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압도적 가성비를 지닌 DeepSeek V4 정식 버전, 클로드 코드를 겨냥한 DeepCode 정식 출시를 앞두고 시장의 이목이 집중되고 있다.Kimi K3가 글로벌 AI 업계에 파장을 일으킨 지 불과 나흘 만에 또 하나의 모델의 출시가 예고되어 있습니다. DeepSeek V4 정식판, 일명 '만혈판(full-power version)'입니다. DeepSeek가 2026년 4월 V4 프리뷰 버전을 공개한 지 약 3개월 만에 선보이는 완결판으로 성능과 가격 모두에서 업계의 판도를 뒤흔들 준비를 마쳤습니다. 무엇보다 V4와 동시에 출시될 것으로 예상되는 'Harness' 제품, 내부 코드명 "DeepCode"는 앤트로픽의 Claude Code를 정면으로 겨냥한 코드 에이전트 제품으로 DeepSeek의 전략적 전환을 상징합니다.DeepSeek V4 시리즈는 플래그십 버전 Pro(총 파라미터 1.6조, 활성 파라미터 490억)와 경량 버전 Flash(총 파라미터 2840억, 활성 파라미터 130억)로 구성됩니다. 두 버전 모두 전문가 혼합(MoE, Mixture of Experts) 아키텍처를 채택했으며, 압축 희소 어텐션(CSA, Compressed Sparse Attention)과 고도 압축 어텐션(HCA, Highly Compressed Attention)을 결합한 하이브리드 어텐션 메커니즘을 통해 100만 토큰의 초장 컨텍스트에서 추론 비용을 대폭 절감합니다.현재 일부 개발자들은 이미 그레이 테스트, 즉 제한적 공개 테스트 권한을 부여받은 상태입니다. 이 시점은 Kimi K3가 출시된 지 불과 나흘 만으로 DeepSeek가 'K3 열기'를 정확히 포착해 자사 모델을 정면 승부에 내던지는 전략을 택했음을 보여줍니다.성능 측면에서 테스트에 참여한 개발자들은 전체적인 성능이 Claude Opus 4.8 수준에 도달했으며, 코딩 능력은 GPT-5.6 Sol에 육박한다고 평가했습니다. 구체적인 벤치마크 수치를 보면, SWE-bench Verified에서 V4-Pro는 80.6%를 기록해 Claude Opus 4.8의 87.6% 와 한 자릿수 차이를 보였습니다. LiveCodeBench에서는 93.5%를 기록했고, Codeforces Elo는 3206점으로 경쟁 프로그래밍 분야 최상위권에 해당합니다.가장 주목할 점은 3D 방향입니다. 테스트 결과, V4는 3D 생성 능력에서 Opus 4.8을 '압도'한다는 평가가 지배적입니다. 유출된 데모 영상에는 V4가 생성한 3D 모의 사격 게임, 《마인크래프트》와 《노 맨즈 스카이》를 혼합한 게임 HTML, 《밧줄 자르기》 클래식 게임 등이 포함되어 있으며 모두 높은 완성도를 보여주었습니다. 일부 테스터는 특정 테스트, 예를 들어 게임 코드 생성에서 V4가 Fable 5와 GPT-5.6을 능가했다는 더 과감한 평가도 내놓고 있습니다.그런데 DeepSeek의 킬링 포인트는 언제나 '가격'이었습니다. V4 정식판은 피크타임 요금제를 최초로 도입합니다. 피크타임, 즉 매일 오전 9시부터 12시까지와 오후 2시부터 6시까지 총 7시간 동안의 API 가격은 평소의 2배입니다. 구체적으로 V4-Pro는 평소 출력 시 백만 토큰당 0.87달러, 피크 시에는 1.74달러로, 이는 Fable 5의 50달러 대비 약 57분의 1 수준입니다.V4-Flash는 평소 0.28달러, 피크 시 0.56달러로 Fable 5 대비 178분의 1에 해당합니다. 즉, V4-Pro는 Opus 4.8급 코딩 성능을 Fable 5의 약 1.7% 비용으로 제공하는 셈입니다. 한 테스터는 《오징어 게임》 미니 게임을 코딩하는 데 3000줄의 코드를 생성했는데 총비용은 단 0.12달러에 불과했습니다. 절대 성능에서는 Kimi K3에 다소 밀릴 수 있지만 가격은 훨씬 낮다는 것이 테스터들의 공통된 의견입니다.