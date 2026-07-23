조선일보

7월 23일 조선일보 5면 기사.조선일보가 최근 유시민 전 보건복지부 장관이 이재명 대통령을 연달아 비판하는 배경에 여권의 '공소취소 움직임'에 대한 경고가 있다는 분석을 23일 내놓았다.유시민은 지난달 26일 유튜브에 업로드된 '김어준의 다스뵈이다' 방송 이후 매불쇼(15일), 2분뉴스(21일)에 연달아 출연했다. 방송에 나올 때마다 검찰개혁이 지지부진한 배경에 대통령이 있다며 '정계개편 실패론' 등을 거론했다. 그때마다 민주당은 친명계 의원들을 중심으로 격하게 반발했다.유시민은 방송할 때마다 "대통령이 (보완수사권 존치를) 포기하지 않았다"는 뉘앙스의 말을 하면서도 대통령의 의도에 대한 자신의 생각은 밝히지 않았다.조선일보에 따르면, 유시민과 가까운 민주당 인사들은 그가 독설을 퍼붓는 진짜 이유에 대해 "친명이 주도하는 대통령 사건 공소취소 움직임에 대한 경고"라고 입을 모았다.유시민은 지방선거 전인 2월 18일 MBC '손석희의 질문들 시즌4'에 출연해 "많은 사람이 미친 짓을 하면 내가 미쳤거나 그 사람들이 미친 것인데, 제가 미친 것 같지는 않다"며 여당 의원들이 대통령 공소취소 모임을 만든 것을 비판한 바 있다.여권의 핵심 관계자는 조선일보에 "유시민은 6월 지방선거 때 공소취소 역풍을 봤기 때문에 당 대표가 바뀐 뒤 재차 공소취소를 추진할 경우 지지율은 폭락하고 2028년 총선, 2030년 대선도 망하는 길로 간다고 보는 것"이라고 했다.익명의 민주당 의원은 "대통령이 당무 개입 논란에도 '민주당 차기 당 대표는 김민석'이라는 메시지를 계속 주는 이유 역시 측근이 당 대표가 돼야 공소취소에 힘을 실을 수 있기 때문 아니겠냐"는 해석을 내놓았다.이 신문의 정우상 논설위원은 전날 칼럼에서 지난해 11월 2일 정청래 대표가 이끄는 여당 지도부가 '대통령 재판 중지법'을 추진하자 청와대가 "대통령을 정쟁에 끌어들이지 마라"며 하루 만에 무산시킨 일을 거론했다.나중에 친명계가 공소 취소를 추진할 때는 청와대가 아무 말도 하지 않았는데, 정청래의 움직임에 대해서는 "임기가 끝나면 재판을 받으라는 것이냐"며 청와대가 불쾌감을 표시한 것이라는 얘기다. 그는 명청갈등의 본질을 정권 재창출과 대통령 안위 중 우선순위를 둘러싼 시각 차이로 설명했다.청와대는 강유정 수석대변인이 매불쇼 방송 다음날(16일) "대통령은 수사·기소 분리라는 검찰개혁의 핵심 가치에 대해 한 번도 흔들린 적이 없다"고 밝힌 것을 제외하고는 유시민 발언에 직접적인 대응을 하지 않고 있다.유시민은 민주당이 검찰개혁에 미온적이라고 비판해왔지만, 민주당의 최근 흐름은 논란이 된 검사 보완수사권을 완전 폐지하는 쪽으로 가닥을 잡고 있다. 국회 법사위 법안심사1소위는 23일 관련 형사소송법 개정안 심사를 마무리하고 24일 의원총회를 열기로 했는데, 이르면 다음 주 본회의 처리 가능성도 거론된다.뉴스토마토 취재 결과, 국회 법사위원 18명 중 9명은 보완 수사권 폐지론에 섰다. 국민의힘 6명은 유지 의견이고, 민주당 김남희·박균택·박지원 의원은 예외적인 경우를 두어 보완수사를 허용하자는 입장이다.