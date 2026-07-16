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6월 30일 오후 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 삼성전자와 SK하이닉스는 호남권에 반도체 생산공장(팹)을 만들겠다는 투자 계획을 발표했다. 이날 헬기가 반도체 공장 후보지 가운데 한 곳으로 거론되는 광주 군 공항 일원을 날고 있다.둘째, 이미 예고된 초광역특별계정과 지역자율 R&D를 실질적인 자치재정권으로 발전시켜야 한다.중앙정부는 기술표준, 전력·용수·교통 같은 기반시설과 대규모 위험분담을 책임 하되, 산업·인재·정주정책의 구체적인 조합은 권역이 설계하도록 해야 한다. 초광역사업은 부처별 단년도 공모를 합친 예산이 아니라, 권역이 우선순위를 정할 수 있는 다년도 포괄재원과 성과협약으로 운용돼야 한다.교부세와 지방세 확충도 단순한 재원이전이 아니라 성과와 책임이 결합된 자치재정권의 확대여야 한다. 지원규모가 커도 지역의 재량이 작으면 지방정부는 성장전략의 주체가 아니라 중앙사업의 집행기관에 머문다. 따라서 지역의 재량에는 책임이 따라야 한다. 지방의회 심의, 주민공개, 성과평가와 환류장치를 함께 두어야 중앙의 통제도, 지방의 일부 도덕적 해이도 줄일 수 있다.셋째, 60분 생활권을 교통망 건설계획이 아니라 주민의 서비스 접근권 기준으로 구체화해야 한다.양질의 좋은 일자리가 생겨도 주거와 교육, 필수의료, 돌봄과 문화가 따라오지 않으면 인재는 정착하기 어렵다. 60분 안에 산업거점에 도달하는 것뿐만 아니라 응급의료, 대학·직업교육, 돌봄과 문화 서비스에 접근할 수 있는지도 성과지표로 삼아야 한다.특히 초광역권의 중심도시만 성장하고 주변 시·군이 다시 소외되는 '권역 내부의 재집중'을 막아야 한다. 기초지방정부와 주민이 계획수립, 사업선택, 성과평가에 참여해야 하는 이유다.이러한 주민체감형 균형성장은 재정운용의 효율성도 높일 수 있다. 지역이 실제 수요에 맞춰 교통·교육·의료·산업정책을 묶으면 중복시설과 단년도 행사성 사업을 줄이고, 한정된 재원을 생활권 단위의 공동서비스에 집중할 수 있다.지방정부 간 경쟁의 기준도 '국비를 지역에 얼마나 확보해 왔는가'에서 '주민의 일상문제를 얼마나 적은 비용으로 개선했는가'로 바뀌어야 한다. 그래야 정책의 창의성과 재정책임성이 함께 높아질 수 있다.넷째, 지난 7월 1일 출범한 전남광주통합특별시는 권역의 지역주도성장과 자치분권을 함께 넓힐 수 있는지를 보여줄 선도사례다.통합의 성패는 행정구역과 조직을 합치는 데 있지 않다. 중앙정부, 통합특별시, 기초지방정부의 기능배분, 지속가능한 재정구조, 권역 내 격차의 재정조정, 주민참여를 실제로 작동시키는데 달려있다.통합으로 생긴 규모의 경제가 특정 중심지에만 귀속되지 않도록 권역별 투자원칙과 권역 내 지역 간 균형발전재원을 명확히 하고, 주민감시와 지방의회 통제를 강화해야 한다.광역행정체제 개편은 중앙권한을 더 큰 지방정부로 옮기는 데서 끝나지 않고, 그 권한을 주민 가까운 곳에서 책임 있게 행사하도록 만드는 분권이어야 한다.균형성장과 자치분권은 동전의 양면이다. 국가전략산업이 지역에 들어와도 지역이 결정권과 재정역량을 갖지 못하면 지속가능한 성장으로 이어지기 어렵고, 자치분권도 주민의 삶을 체감시키지 못하면 대국민 공감을 얻지 못한 채 자칫 공허해질 우려가 있다.이제 국가전략의 다음 단계는 산업의 분산을 넘어 성장의 주도권과 성과를 단계적으로 지역에 남기는 것이다.지역을 국가산업의 수용지가 아니라 스스로 미래산업과 생활정책을 선택하고 책임지는 행위자로 바로 세울 때, AI 대도약과 5극 3특은 비로소 주민의 삶에서 체감되는 균형성장으로 이어질 수 있을 것이다.