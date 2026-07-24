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26.07.24 11:48최종 업데이트 26.07.24 11:48
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2026년 7월 상하이 WAIC에서 연설하는 시진핑 중국 주석. 자료사진

2026년 7월 셋째 주, 중국은 단 한 주 안에 두 개의 무대를 동시에 가동했습니다. 하나는 상하이, 하나는 청두였습니다. 7월 17일, 시진핑 중국 국가주석은 상하이에서 열린 2026 세계인공지능대회(WAIC) 개막식에 직접 참석해 기조연설을 발표했습니다. 시 주석이 WAIC 개막식에 직접 나선 것은 이번이 처음이었습니다.

"인공지능 발전은 한 국가에 의한 독주가 아니라 국제적 협력을 통한 교향곡이 돼야 한다"고 선언하며, AI 분야에서 국가안보 개념을 남용하는 행위에 공동으로 반대해야 한다고 촉구했습니다. 미국을 겨냥한 발언이었습니다.


이 자리에서 러시아·브라질을 포함한 29개국이 협정에 서명하며 세계인공지능협력기구(WAICO)가 공식 출범했고, 본부는 상하이로 결정되었습니다. 카자흐스탄·캄보디아·태국 정상과 유엔 사무총장 구테흐스가 직접 현장을 찾은 것은 이 행사가 단순한 기술 전시회가 아님을 상징적으로 보여주었습니다.

엿새 후인 7월 23일, 청두에서는 APEC 디지털·AI 장관회의가 열렸습니다. 21개 경제체 대표들이 참석한 이 회의에서 '청두 선언'이 채택되었습니다. 디지털·스마트 기술을 통한 역량 강화, 보편적 디지털 연결성 증진, 디지털 포용이라는 세 축 위에서 "오픈소스"를 처음으로 APEC 장관급 협력 어젠다로 격상시켰고, 중소기업의 경량화 디지털 도구 활용 지원과 농촌·원격지 네트워크 인프라 확충을 공동 과제로 설정했습니다.

두 선언은 서로 다른 스케일에서 작동했습니다. WAIC가 "전 인류가 함께 AI를 설계해야 한다"는 글로벌 원칙을 선포했다면, 청두 APEC은 아시아태평양이라는 중국의 핵심 경제권 안에서 그 원칙을 지역적 합의로 구체화했습니다. 같은 한 주 안에, 전 세계와 아시아태평양 두 무대를 동시에 설계한 것입니다. 그리고 이 두 무대의 뒤편에서, 중국은 또 다른 작업을 조용히 그러나 치밀하게 완성하고 있었습니다.

에이전트에 '신분증'을 달고, 인터넷에 새 혈관을 놓다, 표준이 곧 권력

유엔 사무총장이 참여한 가운데 세계인공지능협력기구가 출범했다. 자료사진

선언만으로는 아무것도 바뀌지 않습니다. 중국을 놀랍게 바라보는 이유는 선언 뒤에 곧바로 따라오는 행정 집행력에 있습니다. 7월 21일 하루, 중국은 세 가지 굵직한 행정 조치를 동시에 쏟아냈습니다.

첫째는 에이전트 국가표준입니다. 베이징 중관춘 전시센터에서 <인공지능 스마트에이전트 상호연결> 시리즈 7개 국가표준이 발표되었습니다. 전체 아키텍처, 신원코드, 신원관리, 에이전트 설명, 에이전트 검색, 에이전트 상호작용, 에이전트 도구 호출이라는 일곱 가지 핵심 환절을 하나의 체계로 규범화했습니다. 현장에서 2000여 개 주요 산업 에이전트에 신원코드가 즉시 발급되었고, 메이퇀·디디·레노버 등 대형 플랫폼 기업들이 시범 적용을 선언했습니다.

이 표준이 갖는 의미는 단순한 기술 규격 제정을 넘어섭니다. 에이전트 신원코드는 AI 에이전트가 디지털 경제 안에서 신뢰할 수 있는 주체로 작동하기 위한 '법적 존재 기반'을 만드는 것입니다. 에이전트가 신원을 가져야 상호연결이 가능하고, 상호연결이 가능해야 거래가 성립하며, 거래가 성립해야 에이전트 기반의 경제가 작동합니다.

중국은 지금 에이전트 경제의 '인프라 규칙'을 선점하고 있는 것입니다. 주목할 점은 이 표준의 영문 번역본이 WAIC 현장에서 이미 배포되었다는 사실입니다. 국내 표준이 곧 국제 표준 후보가 된다는 전략적 의도가 명확합니다.

