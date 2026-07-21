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2026년 7월 20일, 바라나시에서 바나라스 힌두 대학교(BHU) 학생들이 ‘바퀴벌레민중당(CJP)’과 연대하여 의대 입학시험 문제 유출 사건과 관련해 다르멘드라 프라단 인도 교육부 장관의 사임을 요구하는 시위 도중 피켓을 들고 있다.
AFP/연합뉴스
20일 자 AP통신
에 따르면, 인도 시각으로 이날 CJP 지지자 수천 명이 경찰의 불허 조치를 무시하고 의회를 향해 돌진했다. 시위대는 바리케이드를 향해 돌진했고, 경찰은 최루탄을 터트리며 곤봉으로 두들겼다. 시위대는 나렌드라 모디 총리를 반대하는 구호를 외쳤다. AP는 제3기 모디 내각하에서 드물게 나온 공개적 도전이었다고 평한다.
CJP 당원들과 지지자들은 바퀴벌레로 불리는 것을 거부하지 않는다. 영어 일간지인 지난 5월 16일자 <타임스 오브 인디아>에 따르면, 이런 호칭의 발단은 금요일인 5월 15일에 있었다.
그날 인도 대법원은 자신이 명예로운 법률가 타이들인 선임변호사(Senior Advocate)로 지정되지 않은 것은 부당하다는 어느 변호사의 청구를 심리했다. 재판부는 경험과 지식이 풍부한 변호사에게 사법부가 부여하는 그 타이틀이 자신에게도 주어져야 한다는 변호사의 주장에 거부감을 느꼈다. <타임스 오브 인디아>
는 수리야 칸트 대법원장이 이런 말을 했다고 알려준다.
"제도에 도전하는 사회의 기생충들이 이미 존재하는데, 당신은 그들과 손잡고 싶은 거요? 일자리를 얻지 못하고 전문 분야에서 자리를 잡지 못한 바퀴벌레 같은 청년들이 있습니다."
명예로운 지위를 요구하는 변호사를 겨냥해 대법원장은 기생충과 바퀴벌레를 운운했다. 또 직장을 구하지 못한 청년들을 바퀴벌레에 빗댔다. 이 망언은 다음날부터 세상에 널리 퍼져, 교육제도나 청년실업 등에 대한 청년들의 분노와 결합하면서 인도 사회를 동요시키는 계기로 작용했다.
30세의 미국 유학생인 아비지트 디프케(Abhijeet Dipke)는 '모든 바퀴벌레가 뭉친다면?'이라는 글을 써서 바퀴벌레민중당이 만들어지는 계기를 제공했다. "그래, 우리는 바퀴벌레 맞다"라는 식의 대중적 반감이 이 운동을 촉발시켰다고 볼 수 있다.
SNS 등을 통해 밈을 퍼트리며 개혁을 부르짖는 Z세대는 가급적 폭력을 삼가고 있다. 2024년 7월 2일(현지 시각)의 케냐 시위 때처럼 폭력과 약탈이 수반되는 경우도 있지만, 전반적으로 보면 평화로운 편이다. 온라인을 통해 강력한 여론의 힘을 보여주는 것만으로도 무력 시위 이상의 효과를 발휘할 수 있으므로 오프라인 시위에서 굳이 거친 모습을 보여주지 않아도 소기의 목적을 달성할 수 있는 것이 Z세대 시위의 강점이다.
바퀴벌레운동에서도 그런 양상이 나타나고 있다. 이달 20일 시위 때 경찰 바리케이드를 앞에 두고 거친 장면이 연출되기는 했지만, 이 운동은 연좌농성이나 평화행진 같은 비폭력적 수단들에 의존하고 있다. 거기다가 인도 근현대사를 연상시키는 상징적 이미지도 나타나고 있다. 마하트마 간디와 함께 떠오르는 비폭력 운동은 이번 시위의 명분을 대중에게 어필하는 요인으로도 작용하고 있다.
간디의 비폭력 운동, 소남 왕축의 단식