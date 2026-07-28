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아무르 표범어느 늦은 오후, 내 시선이 표범의 동물사 앞에 멈췄다. 북중국 표범 '하범'이는 평소 매끈하고 탄탄한 근육질 몸매에 온몸을 수놓은 매혹적인 매화무늬를 뽐내며 방사장 가장 높은 바위 위에 군림하던 당당한 맹수였다. '하범'이는 한국표범인 아무르 표범으로 여겨졌으나 유전자 검사 후 북중국 표범으로 종이 변경된 이력이 있다.최근 며칠 사이 녀석의 행동에 이상 징후가 포착됐다. 사육사가 정성껏 준비한 신선한 생고기를 본체만체 하며 사료를 남기기 시작했고, 그토록 윤기 흐르던 가죽은 푸석해졌으며, 무엇보다 물그릇 앞에 머무는 시간이 비정상적으로 길어졌다. 물을 많이 마시고 소변을 많이 보는 증상. 가슴을 서늘하게 만드는 불길한 예감이 뇌리를 스쳤다. 고양이과 동물들에게 소리 없이 찾아오는 잔인한 저주, 바로 신장 기능이 망가지는 '신부전'이었다.지구상의 모든 고양이과 동물은 생리적으로 신장 기능이 대단히 취약하게 진화했다. 과거 사막과 같은 건조한 환경에서 적응하며 진화해 온 탓에, 이들은 체내의 수분을 극한으로 아끼기 위해 소변을 고농도로 농축하여 배출하는 여과 구조를 가지게 되었다.이러한 신체적 특성은 물이 부족한 환경에서의 생존에는 유리했으나, 나이가 들고 노화가 진행됨에 따라 신장의 기본 여과 단위들에 과도한 부하를 주게 된다. 고양이과 동물은 세포가 하나둘 파괴되어 가도 신장의 70% 이상이 기능을 잃어버릴 때까지 겉으로 아무런 증상도 드러나지 않는다. 결국 인간의 눈에 증상이 나타났을 때는 이미 신장이 회복 불가능한 경우가 대부분이다.비록 기력은 쇠했을지 몰라도 맹수인 표범이기 때문에 진료 전 마취는 필수이다. 안전하게 마취한 후 채혈해 얻은 혈액 검사 결과는 참담했다. 신장의 여과 기능을 평가하는 가장 핵심적인 지표들이 이미 정상 범위를 아득히 초월하여 측정 장비의 한계치에 임박해 있었다. 체내에 쌓인 독소가 온몸을 도는 요독증이 시작된 것이다. 녀석의 신장은 이미 생명의 끈을 간신히 붙잡고 있는 상태였다.그날 이후, 나와 사육사들의 눈물겨운 사투가 시작되었다. 온몸이 날카로운 무기와 다름없는 거대한 맹수에게 매일 약을 먹이는 일은 쉽지 않다. 최대한 쓴 맛이 나지 않는 신장약을 찾아 고깃덩어리에 넣어 약을 먹이며 상태를 살폈다.그러나 한 번 파괴되어 굳어버린 신장 세포를 현재 의학 기술로 살려내기에는 역부족이었다. 날이 갈수록 찬란하던 눈빛은 초점을 잃고 흐려졌고, 그 아름답던 매화무늬 가죽은 뼈가 흉하게 도드라질 정도로 앙상하게 말라갔다.결국 어느 고요하고 시린 새벽, 녀석은 차가운 동물사 시멘트 바닥 위에서 마지막 숨을 길게 몰아쉬고는 영원히 눈을 감았다. 싸늘하게 식어버린 하범이 앞에 서서, 나는 차오르는 눈물과 함께 깊은 무력감, 그리고 슬픔에 잠겼다. 한 시대를 풍미했던 위대한 포식자, 인간이 만든 쇠창살 안에서 겨우 그 혈통을 유지하던 동물원의 표범 한 마리가 그렇게 우리 곁을 떠났다.