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26.07.26 11:39최종 업데이트 26.07.26 11:39
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대제국이나 큰 기업을 세운 인물, 전쟁을 승리로 이끌거나 혁명을 성사시킨 인물, 획기적인 과학적 발견이나 학문적 업적을 이룬 인물들이 역사에 주로 기록되지만, 비범한 신체적 능력을 발휘하거나 인체의 한계를 초인적으로 극복한 인물도 역사에 기록될 때가 있다.

기원전 408년 올림픽대회에서 격투기 종목인 판크라티온에서 우승한 '스코투사의 폴리다마스(Polydamas of Skotoussa)'는 초인적 체력으로 인해 역사에 기록됐다. 서기 2세기경의 그리스 역사학자 겸 지리학자인 파우사니아스(Pausanias)는 "이곳 올림푸스산에서 폴리다마스는 거대하고 힘센 짐승인 사자를 그 어느 무기의 도움도 없이 죽였다", "그는 빠른 속력으로 앞을 향해 전차를 몰던 마부를 멈춰 세웠다고도 한다. 한 손으로 전차 뒷부분을 잡아 말들과 마부 양쪽을 단단히 붙들었다" 등등의 경이적 기록을 <그리스 이야기>에 남겼다.


신라 충신 박제상(김제상)이 역사에 기록된 것은 왜국 땅에서 죽음을 불사하고 눌지왕에게 충성했기 때문이기도 하지만, 인간의 한계를 극복하는 초인적 모습을 보였기 때문이기도 하다. 신라를 배신한 척하면서 왜국으로 망명한 그는 그곳에서 인질로 묶여 있던 미사흔(눌지왕의 동생)을 도피시켰다. <삼국유사> 기이(紀異) 편에 따르면, 분노한 왜국왕이 발바닥 살갗을 도려낸 뒤 갈대 위를 걷게 하고 뜨거운 철판 위를 걷게 하는데도 박제상은 끝끝내 참아냈다.

이 사례는 충성심이 육체적 고통을 억누른 본보기로 많이 이해되지만, 체력이나 신체적 조건이 따라주지 않거나 인간의 한계를 극복하려는 의지가 없었다면 일어나기 힘든 일이다. 이런 측면들에 대한 역사 기록자의 경외감이 그의 이름을 역사에 올리는 원천 중 하나였다고 볼 수 있다.

대한해협 횡단 후 "대한민국 만세" 외친 조오련

1978년 조오련의 모습연합뉴스

비범한 신체적 능력을 발휘하거나 육체의 한계에 초인적으로 도전하는 것은 위대한 군주·기업인·장군·혁명가·과학자 등도 흉내 내기 힘들다. 이 분야에서 발자취를 남긴 인물들이 우리 시대에도 있었다. 대한해협을 맨몸으로 헤엄쳐 대마도(쓰시마섬)에 상륙한 조오련(1952~2009)도 그중 하나다.

1980년 8월 12일 자 <조선일보> 7면은 "아시아의 물개로 불리는 조오련이 사상 최초로 대한해협의 유영 횡단에 성공했다"라며 "조오련은 11일 오후 1시 21분, 부산 다대포 앞 방파제를 떠난 지 13시간 16분 만에 대마도 좌북단 사오자끼등대에 도착"했다고 전했다.

"직선거리는 49.9km로 조(趙)의 평균 속도는 시간당 3.8km"였다고 신문은 알려준다. 새벽 0시 5분에 부산 앞바다를 출발한 그는 2시 30분경에는 입영(立泳) 자세로 직립해 빵과 음료수를 먹고 디저트로 커피를 마셨다. 음식이 거북했던지 소화제 노루모를 먹고 음악을 들었다.

먹어도 소화가 잘 안되는 곳이고, 그렇다고 안 먹을 수도 없는 곳이었다. 그런 데서 그는 빵과 음료수뿐 아니라 죽을 흡입해 가면서 버텨냈다. 그 와중에 왼쪽다리 마비 같은 돌발 상황도 있었다. "물속에서 1~2분만 쉬어도 근육이 마비되기 쉽고 수온이 24도 이하가 되면 온몸에 맥이 풀리고 쥐가 나기 때문에 손발 놀림은 쉴새없이 해야 하는 어려움을 이겨냈다"고 신문은 알려준다.

대한해협은 소형 선박이 건너기에도 까다롭고 거칠다. 음력으로 숙종 29년 2월 19일 자(양력 1703.4.4) <숙종실록>은 "일본으로 건너가던 배가 전복돼 역관 한천석 등 113명이 모두 익사했다"고 알려준다. 이 때문에 생긴 위령비가 대마도 최북단 한국전망대 옆의 '조선국 역관사 순난지비'다. 조선-대마도-일본을 이어주는 물길은 죽음의 길이 될 수도 있는 곳이었다.

그런 물길을 소형 선박도 아닌 맨몸으로 건너는 모험을 단행한 조오련이 대마도 상륙 직후에 보여준 행동이 있다. 1980년 8월 12일 자 <경향신문> 7면은 조오련이 대마도 해변에 발을 디디는 순간 "두 손을 번쩍 치켜들어 대한민국 만세를" 불렀다고 보도했다.

