인텔

미국 오하이오주에 건설 중인 인텔 반도체 생산시설최근 언론을 통해 "SK하이닉스가 미국 오하이오주에 위치한 인텔 팹을 인수해 메모리 생산 거점으로 삼을 것"이라는 보도가 나와 큰 파장이 일었습니다. SK하이닉스 측은 "인텔 팹 인수를 추진하거나 결정한 바 없다"며 공식 부인했습니다. 다행스러운 일입니다.하지만 미국 대통령과 상무부 장관의 대미 투자 압박이 지속되는 상황에서 최태원 회장이 여건만 맞다면 어디든 팹을 지을 수 있다는 취지의 발언을 이어가고 있어 시장의 불안감은 쉽게 꺼지지 않고 있습니다. 일부 언론도 미국의 압박에 우리가 선택할 수 있는 여지가 별로 없다며 한국의 팹 투자를 줄이고 미국에 갈 수밖에 없는 상황이라고 주장하고 있습니다.하지만 이는 잘못된 주장입니다. 미국 정부의 압박이나 통상 환경의 변화가 거세더라도, 자국 중심의 이익을 탐하는 정책에 끌려다닐 이유는 없습니다. AI 시대가 개막하며 메모리 공급망의 주도권이 생산 기업으로 이동했고, 선단 메모리를 제대로 공급할 수 있는 기업은 현재 전 세계에 단 셋뿐입니다. 반도체 팹을 어디에 짓느냐보다 메모리 반도체 확보가 더 급한 상황입니다. 주도권은 우리에게 있습니다.게다가 SK하이닉스는 이미 인디애나주에 첨단 패키징(HBM 후공정) 공장 투자를 결정하며 미국 정부의 정책적 요구에 충분히 부응했습니다. 후공정과 달리, 막대한 운용 비용이 소요되는 선단 공정 D램·낸드 웨이퍼 제조 팹을 미국에 차리는 것은 사업적 자해 행위나 다름없습니다.굳이 미국 메모리 팹 카드를 검토할 만한 명분을 찾자면 'RE100(사용 전력 100%를 재생에너지로 충당)' 달성입니다. 애플, 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크들이 2030년까지 공급망 전체에 RE100을 강력히 요구하는 상황에서, 재생에너지 공급이 턱없이 부족한 국내 여건상 목표 달성이 쉽지 않기 때문입니다. 풍력과 태양광 인프라가 풍부한 미국에 팹을 두면 이 문제를 해결할 수 있다는 논리입니다.하지만 RE100 대응을 명분으로 삼더라도 미국 메모리 팹 구축은 본말이 전도된 해법입니다. 막대한 원가 상승과 운영 부담을 안고 미국으로 향할 것이 아니라, 풍부한 태양광과 해상풍력 자원을 갖춘 호남 지역 등에 'RE100 반도체 클러스터'를 조기 조성하는 것이 훨씬 합리적이고 근본적인 대안입니다. 국내 재생에너지 인프라를 확충해 원가 경쟁력과 RE100을 동시에 확보할 길을 두고, 천문학적 운영 손실이 예견되는 미국 메모리 팹 진출을 맴도는 것은 이치에 맞지 않습니다.우리 기업이 미국에 메모리 반도체 생산기지를 조성해야 한다는 허황되고 무책임한 주장에 현혹될 이유가 없습니다. 통상 압박에 휩쓸려 기업의 생존 기반을 흔들 것이 아니라, 글로벌 주도권을 쥔 메모리 강국으로서 중심을 잡고 산업의 본질과 원가 경쟁력을 지키는 현명한 결단이 필요한 때입니다.