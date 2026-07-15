투명사회를위한정보공개센터

제12대 서울시의회 의원을 연령별·성별로 묶어 살펴보면 남성으로 편중되어 있는 격차가 드러난다여성이 남성보다 많은 연령대는 50대가 유일하다. 젊은 남성이 정당 실무나 보좌진, 대선 캠프를 거쳐 30대에 일찍 진입하는 것과 달리, 여성의 경우 오랜 기초의회 경력이나 지역 활동을 쌓아 50대에 이르러서야 시의회에 입성하는 경향이 기재된 경력에서 엿보인다. 여성의 시의회 진출이 남성에 비해 적은 데다 늦어지는 이유를 이 데이터만으로는 단언하기 어렵다. 다만 분명한 건, 의회가 젊어졌다고 해서 성별까지 다양해진 것은 아니라는 사실이다.이번엔 재선 의원들에 주목해 보자. 이번 12대 서울시의회에는 재선 의원이 20명, 3선 의원이 11명에 4선과 5선 의원도 1명씩 있다. 의석을 오래도록 지킨 만큼 검증된 실력자들일까. 이를 가늠할 단서가 있다. 바로 '제11대 서울특별시의회 시의원 시민평가 보고서'다.투명사회를위한정보공개센터 등 서울 지역 시민사회단체들은 2022년부터 4년간, 총 579명의 시민들과 함께 '시민의정감시단'을 꾸려 11대 서울시의회 행정사무감사를 직접 모니터링하고 의원 한 명 한 명을 평가해 왔다.행정사무감사는 시의원이 서울시 행정 전반을 점검하고 위법·부당한 사항을 따지는 의정활동의 핵심 절차로, 시민의 대리인으로서 시의원이 감시와 견제의 책무를 얼마나 충실히 수행하는지를 직접 확인할 수 있는 장이다.매년 130명 이상의 시민들이 장시간 진행되는 감사를 끝까지 방청하며, 무의미한 질문으로 시간을 때우는 등 불성실하고 무책임한 의원에게 낮은 점수를, 주민을 대변하여 피감기관의 잘못이나 낭비를 적확하게 지적하고 약자를 위한 대안을 제시하는 등 성실하게 감사에 임한 의원에게는 높은 점수를 매겨 평가했다. 재선에 성공한 의원들의 지난 성적은 어떤 수준일까.