녀석의 마지막 모습을 지켜보며, 나의 정신은 거대한 시간의 벽을 뛰어넘어 이 땅에서 흔적도 없이 사라져 버린 또 다른 표범들의 역사로 향했다. 오늘날 대한민국을 살아가는 대다수의 현대인은 '표범'이라고 하면 아프리카의 끝없는 초원이나 다큐멘터리 영상 속 이국적인 풍경을 떠올린다. 하지만 불과 100여 년 전만 해도, 표범은 한반도의 산과 들을 호령하던 가장 흔하고 강력한 토종 맹수였다.많은 사람이 과거 한반도의 최상위 포식자이자 왕의 자리를 지킨 동물은 오직 호랑이뿐이었다고 생각한다. 그러나 실제 역사적 기록과 생태학적 통계를 깊이 들여다보면, 한반도 먹이사슬의 정점을 실질적이고 광범위하게 차지한 핵심 주인공은 다름 아닌 '한국 표범'(아무르표범)이었다.한국 표범은 열대 지방이나 사바나에 서식하는 종류들과는 진화적으로 완전히 궤를 달리한다. 영하 수십 도까지 떨어지는 한반도의 혹독한 겨울을 견뎌내기 위해 털의 길이가 훨씬 길고 촘촘하며, 황금빛 바탕 위에 새겨진 검은 매화무늬가 훨씬 크고 선명한 것이 특징이다. 이들은 바위가 많고 험준한 한반도 산악 지형에 완벽하게 적응한, 대단히 영리하고 은밀한 사냥꾼이었다.우리 조상들이 남긴 역사적 기록에서도 표범의 흔적은 쉽게 발견된다. 조선 시대 왕실의 장례나 국가적 의례, 혹은 고위 관료의 권위를 상징하는 최고의 하사품은 호랑이 가죽이 아닌 표범 가죽이었다. 조선 왕조는 매년 방방곡곡에서 막대한 양의 표범 가죽을 공물로 거두어들였으며, 궁궐의 호위 무사나 고관대작의 방석과 옷감으로 널리 썼다. 기록에 따르면 호랑이 가죽보다 표범 가죽의 조달량이 압도적으로 많았는데, 이는 당시 한반도 전역에 표범이 얼마나 흔하고 밀도 높게 서식하고 있었는지 보여주는 명백한 증거다.그러나 이 땅을 호령하던 황금빛 포식자의 영광은 그리 오래가지 못했다. 한반도의 생태계를 지탱하던 한국 표범이 잔인한 멸종의 길로 들어서게 된 결정적인 계기는 일제강점기라는 비극과 맞물려 있다. 일제가 자행한 해수구제 사업의 본질은 조선 민중을 보호하기 위함이 결코 아니었다. 그들의 진짜 목적은 조선의 산림을 장악하여 지배를 쉽게 하고, 조선 표범과 호랑이가 가진 값비싼 가죽과 뼈를 약탈하여 전리품으로 삼기 위함이었다.더욱 가슴 아픈 사실은, 1945년 광복을 맞이한 이후에도 이 땅의 표범들에게는 잔혹한 비극이 끝나지 않았다는 점이다. 곧이어 터진 한국전쟁의 포화 속에서 한반도의 산림은 서식지로서의 기능을 완전히 상실할 정도로 황폐해졌고, 전후 복구 과정에서 진행된 무분별한 개발과 산림 벌채, 그리고 농가에서 무차별적으로 살포한 쥐약과 밀렵꾼들의 올가미가 살아남은 표범들의 목을 죄어왔다.1962년 경남 합천 오도산에서 살쾡이 덫에 걸려 생포된 후, 창경원 동물원으로 이송되었던 한국 표범 '십이국이'는 대한민국 마지막 표범의 역사에서 가장 애달픈 존재다. 십이국이는 수많은 관람객의 구경거리로 좁은 우리를 맴돌며 살아가다, 1973년 끝내 짝을 찾지 못하고 쓸쓸히 세상을 떠났다.십이국이의 죽음 이후, 한반도 야생에서 한국 표범의 공식적인 서식 기록은 완전히 끊어졌다. 우리는 인간의 무관심과 탐욕 속에서 소리 없이 사라져간 한반도 표범의 마지막 발자국을 기억해야 하며, 우리가 얼마나 무신경하게 이 땅의 위대한 영혼들을 지워나갔는지 깊이 반성해야 한다.