콩쿠르' 포스터. 올해의 책을 선정해 일본·한국·북한의 상호 이해를 깊게 하기 위한 독후감 대회를 연다는 내용이다(오른쪽). 이한기

정 회장은 교육과 문화 분야에 관심이 많고, 꾸준히 재정 지원을 하고 있다. 산텍은 상장기업이라서 철저히 개인 자금으로 하고 있다. 매년 3억 원가량을 아이치 현의 초·중급학교와 모교인 조선대학 등 교육 분야에 기부한다. 유학생을 지원하기 위해서, 아버지 이름을 딴 '순영(舜榮)유학장학금'도 만들었다. 유스이(邑翠)문화재단을 통해서는 한국 예술인들의 문화·공연 활동을 지원하기도 한다. 도쿄의 금강산가극단에도 해마다 2000만~3000만원씩 공연 지원금을 보낸다. <푸른역사>에서 출간한 400권 안팎의 책을 사서 모교인 조선대학에 기증한 적도 있다.



"나는 '돈을 벌기 위해서 인생을 산다'는 생각을 아예 안 합니다. 돈이라는 것은 쓸모가 있지만 더러운 것이기도 해요. 돈의 노예가 되어서는 안 됩니다. 돈은 깨끗하게 써야 의미가 있는 겁니다. 그렇다면, 깨끗하게 쓴다는 건 뭐냐. 우리 동포 사회를 위해서, 그리고 아버지가 어려움 속에서도 열심히 하셨던 민족교육을 위해서 쓰는 겁니다. 내가 돈을 버는 것도 학교(교육사업)를 지원하기 위해서라고 생각합니다. 회사 규모가 크지 않았을 때부터 학교 지원을 꾸준히 해왔습니다.



탈모 치료로 유명한 교토의 '파마푸즈 인터내셔널'이라는 회사가 있는데, 대표가 조선대학 10기 이학부 출신이에요. 교토대 농학 박사이자 UC 버클리 포스닥을 마친 김무조라는 분이에요. 산텍이 상장하고 나서 6년 뒤에 이 회사도 도쿄증권거래소 프라임(1부)에 상장했어요. 동포 기업으로는 드문 일이에요. 언젠가 함께 한 잔했는데, 김 대표가 내게 '당신 등을 바라보면서 나도 따라가겠다고 결심했다'고 말하더군요. 그 말이 참 기분 좋았습니다."



올해 미수(米壽·88세)를 맞은 정희승 회장. 아이패드를 들고 다니며 필요한 자료를 챙겨보고, 손주보다도 어린 대학생들 앞에서 AI 시대와 우리 사회의 미래에 대한 이야기를 들려주기도 한다. 아내는 그를 "이쪽 저쪽 보지 않고, 앞만 보고 달려온 사람, 취미도 없이 비즈니스 온리"라고 말한다. 곤경에 처할 때도 편한 길을 찾지 않고 정면으로 돌파하며 살아온 인생이라고 자평하는 그의 마지막 이야기가 긴 여운을 남긴다.



"재일조선인으로 일본 사회에서 살면서 이것만은 꼭 해야겠다고 생각하며 살았습니다. '일본 사람들로부터 존경받을 수 있는 일을 하자. 내가 그 모범이 되자.' 광기술이라는 수준 높은 영역에서 재일동포로서 이런 일을 한다는 것, 그것으로 제 인생은 충분히 의미 있다고 생각합니다."



