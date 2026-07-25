퍼블릭 도메인

▲조셉 라이트 <천체 모형을 강의하는 철학자> 1766년 퍼블릭 도메인

산업혁명의 발원지 버밍엄 일대의 지식인들이 가졌던 모임이었다. 회원들은 당대의 최고 과학자·공학자·사상가 등 14명으로 구성되었다. 증기기관차 발명을 촉발한 제임스 와트, 찰스 다윈의 진화론에 큰 영향을 준 할아버지 이래즈머스 다윈, 산소를 발견한 화학자 프리스틀리도 등이 핵심 구성원이었으니 '영국 산업혁명의 구심점'이라 해도 그리 과언은 아니었다.



조셉 라이트는 이 모임에서 접한 과학적 발견과 사고방식을 회화에 반영했다. 대표작 <천체 모형을 강의하는 철학자>도 그중 하나다. 태양계의 구조와 작동 원리를 설명하는 장면이다. 중앙에 붉은 옷을 입은 학자가 태엽으로 움직이는 천체 모형을 두고 천문학 강의를 한다. 성인이든 아이든 과학이 규명한 새로운 사실에 경이로운 시선을 보내고 있다.



작품의 크기도 고려할 요소다. 높이 1.5m에 너비는 2m가 넘는다. 기존 회화에서 이 정도 대작은 전쟁을 다룬 역사화나 예수 행적을 다룬 종교화에 한정되었다. 과학 강의를 이 규모로 담으리라고 누구도 생각하지 못할 때였다. 화가는 근대 과학의 발명과 성과가 과거 어떤 역사적 사건이나 종교적 의미만큼 중요하다는 점을 사람들에게 알리고 싶었는지도 모른다.



과학적 지식에 진심이었던 화가였으니, <노인과 죽음>을 통해 영혼의 독립과 불멸이라는 신비주의 견해에서 벗어나, 육체에 기원을 두고 함께 사멸하는 영혼을 나타내려 했다고 해석하는 게 과도하지 않다. 특히 모임 구성원의 한 사람이 이래즈머스 다윈이었다는 점을 고려할 때 더욱 그러하다. 찰스 다윈에게 막연한 영향을 주는 데 머문 게 아니었다.



진화론의 씨앗을 뿌린 선구자로 여겨질 만큼 학문적 능력을 지닌 의사이자 자연철학자였다. 자연학 저서를 통해 지구 생명체가 공통 조상에서 유래해 환경에 적응하며 변화했다는 주장을 펼쳤다. 바다에서 출현하여 점차 다양한 종으로 진화했다는, 현대 생물학과 가까운 통찰에 도달했다. 그와 일상적으로 토론하고 문제의식을 가다듬었으니, 인간의 영혼도 육체의 진화 과정에서 생겨난 기능이라는 견해가 화가에게 자연스럽게 스며들었으리라.



이들의 과학적 견해는 한 세기 정도 앞선 영국 경험론의 문제의식에 뿌리를 두고 있다. 경험론 철학의 선구자 프랜시스 베이컨은 <신기관>에서 객관적 사실에 대한 경험적 관찰에 근거한 인식 방법에서 벗어난 주장은 허구라고 한다.



"자연계에서 가장 보편적인 것은 그들이 발견된 모습 그대로일 뿐이지 결코 사실들의 인과관계는 아님에도 불구하고, 인간의 지성은 그칠 줄 모르고 한층 '지성적인' 것을 찾아 나서, 자연계 배후에 어떤 원인이 있다는 결론을 내고야 만다."

현실 경험에서 도저히 유래할 수 없는, 현상 너머의 원인에서 무언가를 찾으려는 관념적 견해를 비판한다. 자연에 나타나는 현상의 배후에서 신비스러운 원인을 찾으려는 시도는 미숙하고 경박한 철학자의 전형적인 사고방식이라고 한다. 정신을 육체적 경험에서 분리하여, 불가사의한 영역에서 기원을 찾는 영혼 개념이야말로 인간 이해에서 가장 해로운 경향에 속한다.



영국의 대표적인 근대 경험론 철학자 토머스 홉스는 더 직접적으로 영혼의 본질을 규정한다. <인간론>에서 "자연은 인간을 신체와 정신 능력에 있어서 평등하게 창조"했다고 한다. 육체만이 아니라 정신도 자연의 산물이다. 이 모두가 자연의 산물이라면, 육체가 물질이듯이 정신 역시 물질적 운동에 해당한다.



사람들은 왜 영혼 독립과 불멸을 믿게 되었을까?



