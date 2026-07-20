유성호

8.17 더불어민주당 전당대회 최고위원 선거에 출마한 김형남 후보자가 20일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 열린 공명선거 실천 서약식에 참석하고 있다.왜냐하면 청년들은 중장년층만큼 자산을 형성할 시간적·경제적 여유가 없었기 때문이다. 심지어 시간이 갈수록 물가는 높아지지만 임금이 이를 제대로 쫓아가지 못하는 상황에서 동시대의 청년들은 부의 축적은 커녕 대부분 겨우겨우 버티는 삶을 살아왔다. 일자리가 마땅치 않아 마지못해 쉬는 청년도 태반이다. 기성 정치인으로서 이미 형성된 지지 기반이라도 있다면 기부금이라도 끌어모을 텐데 후발주자인 청년 정치인들에겐 이마저 사실상 불가능하다.이런 상황을 대변하듯 기탁금 인상 소식이 전해진 이후 이번 민주당 전당대회 최고위원 선거에 출마하는 두 청년 정치인이 쓴소리를 내놓았다. 김형남 최고위원 예비후보는 자신의 소셜 미디어를 통해 "후보 등록을 이틀 앞두고 (기탁금을 공개하는)공고가 올라왔다"라며 "이렇게 되면 아무 때나 목돈 2000만 원을 써도 문제없을 만큼 돈이 많은 사람이 아닌 이상에야 당황스러울 수밖에 없다"라고 비판했다. 또 다른 청년 정치인이자 최고위원 도전자인 정민철 예비후보 역시 "이전 전당대회 사례를 보며 자금을 준비하던 청년들에게는 너무 큰 상승이다"라며 문제를 제기했다.누군가는 39세 이하 원외 청년에게 기탁금을 50% 할인해 주고 있지 않느냐는 반문을 할지 모르겠다. 하지만 1000만 원이라고 해도 여전히 기존의 500만 원에서 두 배나 오른 부담스러운 금액이다. 그리고 후보 마감 이후 예비경선까지는 며칠의 시간만이 주어지며 연설 기회도 온라인 연설 1회만 주어진다. 전국 순회 행사 같은 건 없다. 예비경선을 통과하지 못하면 기탁금은 그렇게 사라진다. 그런데 대학원 한 학년 등록금을 내는 데도 손이 바들바들 떨리는 게 청년들이 처한 현실이다. 이런 정도의 일에 1000만 원을 쉽게 지출할 수 있는 청년은 한국 사회에 거의 없다. 실제로 김형남 예비후보는 자신의 소셜 미디어에 "1000만 원을 내도 선거다운 선거를 치를 기회가 주어지지 않아 마감 시간까지 고민했다"는 입장을 올리기도 했다.그런데 김형남, 정민철 두 예비후보에게는 공통점이 있다. 바로 민주당 최고위원 후보자 이전에 '선출직 청년최고위원' 자리의 공공연한 도전자였다는 점이다. '도전자였다'고 표현하는 건 두 사람이 포기를 해서가 아니다. 청년최고위원 제도가 부활하지 못했기 때문이다. 앞서 지난 9일 민주당 전당대회준비위원회는 2030 표심이 이탈하는 상황을 우려하며 '청년을 위한 정치를 하는 것을 넘어 청년이 직접 정치하는 정당을 만들어야 한다'며 선출직 청년최고위원제의 도입을 의결했다. 이 제도는 다섯 석인 최고위원 자리 중 하나를 청년 정치인의 몫으로 배정한다.하지만 이 제도는 결국 도입되지 않았다. 선거의 규칙을 최종적으로 결정하는 최고위원회의의 문턱을 넘지 못했기 때문이다. 친청(친정청래)계와 친명(친이재명)계가 '선호투표제'를 채택하는 대신, 청년최고위원제 부활을 무산시키는 식의 거래를 했다는 의혹까지 제기된다(친청계는 선호투표제와 청년최고위원제 도입을 모두 반대해왔다). '선출직 청년최고위원' 제도가 없다면 비(非)청년최고위원 후보들이 경쟁하고 차지할 자리가 하나 더 늘어나게 된다. 가장 힘없는 청년들의 자리를 야합의 카드로 삼은 셈이다.