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26.07.26 11:41최종 업데이트 26.07.26 11:41
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장마가 본격화되면서 공기마저 후텁지근 해지는 여름이 찾아왔다.

가만히 서 있기만 해도 등줄기를 따라 땀이 흐르는 이 계절은 체중 감량에 도전하는 '다이어터'는 물론, 어렵게 뺀 몸무게를 유지해야 하는 '유지어터'에게도 유난히 힘겨운 시기다. 무더위를 피해 에어컨 바람을 쐬거나 시원한 음료로 갈증을 달래보지만, 그 효과는 잠시 뿐이다. 체력과 기력이 떨어지는 가운데 시원하고 자극적인 음식의 유혹은 끊임없이 찾아온다.


필자는 지난 4월 세 차례에 걸쳐 '눈물겨웠던 다이어트 분투기'를 연재하며 자전거 운동과 식단 관리, 그리고 25kg을 감량하기까지의 과정을 소개한 바 있다. 이번에는 자전거 타기와 함께 즐기는 '여름 식단' 이야기를 독자들과 나누고 싶다. 무더운 계절일수록 운동 만큼 몸에 부담을 주지 않는 한 끼가 중요하다는 사실을 몸소 깨달았기 때문이다.

건강하게 즐기는 한 그릇

비빔밥김상화

늘 그렇듯 지금도 저녁 식사 후에는 되도록 따릉이(서울시 공공 자전거)를 타며 땀 한 바가지 제대로 흘리는 게 주요 일과 중 하나로 자리 잡았다. 운동을 하려면 어느 정도 든든하게 배를 채워야 한다. 허기진 상태에서는 제대로 달리기 쉽지 않은 데다, 일정 수준의 에너지를 소모하려면 그만큼 에너지를 미리 충전해 둔 상태에서 몸을 단련하는 게 효과적이다.

이럴 때 비교적 손쉽게 만들어 먹을 수 있는 최고의 음식이 바로 비빔밥이다. 나물 반찬은 식이섬유가 풍부하면서도 칼로리가 낮고, 달걀 하나만 얹어도 단백질 보충까지 든든하게 해결된다. 냉장고에 넣어둔 콩나물, 시금치, 당근 등 다양한 채소에 때로는 참치나 두부 등을 잡곡밥에 곁들이면 아주 알차게 영양소를 채울 수 있다.

단, 한 가지 주의할 점이 있다. 보통 나물에는 각종 양념과 조미료가 들어가기 마련이라, 자칫 나트륨 등 필요 이상의 성분을 섭취하게 될 수 있다. 가능하면 간을 심심하게 하고 고추장도 가급적 적게 넣는 것이 좋다. 같은 비빔밥이라도 조금만 조리법을 바꾸면 훨씬 부담 없는 한 끼가 된다.

닭가슴살 대신 선택한 것

생선구이김상화

많은 이들이 다이어트 식단이라고 하면 닭가슴살부터 떠올린다. 물론 훌륭한 영양원이지만, 매일 먹다 보면 쉽게 질리기 마련이다. 나 역시 처음에는 닭가슴살 통조림을 자주 먹었지만, 지금은 참치 중심으로 식단을 바꿨다. 하지만 이마저도 어느 순간 물려서 쳐다보기도 싫어질 때가 찾아오곤 한다.

그럴 때 찾는 대체식이 바로 생선 구이다. 다만 여건 상 집에서 생선을 굽기란 쉽지 않다 보니, 부득이 외식으로 이를 해결하곤 한다. 요즘 들어 주변에서 생선구이 전문점을 찾기가 점점 어려워지는 점은 무척 아쉬울 따름이다. 다행히 단골 가게 몇 곳을 알아둔 덕분에, 요즘도 주 1~2회 정도는 한 끼 식사로 생선 구이를 기분 좋게 챙겨 먹고 있다.

가능하면 대표적인 등푸른 생선인 고등어를 택하는 게 최선이지만, 여의치 않을 때는 삼치 같은 흰살 생선으로 대신하곤 한다. 육고기 만큼 자극적이지는 않지만, 담백하면서도 깊은 맛 덕분에 물리지 않고 즐겁게 여름 식단을 유지중이다. 물론 생선 구이 역시 유의할 점이 있는데, 간장은 멀리하는 게 좋다.

평범한 한 끼가 만드는 건강한 여름

누군가에게는 지극히 평범한 식탁으로 보일지도 모른다. 하지만 지난 2년 반이 넘는 기간 동안 25kg의 몸무게를 줄이고 지금까지 요요 없이 체중을 유지할 수 있었던 힘은 바로 이러한 평범한 식사와 건강한 습관의 반복에서 나왔다고 믿는다.

다이어트는 단기간에 체중계 숫자를 줄이는 일이 아니다. 내 몸이 오랫동안 버틸 수 있는 생활 습관을 만들어 가는 과정이다. 특히 무더운 여름을 건강하게 보내기 위해서는 강한 의지보다 꾸준히 실천할 수 있는 습관이 더 중요하다.

오늘도 나는 평범한 한 끼와 함께 따릉이를 타고 시원한 강 바람을 맞고 있다. 화려한 보양식은 아니지만, 그 익숙한 식사가 내게는 여름을 견디게 해주는 가장 든든한 피서이자, 지금의 몸을 지켜주는 확실한 관리법이 되고 있다.
#다이어트 #유지어터
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2026 여름 이야기
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