현대에 와서는 진화론과 유전학, 나아가서는 뇌·척수·말초신경계를 포함하는 신경계 구조와 기능을 연구하는 신경과학을 통해 정신의 정체를 규명하는 작업이 상식이 되었다. '이기적 유전자' 이론으로 잘 알려진 영국의 진화생물학자 리처드 도킨스는 <만들어진 신>에서 정신의 본질을 다음과 같이 규정한다.



"인간의 사유와 감정은 뇌 속의 물리적 실체들 사이에서 발생하는 대단히 복잡한 상호 연결을 통해 출현한다. 이러한 철학적 자연학자라는 의미의 무신론자는 자연적이고 물리적인 세계 너머에는 아무것도 없다고, 관찰 가능한 우주의 배후에 숨어 있는 초자연적인 창조적 지성은 없다고, 몸보다 오래 사는 영혼은 없다고 믿는다."

그런데도 왜 인류는 고대에서 현대에 이르기까지 육체에서 독립하여 불멸하는 영혼이 있다고 믿는 경향이 광범위하게 형성되었을까? 특정 지역이나 민족에 한정된 경향이라면 무시하고 넘어가면 된다. 하지만 인류의 공통 현상이라면 그러한 믿음을 갖게 하는 진화론적 이유가 있어야 한다. 이를 규명해야 영혼에 대한 허구적 관념에서 진정으로 벗어날 수 있다.



▲조셉 라이트 <죽은 병사> 1789년 퍼블릭 도메인

도킨스는 진화론이 주장하는 자연선택의 한 부분인 집단 선택론을 통해 설명한다. "순교하면 곧장 낙원으로 간다고 굳게 믿는 전사들은 용감하게 싸우며, 기꺼이 목숨을 바친다. 따라서 이런 유형의 종교를 지닌 부족은 부족 간 전쟁에서 살아남는다." 반대로 육체와 함께 영혼도 사라진다고 믿는다면 목숨을 내던지며 부족에 충성을 다하려는 마음이 약해진다.



조셉 라이트의 <죽은 병사>는 전투 과정에서 죽은 병사와 그 가족을 그렸다. 붉은색 군복을 입은 병사가 쓰러져 있고, 가슴에서 흘러내린 피가 땅을 흥건하게 적셔놓았다. 부인이 그의 손을 붙들고 하염없이 울부짖지만, 차갑게 식은 시신은 아무 말이 없다. 두 사람의 분신인 갓난아기는 영문도 모른 채 어머니의 젖을 빨기만 한다.



도킨스에 의하면 만약 죽음으로 모든 게 사라지고, 남겨진 가족에게 극도의 슬픔만 남을 뿐이라면 전투에 나서는 병사의 마음은 온통 두려움이 지배한다. 부족 구성원들은 전쟁을 회피하고 평화와 조화를 추구하는 경향을 지니게 된다. 육체와 분리된 영혼이 있어서 부족을 위해 싸우다 죽으면 천국에 사는 보상을 얻게 된다고 믿을 때 전쟁에 적극적으로 나선다. 그리고 이러한 부족이 전쟁에서 승리할 가능성이 커진다.



전쟁에 승리한 부족은 더 커지고, 여기에서 분화된 집단이 다시 더 많은 부족을 퍼뜨린다. 이들 모든 부족은 집단적인 경험을 통해 죽은 후에도 영혼이 계속 남아서 신에 의한 보상이 기다린다는 종교적 믿음을 품게 된다. 신을 중심으로 한 일사불란함과 사후에 영혼이 보상을 받는다는 믿음에서 오는 순교 정신이 부족 간 경쟁에서 효율성을 만들기 때문이다. 자연선택은 일을 효율적이고 신속하게 해내도록 우리 뇌를 다듬어왔다.