둘째는 같은 날 발표된 입니다. 중앙인터넷안전정보화위원회 판공실이 발표한 이 5개년 방안은 에이전트 표준과 동전의 양면을 이룹니다. 에이전트 표준이 AI 경제의 '소프트웨어 인프라'라면, IPv6 방안은 그것을 실어 나를 '하드웨어 인프라'입니다.

이 방안은 2027년까지 IPv6 단대단(End-to-End) 연결 수준을 전면 향상하고, 2030년까지 IPv6를 경제사회 각 산업과 광범위·심층 융합시켜 기술 선진·개방 혁신·안전 신뢰의 산업 생태를 구축하는 것을 목표로 합니다. 기술연구·표준 제정·관리제도 규범·단일스택 배치·망 및 응용시설 서비스 능력·단말 지원·상업 인터넷 응용 개조·산업 융합응용·인재양성·보안 보장 등 10개 분야 36개 세부 과제로 구성됩니다.

이 두 조치를 함께 읽어야 하는 이유가 있습니다. IPv6는 단순한 인터넷 주소 체계의 업그레이드가 아닙니다. 사물인터넷(IoT), 자율주행, 스마트팩토리, 산업용 AI 에이전트가 실시간으로 연결되려면 IPv4의 주소 한계를 넘어서는 방대한 네트워크 용량이 필수입니다.

에이전트에 신원코드를 부여하고, 그 에이전트들이 실제로 연결되어 작동할 네트워크 혈관을 동시에 깔겠다는 것 — 이것이 중국이 7월 21일 하루에 동시에 발표한 두 조치의 진짜 의미입니다. AI 에이전트 경제의 소프트웨어 규칙과 하드웨어 기반을 한 날에 함께 선언한 것입니다.

셋째는 알고리즘 감독의 일상화입니다. 국가인터넷정보판공실은 같은 주에 제18차 딥페이크·생성형 AI 서비스 알고리즘 등록 정보를 발표하고, AI 기술 남용으로부터 미성년자를 보호하기 위한 4개월 전국 특별 행동 을 전국에서 실시했습니다. 제18차라는 숫자가 말해주듯 이 제도는 이미 상시적 행정 루틴으로 정착되었습니다. 법규 프레임워크 수립, 상시적 알고리즘 등록, 특별 정비 행동, 플랫폼 주체 책임 실현으로 이어지는 행정적 폐쇄 루프가 작동하고 있는 것입니다.

에이전트 신원코드, IPv6 5개년 방안, 알고리즘 등록 상시화 — 이 세 가지는 각각 독립된 정책이 아닙니다. AI 에이전트 경제를 위한 규칙(표준), 혈관(네트워크), 감시(거버넌스)를 동시에 구축하는 하나의 설계도입니다. 중국은 AI 미래 경제의 물리적·제도적 기반을 지금 이 순간 동시에 완성해가고 있습니다.

국제기구를 움직이는 중국의 AI거버넌스 외교

7월 23일 청두에서 열린 APEC 디지털·AI 장관회의에서 '청두선언'이 발표되었다. 신화통신

중국의 AI 거버넌스 전략에서 가장 과소평가되는 부분은 국제기구 전략입니다. WAICO 설립은 단순히 새로운 국제기구 하나가 탄생한 사건이 아닙니다. 그것은 "AI 거버넌스의 논의 장소"를 중국이 직접 설계하겠다는 선언입니다.

지금까지 AI 거버넌스의 글로벌 논의는 G7, OECD, EU 주도의 프레임에서 이루어져 왔습니다. 미국과 유럽이 설계한 규범 안에서 나머지 국가들이 수용하거나 반응하는 구조였습니다. 중국은 이 구조에 균열을 내고 있습니다.

주목할 것은 미국과 EU 등 주요 AI 강국이 WAICO에 불참했다는 사실입니다. 그럼에도 불구하고 29개국이 서명에 참여했고, 유엔 사무총장이 현장을 찾았습니다. 이는 서방 주도의 AI 거버넌스 질서에 대안적 플랫폼이 실질적으로 형성되고 있음을 의미합니다. 글로벌 사우스와 개발도상국을 중심으로 "또 다른 AI 거버넌스의 축"이 만들어지고 있는 것입니다.

APEC에서의 전략도 동일한 논리로 작동합니다. 2026년은 APEC "중국의 해"입니다. 중국은 APEC이라는 다자 경제협력 메커니즘을 활용해 디지털·AI 협력 어젠다를 자국이 원하는 방향으로 설계하고 있습니다. '청두 선언'에 담긴 오픈소스 강조, 중소기업 디지털 전환 지원, 인프라 구축 우선 원칙은 중국이 글로벌 사우스 및 개발도상 경제체와 공유하는 이해관계를 전략적으로 대변한 것입니다.

