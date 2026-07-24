한겨레

7월 24일 한겨레 5면 기사.민주당 최고위원 예비경선에서 친명계 박성준·이건태 의원이 나란히 낙선의 고배를 마셨다. 친정청래(친청)계인 이성윤·한민수·최민희 의원은 본경선에 진출했다.민주당 중앙당 선거관리위원회는 23일 오후 국회 의원회관에서 당대표 및 최고위원 예비경선 결과를 발표했다. 당대표 후보는 예상대로 김민석 전 국무총리, 정청래 전 대표, 송영길 전 대표 3명으로 압축됐고 고민정 의원과 김보미 전 강진군의원은 탈락했다. 최고위원 후보 14명 가운데는 친청계 3명을 포함해 박선원·서미화·김영호·임미애 의원과 김용 전 민주연구원 부원장 등 8명이 본경선에 올랐다.계파별 지지층 결집 정도를 엿볼 수 있는 최고위원 경선에서 출마한 의원 9명 중 친명계 박성준·이건태만 탈락한 것에 대해 당내에서 여러 가지 해석이 나온다.이 대통령의 최측근인 원외인사 김용이 보석 상태라는 핸디캡을 극복하고 본선행 티켓을 거머쥔 반면, 현역 의원들이 예비경선 문턱을 넘지 못하는 결과가 나왔기 때문이다.두 의원은 '이재명 대통령 사건 공소취소를 위한 모임' 상임대표와 간사를 각각 맡아 '공소취소 여론전'을 주도했다. 박성준은 지방선거를 앞두고 CBS라디오 방송(5월 6일)에서 "시민 10명 중 8~9명은 공소취소가 뭔지 잘 모른다"는 말로 설화를 일으켰고, 대장동 사건 변호인 출신의 이건태는 지난 1월 최고위원 보궐선거에 이어 또 낙선했다.본선에 진출한 박선원·김영호는 송영길과 가깝고, 여성 비례대표인 서미화·임미애는 상대적으로 계파색이 옅다고 평가된다.친청계 3명의 약진에 대해 당내에서는 김민석과 송영길이 정청래를 집중 견제한 것이 오히려 친청 지지층을 결집시켰다는 분석도 나온다.본선 진출자들은 다음 달 1일 충청권을 시작으로 지역별 순회경선에 돌입하며, 최종 결과는 8월 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 발표된다.한편, 송영길은 22일 한겨레 인터뷰에서 "조작기소 특검법을 추진할 때 특검의 공소취소 권한은 빼야 한다고 본다"고 말했다. 송영길은 "민주당은 대통령의 영향력 아래 있는 검찰보다 특검이 더 중립적이지 않겠냐고 보겠지만, 국민들은 민주당이 다수당이기 때문에 특검에 영향력을 미칠 것이라고 평가할 것"이라며 "공소취소 여부는 (조작기소 정황이 드러나면) 그때 검찰이 결자해지하게 해야 한다"고 덧붙였다.민주당 지도부가 '검사 보완수사권 전면 폐지' 방침을 밝히자 보완수사권 존치론이 급속히 동력을 잃고 있다.23일 홍기원 의원이 대표 발의한 보완수사권 일부 존치 법안을 주제로 한 피해자 토론회가 국회에서 열렸다. 그러나 법안 공동 발의에 이름을 올린 의원 13명 중 곽상언·남인순·박희승 의원 등 4명만 자리를 지켰다.전날 한병도 민주당 원내대표가 "치열했던 토론과 숙의에 마침표를 찍을 때가 왔다"고 말한 뒤 존치론의 입지가 급격히 줄어든 것을 보여주는 자리가 됐다는 해석이 나온다.익명의 여권 관계자는 조선일보에 "강성 지지층이 존치 법안에 이름을 올린 의원들을 검찰 개혁 11적이라며 공격하는 데다, 지도부가 전면 폐지 입장까지 밝히자 부담을 느낀 것"이라고 말했다.