생존 경쟁에서의 효율성 때문에 사람들은 육체와 정신의 이원론을 쉽게 받아들이고 영혼의 불멸을 믿는 경향이 광범위하게 퍼지게 되었다. "위험하거나 중대한 상황에서 의사 결정 속도를 높이는 뇌 메커니즘으로 작동하여 생존에 도움이 된다." 생존에의 유리함이 집단적 선택으로 작용했다는 주장이다. 그 결과 인간은 마음이 물질의 한 표현이며 물질과 따로 존재할 수 없음에도 불구하고, 영혼의 독립과 불멸을 쉽게 받아들이는 정신적 경향을 지니게 되었다. #미술인문학 #조셉라이트 #영혼과육체 #베이컨 #도킨스 프리미엄 미술로 만나는 인문학 이전글 미켈란젤로 '천지창조'에서 아담의 손 모양... 이런 뜻이 있구나 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 조셉 라이트 <죽은 병사> 1789년도킨스는 진화론이 주장하는 자연선택의 한 부분인 집단 선택론을 통해 설명한다. "순교하면 곧장 낙원으로 간다고 굳게 믿는 전사들은 용감하게 싸우며, 기꺼이 목숨을 바친다. 따라서 이런 유형의 종교를 지닌 부족은 부족 간 전쟁에서 살아남는다." 반대로 육체와 함께 영혼도 사라진다고 믿는다면 목숨을 내던지며 부족에 충성을 다하려는 마음이 약해진다.조셉 라이트의 <죽은 병사>는 전투 과정에서 죽은 병사와 그 가족을 그렸다. 붉은색 군복을 입은 병사가 쓰러져 있고, 가슴에서 흘러내린 피가 땅을 흥건하게 적셔놓았다. 부인이 그의 손을 붙들고 하염없이 울부짖지만, 차갑게 식은 시신은 아무 말이 없다. 두 사람의 분신인 갓난아기는 영문도 모른 채 어머니의 젖을 빨기만 한다.도킨스에 의하면 만약 죽음으로 모든 게 사라지고, 남겨진 가족에게 극도의 슬픔만 남을 뿐이라면 전투에 나서는 병사의 마음은 온통 두려움이 지배한다. 부족 구성원들은 전쟁을 회피하고 평화와 조화를 추구하는 경향을 지니게 된다. 육체와 분리된 영혼이 있어서 부족을 위해 싸우다 죽으면 천국에 사는 보상을 얻게 된다고 믿을 때 전쟁에 적극적으로 나선다. 그리고 이러한 부족이 전쟁에서 승리할 가능성이 커진다.전쟁에 승리한 부족은 더 커지고, 여기에서 분화된 집단이 다시 더 많은 부족을 퍼뜨린다. 이들 모든 부족은 집단적인 경험을 통해 죽은 후에도 영혼이 계속 남아서 신에 의한 보상이 기다린다는 종교적 믿음을 품게 된다. 신을 중심으로 한 일사불란함과 사후에 영혼이 보상을 받는다는 믿음에서 오는 순교 정신이 부족 간 경쟁에서 효율성을 만들기 때문이다. 자연선택은 일을 효율적이고 신속하게 해내도록 우리 뇌를 다듬어왔다.생존 경쟁에서의 효율성 때문에 사람들은 육체와 정신의 이원론을 쉽게 받아들이고 영혼의 불멸을 믿는 경향이 광범위하게 퍼지게 되었다. "위험하거나 중대한 상황에서 의사 결정 속도를 높이는 뇌 메커니즘으로 작동하여 생존에 도움이 된다." 생존에의 유리함이 집단적 선택으로 작용했다는 주장이다. 그 결과 인간은 마음이 물질의 한 표현이며 물질과 따로 존재할 수 없음에도 불구하고, 영혼의 독립과 불멸을 쉽게 받아들이는 정신적 경향을 지니게 되었다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 박홍순 (zorva1) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차23 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 미켈란젤로 '천지창조'에서 아담의 손 모양... 이런 뜻이 있구나 맨위로 다크 조셉 라이트 <천체 모형을 강의하는 철학자> 1766년산업혁명의 발원지 버밍엄 일대의 지식인들이 가졌던 모임이었다. 회원들은 당대의 최고 과학자·공학자·사상가 등 14명으로 구성되었다. 