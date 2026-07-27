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서울 강남구 아파트 모습.연합뉴스
이를 제쳐두더라도, 여전히 문제는 남는다. 이재명 대통령은 주택 보유세 강화의 필요성을 인정하면서도, 마치 초고가 1주택에 대한 과세 강화만 하면 문제가 해결되는 듯이 초고가 주택의 기준을 얼마로 잡을지에 온 관심을 기울였다. 또 실거주냐 비거주냐, 서민·중산층용이냐 아니냐, 초고가 주택이냐 아니냐에 따라 차등 과세하겠다는 방침을 밝히기도 했다. 그러나 이는 과녁을 완전히 벗어난 발언이었다. 현상 파악과 해법이 모두 잘못되었기 때문이다.
무엇보다 대통령이 강조한 차등 과세는 조세의 기본 원칙을 무너뜨리고 시장을 왜곡하는 주범이다. 주택 수나 거주 여부, 또는 소득 수준을 기준으로 세금을 깎아주거나 징벌적으로 부과하는 방식은 겉보기에는 핀셋으로 투기 수요만 솎아 내는 것처럼 보이지만, 조세를 징벌과 시혜의 수단으로 전락시킬 뿐만 아니라 시장 참가자들로 하여금 세제의 약한 고리를 찾아 움직이게 유도함으로써 각종 편법과 부작용을 초래하기 마련이다. 형평성 논란이 발생하는 것은 필연적이다.
노무현 정부가 종합부동산세를 도입한 이래 시간이 지나면서 각종 차등 과세가 도입되어(여기에는 헌법재판소와 문재인 정부의 책임이 크다), 형평성 논란과 함께 제도의 사회적 수용성을 떨어뜨리는 일이 발생했다. 게다가 윤석열 정권은 종부세 무력화 정책으로 제도 본연의 기능, 즉 '부동산 보유에 대한 조세부담의 형평성을 제고하고, 부동산의 가격 안정을 도모'(종합부동산세법 제1조)한다는 목적을 현저하게 훼손했다.
따라서 보유세 정책에서 당장 시급한 과제는 가능한 한 차등 과세를 해소하여 '가액 중심의 일률 누진과세'를 복원하는 일과 종부세를 재강화하는 일이 될 수밖에 없음에도, 이재명 대통령은 이에 역행하거나(더 복잡한 차등 과세로), 아니면 실질적인 보유세 강화의 효과를 기대하기 어려운 정책(초고가 1주택에 대한 과세 강화)을 제안하는 쪽을 선택하고 말았다.
대통령이 선택한 것으로 보이는 부동산 정책 방향은 어설픈 '핀셋 규제'로 시장을 이길 수 있다는 '오만'에서 비롯되었거나, 아니면 어차피 부동산 문제 해결은 어려우니 그런 식의 시늉만으로 책임을 모면하려는 마음에서 나온 것 아닌가 하는 의심을 지우기가 어렵다.
사실 보유세 강화를 꺼리는 이재명 대통령의 내심은 2026년 신년 기자회견에서 "세금이란 국가 재정을 확보하기 위한 수단인데, 이런 규제의 수단으로 전용하는 건 바람직하지는 않아요"라고 말했던 데서 여실히 드러난 바 있다. 대통령은 21대 대선을 치르면서도 이런 유의 발언을 몇 차례 반복한 바 있고, 23일 토론회 대통령 모두 발언에서도 유사한 견해를 밝히기도 했다.
나는 <오마이뉴스> 2026년 1월 23일 자 칼럼 <이 대통령 입에서 끝내 나오지 않은 말, '위험한 신호'다
> (https://omn.kr/2gsdz
)에서 대통령의 이런 조세관은 21세기 대한민국 대통령의 말이 아니라, 19세기 야경국가 시절 경비병의 낡은 레퍼토리처럼 들린다고 비판한 바 있다. 시장 실패가 완연하고 불평등과 양극화가 극에 달한 한국 사회에서, 국가가 조세의 교정 기능을 포기하겠다는 것은 명백한 직무 유기라고 반박하면 뭐라 대답할지 궁금하다.
빗나간 주택 공급 정책, 토지 공공성 회복으로 패러다임 바꿔야