노무현 전 대통령의 사위인 곽상언은 토론회에서 "수사의 목적은 피해자를 보호하는 것이고, 검사의 수사권 남용을 억제하는 건 수단인데 지금은 목적과 수단이 바뀌었다"고 말했다. 곽상언은 "어제(22일) 한병도 원내대표가 (보완수사권 폐지 방침을 밝히며) 노무현 대통령을 말했다. (하지만) 제도를 만드는 일은 개인적 원한을 푸는 일이 아니다"라고도 했다.'부산 돌려차기 사건' 피해자 김진주(가명) 씨는 토론회에서 "경찰은 제 사건을 단순 상해로 접수했다. 이를 강간 등 살인미수로 바꾼 건 검찰의 보완수사였다"며 "특정 국민만 모아 진행하는 검찰개혁은 동의할 수 없다"고 말했다.홍기원 민주당 의원은 토론회가 끝난 뒤 의원 단체대화방에 "부끄럽고 참담하다", "의원총회에서 딱 30분만이라도 피해자들의 간절한 목소리를 듣는 시간을 가졌으면 좋겠다"고 썼다.민주당 지도부는 24일 의원총회를 열어 '보완수사권 폐지'를 당론으로 채택하고, 이르면 오는 30일 국회 본회의에서 형사소송법 개정안을 처리한다는 계획이다.경기도 선관위 실무자가 6·3 지방선거 당시 투표자 수를 잘못 입력한 사실을 보고하자, 중앙선관위 실무자가 인근 투표소의 투표 인원을 조정해 숫자를 맞추라고 조언한 정황이 포착됐다. 국민 참정권 침해 진상규명을 위한 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 서울중앙지검 3차장)는 23일 오전 경기 과천시 중앙선거관리위원회와 서울 송파구·강남구·서초구 선관위 등을 압수수색했다. 합수본은 중앙선관위와 경기도 선관위 실무자 2명에게 공전자기록위작 및 공무집행방해 혐의를 적용했다.이들은 경기 지역 한 투표소에서 투표자 수 100명을 1000명으로 잘못 입력하자, 실수를 고치지 않고 허수 투표자 900명을 인근 투표소 9곳에 100명씩 분산해 추가 입력시키는 방식으로 오류를 은폐했다. 두 사람은 내부 메신저에 "위에 보고하지 말고 숫자 맞추기를 하자"고 대화한 것으로 드러났다.시간대별 투표자 수는 투표관리관이 전화로 보고하면 읍면동 선관위가 시스템에 입력하고, 구시군 선관위와 시도 선관위를 거쳐 중앙선관위에 최종 보고되는 방식이다. 오류가 있으면 보고와 승인을 거쳐 수정해야 하지만, 이번엔 이런 절차 없이 임의로 수치가 바뀌었다. 다만 이 같은 허위 입력이 개표 결과에까지 영향을 미친 정황은 아직 발견되지 않았다.선거 사건 수사 경험이 많은 한 전직 검사장은 조선일보에 "선관위 직원이 마음대로 실시간 투표자 수와 투표율을 조정할 수 있다는 게 확인된 셈"이라며 "특정 시간대 투표자 수를 과다 집계하면 아직 투표하지 않은 유권자의 선택에 영향을 미칠 수 있다"고 말했다. 합수본은 다른 지역에서도 비슷한 조작이 있었는지 등 여부에 대해 수사를 확대할 방침이다.합수본은 노태악 전 중앙선관위원장과 선관위 직원들의 해외 출장 의혹도 함께 수사하고 있다. 노태악은 재임 기간 배우자와 함께 3차례 해외 출장을 다녀왔는데도 공개 보고서에 이를 기재하지 않았다. 합수본은 그의 비서로 근무한 직원을 참고인으로 불러 조사했는데, 중앙선관위 관계자는 "공개할 만한 입장이 없다"고 밝혔다.국민의힘 일부 윤리위원들이 윤민우 윤리위원장이 내놓은 '당 대표 반복 비판 징계' 가이드라인에 반발하며 윤리위가 징계 의결을 못하는 사태에 이르렀다. 