1977년 11월 27일 프로복싱 WBA 주니어페더급 챔피언이 된 홍수환은 "어머니, 정말 대한민국 만세입니다"라는 소감을 남겼다. 운동선수 출신이 경이적인 성과를 거둔 뒤 그런 만세를 외치는 것은 이상한 일이 아니지만, 조오련이 대마도에서 그렇게 한 것에는 음미해 볼 대목이 있다.

1703년에 대마도로 향하던 위의 조선인들은 '일본 땅 대마도'로 가는 게 아니었다. 당시의 대마도는 경제적 이익을 얻기 위해 조선에도 신하국으로 자처하고 일본에도 신하국으로 자처했다. 이 상태가 종결되고 대마도가 일본에 편입된 것은 흥선대원군 섭정기인 1869년이다. 이런 역사 때문에 이승만 정권은 79년 뒤인 1948년 8월 18일에 대마도 반환을 일본에 요구했다.

1980년에 조오련이 대마도에 상륙하자마자 대한민국 만세를 외친 것은 당시의 한일관계가 좋지 않았다면 크게 문제 될 수도 있는 일이었다. 그해의 일본은 북한 남침 가능성 등을 흘려 전두환이 5·17 쿠데타를 일으키는 데 유리한 환경을 조성해 줬다. 이런 상황이 아니었다면 그날 조오련은 곤란에 직면했을 수도 있다.

자신만의 방식으로 '독도 수호' 의지를 보여주다

민족대표 33인을 기리며 수영으로 독도를 33바퀴 돈 '아시아의 물개' 조오련씨가 2009년 1월 서귀포시 중문해수욕장에서 열린 제10회 서귀포 겨울바다 펭귄수영대회에 참가해 태극기를 흔들고 있다.연합뉴스

전남 해남 출신인 조오련은 10대 후반부터 국제 수영계에서 두각을 나타냈다. 18세 때인 1970년 방콕 아시안게임에서 자유형 400미터·1500미터 2관왕이 된 그는 1974년 테헤란 아시안게임에서도 두 종목을 다시 제패하고 자유형 200미터 은메달을 추가했다. 1978년 방콕 대회 때는 접영 200미터에서 동메달을 획득했다.

1970년대의 한국 수영을 대표했던 그는 1980년에는 수영장이 아닌 바다로 무대를 옮겼다. 이때부터는 수영선수라기보다는 해양 모험가에 가까웠다. 또 그의 새로운 목표는 금메달 획득이 아닌 인간 한계 극복이었다. 28세 나이로 성취한 대한해협 횡단은 그의 변신이 성공적이었음을 증명했다. 이는 그가 한국 사회에서 모험과 도전정신의 모범적 인물로 각인되는 계기가 됐다.

1982년에 영국과 프랑스 사이의 도버해협을 9시간 35분간 헤엄친 그는 한일 월드컵 축구가 있었던 2002년에는 50세 나이로 대한해협을 다시 건넜다. 2003년에는 약 240킬로미터를 헤엄치는 '한강 700리 종주'를 10일 만에 마쳤다.

2005년 3월 16일, 시마네현 의회는 러일전쟁을 틈타 일본이 독도를 강탈한 날인 2월 22일을 '다케시마의 날'로 지정하는 조례안을 의결했다. 이로 인해 한일 긴장이 고조되는 속에서 그는 독도가 대한민국 바다임을 보여주는 퍼포먼스를 벌였다.

그해에 그는 광복절을 사흘 앞두고 두 아들 조성모·조성웅과 함께 울릉도-독도 구간을 3교대 수영으로 횡단하는 모험을 벌였다. 그는 56세가 된 2008년에는 3·1절을 기념해 독도 주변을 33바퀴 돌았다.

거의 모든 한국인들은 독도 수호에 애착을 보인다. 조오련은 그의 특유한 방식으로 그것을 실천했다. 인간 한계에 도전하는 독특한 방법으로 '독도는 우리 땅'이라는 메시지가 동해 바다에서 출렁거리게 만들었다.

인간 한계에 대한 그의 도전은 독도를 지키고자 하는 한국인들의 민족적 열망, 제국주의 침략의 흔적을 청산하고자 하는 세계인들의 열망과 일치되는 방향으로 수행됐다. 1980년대에 모험과 도전정신의 상징이 되어 많은 사람들에게 자신감을 줬던 조오련이 인생 후반에는 한국사와 세계사의 과제를 대중적으로 상기시키는 데도 기여했던 것이다.

인간 한계에 도전하고 극한 모험에 나서는 것은 인류가 오랫동안 추구해온 가치의 하나다. 전직 수영선수인 조오련은 바다 횡단이라는 과감한 방법으로 그 가치를 추구하고 성과를 거뒀다. 이를 통해 그는 현대인들에게 힘과 메시지를 전달했다.

그는 한국 수영의 저변 확산에도 기여했다. 1989년부터 조오련 수영교실을 운영해 생활수영 보급과 어린이 조기교육에 도움이 됐다. 또 엘리트 수영에도 영향을 미쳤다. 국가대표팀을 이끈 노민상(1956년생) 전 감독도 조오련을 보면서 꿈을 키웠었다는 언론 보도가 있었다.

조오련은 2008년 베이징 올림픽 자유형 400미터에서 금메달을 획득한 박태환 선수에 대해 "나는 왜 세계의 벽을 넘지 못했을까라는 생각이 들어 질투심도 느꼈다. 기적 같은 일을 해냈다. 이제 무엇보다 중요한 것은 초심을 잃지 않는 것"이라고 조언하기도 했다.
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