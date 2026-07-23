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데이터가 자산으로 인정되면서 베이징·상하이·광저우·선전·항저우 등 AI 5대 도시에서 데이터거래소의 위상이 높아지고 있다.2026년 7월 15일, 중국 국가통계국이 상반기 경제 성적표를 공개했습니다. 국내총생산(GDP)은 69조 5704억 위안(약 1경 5323조 원), 전년 동기 대비 4.7% 성장했습니다. 분기별로는 1분기 5.0%, 2분기 4.3%로 다소 둔화되었지만 연간 목표치인 4.5~5%를 충족한다는 자체 평가입니다.그러나 이번 상반기 데이터에서 과거와의 차이점은 성장의 구성에 있습니다. 2026년은 중국 경제가 'AI 기반 생산'으로 본격 전환된 해입니다. 상반기 첨단기술 제조업 부가가치는 13.3% 증가했고, AI 관련 집적회로 제조, 스마트 차량 장비 제조 등은 30% 이상의 성장률을 기록했습니다. 산업용 로봇 생산량도 30%에 육박하는 증가세를 보였으며, 정보서비스업 투자는 15.5% 증가했고, 컴퓨터·전자기기 제조업 이익은 1~5월에만 104% 로 급증했습니다.이러한 변화의 핵심에는 '신질생산력(新质生产力)'이라는 개념이 자리합니다. 중국은 데이터를 토지·노동·자본·기술과 나란히 다섯 번째 생산 요소로 공식 지정했으며, 2024년 1월부터 기업의 데이터 자산을 회계 장부에 '자산'으로 기록하도록 의무화했습니다. 이는 단순한 정책 변화가 아니라 경제의 패러다임 자체가 바뀌고 있음을 선언한 것입니다.그렇다면 질문은 이어집니다. AI 모델과 AI 에이전트가 생산하는 가치는 어떻게 평가해야 될까요. 데이터라는 새로운 생산요소는 어떻게 GDP에 반영되어야 하는지 그리고 현행 GDP는 이 변화를 제대로 따라잡고 있는지 AX산업화 적용이 가장 빠른 속도로 진행되고 있는 중국의 사례를 통해 살펴봅니다.AI 모델과 에이전트가 창출하는 경제적 가치는 기존의 측정 도구로는 거의 포착되지 않습니다. GDP는 시장에서 거래된 가치만을 측정하기 때문입니다. AI가 공정 최적화를 통해 불량률을 85% 낮추고 수백억 원의 손실을 줄였다면 이는 분명한 경제적 가치입니다.하지만 GDP는 이 '비용 절감'이라는 가치를 전혀 반영하지 못합니다. 오히려 AI가 검사 인력을 대체하면 임금 총액이 감소해 GDP는 줄어듭니다. 이는 20세기 제조업 경제를 위해 설계된 GDP 개념이 21세기 AI 경제를 담아내지 못함을 보여줍니다.이 문제를 해결하기 위해 오픈AI는 2025년 'GDPval'이라는 새로운 평가 체계를 공개했습니다. 이는 44개 직업군에서 실제 경제적 가치가 있는 업무를 기준으로 AI 모델의 실무 성능을 측정하는 방식입니다. GDP가 국가 경제 활동의 가치를 보여주는 지표라면, GDPval은 AI가 그 경제적 가치 창출에 얼마나 기여하는지를 측정하려는 시도입니다.중국 학계도 이 문제를 논의 중입니다. 홍융먀오(洪永淼) 중국과학원대학 교수는 "데이터 자산 가치와 AI 기술의 경제 기여도를 제대로 측정하지 못하면 AI 시대의 진정한 성장을 평가할 수 없다"고 지적했습니다. 그는 분기별 집계에 의존하는 지금의 방식으로는 한계가 있다고 봅니다. 