윤리위에는 친한동훈계 의원 등을 겨냥한 징계 요구서 60여건이 접수돼 있다.윤리위는 22일 비공개 회의를 연 뒤 "당 대표 또는 당에 대한 단순 비판은 징계 대상이 아니지만, 의도성을 갖고 반복적 조직적 지속적인 경우는 예외"라는 가이드라인을 발표했다. 그러자 우종환 부위원장 등 일부 위원들이 윤민우에게 절차상 하자를 문제 삼으며 사과를 요구했다.우종환은 동아일보와 통화에서 "윤민우가 의결되지 않은 개인 의견을 윤리위 공식 입장처럼 발표해 문제를 제기한 것"이라며 "욕을 먹더라도 할 얘기는 해야겠다 싶어 의견을 냈다"고 말했다.갈등 상황에서 윤리위원 한 명은 신분 노출에 따른 부담을 이유로 사의를 표했다.지도부가 급히 친장동혁계 당 대변인을 윤리위원으로 추가 인선했는데도 22일 회의에는 윤리위원 7명 중 3명만 참석했다. 윤리위는 이날 조경태·진종오 두 의원 등에 대한 징계 개시를 하려고 했지만 의결 정족수 미달로 결론을 내지 못했다.징계 대상으로 거론되는 당내 모임 '대안과 미래'의 한 의원은 한국일보에 "징계를 하든 말든 신경 쓰지 않는다, 장동혁 자기만족을 위한 징계 아니냐"며 "윤리위가 희화화된 지 오래"라고 말했다.다카이치 사나에 일본 총리의 지지율이 작년 10월 취임 이후 처음으로 50% 밑으로 떨어졌다.마이니치신문이 지난 18~19일 전국 유권자를 대상으로 실시해 20일 발표한 여론조사에서 지지율은 41%로, 한 달 전보다 10%포인트 급락했다. 같은 기간 아사히신문 조사에서도 지지율이 60%에서 53%로 떨어졌다.총리의 인기가 떨어진 배경엔 여성 천황을 배제하고 옛 황족 남성의 입양을 허용한 황실전범(황실기본법) 개정이 있다. 지난 17일 일본 참의원을 통과한 개정안은 입양된 양자에겐 황위 계승권을 주지 않되 그 아들에겐 계승권을 부여하는 내용을 담아 논란을 낳았다. 나루히토 천황의 외동딸인 아이코 내친왕을 사실상 배제한 조치로, 각종 여론조사에서 '여성 천황 탄생'에 대한 지지율이 70% 안팎인 것과 동떨어졌다는 지적이 나온다.일본 정치권에서는 다카이치의 이 같은 결정 뒤에 아소 다로 전 총리의 입김이 작용했다는 분석이 나온다. 아소의 여동생 노부코는 옛 황족과 결혼해 왕족이 됐는데, 아들이 없어 양자를 들일 가능성이 거론된다. 노부코가 옛 황족 남성을 입양하면 그 아들이 개정법에 따라 황위 계승권을 갖게 돼, 나루히토 가문이 아닌 아소 가문에서 새 천황이 나올 길이 열리는 셈이다.지난해 자민당 총재 선거에서 다카이치를 지지해 총리직에 앉힌 인물이 아소였던 만큼, 다카이치가 그의 뜻을 거스르기 어려웠을 것이라는 얘기가 나온다.일본 황실을 대변하는 궁내청은 개정 황실전범에 우려를 표명했지만 이미 통과된 법을 다시 고치기는 쉽지 않다.▲ 경향신문 = 이 대통령 "초고가·투기용에 보유세 차등"▲ 국민일보 = 李 "보유세 강화… '똘똘한 한 채'로 투기"▲ 동아일보 = 李 "보유세 차등화, 선진국 수준이면 3배 올려야"▲ 서울신문 = 李 "1주택 보유세 차등 둬야" 거주용 깎고, 초고가 더 걷나▲ 세계일보 = 李 "1주택 보유세, 실거주 감면·초고가는 가중"▲ 조선일보 = 李 "보유세, 실거주는 감면… 초고가 주택 가중"▲ 중앙일보 = 투표율까지 조작했다▲ 한겨레 = 보유세 강화 못박은 이 대통령 "저항 감수"▲ 한국일보 = 똘똘한 한 채 '차등 보유세' 공식화