고정희

붉은 벽돌로 지어져서 붉은 집이라 불리는 베를린 시청사.확인된 사실 관계를 보면, 사고 당일 첫 업무 통화는 오전 8시가 아니라 12시 45분, 경제부 장관과 단 3분 통화했다. 그리고 테니스장으로 직행했고 동반자는 시장의 연인으로 밝혀진 교육부 장관이었다.정전 16시간 후인 오후 10시 30분에야 비로소 베를린 전력회사와 한 번 통화했고 그가 거듭 주장한 바와 달리 프리드리히 메르츠 독일 총리와는 통화한 사실이 없었다. 시장 비서실에선 거짓 증언을 했지만, 법원 판결문을 제출하자 연방 총리실에서 문서로 사실 확인을 해 주었다.이 시점에선 총리도 당도 베그너를 버리기로 결정한 듯했다. 연합정부를 이루고 있는 사회민주당(사민당)에서 베그너가 있는 한 연정 유지는 불가하다는 확고한 입장을 표명했기 때문에 연정을 지키기 위해선 베그너를 버리지 않을 수 없었다.<타게스슈피겔> 보도를 모든 언론이 받아썼고 야당들은 들끓었다. 소속당에서도 5인의 당원과 청년 조직(Junge Union Berlin)이 공개서한을 통해 "테니스를 문제 삼는 것이 아니다. 감추고, 말을 바꾸고, 위협하고, 부인하는 그대의 정치 패턴이 문제다. 차기 후보로 나서지 않겠다고 분명히 밝혀라"고 종용했다.이 사건의 진실을 끄집어낸 일등 공신은 <타게스슈피겔>의 요스트 뮐러노이호프 법률 정책 전문기자였다. 법학 박사 학위를 가지고 있는 그는 지난 십수 년간 '언론법상 정보청구권'이라는 차가운 무기를 벼려왔다. 일찍이 앙겔라 메르켈 총리실의 비공개 간담회 명단을 얻기 위해, 또 연방정보국(BND)을 상대로 최고법원까지 가며 "정보청구권은 개별 기자에게 귀속되는 개인적 권리"라는 원칙을 판례로 얻어낸 베테랑이다.베그너 사건에서 그는 고발장을 내고 검찰을 기다리는 대신, 스스로 원고가 되어 베를린 행정 법원에 섰다. 베를린 시정부가 정보를 6개월간 틀어막자 그는 가처분 신청을 거듭 제기해 "정전 당일 오전에 공식 통화가 없었다"는 관청 기록을 토해내게 만든 것이다. 시정부가 "그래도 메르츠 총리와는 통화했다"는 방어선을 치자 이번엔 표적을 연방총리실로 옮겨 "그런 통화는 없었다"고 이실직고하게 했다.거짓말을 유지하려면 연방 정부와 베를린 주정부 두 기관이 동시에 거짓을 말해야 하는 구조로 몰아간 것이다. 법리적 논리는 명백하다. 기자가 아무리 열심히 취재해 사실을 밝힌다고 해도 '개인의 해석'이라고 반박할 수 있지만 법원이 강제한 관청 기록은 반박이 불가하고 사건의 증거가 된다. 뮐러노이호프는 분노를 반박 불가능한 증거로 차갑게 응고시켰고, 바로 그 순간 베그너의 6개월짜리 철면피 방어벽이 무너져 내렸다.