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원/달러(빨강)와 대만달러/달러(파랑)가 출렁인 정도를 20일 단위로 잰 그래프. 회색은 달러 자체의 출렁임이다. 짧은 구간들을 빼면 대부분의 기간 빨간 선이 파란 선 위에 있다.
강명구
그림이 말해주는 사실은 단순하다. 현 정부 출범 이후 원화의 일상적 출렁임은 연 9.2%로 대만달러의 5.6%를 크게 웃돌았고, 날짜별로 짝지어 비교하면 평균 1.86배였다. 심지어 세계 모든 통화의 상대가 되는 달러 자체의 출렁임(달러인덱스 기준 5.9%)보다도 컸다.
더 결정적인 것은 주가와 환율의 연결이다. 이 기간 코스피가 하루 3% 이상 급락한 날은 25번 있었다. 그때마다 원화는 같은 날 평균 0.38% 절하됐다. 통계적으로 뚜렷한 반응이다. 대만은 어떤가. 3% 이상 급락일이 8번 있었지만 대만달러의 반응은 통계적으로 뚜렷하지 않았다. 같은 나쁜 소식이 한 나라에서는 그날로 환율에 새겨지고, 다른 나라에서는 새겨지지 않는다.
왜 이런 차이가 나는가. 대만에서는 외국인이 주식을 판 돈이 곧바로 달러로 바뀌어 나가지 않는다. 외국인이 월간 사상 최대로 대만 주식을 판 지난 6월에도, 대만 중앙은행 집계에 따르면 대만의 외환수지는 오히려 116억 달러 순유입이었다. 판 돈의 상당액이 대만달러 예금에 그대로 머물렀기 때문이다. 게다가 대만 중앙은행은 환율이 흔들리면 한국 당국보다 훨씬 적극적으로 개입해 막는다. 요컨대 파는 것은 계기일 뿐이다. 그 계기가 환율까지 흔드느냐 마느냐는 나라의 구조가 정한다.
나가는 돈이 많아서인가
"그래도 한국은 개인들이 해외로 들고 나가는 돈이 워낙 많지 않으냐"는 반론이 나올 법하다. 규모를 재 보자. 서학개미의 미국 주식 순매수는 한 달 151억 달러로 역대 최대를 기록했고, 당국이 증권사들의 해외투자 마케팅을 중단시킬 만큼 흐름은 거세다. 그런데 대만에는 이보다 큰 상시적 유출이 있다. 대만 생명보험사들은 굴리는 돈의 70%가량을 아예 해외에 두고 있다. 환율 변동에 그대로 노출된 몫만 대만 국내총생산의 4분의 1 규모로 추산된다. 나가는 돈의 크기로 따지면 대만이 한국 이상이라는 뜻이다. 그런데도 대만달러가 더 안정적이다. 유출이 많아서 약하다는 설명은 여기서 무너진다.
차이는 돈의 양이 아니라, 누가 어떻게 나가느냐다. 대만의 해외투자는 큰 보험사 몇 곳이 규칙적으로 실어 나른다. 그래서 정부가 보험사 관련 규정 하나만 고쳐도 외환시장의 달러 흐름을 조절할 수 있다. 이 수단이 너무 강력해 '뒷문 환율 관리'라는 비판이 나올 정도다. 게다가 연 1500억 달러로 불어난 무역흑자 덕에, 대만의 해외투자는 나라 안에 넘치는 달러를 내보내는 배출구 역할까지 한다.
한국의 유출은 수백만 개인이 만든다. 환율과 수익률에 따라 한꺼번에 몰렸다가 한꺼번에 빠져나간다. 최근 순매수 1위 종목이 미국 반도체지수를 3배로 추종하는 초고위험 상품일 만큼 그 성격도 공격적이다. 이 흐름 앞에서 정부가 쓸 수 있는 수단은 증권사에 광고 자제를 요청하는 것이 전부다. 문제는 유출의 크기가 아니다. 정부의 손이 닿는 유출이냐, 닿지 않는 유출이냐다.
1998년 대만은 막았고, 1999년 한국은 열었다
답을 먼저 말하면, 27년 전에 갈라진 길이다. 아시아 금융위기 때 두 나라 모두 해외 투기 자금에 통화를 공격당했다. 그 경험에서 대만은 1998년, 해외의 투기 거래가 자기 나라 환율에 손대지 못하도록 차단벽을 세웠다. 한국은 정반대로 1999년, 해외 시장과 국내 환율을 잇는 통로를 열어 줬다.
이 답은 필자 혼자의 주장이 아니다. 수급론에 대한 가장 결정적인 반박은 당국 스스로에게서 나왔다. 서학개미와 외국인 매도를 내세우던 외환당국은 지난 6월, 해외에서 벌어지는 원화 투기 거래를 환율 쏠림의 주범으로 지목하는 쪽으로 진단을 바꿨다. 부총리와 한국은행 총재가 연이어 투기성 거래를 지적했다. 과녁이 바뀌었다는 것은 이전 진단이 틀렸다는 자인이다.
당국이 지목한 그 투기판의 이름이 차액결제선물환(NDF)이다. 어려운 이름이지만 원리는 간단하다. 원화를 실제로 주고받지 않으면서, 런던과 뉴욕에서 원화 시세의 오르내림에 돈을 거는 해외 시장이다. 흔히 이 시장의 존재 자체를 원화 약세의 이유로 꼽지만, 절반만 맞는 얘기다. 대만달러 투기판도 원화 못지않게 크다. 지난해 전 세계 차액결제선물환 거래에서 원화가 20.4%, 대만달러가 19.6%로 나란히 세계 2, 3위였다. 결정적 차이는 투기판의 크기가 아니라, 그 판에서 정해진 가격이 국내 환율로 전달되는 통로가 있느냐다.
대만은 아시아 금융위기 한복판이던 1998년 5월, 국내 은행이 이 거래를 취급하는 것을 금지해 통로를 끊었다. 이 차단은 지금까지 유지되고 있다. 해외에서 아무리 대만달러에 베팅해도, 그 판돈이 대만 국내 환율을 직접 흔들지 못한다.
한국은 정확히 반대로 갔다. 외환위기 직후인 1999년 4월 이 거래를 국내 은행에 허용해 통로를 열었다. 그 뒤로 서울 외환시장이 닫힌 밤사이 미국의 고용지표, 연방준비제도 회의, 지정학 뉴스가 쏟아지면 해외 투기판이 그것을 소화해 원화 값을 정하고, 다음 날 아침 서울 개장과 동시에 그 값이 국내 환율이 된다. 원화는 이렇게, 아시아에 나쁜 일이 생길 것 같으면 세계가 대신 내다 파는 통화가 됐다.
두 길의 결과는 데이터에 고스란히 드러난다. 아래 그림은 이 기간 두 통화의 하루하루 움직임을 분포로 그린 것이다.