▲'글로벌 강소기업' <산텍(Santec)>의 정희승 명예회장이 4월 14일 서울 경복궁역 부근에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 하고 있다. 이 자리에는 정 회장의 오래된 지인인 이택희 경희대 특임교수가 함께 했다. 김진석 #정희승 #산텍 #SANTEC #엔비디아 #광통신 프리미엄 이한기의 뷰 이전글 제주올레 서명숙이 정한 비문 "쉿, 여왕님 깨실라" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 '글로벌 강소기업' <산텍(Santec)>의 정희승 명예회장이 4월 14일 서울 경복궁역 부근에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 하고 있다. 이 자리에는 정 회장의 오래된 지인인 이택희 경희대 특임교수가 함께 했다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 이한기 (hanki) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차45 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 제주올레 서명숙이 정한 비문 "쉿, 여왕님 깨실라" 맨위로 다크 광통신·광전자·광반도체 산업 전문 월간지 <광신시대(光新時代)> 1995년 12월호(제73호). <산텍(santec)> 창업자 정희승 명예회장이 표지 인물로 선정됐다(왼쪽). / 제3회 '유스이(邑翠) 독서 콩쿠르' 포스터. 올해의 책을 선정해 일본·한국·북한의 상호 이해를 깊게 하기 위한 독후감 대회를 연다는 내용이다(오른쪽).정 회장은 교육과 문화 분야에 관심이 많고, 꾸준히 재정 지원을 하고 있다. 산텍은 상장기업이라서 철저히 개인 자금으로 하고 있다. 매년 3억 원가량을 아이치 현의 초·중급학교와 모교인 조선대학 등 교육 분야에 기부한다. 유학생을 지원하기 위해서, 아버지 이름을 딴 '순영(舜榮)유학장학금'도 만들었다. 유스이(邑翠)문화재단을 통해서는 한국 예술인들의 문화·공연 활동을 지원하기도 한다. 도쿄의 금강산가극단에도 해마다 2000만~3000만원씩 공연 지원금을 보낸다. <푸른역사>에서 출간한 400권 안팎의 책을 사서 모교인 조선대학에 기증한 적도 있다.올해 미수(米壽·88세)를 맞은 정희승 회장. 아이패드를 들고 다니며 필요한 자료를 챙겨보고, 손주보다도 어린 대학생들 앞에서 AI 시대와 우리 사회의 미래에 대한 이야기를 들려주기도 한다. 아내는 그를 "이쪽 저쪽 보지 않고, 앞만 보고 달려온 사람, 취미도 없이 비즈니스 온리"라고 말한다. 곤경에 처할 때도 편한 길을 찾지 않고 정면으로 돌파하며 살아온 인생이라고 자평하는 그의 마지막 이야기가 긴 여운을 남긴다. 올해 미수(米壽·88세)를 맞은 정희승 <산텍 Santec> 명예회장. 아이패드를 들고 다니며 필요한 자료를 챙겨본다.자스닥 상장 이후 산텍의 가장 큰 변화는 '광통신 밖으로' 시야를 넓힌 것이다. 정 회장은 경영에 참여하고 있는 두 아들에게 메디컬이나 산업 분야에서 시너지를 낼 수 있는 사업이 무엇인지 알아보라고 주문했다. 2015년에는 의료기기 브랜드 MOVU를 출범시켰고, 글로벌 안과 1위 기업인 알콘(Alcon)과 제휴해 백내장 수술용 안구 생체계측기 '아르고스(ARGOS)'를 출시·판매해 큰 성과를 거뒀다. 2025년 7월에는 양자기술 연구에 특화된 정밀 광학·레이저 기기 회사인 호주의 MOGLabs 지분을 100% 인수했다. AI 시대 미래 먹거리에 대한 '선투자'였다.