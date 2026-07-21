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2016년 9월 21일 뉴욕시 유엔 본부에서 열린 유엔 파리협정 발효 행사에서 미국 국무장관 존 케리가 연설하고 있다. 파리협정은 2015년 제21차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP21)에서 채택된 국제적 기후변화 대응 협약이지만 경제성장과 국가경쟁력이라는 명분 앞에서 무력해지고 있다.위키미디어커먼즈
3대 메가 프로젝트, '개발독재'의 다른 이름
이런 질주를 가장 압축적으로 보여주는 것이 이재명 정부의 '3대 메가프로젝트'다. 작년부터 'AI 3대 강국'을 외치던 대통령은 지난 6월 29일, "새로운 역사," "대도약," "균형 발전," "압도적 성장, 확실한 성과", "초격차 산업 강국," "대체불가 대한민국" 등의 수사를 동원해 반도체·피지컬 AI(로봇과 자율주행차 등 물리적 실체를 가진 기기에 탑재되는 인공지능)·AI 데이터센터를 묶은 '3대 메가프로젝트'를 발표했다. 삼성전자·SK하이닉스 등 참여 기업들의 계획을 모두 합치면 최대 4700조 원대에 이르는 투자로, 올해 정부 총지출 예산(728조 원)의 6배가 넘는 규모다. 대통령은 이 성과가 "앞으로 대한민국의 20년, 30년을 책임지게 될 것"이라고 밝혔다.
발표 3일 후 충남 아산에서 열린 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서는 "무한경쟁의 시대 … 첨단 제조 역량과 인공지능 활용력은 국력이고 경제력이고, 그리고 안보력이고 국가 경쟁력의 핵심 지표"라며 프로젝트의 필요성을 역설했고, 이 길로 가지 않으면 "도태의 위험"에 빠질 수 있음도 경고했다. '속도전·거점전·선도전' 전략과 '총력 지원 체제'와 같은 전쟁의 언어까지 동원되니, 과거 박정희 개발독재 시대의 국가 총동원 구호를 떠올리게 한다.
그러나 박정희가 그랬던 것처럼, 이런 대규모 국가 동원 프로젝트가 어떤 비용을 요구하는지, 화려한 수사 뒤에서 국토가 어떻게 파헤쳐질 지에 대해서는 침묵을 지킨다. 거대한 산업단지와 데이터센터는 엄청난 전력과 물을 필요로 하고, 이를 공급하기 위해 가뜩이나 좁은 땅에 촘촘히 들어선 논과 마을, 강과 산 위로 발전소와 송전선로, 댐과 각종 기반시설이 건설되어야 한다. 이 과정에서 엄청난 온실가스가 배출된다. 이는 한국이 국제사회에 약속한 온실가스 감축 목표 달성을 불가능하게 만들어 기후위기 대응도 지체된다.
파괴되는 것은 기후와 생태계만이 아니다. 이 사업은 애초 대기업과 금융자본, 그리고 해당 기업의 주식을 많이 보유한 일부 계층에 이익이 집중되는 구조라는 비판도 받는다. 반면 발전소와 송전탑, 물 부족과 오염, 소음 공해 등으로 인한 피해는 농촌과 지역 주민에게 전가될 수밖에 없다. 기업은 토지와 전력, 용수와 정책금융을 지원받고, 사업이 성공하면 이익을 가져가지만, 실패에 따르는 부담과 환경·사회적 비용은 국가가 세금과 공공요금으로 떠안게 된다.
7월 16일 한국은행이 3년 6개월만에 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 0.25%포인트 올리며 긴축 국면으로 전환한 것은 이런 불평등이 더 심화될 수 있음을 예고한다. 대출에 의존해 살아가는 청년층과 저소득층, 영세 자영업자는 더 큰 부담을 떠안게 되지만, 메가프로젝트에 참여하는 기업에는 정책금융과 규제 완화, 기반시설이 제공될 것이다. 서민에게는 물가를 잡는다는 명분으로 고통 분담을 강요하면서, 시민의 혈세를 동원해 일부 기업과 자산 보유자의 성장에 보조금을 지급하는 셈이다. '성장'을 명분으로 이익은 소수가 사유화하고, 비용과 위험, 손실은 사회가 떠맡는 불평등 구조는 이렇게 악순환된다.