▲미녹스 35GT촬영
비어 있는 운동장. 아무 일도 일어나지 않는 공간에서도 미녹스는 고요한 풍경의 밀도를 차분하게 담아낸다.이재필
미녹스를 좋아하는 가장 큰 이유는 결국 휴대성이다. 올림푸스 XA도 작다. 하지만 미녹스는 그보다도 조금 더 작고, 조금 더 얇다. 여름이 되면 그 차이가 생각보다 크게 다가온다.
반팔 셔츠 하나 걸친 채 산책을 나설 때, 무거운 카메라는 금세 존재를 드러낸다. 주머니가 처지고, 옷의 실루엣이 무너진다. 롤라이35도 훌륭한 카메라다. 하지만 금속으로 만들어진 묵직한 무게는 여름 옷차림에서는 꽤 부담스럽다. 그에 비하면 미녹스는 거의 존재감이 없다. 사진을 찍으러 나가는 것이 아니라 산책을 나가는 기분. 그 자연스러움 때문에 나는 여름이면 자꾸 미녹스를 찾는다.
하지만 이 카메라에는 치명적인 오류가 있다. 아주 가끔, 아무 말도 없이 나를 배신한다. 몇 년 전 일본 여행에서도 그랬다. 분명 노출은 정상이라고 생각했는데 현상된 필름은 심하게 어두웠다. '필름 문제였겠지.' 그렇게 넘겼다. 그런데 이번 필름에서도 같은 증상이 반복됐다. 그제야 인정하게 됐다. 이 친구도 이제는 손을 봐야 할 때가 왔다는 것을.
신기한 점은 연속으로 촬영하면 또 멀쩡하다. 첫 컷, 혹은 오랫동안 쉬었다가 찍는 컷에서 노출 부족이 발생하는 경우가 많다. 오래된 기계식 카메라들이 그렇듯, 시간이 지나면서 셔터와 노출계가 완벽하지 않게 된 것이다. 조금은 속상했다. 하지만 동시에 오래된 친구가 나이를 먹었다는 사실을 받아들이게 됐다.