정 회장이 전 직원들에게 강조한 키워드는 자주성, 창조성, 목적의식이다. 회사에 액자로도 걸어뒀다. 그는 "한 번 뿐인 인생, 자기자신에게 달렸다(자주성), 끊임없이 배우지 않으면 아무 것도 못 한다(창조성), 무엇이 되겠다, 무엇을 하겠다는 걸 명확히 하라(목적의식)는 것"이라며 "회사의 목표와 자기 인생이 겹치도록 하는 게 중요하다"고 말한다. 산텍은 수직이 아닌 수평 조직을 지향한다. "복도를 걸어가면서 논의하고 결정할 수 있는 조직"이어야 사회의 빠른 변화에 대응할 수 있다는 것이다. '글로벌 강소기업' <산텍(Santec)>의 정희승 명예회장이 4월 14일 서울 경복궁역 부근에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 한 뒤 부인과 함께 사진을 찍었다.산텍은 1985년 미국 뉴저지에 '산텍 USA'를 세울 정도로 광통신 업계의 고참이었다. 그러다보니 미국에서 열리는 광통신 국제회의나 전시회에서 한국 기업 관계자들과 자연스럽게 마주치게 됐다. 삼성전자에 있던 사람이 정 회장에게 "한국에 와서 윗사람들 눈 좀 뜨게 해 달라, 자극을 좀 달라"고 부탁했다. 카이스트 쪽 사람들과도 1989년부터 알게 됐다. 1992년 6월 수안보에서 열린 '2천년대를 향한 광정보통신 전략 심포지엄'에 참석하지는 못했지만 후원을 하기도 했다.정 회장이 한국 땅을 처음 밟은 건 1993년 10월께, 김영삼 대통령 취임 초기였다. 정식 절차를 밟으면 입국 허가를 못 받는 상황이었다. 오리엔트시계 상무였던 그의 외가쪽 친척이 외교부 쪽 지인을 통해 기업 초청 형식으로 입국 길을 뚫어줬다. 외교부에서 입국 허가를 하니 주일한국영사관에 근무하던 안기부 직원도 더이상 정 회장의 한국 입국을 막을 수는 없었다.1999년께 정 회장은 큰 결심을 했다. '조선'을 내려놓고 한국 국적을 취득한 것이다. 그 이전부터 '돈, 돈, 돈'하면서 재일동포 기업인들을 현금자동인출기 취급하는 북한의 행태에 정나미가 떨어졌다. 한국의 기술 발전에 동포로서 기여하고 싶다는 생각도 들었고, 부모님의 고향도 '남한'에 있었기 때문에 실행에 옮긴 것이다. 한국 국적으로 바꾸면 동포(조총련계) 사회에서 '전향했다'며 백안시하던 분위기도 다소 누그러진 때였다. '글로벌 강소기업'인 일본 <산텍 Santec>의 정희승 명예회장이 7월 14일 산텍 본사인 오쿠사 캠퍼스 1층 전시관에서 산텍의 '광(光)기술' 제품들을 둘러보고 있다.정희승 회장은 1938년 일본의 대표적인 도자기 산지인 아이치 현 세토 시에서 태어났다. 아버지 정순영 씨와 어머니 백성임 씨는 경남 진주(현 사천시) 출신이다. 아버지는 젊은 시절 일본에 건너와 규슈 하카타제철소 노동자로 일했다. 그러다가 오사카를 거쳐 세토에 자리를 잡았다. 한국에 있을 때 동네 면서기를 했었기에 글을 읽을 수 있었고, 문맹인 동포들에게 도움을 주며 신망을 얻었다. 정 회장은 소학교(초등학교) 2학년 때 일본에서 해방을 맞았다.그는 대학 졸업 후 조총련에서 조직 활동을 했다. 자신이 책임자였던 청년학교의 학생으로 들어온 아내와 만나 결혼했다. 아내는 집안이 민단 쪽이었고 일본학교 출신이라서 결혼한 뒤 한국말을 배웠다. 이후 3년가량 <조선신보> 기자로도 활동했다. 재일조선인 작가로는 최초로 아쿠타가와상을 받은 이회성 작가도 기자 동료였다. 아쿠타가와상은 일본의 대표적인 순수문학 신인상으로, 일본 문단에서 가장 권위 있는 문학상 가운데 하나다.