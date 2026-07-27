연합뉴스

지난 5월 27일 서울 중구 우리은행 딜링룸 현황판에 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품인 'KODEX SK하이닉스단일종목레버리지'와 'TIGER 삼성전자단일종목레버리지' 종가가 표시돼 있다.귤이 회수를 건너면 탱자가 된다는 고사가 있다. 이번 사태가 꼭 그렇다. 깊은 옵션시장과 스와프라는 토양 위에서 관리되던 미국의 상품을, 한국은 그 토양에 대한 고려 없이 개념만 서둘러 옮겨 심었다. 환율을 지키겠다며 들여온 상품은 증시의 극단적 변동성이라는 예상 밖의 열매를 맺었고, 이제는 없애기도 그대로 두기도 어려운 계륵이 됐다.이런 성급한 이식을 가능하게 한 밑바탕이 속도전이다. 목표를 정하고 자원을 집중하고 속도로 밀어붙이는 제조업 추격의 방정식은, 물건을 먼저 만들면 수요가 따라오는 공장에서는 통했다. 그러나 수백만 참여자의 기대로 움직이는 금융시장에서 상품을 먼저 만들어 수요를 불러내면, 오는 것은 투자가 아니라 투기다. 상승이 상승을 정당화하는 동안 빚이 쌓이고, 좋은 시절이 계속되리라는 믿음 자체가 가장 큰 불안의 씨앗이 된다. 신뢰는 속도로 만들 수 없다.그래서 신뢰 회복을 위한 다음 순서가 중요하다. 미국이 두 사고 뒤에 밟은 순서는 독립 조사로 원인을 규명하고, 그 결과로 구조를 고치는 것이었다. 대통령이 기존 수준을 넘는 보완 대책을 지시한 지금, 한국의 목록에도 같은 것이 올라야 한다. 사태의 전 과정을 규명하는 독립 조사, 그리고 현물 매매를 강제하는 규정을 풀고 기준 가격을 평균가로 바꿔 상품과 현물 시장 사이의 전달 경로를 손보는 일이 그것이다.이 사태를 외국에서도 지켜보고 있다. 그들이 기록하는 것은 급락의 폭이 아니라 사고를 다루는 정책의 수준이고, 그래서 사후 처리가 사태 자체보다 중요하다. 신뢰 회복의 핵심은 주가를 다시 끌어올리는 데 있지 않다. 사고가 나면 규명되고 고쳐진다는 것을 제도로 증명하는 데 있다.원리는 단순하다. 시장이 뜨거울수록 자동으로 조여지고, 상품이 기초자산에 비해 커질수록 자동으로 제동이 걸리게 하는 것이다. 좋은 시절의 낙관은 사람의 절제를 무너뜨리기에, 절제는 재량이 아니라 규칙에 새겨야 한다. 이번 사태에 대한 한국의 답이 그런 규칙으로 완성될 때, 도박장이라는 이름은 지워지기 시작할 것이다.