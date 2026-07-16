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드라마 <모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다> 속 감정워치. 반려동믈은 반려인의 감정워치가 되어준다.JTBC
다양한 우울의 모습
고양이 집사인 한 지인은 자신의 고양이가 잠이 늘었다고 했다. 밤마다 하던 우다다 놀이도 하지 않고, 밥도 좀 덜 먹는 것 같다고 했다. 왠지 우울해 보이는 것 같은데 또 어디가 아파 보이지는 않아서 걱정이 되지만 지켜보고 있다고 했다. 그리고는 요즘 자신도 입맛이 없고 잠이 많이 오고, 기분이 늘 처져있는 것 같다고 했다. 나는 슬그머니 말했다. "자기 기분이랑 고양이 기분이랑 비슷한 것 같은데?" 그 후 그 지인은 우울증 진단을 받았다.
반려견 산책을 하다 친해진 한 이웃은 남편과 갈등이 있을 때 종종 언성을 높이곤 했다. 그녀는 시가 문제로 자주 다퉈 짜증이 많이 나지만 이게 다 '부부살이' 아니겠냐며 호기롭게 말하곤 했다. 그런데 최근 다시 만난 그 이웃은 무척 심각한 표정이었다. 며칠 전부터 반려견 코코가 침대 밑에 들어가 짖어 댄다는 것이었다. 싸우는 모습에 스트레스를 받아 그런 것 같다며 이 부부는 진지하게 자신들의 상황을 고민하기 시작했다.
앵무새를 키우는 한 친구는 앵무새가 자신의 털을 뽑고 있는 모습을 보았다. 그 모습에 놀라 동물병원에 데려갔는데 병원에서는 스트레스를 받을 때 보이는 행동이라고 했다. 친구는 아차 싶었다고 했다. 그 무렵 친구는 두 달 동안 가까운 이들의 부고를 두 건이나 접했고, 퇴근 후 집에 오면 종종 눈물을 흘렸다고 했다. 침울한 분위기를 앵무새가 느꼈던 것 같다며 미안해 했다.
이 반려인들의 호소는 모두 '우울'의 모습들이다. 지치고 무기력한 것도 우울이지만, 짜증이 많아지고 화가 자주 나는 것도 우울의 증상 중 하나다. 상실을 겪고 있을 땐 자신도 모르는 사이 눈물을 흘리기도 하는데 이 역시 우울의 모습이다. 너무나 자연스럽게 일상에 스며들어 있던 우울을 이 반려인들은 자신의 반려동물을 통해 알아차렸다.
우울해도 괜찮아
그렇다면 알아 차려진 우울을 우리는 어떻게 대해야 할까? 우선 '우울해도 괜찮다'라는 마음가짐이 필요하다. 우울은 고통스런 감정이지만, 스스로를 돌봐야 함을 알려주는 대표적인 감정 중 하나다. 무기력감으로 찾아오는 우울은 쉬어가라는 뜻이고, 짜증이나 분노로 표출되는 우울은 지금 나에게 무엇이 필요한지 돌아보라는 의미일 때가 많다.
심리학자들은 우울은 어느 정도의 심리적 힘이 있어야 허락되는 감정이라고 했다. 정신분석가 오토 컨버그는 '우울할 능력'이라고 칭하기도 했고, 대상관계 심리학자 멜라니 클라인은 '우울자리'가 자신을 지키기 위해 날을 세우는 '편집분열자리'보다 성숙한 자리라고 보았다. 우울은 남을 탓하기보다는 나 자신을 돌아보고 그 감정들에 머물수 있을 때 느끼는 감정이기 때문이다.
그러니 우울하다는 걸 알아차렸을 땐 '우울해선 안 되는데 큰 일이네'라고 우울을 없애려고 하기 보다는 '지금 내가 우울하구나'라고 판단하지 않고 바라보는 것이 중요하다. 그리고 이 우울이 무엇을 말해주고 있는 건지 가만히 들여다 보아야 한다. 반려동물은 바로 이런 태도로 우리의 우울을 바라봐준다.