정 회장은 스무 살때부터 남한의 감시 대상이어서 오랫동안 한국에 갈 수 없었다. 박정희 군사정권 시절 중앙정보부는 재일동포들의 정보를 일본 공안당국으로부터 입수해 관리했다. 그는 "친조총련계로 분류돼 블랙리스트에 올라 한국 입국은 신청조차 하지 않았다"면서 "조선이라고 표기한 국적도 사실은 국적이 아니라 기호에 불과해 여권도 없었다"고 말한다.대학까지 마쳤지만, '조선인'이기에 일반 회사에 취직하기도 어려웠다. 1960년대 스물 네살부터 서른 두살까지 결혼을 전후한 8년가량은 영화관, 당구장, 음악다방 등 열 가지도 넘는 장사를 한 것도 이 때문이다. '글로벌 강소기업'인 일본 <산텍 Santec>의 연도별 홍보·광고 선전물들.지금은 글로벌 강소기업으로 자리잡았지만, 첨단 기술 분야인만큼 시간이 오래 걸렸다. 20년 가까이 해마다 세운 목표를 달성한 적이 없었다. 그러다가 1997년 이후부터 목표를 초과 달성하기 시작했다. 1999년 미국과 일본을 잇는, 9000km에 달하는 태평양 해저 광케이블 프로젝트가 진행됐다. 미국의 AT&T 벨연구소와 일본의 KDD가 절반씩 깔았는데, 여기에 산텍의 기술이 들어갔다.2000년 전후 광통신 버블이 꺼지면서 전세계 600개 회사 가운데 10개 정도만 살아남았다고 할 정도로 후폭풍도 거셌다. 그 생존 기업에 산텍이 당당하게 이름을 올릴 수 있었던 것도 '세상에 없는 기술'로 승부를 걸었기 때문이다. '글로벌 강소기업'인 일본 <산텍 Santec> 본사인 오쿠사 캠퍼스 1층 전시관. 산텍의 '광(光)기술' 제품 개발의 역사를 한눈에 보여준다.사업 초기부터 '국제 표준'에 맞춰 제품을 만든 것도 산텍의 경쟁력을 키웠다. 1984년께 일본에서는 광통신의 중요성이 대두됐고, 1994~1995년에는 NTT가 홋카이도부터 규슈까지 광 선로를 까는 대사업이 예정돼 있었다. 그런데 어떤 광섬유를 만들어야 하는지, 파라미터의 수치는 어떠해야 하는지가 확정되지 않았다. 스위스 제네바에서 국제통신 회사와 연구소들이 모여 표준화 논쟁을 하고 있었던 때였다.그런 점에 착안해 산텍은 글로벌 스탠다드 기준에 맞는 광섬유인지 측정하는 기계를 만들었다. 그때 결정적인 역할을 한 게 KDD 연구소의 광통신 부문 사람들과의 인간관계였다. 제네바 국제회의에서 '표준'이 결정되자마자 정보를 입수할 수 있었다. "정보는 인간관계"라는 정 회장의 평소 지론이 적중했다. 친해지는데 시간이 오래 걸리는 일본 사람들과의 인간관계를 잘 유지해온 덕분이었다. 그 결과, 산텍은 "국제 표준에 맞춘 제품을 남들보다 더 빨리 내놓으면서" 경쟁우위를 점할 수 있었다. '글로벌 강소기업'인 일본 <산텍 Santec>의 정희승 명예회장이 7월 14일 산텍 본사인 오쿠사 캠퍼스 1층 전시관에서 산텍의 '광(光)기술' 제품들을 둘러보고 있다.산텍이 한 단계 도약한 것은 1988년 세계 최초로 광대역 파장가변(튜너블) 레이저 광원 'TSL-80'을 내놓으면서부터다. 기존 반도체 레이저는 하나의 파장이었는데, 라디오 튜닝하듯 파장을 조금씩 바꿀 수 있는 장치를 만들어낸 것이다. 지금까지 일곱 차례 업그레이드 하면서 40년 넘게 꾸준히 사랑받는 효자 제품이다. 처음에는 1억 5000만 원 하던 초고가 제품이었는데, 지금은 7000만 원으로 가격이 낮아졌지만 한 해에 700대가량 팔리고 있다. "휴렛팩커드(HP)가 산텍 제품을 흉내 내서 시장에 내놨다가 철수"한 일도 있었다고 한다.KDD 연구소가 산텍의 제품을 쓰고 있다는 게 하나의 신용장이 됐다. 