증기기관차 발명을 촉발한 제임스 와트, 찰스 다윈의 진화론에 큰 영향을 준 할아버지 이래즈머스 다윈, 산소를 발견한 화학자 프리스틀리도 등이 핵심 구성원이었으니 '영국 산업혁명의 구심점'이라 해도 그리 과언은 아니었다.조셉 라이트는 이 모임에서 접한 과학적 발견과 사고방식을 회화에 반영했다. 대표작 <천체 모형을 강의하는 철학자>도 그중 하나다. 태양계의 구조와 작동 원리를 설명하는 장면이다. 중앙에 붉은 옷을 입은 학자가 태엽으로 움직이는 천체 모형을 두고 천문학 강의를 한다. 성인이든 아이든 과학이 규명한 새로운 사실에 경이로운 시선을 보내고 있다.작품의 크기도 고려할 요소다. 높이 1.5m에 너비는 2m가 넘는다. 기존 회화에서 이 정도 대작은 전쟁을 다룬 역사화나 예수 행적을 다룬 종교화에 한정되었다. 과학 강의를 이 규모로 담으리라고 누구도 생각하지 못할 때였다. 화가는 근대 과학의 발명과 성과가 과거 어떤 역사적 사건이나 종교적 의미만큼 중요하다는 점을 사람들에게 알리고 싶었는지도 모른다.과학적 지식에 진심이었던 화가였으니, <노인과 죽음>을 통해 영혼의 독립과 불멸이라는 신비주의 견해에서 벗어나, 육체에 기원을 두고 함께 사멸하는 영혼을 나타내려 했다고 해석하는 게 과도하지 않다. 특히 모임 구성원의 한 사람이 이래즈머스 다윈이었다는 점을 고려할 때 더욱 그러하다. 찰스 다윈에게 막연한 영향을 주는 데 머문 게 아니었다.진화론의 씨앗을 뿌린 선구자로 여겨질 만큼 학문적 능력을 지닌 의사이자 자연철학자였다. 자연학 저서를 통해 지구 생명체가 공통 조상에서 유래해 환경에 적응하며 변화했다는 주장을 펼쳤다. 바다에서 출현하여 점차 다양한 종으로 진화했다는, 현대 생물학과 가까운 통찰에 도달했다. 그와 일상적으로 토론하고 문제의식을 가다듬었으니, 인간의 영혼도 육체의 진화 과정에서 생겨난 기능이라는 견해가 화가에게 자연스럽게 스며들었으리라.이들의 과학적 견해는 한 세기 정도 앞선 영국 경험론의 문제의식에 뿌리를 두고 있다. 경험론 철학의 선구자 프랜시스 베이컨은 <신기관>에서 객관적 사실에 대한 경험적 관찰에 근거한 인식 방법에서 벗어난 주장은 허구라고 한다.현실 경험에서 도저히 유래할 수 없는, 현상 너머의 원인에서 무언가를 찾으려는 관념적 견해를 비판한다. 자연에 나타나는 현상의 배후에서 신비스러운 원인을 찾으려는 시도는 미숙하고 경박한 철학자의 전형적인 사고방식이라고 한다. 정신을 육체적 경험에서 분리하여, 불가사의한 영역에서 기원을 찾는 영혼 개념이야말로 인간 이해에서 가장 해로운 경향에 속한다.영국의 대표적인 근대 경험론 철학자 토머스 홉스는 더 직접적으로 영혼의 본질을 규정한다. <인간론>에서 "자연은 인간을 신체와 정신 능력에 있어서 평등하게 창조"했다고 한다. 육체만이 아니라 정신도 자연의 산물이다. 이 모두가 자연의 산물이라면, 육체가 물질이듯이 정신 역시 물질적 운동에 해당한다.현대에 와서는 진화론과 유전학, 나아가서는 뇌·척수·말초신경계를 포함하는 신경계 구조와 기능을 연구하는 신경과학을 통해 정신의 정체를 규명하는 작업이 상식이 되었다. '이기적 유전자' 이론으로 잘 알려진 영국의 진화생물학자 리처드 도킨스는 <만들어진 신>에서 정신의 본질을 다음과 같이 규정한다.그런데도 왜 인류는 고대에서 현대에 이르기까지 육체에서 독립하여 불멸하는 영혼이 있다고 믿는 경향이 광범위하게 형성되었을까? 특정 지역이나 민족에 한정된 경향이라면 무시하고 넘어가면 된다. 하지만 인류의 공통 현상이라면 그러한 믿음을 갖게 하는 진화론적 이유가 있어야 한다. 이를 규명해야 영혼에 대한 허구적 관념에서 진정으로 벗어날 수 있다.

