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SK하이닉스가 나스닥 주식예탁증서(ADR) 거래를 개시한 10일(현지시간) 최태원 SK그룹 회장 등 주요 경영진이 미국 뉴욕 타임스퀘어 나스닥 타워 앞에서 기념 촬영을 하고 있다.로이터 연합뉴스
한국이 글로벌 1, 2위를 독식하게 된 배경에는 극단적인 원가 절감 성공이 있었습니다. 그리고 이 원가 절감의 핵심에는 한국에 대규모 팹을 구축하고 운영해 온 환경이 자리 잡고 있습니다. 세계 최대 파운드리 업체 TSMC의 모리스 창 전 회장은 한 토론회에서 "TSMC 미국 오리건 공장의 반도체 제조 비용은 대만보다 50% 더 비싸다"며 미국 내 팹의 경쟁력 부재를 지적했습니다. "1997년 설립 당시 오리건 공장의 생산 비용이 대만과 비슷할 것이라 생각했던 것은 순진한 판단이었다"고도 털어놓았죠.
인건비, 전력·용수 등 인프라 비용, 부품 및 장비 공급망의 집적도가 제조 원가를 결정합니다. 미국은 반도체 생산 시설을 일찌감치 동아시아로 이전한 결과 산업 경쟁력을 잃은 지 오래고, 반면에 한국과 대만은 우월한 원가 경쟁력을 확보했습니다. 반도체 산업 구조의 세부적 차이는 있지만, 한국과 대만의 팹 운영비용은 유사한 수준으로 알려져 있습니다.
원가 경쟁력이 생명인 메모리 팹의 특성상, 국내 기업들이 해외 생산 시설을 지을 때 미국이나 일본 대신 중국을 선택했던 이유도 여기에 있습니다. 삼성전자는 중국 시안에, SK하이닉스는 중국 우시와 다롄에 각각 생산 기지를 두고 있습니다. 미·중 갈등으로 미국의 투자가 제약되지 않았다면 중국 내 확장이 더 이어졌을 수도 있습니다.
우리 기업이 미국에 메모리 팹을 지은 적이 없는 것은 아닙니다. 삼성전자가 1997년 가동을 시작한 미국 오스틴 팹은 원래 D램을 생산하던 공장이었습니다. 그러나 높은 인건비와 인프라 비용으로 인해 동아시아 거점 대비 단가 경쟁력을 유지하기 어려워졌습니다. 때마침 2000년대 후반 모바일 시대가 열리며 애플 등 미국 빅테크의 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) 위탁생산(파운드리) 수요가 급증했습니다.
결국 삼성전자는 오스틴 팹을 D램 라인에서 시스템 반도체 및 파운드리 라인으로 전격 전환했습니다. 미국에 파운드리 팹을 짓는 것은 경제적 타당성이 있습니다. 엔비디아, 애플, 퀄컴 등 주요 고객사가 미국에 모여 있어 높은 생산 비용을 프리미엄 단가로 상쇄할 수 있기 때문입니다. 현재 텍사스주 테일러에 건설 중인 팹 역시 파운드리 전용입니다.
그러나 메모리 팹을 미국에 짓는 것은 차원이 다른 문제입니다. D램과 낸드는 규격화된 표준품이므로 미국에서 생산했다고 해서 고객사가 더 높은 가격을 지불하지 않습니다. 미국의 비싼 건축 인건비, 공기 지연, 막대한 운용 비용은 메모리 반도체의 핵심인 단가 경쟁력을 근본적으로 훼손합니다. 초기에 정부 보조금을 지원 받더라도 수십 년 간 누적될 운영 손실을 감당할 메모리 기업은 없습니다.