재일조선인 출신의 사장이라는 차별의 벽도 기술과 신용으로 뛰어넘었다. 한 번은 일본에서 광섬유 케이블 1·2·3등을 하는 스미토모전기, 후루카와전기, 후지쿠라에서 산텍을 찾아왔다. 그들은 산텍이 실리콘밸리에 있는 큰 회사인 줄 알았는데, 조립식 건물의 작은 회사라서 당황하고 놀랐다. '글로벌 강소기업'인 일본 <산텍 Santec>의 정희승 명예회장이 7월 14일 산텍 본사인 오쿠사 캠퍼스 1층 전시관에서 산텍의 '광(光)기술' 제품들을 둘러보고 있다.정 회장이 산텍을 만들고 40여 년 동안 지켜오면서 되새겼던, 그리고 지금도 유지되고 있는 제1의 경영 원칙은 "경쟁하면 진다. 세상에 없는 것을 만들어라"는 것이다. 그는 "경쟁을 하면 질 수 있지만, 경쟁을 하지 않고 살아남으면 질 수가 없다"면서 산텍의 생존 전략이 '원 오브 뎀'이 아닌 '온리 원'이라고 했다. 이를 위해 사업 초기부터 인재에 투자했고, 신뢰를 바탕으로 한 인적 네트워크에 정성을 쏟았다. 정 회장은 직원들의 월급은 빚을 내서라도 밀리지 않게끔 신경 썼다.산텍이 선택한 분야는 초정밀 중에 초정밀을 요구하는 '레이저'와 관련된 산업 분야였다. 전에 하던 세라믹 업계의 일은 레이저와 접점이 있었다. 세라믹 가공 공장이 탄산가스 레이저를 쓰는데, 그는 기체·고체·반도체 중에 반도체 레이저에 주목했다. 방향은 조금 다르지만, 전혀 다른 분야가 아니라 기초지식도 있었고 이미 관련된 거래처도 있었다. 오사카대 박사 출신인데도 조선 사람이라 취직을 못하고 있던 과학자를 사장인 본인과 같은 연봉 1000만 엔을 주며 전무로 영입했다. 이게 산텍의 스타트 라인이었다.1984년 첫 광통신 제품이 출시됐다. 광섬유 파라미터(parameter, 매개 변수)를 측정하는 장치인 FTS-2000. KDD(국제전신전화주식회사, 현 KDDI) 연구소의 요청으로 만든 것이었다. NEC(일본전기주식회사)나 후지쓰, 도시바 같은 큰 회사에서는 별다른 수요가 없어 만들지 않는데, 산텍은 밤샘을 하면서 죽자 사자 만들었다. KDD나 NTT(일본전신전화주식회사)에 제품을 공급하면서 산텍은 업계에서 기술력을 인정받기 시작했다. '글로벌 강소기업'인 일본 <산텍 Santec> 본사 연구개발실.정 회장이 말한 '캄캄한 암흑 속 1년'은 1979년이었다. "형님이 돌아가셨고, 한 해 지나서 어머니, 두 해 지나서 아버지도 돌아가셨어요." 사업 빚은 고스란히 정 회장의 몫이었고, 돌봐야 할 일가친척도 그의 어깨를 무겁게 만들었다. 그는 '40대에 들어섰는데 이거 망치면 내 인생은 끝이라고 배수진을 쳤고, 다른 선택지는 없었다'고 잘라말한다.재일본조선인총연합회(조총련)가 설립하고 운영하는 재일조선인 민족교육기관인 조선대학 정치경제학부를 졸업한 정 회장은 젊은 시절부터 민족의식이 남달랐다. 조총련 상공회 부회장이었던 그는 사업이 잘 안 될 때도 허리띠를 졸라매며 조선대학의 교육 기부금만큼은 빼놓지 않고 챙겼다. 그러나 조총련 상공회 활동을 하면서 반발심도 생겼다. 그게 산텍을 창업한 또다른 동기였다. '글로벌 강소기업'인 일본 <산텍 Santec>의 정희승 명예회장이 7월 14일 산텍 본사인 오쿠사 캠퍼스 1층 전시관에서 산텍의 '광(光)기술' 제품들을 둘러보면서 <오마이뉴스> 이한기 기자와 이야기를 나누고 있다.산텍의 뿌리는 1979년 8월에 만들어진 교도상사(Kyodo Shoji)에서 출발한다. 1981년 삼콤 일렉트로닉스(Samcom Electronics)로 사명을 바꾸면서 고마키 시에 자리잡았다. 그리고 1983년 산텍(Santec Corporation)으로 바뀌었다. 