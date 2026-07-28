여운규

먹고 남은 밀치회로 만들어 본 세비체. 다져 올린 딜이 큰 역할을 한다. 그런데 정작 회가 잘 안 보인다. 채소를 밑에 깔았어야 했나.밀치라는 생선이 있다. 숭어의 일종이다. 회로도 먹고 국을 끓여 먹기도 하는 숭어는 참숭어와 가숭어, 이렇게 두 종류가 있다. 참숭어는 몸집이 크고 좀 더 시커먼 색이다. 눈알도 검다. 가숭어는 그에 비해 좀 작은 사이즈고, 눈 색깔이 밝다. 꼬리 지느러미를 보면 확연히 차이가 나는데 제비 꼬리처럼 갈라진 모양을 한 게 참숭어고, 가숭어는 꼬리가 덜 갈라져 뭉툭하다.참숭어는 봄에 보리가 팰 때가 제철이라서 보리숭어라 불리는 반면, 가숭어는 날이 추워지는 11월부터 초봄까지가 제철인 겨울 생선이다. 이 가숭어가 바로 밀치다. 가숭어를 많이 먹는 부산을 비롯한 동남 해안에서 부르는 별칭이다. 이게 맛이 기막히다. 기름이 바싹 오른 밀치 회는 다른 어떤 고급 어종 못지않게 고소하고, 특유의 사박 거리는 식감도 좋다. 가격도 저렴하다. 서울 사람들은 잘 모르는 맛이다.부산의 대중적인 횟집에 가보면 일반적인 모둠회에 거의 양식 밀치가 기본으로 포함되어 있음을 볼 수 있다. 예전에는 제철인 겨울이 지나면 구경하기 힘들었지만, 요즘은 광어처럼 양식이 대규모로 이루어져 사시사철 맛볼 수 있게 됐다. 부산에서 나고 자라 삼시 세끼 회를 먹어도 질리지 않고, 회 중에서도 밀치를 가장 좋아하는 나에게는 너무나 잘된 일이다. 비록 자주 만나지는 못하지만 가끔 내려가 고향 바다를 보며 먹는 밀치 회 맛은 서울살이의 팍팍함을 한순간에 날려준다.