실시간으로 쌓이는 개별 거래 기록과 각종 문서에 담긴 언어까지 분석해 GDP 한 지표를 넘어서는 새로운 국가 경제 계산 체계로 나아가야 한다는 주장입니다.AI 에이전트 시대의 가치 측정은 더욱 근본적인 질문을 던집니다. 지금까지 GDP는 인간 노동시간의 화폐 환산이었습니다. 하지만 AI 에이전트가 노동을 대체하는 시대에 가치의 단위는 '노동시간'에서 무엇으로 바뀌어야 할까요. AI 에이전트가 자율적으로 생산하는 코드, 분석, 의사결정은 토큰 단위로 거래되며, 이는 전통적 GDP가 포착하지 못하는 새로운 가치 영역입니다.중국은 이에 대한 답으로 '토큰이코노미'에 중점을 두고 있습니다. 중국의 일일 평균 토큰 호출량은 2024년 초 1,000억에서 2026년 3월 140조로 2년 만에 1,000배 이상 증가했으며, 글로벌 점유율 36%로 세계 1위를 기록했습니다. 2026년 중국 정부업무보고서는 토큰을 'AI 시대의 가치 기준점'으로 명시하기에 이르렀습니다.데이터가 생산요소로 인정받았다면, 그 가치는 어떻게 GDP에 반영될 수 있을까요. 현재 중국 디지털 경제 부가가치는 약 50조 위안으로 GDP의 35%에 육박하며, 데이터 요소의 기여율은 약 19%, 규모는 10조 위안에 달하는 것으로 추정됩니다.하지만 이 가치는 GDP에 완전히 반영되지 않고 있습니다. 그 이유는 전통적 GDP 산정이 데이터 구축 비용을 '중간소비'로 분류하기 때문입니다. 기업이 AI 모델 학습을 위해 데이터를 수집·정제·라벨링하는 데 50억 원을 썼다면 이는 GDP에서 차감됩니다. 마치 원자재를 구매한 것과 같은 취급입니다. 하지만 데이터는 1년이 아닌 수년간 사용되는 자산입니다.왕카이커(王开科) 장시재경대학 교수는 이 문제를 해결하기 위해 '비용→투입→산출'의 산정 경로를 제안했습니다. 그는 데이터 자산을 '데이터 및 데이터베이스'와 '데이터 R&D' 두 가지로 구분하고, SNA(국민계정체계) 프레임워크 안에서 각각을 별도로 산정할 것을 주장합니다.그의 연구에 따르면 데이터 요소 자본화 산정은 GDP 절대값을 유의미하게 증가시키지만 불변가격 기준 성장률에는 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 이는 통계 방식의 변화가 '성장률'보다는 '경제 규모'의 재조정에 더 큰 영향을 미친다는 의미입니다.이러한 학계의 논의는 이미 제도화 단계에 접어들었습니다. 2025년 3월, 유엔 통계위원회는 SNA2025를 채택했는데 이는 데이터를 생산적 자산으로 공식 인정하고, 1년 이상 사용되어 경제적 이익을 창출하는 데이터를 지식재산권 제품 범주에 포함시켰습니다. 이는 데이터를 '비용'이 아닌 '투자'로 재정의한 전환점입니다.현행 GDP가 AI 시대에 포착하지 못하는 가치는 크게 네 가지로 요약됩니다. 첫째, 무형자산의 가치입니다. AI 모델 개발비, 데이터셋 구축비, 알고리즘 연구개발비는 여전히 '비용'으로 처리되어 GDP에서 제외됩니다. 글로벌 AI 기업의 무형자산 투자는 2조 달러를 초과하지만, 그중 87%가 GDP에 반영되지 않고 있습니다.둘째, 품질 개선의 가치입니다. AI가 제품의 품질을 향상시키고 불량률을 낮추는 '더 나은 제품'의 가치는 GDP가 측정하지 못합니다. GDP는 '양'만을 셀 뿐 '질'은 측정하지 않습니다.셋째, 무료 디지털 서비스의 가치입니다. 중국의 오픈소스나, 미국의 챗GPT 등 일정량 무료로 제공되는 AI 서비스는 사용자에게 편익을 제공하지만 시장 거래가 없으므로 GDP에 0으로 기록됩니다.