이때부터 '광통신'에 매진했다. 산텍 이전에는 세라믹 사업에 무게중심이 있었다. 'Santec'은 아버지의 일본식 이름의 성(S), 첨단을 지향한다는 Advanced, 새로움을 추구한다는 New의 첫 글자를 따온 'SAN'에 테크놀로지의 'TEC'을 붙여서 만든 이름이다.앨빈 토플러의 <제3의 물결>을 만난 게 정 회장의 인생과 사업에서 가장 큰 터닝 포인트였다. <제3의 물결>은 정보화 사회를 '제3의 물결'로 규정한 미래학의 고전으로, 인터넷이 대중화되기 전인 1980년에 정보사회의 도래를 예견해 큰 반향을 불러일으킨 책이다. 산텍이라는 회사가 광기술에 매진하게 된 사업적 인사이트도 이 책이 던져준 화두에서 시작됐다. 지난 6월 28일 일본 <산텍 Santec> 본사 4층 귀빈실에서 정희승 명예회장 내외와 자녀, 조카, 손주 등 가족들이 한자리에 모였다.정 회장은 대주주로서 회사의 분기 보고서 등을 받아보고 있지만, 회사 경영에는 일체 관여하지 않고 있다. "이사가 되면 회사 돌아가는 상황을 알아야 되고, 알게 되면 이야기를 안 할 수가 없어서" 이사로 등재하지 않았다. 경영 일선에 있는 아들들에게 회사와 관련된 조언이나 이야기도 하지 않고, 아들들도 자신에게 회사 일을 묻지 않는다고 한다. 정 회장은 "아들들이 이미 경영인으로서 나를 넘어섰다"면서 개입하지 않는 게 도와주는 것이라고 했다.자스닥 상장도 애초 계획한 게 아니었다. 첨단 기업에 관심을 가졌던 노무라증권 영업부장이 매일 찾아와서 졸라대며 권유하길래 정 회장은 "상장하면 좋은 점이 뭐냐"고 물었다. 그때 첫 번째로 강조한 게 "상장기업이 되면 회사의 격이 올라가서 우수한 인재를 뽑기 쉽다"는 거였는데, 그게 마음에 들었다고 한다. 1년 반 준비 과정을 거친 뒤 2001년 7월에 상장했는데, 이렇게 빨리 진행된 케이스는 매우 드문 일이었다.

일본 <산텍 Santec>의 정희승 명예회장이 7월 14일 본사 1층 카페 본드(cafe BOND)에서 점심식사를 하고 있다. 맨 위 사진의 오른쪽에 서 있는 사람이 47년 동안 정희승 <산텍 Santec> 명예회장의 비서를 하고 있는 노무라 미츠코(野村光子·80세) 씨. 유스이(邑翠)문화재단 사무국장을 맡고 있다.7월 14일 오쿠사 캠퍼스 1층 카페 본드(café BOND)에서 정 회장과 점심식사를 했다. '유대·교류'의 의미를 담은 명칭처럼 이곳은 전 직원들이 부서와 관계없이 함께 식사하고 휴식을 취할 수 있는 커뮤니케이션 공간이다. 포켓 당구대와 테이블 축구, 대형TV가 설치돼 있고, 한켠에는 바(bar)도 있다. 식사를 마친 직원 몇몇은 테이블 축구 게임을 하고 있었다.인터뷰는 물론 식사 자리에도 함께 했던 노무라 미츠코(野村光子) 씨는 47년 동안 정 회장의 비서를 하고 있다. 유스이(邑翠)문화재단 사무국장을 맡고 있는 그녀는 80세로 정 회장과 8살밖에 차이가 안 난다. 식사 도중 몇몇 직원들이 다가와 정 회장에게 인사를 하고 정겹게 이야기를 나눴다. 수십 년 동안 산텍에 근무하며 정 회장과 인연을 맺었던 사람들이다. 일본의 '가족식' 경영철학이 엿보이는 대목이다.산텍은 2001년 오사카증권거래소 나스닥재팬(현 JASDAQ)에 상장됐다. 그 즈음 정 회장은 사장 자리에서 물러났고, 2021년께는 경영 일선에서도 완전히 손을 뗐다. 현재는 장남(정원호)이 그룹 CEO를, 차남(정창호)이 CTO를 맡아 산텍을 이끌고 있다. 두 아들의 주요 활동 무대는 미국이다. 그래도 차남은 일년에 3, 4개월은 일본에 머무르며 일을 한단다.