하네스(Harness)가 무엇인지 먼저 이해할 필요가 있습니다. AI 업계에서는 'Agent = Model + Harness'라는 공식이 이미 널리 통용되고 있습니다. LLM이 '생각하는 두뇌'라면, Harness는 그 두뇌를 현실 세계와 연결하는 '몸'이자 '운영체제'입니다.Harness는 도구 호출, 파일 읽기와 쓰기, 터미널 명령 실행, 피드백 루프 등 모델을 실제 작업 현장에 투입하기 위한 엔지니어링 인프라 전반을 포괄합니다. 2025년 말부터 2026년 초 사이 Anthropic이 이 개념을 본격적으로 부각시켰고, 이후 OpenAI, Google, Amazon 등 글로벌 주요 AI 기업들은 모두 Harness를 자사 에이전트 전략의 핵심으로 삼았습니다.DeepSeek는 이 전쟁에서 뒤처지지 않기 위해 2026년 5월 Harness 팀을 공식 출범시켰습니다. 핵심 인물은 추이티엔이(崔添翼)입니다. 그는 ACM-ICPC 골드메달리스트 출신으로 글로벌 퀀트 트레이딩 회사 Jane Street에서 9년간 근무한 뒤 TSY Capital을 공동 창업한, '시스템과 코딩' 분야의 최고 전문가입니다.DeepSeek 수석 연구원 천더리(陈德里)는 소셜 미디어에서 이 팀의 목표를 Claude Code를 벤치마킹해 DeepSeek Code Harness를 만드는 것이라고 밝혔습니다. 팀은 현재 Harness 연구원, 엔지니어, 제품 매니저 분야의 최고 인재들을 베이징과 항저우에서 활발히 모으고 있습니다.이 Harness 팀 제품의 코드명이 바로 'DeepCode', 즉 DeepSeek Code입니다. 이는 단순한 API 어댑터가 아니라 Claude Code를 정면으로 겨냥한 독립적인 코드 에이전트 제품입니다. 이미 DeepSeek 생태계에는 deepseek-harness라는 커뮤니티 어댑터와 Deep Code라는 터미널 기반 오픈소스 코딩 도구가 존재하지만, 이들은 외부 개발자들이 만든 도구입니다.이와 달리 DeepCode는 DeepSeek가 직접 만드는 '공식 Harness'로, V4 모델과의 완벽한 통합을 목표로 합니다. Claude Code는 이미 연간 수익 25억 달러를 돌파했고, Codex의 주간 활성 사용자는 15일 만에 300만에서 400만으로 증가했습니다. AI 코딩 도구 시장은 이미 거대한 시장이 되었고, DeepSeek는 이 시장을 기능 우위, 가격 우위로 가져오겠다는 전략입니다.DeepSeek는 2026년 4월 V4 프리뷰 버전을 먼저 내놓으며 시장의 관심을 환기시켰습니다. 이후 Kimi K3가 7월 16일 출시되어 전 세계 AI 커뮤니티를 휩쓸자 DeepSeek는 불과 나흘 만에 정식판 카드를 꺼내 들었습니다. 이는 우연이 아닌 계산된 전략입니다.MIT 라이선스 기반의 완전한 오픈소스, 화웨이 어센드 칩을 지원하는 훈련 및 추론 인프라, 그리고 100만 토큰의 초장 컨텍스트 기본 지원 역시 강점으로 꼽힙니다. 반면 약점으로는 동일한 작업에서 Fable 5보다 더 많은 반복 횟수가 필요하다는 점, 롱컨텍스트 검색 및 전문 소프트웨어 엔지니어링에서는 Opus 4.8이 여전히 우위에 있다는 평가가 있습니다.또한 절대 성능에서는 Kimi K3에 다소 밀린다는 평가도 존재합니다. 이번 V4 정식판이 테스터들의 말처럼 Opus 4.8급 성능을 57분의 1 수준의 가격으로 제공한다면, 그리고 Harness를 품은 DeepCode가 Claude Code에 버금가는 사용자 경험을 선보인다면 Kimi K3의 열기를 훨씬 뛰어넘는 'DeepSeek 모먼트 2.0'이 재현될 가능성이 높습니다.DeepSeek V4 정식판과 Harness, 즉 DeepCode의 동시 출시는 AI 업계의 경쟁이 '모델 대 모델'에서 '에이전트 대 에이전트'로, 다시 말해 '두뇌의 성능'에서 '두뇌를 실전에 투입하는 시스템'으로 무게중심이 이동했음을 의미합니다. DeepSeek는 화려한 마케팅보다 조용히 준비하다가 갑작스러운 모델 출시와 함께 '가격 폭탄' 카드를 꺼내는 전략을 고수해 왔는데 이번에도 예외는 아닐 것입니다. V4 정식판이라는 '엔진'과 Harness라는 '차체'를 모두 갖춘 DeepSeek가 글로벌 AI 코딩 시장에 어떤 파장을 일으킬지 귀추가 주목됩니다.