한병도 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 22일 최고위원회의에서 "여기서 멈추거나 타협하면 검찰청 간판만 공소청으로 바뀔 뿐 검찰 권력의 본질이 그대로 남는다"며 "세부 인식 차이가 수사와 기소 분리 원칙을 흔들어선 안 된다"고 폐지론에 힘을 실었다.법사위에서는 보완수사 요구 이행 기간을 1개월로 제한하고, 경찰이 이행하지 않을 경우 징계를 요구할 수 있도록 하는 방안이 논의되고 있다. 청와대 핵심 관계자는 동아일보에 "당청 간 수사-기소 분리 원칙은 이미 정해져 있었던 만큼 이르면 7월 말 입법 절차가 마무리될 가능성이 있다"고 전했다.그러나 민주당 일부 의원은 보완수사권 폐지를 확정하는 흐름에 반발하고 있다. 익명의 의원은 경향신문에 "이럴 거면 전문가까지 대동해서 뭐 하러 의원총회를 했느냐? 지금도 보완수사권을 폐지하지 말아달라는 문자가 날아오고 있다"고 했다.박찬운 한양대 로스쿨 교수는 한겨레와 통화에서 "보완수사권 유지가 필요하다고 하는 다수 국민 입장에서 매우 불행한 결정"이라고 말했다.오세훈 서울시장이 22일 정치자금법 위반 혐의로 1심에서 벌금 1000만원을 선고받았다. 형이 확정되면 시장직과 대선 출마 자격을 모두 잃는 '공직 상실형'이어서 정치적 파장이 크다.서울중앙지법 형사22부(재판장 조형우)는 민중기 특검이 문제 삼은 여론조사 10건 가운데 5건이 오세훈의 의뢰로 이뤄진 것으로 판단했다. 정치브로커 명태균씨가 여론조사 결과표를 오세훈의 최측근인 강철원 전 정무부시장에게 보낸 점, 강철원의 문제 제기에 따라 여론조사 표본 수가 수정된 점, 오세훈이 명태균의 설명을 전달받고 "고맙습니다"라고 반응한 점 등을 유죄의 근거로 봤다.재판부는 오세훈이 국민의힘에서 경선을 치르는 나경원 의원에게 뒤지는 조사가 공표되자 명태균에게 연락했고 "정치적 입지가 위축된 상황에서 자신에게 유리한 여론조사를 기대한 것으로 보인다"고 판단했다.또한 재판부는 명태균의 진술을 "100% 믿을 수는 없지만" 증거로 제출된 카카오톡 대화나 언론 기사 등 객관적 정황과 부합하는 진술이 전혀 없지는 않다고 봤다.후원자 김한정씨가 3차례 여론조사가 끝난 후 명태균에게 1000만원을 전달한 것에 대해서도 재판부는 "(오세훈 측) 요청이 없었다면 입금할 이유가 없었다"고 일축했다. 재판부는 김한정에 대해 "명태균과 나눈 통화녹음 파일 전부를 삭제하는 등 범행 이후 정황이 좋지 않다"며 벌금 500만원을 선고했다."2021년 2월부터 명씨와 관계가 단절됐다"는 오세훈 측 주장에 대해서도 재판부는 당시 정치 상황을 볼 때 여론조사를 의뢰할 동기가 충분했다고 봤다.오세훈 측은 즉각 항소 방침을 밝혔다. 항소심과 상고심은 각각 3개월 내 선고해야 하기 때문에 이르면 내년 1월 확정 판결이 나올 전망이다.명태균에게 2억 7000만원 상당의 여론조사를 무상으로 받은 혐의로 기소된 김건희에 대해서는 무죄 선고가 나오는 등 명씨가 관련된 사건의 재판부마다 상이한 판단을 내놓은 상태다. 명태균 관련 김건희 상고심 선고는 24일 예정돼 있다.'서울의 마지막 판자촌'으로 불리는 강남구 개포동 구룡마을에 공공주택 2120가구가 들어선다.