여기에 IPv6 5개년 방안이 겹쳐 읽힙니다. 청두 선언이 아태 지역의 통신·컴퓨팅 인프라 구축 가속화를 선언했다면, IPv6 방안은 중국이 그 선언을 국내에서 먼저 실현하는 구체적 경로를 제시한 것입니다. 국제 선언과 국내 집행이 정밀하게 맞물려 있습니다.

미국이 반도체 수출 규제와 AI 동맹 구성으로 기술 진영화를 추구하는 동안 중국은 국제기구 창설·다자 플랫폼 활용·표준 선도·인프라 구축이라는 네 가지 경로를 통해 "규칙 제정자"로서의 포지션을 구축하고 있습니다. 유엔이든, APEC이든, 에이전트 국가표준이든, IPv6 방안이든—중국은 논의의 테이블을 직접 만들고 동시에 그 테이블 아래의 바닥도 깔고 있습니다. 테이블을 만드는 자가 의제를 결정하고, 바닥을 까는 자가 게임의 지속을 보장합니다.

초대장은 왔지만 — 한국이 놓친 것과 놓치지 말아야 할 것

이번 WAIC를 둘러싼 한국의 대응은 그 자체로 하나의 상징적 장면이었습니다. 중국 정부는 주한중국대사관을 통해 한국 정부 고위급 관료의 참석을 여러 차례 요청했습니다. 그러나 한국 정부는 고심 끝에 주중대사관 과기부 주재관과 AI 담당 과장, 즉 실무진만 파견하는 데 그쳤습니다. 우리 정부 관계자는 "중국이 예년보다 고위급 참석을 요청했지만, 다른 측면도 고려할 수밖에 없었다"고 밝혔습니다.

한국이 미국 주도의 '팍스 실리카', 한·미·일 SMR 협력, 핵심광물 다자협의체 FORGE 등에 참여 중인 상황에서, 시진핑이 직접 주재한 AI 행사에 고위급이 참석하는 것이 보낼 수 있는 외교적 신호를 의식한 것입니다.

반면, 청두 APEC 장관회의에는 류제명 과기정통부 제2차관이 수석대표로 참석해 한국의 피지컬 AI 전략과 'AI 고속도로' 구상, 글로벌 AI 허브 비전을 발표했습니다. 다자 프레임이라는 외교적 완충지대가 있을 때는 참석하고, 중국이 직접 주도하는 무대에서는 거리를 두는 전략입니다. 이해할 수 있는 판단입니다.

그러나 빈 의자가 남긴 질문은 단순하지 않습니다. 중국이 WAICO를 통해 설계하는 AI 거버넌스 규범, 에이전트 상호연결 표준이 국제 표준으로 확산되는 초기 과정, 그리고 IPv6 5개년 방안이 아태 디지털 인프라의 사실상 표준으로 자리잡아 가는 과정에서 한국의 목소리와 시선이 충분히 작동하고 있는지를 물어야 합니다.

특히 IPv6 방안의 10개 분야 36개 과제는 단순히 중국 내부의 인터넷 인프라 계획이 아닙니다. 중국과 연결된 아태 디지털 생태계 전반의 기술 표준과 호환성 지형을 바꿀 수 있는 방안입니다. 한국의 스마트팩토리, 자율주행, 산업용 AI가 중국발 네트워크 표준과 어떻게 상호작용할 것인지는 지금부터 검토해야 할 실질적 과제입니다.

중국은 지금 AI 시대의 규칙을 쓰고 있습니다. 유엔 사무총장이 상하이를 찾고, APEC 21개 경제체가 청두에서 합의하며, 에이전트 신원코드가 2,000개 산업 현장에 발급되고, IPv6 5개년 로드맵이 10개 분야 36개 과제로 구체화되는 이 장면들은 서로 무관한 사건이 아닙니다. 하나의 설계도 위에서 동시에 진행되는 '두 바퀴 전략'의 작동입니다.

참석하지 않는 것은 선택일 수 있습니다. 그러나 그 자리에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 읽지 않는 것은, 선택이 아닌 실책입니다. 중국이 쓰고 있는 규칙의 언어를 지금부터 꾸준히, 그리고 전략적으로 읽어가는 것. 우리가 글로벌 AI 강국이 되기 위한 전제 조건입니다.
덧붙이는 글 임선영씨는 중국 칭화대 전산언어학 석사를 마친 중국경제전문가이며 <중국경제 미래지도>, <중국AI 미래지도>의 저자입니다. 이 글은 본인의 페이스북에도 올렸습니다.
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