넷째, '유령 GDP' 현상입니다. AI가 창출한 부(富)가 소득과 소비로 이어지지 않고 특정 기술 기업에 집중되는 현상입니다. 이는 AI시대의 GDP 성장이 국민의 실질적 삶의 질 향상으로 연결되지 않는 구조적 문제를 시사합니다.이러한 맹점들은 단순한 통계의 오류가 아니라, 20세기 제조업 경제를 위해 설계된 GDP 개념이 21세기 AI 경제를 제대로 담아내지 못함을 보여줍니다. 전통적 '삼두마차(투자·소비·순수출)' 분석 프레임워크도 이미 왜곡되었으며, 고정 자산 투자 약세가 반드시 자본 형성 부진을 의미하지 않는 시대가 도래했습니다.중국은 이 문제를 해결하기 위해 다층적인 준비를 진행 중입니다. 첫째, 국제 기준의 국내 도입 준비입니다. SNA2025는 2029~2030년을 목표로 '이중 기준 병행, 보충표 우선'의 점진적 전략을 채택하고, 각종 통계 제도의 국제 기준 연동을 가속화하고 있습니다. 2026년 3월 전국 국민경제 산정 업무 회의에서는 2025년 SNA 시행과 중국 국민경제 산정 체계 개정을 주요 과제로 삼았습니다.둘째, 재무·회계 제도의 선제적 시행입니다. 중국 재정부는 2024년 1월 1일부터 《기업 데이터 자원 관련 회계 처리에 관한 잠정 규정》을 시행했으며 데이터 자산의 장부 등록 조건과 정보 공개 요건을 명시했습니다. 2025년에는 7개 중앙 부처, 6개 중앙 기업, 16개 지방 재정 부서를 선정한 데이터 자산 전 과정 관리 시범이 시작되었습니다.셋째, 통계 산정 체계의 개혁입니다. 국가통계국은 2025년 2월 전국 통계 업무 회의에서 디지털 경제 부가가치 산정과 데이터 자산 산정 방법 연구를 공식 과제로 선언했습니다. 푸젠성(福建省) 등에서는 데이터 자산 산정에 대한 실천적 탐색이 진행 중이며, 데이터 자산 산정이 직면한 수익 인정 기준 모호, 권리 관계 불명확 등의 제도적 난제를 해결하기 위한 연구도 활발합니다.넷째, AI 위성계정의 도입 검토입니다. 위성계정이란 국가의 메인 경제 장부는 그대로 두고 추가로 AI 관련 경제 활동만 따로 떼어 측정하는 별도의 보조 장부를 말합니다. 관광이나 환경 분야에서 이미 쓰이는 방식으로 여기에 'AI'라는 항목을 새로 더하려는 것입니다. 중국 학계는 AI 생산 산정표, 공급·사용표, 거시경제 영향표 등 기본 표식을 설계하는 연구를 진행 중입니다. 또한 임대 컴퓨팅 파워를 중간투입이 아닌 무형자산 투자로 포함하려는 논의도 진행 중입니다.홍융먀오 교수는 "데이터 자산 가치를 합리적으로 측정할 수 없다면, AI의 실질적 경제 기여도는 충분히 평가되기 어렵다"고 강조했습니다. 중국은 이 문제를 단순한 학술적 연구가 아닌 경제 정책의 핵심 과제로 인식하고 대응하고 있습니다.다만 새 측정 체계는 그 가치가 누구에게 돌아가는지는 답하지 못합니다. AI가 검사 인력을 대체하면 GDP가 줄어든다는 앞의 사례는 통계의 결함인 동시에 일자리가 사라지고 있다는 기록이기도 합니다. 데이터를 자산으로 계상하는 개편이 진행되는 동안 대체된 노동의 공백을 계산하는 항목은 어디에도 없습니다.중국의 실험이 주목할 만한 이유는 정답이어서가 아닙니다. AI 자동화를 가장 빠르게 밀어붙이는 나라가 그 결과를 담을 그릇부터 바꾸고 있기 때문입니다. 국가가 무엇을 측정하기로 하는가는 곧 무엇을 중요하게 여기는가의 선언입니다. 우리는 AI가 만든 가치를 무엇으로 측정할 것인지, 그리고 그 계산에 대체된 노동의 자리는 있는지 논의가 필요합니다.