서울시는 21일 제3차 공공주택통합심의위원회에서 '개포 구룡마을 공공주택건설사업'을 조건부 가결했다. M블록 300가구, B2블록 1820가구로 최고 28층 규모다.구룡마을은 1980년대 강남 개발 과정에서 철거민들이 이주해 형성된 무허가 판자촌이다. 서울시는 2012년 도시개발구역으로 지정한 뒤 2016년 개발 계획을 확정했다. 이번 심의로 핵심 구역인 두 블록의 공급안이 최종 결정됐다.다만 전체 물량의 63%가 오세훈 시장의 장기전세주택 '미리내집'으로 채워진다. 통합공공임대는 758가구로 35.8%에 그치고 공공분양은 20가구뿐이다. 이 때문에 서울시가 내세운 '원주민 100% 재정착' 원칙이 실현될지는 불투명하다는 지적이 나온다.강남 시세를 반영한 전세보증금 탓에 저소득 원주민이 실제 입주할 수 있을지도 미지수다. 서울주택도시공사는 지난 4월 이주하지 않은 253가구를 상대로 명도소송을 냈지만 절차는 더디게 진행되고 있다. 지난달 기준 소장이 실제 송달된 곳은 104가구에 불과했다.한국일보에 따르면 이날 기준 구룡마을 전체 1107가구 중 163가구의 이주가 끝나지 않았다. 일부 세대를 상대로 한 명도소송도 진행 중이다. 착공 시기는 이주 진행 상황에 따라 달라질 수 있다.사업은 올해 하반기 주택건설사업계획 승인을 거쳐 2027년 착공한다. 2031년 준공이 목표다. 서울시는 대모산과 구룡산 자연환경을 보존하는 방식으로 단지를 배치할 계획이다.삼성전자가 22일 영국 런던에서 갤럭시 언팩 2026을 열고 새 폴더블 휴대전화 3종을 공개했다.갤럭시 Z 폴드8은 펼쳤을 때 화면비가 4대 3으로, 위아래 여백을 크게 줄였다. 사진과 영상을 4대 3 비율로 촬영하는 사용자가 70%에 달한다는 점을 반영했다.폴드8 무게는 201g으로 역대 폴드 제품 중 가장 가볍다. 전작인 폴드7보다 6.5%, 지난 4월 출시된 화웨이의 와이드 폴더블폰 '퓨라 X 맥스'보다 12.2% 가볍다. 최상위 모델인 폴드8 울트라는 두께 4.1㎜로 역대 가장 얇다는 평을 받는다. 폴드8은 화웨이의 16대 10과 달리 4대 3 비율을 택해 차별화했다.함께 나온 플립8도 두께 6.1㎜, 무게 180g으로 역대 플립 중 가장 가볍다. 세 제품 모두 화면 주름을 줄인 '플렉스 티타늄' 기술을 처음 적용했다. 플립8은 겉화면에 사용자 얼굴을 비추는 '미러뷰' 기능도 새로 갖췄다.그러나 메모리 반도체 가격 상승 여파로 출고가는 일제히 20만~50만원 올랐다. 폴드8 울트라는 256GB 기준 257만7300원으로 전작보다 19만8000원 비싸다. 다만 기본형 폴드8은 227만8100원으로, 전작보다 오히려 10만원 가량 출고가를 낮췄다.국내 사전판매는 28일부터 다음 달 3일까지 진행되고, 8월 7일부터 세계 각국에 순차 출시된다.▲ 경향신문 = 오세훈 1심 '시장직 상실형'▲ 국민일보 = 오세훈 1심 벌금 1000만원… 시장직 상실형▲ 동아일보 = 美 때릴수록 中 팽창… 'AI 신냉전' 불붙는다▲ 서울신문 = 우리 동네서도 '빅5'급 치료 받는다▲ 세계일보 = 오세훈 벌금 1000만원 확정되면 시장직 상실▲ 조선일보 = 美, 사우디에 '우라늄 농축' 길 터준다▲ 중앙일보 = 삼전닉스 이익률 69% 반도체 소부장은 8%▲ 한겨레 = 보완수사권 폐지 법안 민주, 이르면 내주 처리▲ 한국일보 = 오세훈 1심 당선무효형, 시장직 흔들