조셉 라이트 <노인과 죽음> 1773년영혼을 육체와 분리되지 않는 영역으로 이해하는 경향은 주로 죽음과의 관계에서 근거를 찾곤 했다. 죽음을 노인과 연관해 묘사하는 그림은 여러 화가의 단골 소재였다. 아무래도 청년이나 장년에 비교해 죽음에 더 가까이 다가선 시기여서 친숙하게 연결되기 때문이다. 보통 일상의 어느 한순간에 죽음이 문득 다가온 모습을 그린다. 죽음의 상징으로는 누구나 직관적으로 떠올릴 수 있는 해골이 자주 등장한다.그런데 이전의 그림은 영혼과 관련해 종교적인 메시지를 담고 있는 경우가 많았다. 부자들의 재물에 대한 탐욕을 경계하는 내용이 대부분이다. 한순간에 불과한 현세의 삶에서 더 많은 재물을 쌓는 데에 집착하다가 신을 멀리한 결과, 오히려 죽은 후에 영혼이 신의 심판을 받게 된다는 경고를 담았다. 영국 화가 조셉 라이트(1734~1797)의 <노인과 죽음>도 언뜻 전형적인 사례로 보이기에 십상이다.대표적인 이야기가 성경의 <야고보서>에서 심판의 날을 언급하며 부자들에게 한 경고다. 영혼에 닥칠 비참한 일을 생각하고 울며 통곡하라고 한다. "당신들의 금과 은은 녹이 슬었고 그 녹은 장차 당신들을 고발할 증거가 되며 불과 같이 당신들의 살을 삼켜 버릴 것입니다. 당신들은 이와 같은 말세에도 재물을 쌓았습니다."<누가복음>에 나오는 어리석은 부자의 비유도 잘 알려져 있다. 더 큰 창고를 지어서 곡식과 재산을 더 쌓아둘 생각에 만족스러워하는 부자가 나온다. "내 영혼에 말하리라. 영혼아, 많은 재산을 쌓아두었으니 이제 몇 년 동안 걱정할 것 없다. 실컷 쉬고 먹고 마시며 즐겨라." 이에 신이 말한다. "어리석은 자여, 오늘 밤에 영혼이 너에게서 떠나가리라. 네가 쌓아둔 재물은 누구의 차지가 되겠느냐?"영혼과 육체의 분리라는, 이원론 발상에서 나오는 메시지다. 현세의 삶에서 영혼이 육체적 욕구 충족에 필요한 재물에 충실하다 보면, 사후에 영혼만의 세계에서 고통을 받게 된다는 내용이다. 이를 반영한 회화에서는 부자들이 주인공으로 등장하고, 화려한 집이나 쌓아 놓은 재물이 배경으로 묘사된 경우가 많다.하지만 조셉 라이트의 <노인과 죽음>은 상당히 다르다. 먼저 인물이 부자와는 거리가 멀다. 발아래로 일정한 길이로 잘린 가지들이 쌓여 있어서, 땔감으로 사용할 나무 짐을 해오던 길임을 알게 한다. 옷차림도 부자는커녕 동네에서 흔히 만날 수 있는 가난한 농부다. 인간의 죽음을 종교적인 메시지와는 다른 성격으로 규정하려는 의도가 느껴진다.배경도 재물을 쌓아둔 창고나 부유한 집이 아니다. 반대로 뒤편에 다 허물어져 가는 집이 겨우 버티고 있다. 이미 무너진 벽 일부에는 잡초가 자라고 있을 정도로 사람이 살고 있지 않을 폐허 상태다. 자연 풍경에도 주목할 필요가 있다. 화가는 상당한 비중을 두고 푸른 하늘과 강, 그리고 산과 나무를 꼼꼼하게 그려 넣었다.먼저 서로 다른 모습의 큰 나무들이 눈길을 끈다. 잎이 무성한 나무 옆으로 앙상한 가지만 남은 나무가 있다. 고사 직전의 나무를 바로 옆에 비교해 놓은 데는 화가의 의도가 있다고 봐야 한다. 견고해 보이던 벽돌집의 파괴는 물론이고, 인간보다 오래 사는 나무도 결국 수명을 다하고 죽음을 맞이한다. 집이든 나무든 사멸한 후에는 아무것도 아닌 상태가 된다.화가는 인간도 육체와 함께 영혼도 죽음을 맞이하고, 아무것도 남지 않음을 나타내려는 게 아닐까? 영혼이 사멸하지 않고 다음 세상으로 이어진다는 이원론적 사고와 구별하려는 의도가 엿보인다. <노인과 죽음>에 의도적으로 설정해 놓은 여러 장치가 이를 뒷받침하고, 또한 그의 다른 대표작이나 근대 과학에 대한 관심사를 보더라도 그러하다.흔히 조셉 라이트는 '산업혁명의 정신을 표현한 최초의 전문 화가'로 불린다. 18세기에 근대 과학과 산업이 이룬 성과를 바탕으로 과학기술 문명에 요구되는 이성적 사고방식을 적극적으로 받아들인 화가였다. 매달 모여 최신 과학의 발견과 쟁점을 놓고 토론하던 '루나 소사이어티'의 구성원으로서 여러 과학자와 폭넓은 교우 관계를 유지했다.