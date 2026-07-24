신화통신

7월 23일 청두에서 열린 APEC 디지털·AI 장관회의에서 '청두선언'이 발표되었다.중국의 AI 거버넌스 전략에서 가장 과소평가되는 부분은 국제기구 전략입니다. WAICO 설립은 단순히 새로운 국제기구 하나가 탄생한 사건이 아닙니다. 그것은 "AI 거버넌스의 논의 장소"를 중국이 직접 설계하겠다는 선언입니다.지금까지 AI 거버넌스의 글로벌 논의는 G7, OECD, EU 주도의 프레임에서 이루어져 왔습니다. 미국과 유럽이 설계한 규범 안에서 나머지 국가들이 수용하거나 반응하는 구조였습니다. 중국은 이 구조에 균열을 내고 있습니다.주목할 것은 미국과 EU 등 주요 AI 강국이 WAICO에 불참했다는 사실입니다. 그럼에도 불구하고 29개국이 서명에 참여했고, 유엔 사무총장이 현장을 찾았습니다. 이는 서방 주도의 AI 거버넌스 질서에 대안적 플랫폼이 실질적으로 형성되고 있음을 의미합니다. 글로벌 사우스와 개발도상국을 중심으로 "또 다른 AI 거버넌스의 축"이 만들어지고 있는 것입니다.APEC에서의 전략도 동일한 논리로 작동합니다. 2026년은 APEC "중국의 해"입니다. 중국은 APEC이라는 다자 경제협력 메커니즘을 활용해 디지털·AI 협력 어젠다를 자국이 원하는 방향으로 설계하고 있습니다. '청두 선언'에 담긴 오픈소스 강조, 중소기업 디지털 전환 지원, 인프라 구축 우선 원칙은 중국이 글로벌 사우스 및 개발도상 경제체와 공유하는 이해관계를 전략적으로 대변한 것입니다.여기에 IPv6 5개년 방안이 겹쳐 읽힙니다. 청두 선언이 아태 지역의 통신·컴퓨팅 인프라 구축 가속화를 선언했다면, IPv6 방안은 중국이 그 선언을 국내에서 먼저 실현하는 구체적 경로를 제시한 것입니다. 국제 선언과 국내 집행이 정밀하게 맞물려 있습니다.미국이 반도체 수출 규제와 AI 동맹 구성으로 기술 진영화를 추구하는 동안 중국은 국제기구 창설·다자 플랫폼 활용·표준 선도·인프라 구축이라는 네 가지 경로를 통해 "규칙 제정자"로서의 포지션을 구축하고 있습니다. 유엔이든, APEC이든, 에이전트 국가표준이든, IPv6 방안이든—중국은 논의의 테이블을 직접 만들고 동시에 그 테이블 아래의 바닥도 깔고 있습니다. 테이블을 만드는 자가 의제를 결정하고, 바닥을 까는 자가 게임의 지속을 보장합니다.이번 WAIC를 둘러싼 한국의 대응은 그 자체로 하나의 상징적 장면이었습니다. 중국 정부는 주한중국대사관을 통해 한국 정부 고위급 관료의 참석을 여러 차례 요청했습니다. 그러나 한국 정부는 고심 끝에 주중대사관 과기부 주재관과 AI 담당 과장, 즉 실무진만 파견하는 데 그쳤습니다. 우리 정부 관계자는 "중국이 예년보다 고위급 참석을 요청했지만, 다른 측면도 고려할 수밖에 없었다"고 밝혔습니다.한국이 미국 주도의 '팍스 실리카', 한·미·일 SMR 협력, 핵심광물 다자협의체 FORGE 등에 참여 중인 상황에서, 시진핑이 직접 주재한 AI 행사에 고위급이 참석하는 것이 보낼 수 있는 외교적 신호를 의식한 것입니다.반면, 청두 APEC 장관회의에는 류제명 과기정통부 제2차관이 수석대표로 참석해 한국의 피지컬 AI 전략과 'AI 고속도로' 구상, 글로벌 AI 허브 비전을 발표했습니다. 다자 프레임이라는 외교적 완충지대가 있을 때는 참석하고, 중국이 직접 주도하는 무대에서는 거리를 두는 전략입니다. 이해할 수 있는 판단입니다.그러나 빈 의자가 남긴 질문은 단순하지 않습니다. 중국이 WAICO를 통해 설계하는 AI 거버넌스 규범, 에이전트 상호연결 표준이 국제 표준으로 확산되는 초기 과정, 그리고 IPv6 5개년 방안이 아태 디지털 인프라의 사실상 표준으로 자리잡아 가는 과정에서 한국의 목소리와 시선이 충분히 작동하고 있는지를 물어야 합니다.특히 IPv6 방안의 10개 분야 36개 과제는 단순히 중국 내부의 인터넷 인프라 계획이 아닙니다. 중국과 연결된 아태 디지털 생태계 전반의 기술 표준과 호환성 지형을 바꿀 수 있는 방안입니다. 한국의 스마트팩토리, 자율주행, 산업용 AI가 중국발 네트워크 표준과 어떻게 상호작용할 것인지는 지금부터 검토해야 할 실질적 과제입니다.중국은 지금 AI 시대의 규칙을 쓰고 있습니다. 유엔 사무총장이 상하이를 찾고, APEC 21개 경제체가 청두에서 합의하며, 에이전트 신원코드가 2,000개 산업 현장에 발급되고, IPv6 5개년 로드맵이 10개 분야 36개 과제로 구체화되는 이 장면들은 서로 무관한 사건이 아닙니다. 하나의 설계도 위에서 동시에 진행되는 '두 바퀴 전략'의 작동입니다.참석하지 않는 것은 선택일 수 있습니다. 그러나 그 자리에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 읽지 않는 것은, 선택이 아닌 실책입니다. 중국이 쓰고 있는 규칙의 언어를 지금부터 꾸준히, 그리고 전략적으로 읽어가는 것. 우리가 글로벌 AI 강국이 되기 위한 전제 조건입니다.